Salta il ballottaggio, resta il premio di maggioranza al partito che supera il 40% dei voti, non sono toccati capilista e plucandidature, ma viene fissato un limite importante: in caso di vittoria multipla, non si può scegliere il collegio in cui risultare eletto, ma interviene il criterio del sorteggio

In un anno l'Italia ha guadagnato una posizione nella classifica mondiale dell'Indice di percezione della corruzione (Cpi). Un passo avanti, che però - osserva l'associazione Transparency International, che ha diffuso la graduatoria - "è ancora troppo poco": l'Italia rimane al 60/mo posto nel mondo ed è terzultima nella classifica Ue

Rabbia e frustrazione. Questi i sentimenti predominanti in Messico nella giornata in cui Donal Trump ha firmato l'executive order che dispone la costruzione del muro anti-immigrati sulla frontiera meridionale degli Usa

Collettività Venezuela, approvata dal Senato la mozione di Casini con 184 sì La proposta del senatore Casini, che ha visitato recentemente il Venezuela, è stata approvata con 184 sì. Respinta quella del M5S con 173 no. Prossimamente verranno altri funzionari dellla Farnesina per rinforzare il personale di Consolato e Ambasciata Leggi...

Collettività Istituto Italiano di Cultura Caracas: Corso d’aggiornamento per docenti d’Italiano Si è appena concluso con la partecipazione di un folto gruppo di insegnati, il corso di formazione per docenti di italiano in Venezuela tenuto da Prof. Franco Romano, dell'Università degli Studi di Stranieri di Perugia Leggi...

Collettività Visita del embajador Mignano a Barquisimeto, crear lazos con los ciudadanos Durante dos días, hubo un intercambio con los ciudadanos italo-venezolanos, con los empresarios, pero además los diplomáticos participaron en la procesión 161 de la Divina Pastora Leggi...

Redazione New York Università italiane a caccia di partnership più forte in Usa Promotrice dell'iniziativa l'ambasciata italiana di Washington, che è riuscita a mettere insieme la Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), con rappresentanti di 35 atenei, e alcune delle maggiori associazioni universitarie americane Leggi...

Venezuela Oficializan designación de Ricardo Sanguino a la presidencia del BCV El diputado José Guerra considera que, de acuerdo a la Ley del Banco Central de Venezuela en su artículo 18, Sanguino no podría asumir la presidencia de la entidad financiera por no reunir los requisitos establecidos. Leggi...

Venezuela Detuvieron a estudiantes que protestaban en Cumaná Los jóvenes arrestados deben presentarse el próximo lunes en la fiscalía para una mesa técnica con el fiscal Leggi...

Venezuela Maduro llegó a la V Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños El jefe de Estado dijo que por primera vez América Latina ha transitado una década en la búsqueda de consolidación de su propio camino con una doctrina común en el respeto de la diversidad Leggi...

Venezuela Rosales: “ Venezuela atraviesa un proceso de desilusión” El líder de Un Nuevo Tiempo, al hablar del documento presentado por los mediadores en las mesas de diálogo, indicó que en UNT lo están analizando y anunció que se hará una “contraoferta”. Leggi...

Venezuela Guanipa: “Gobierno siente desprecio por el pueblo venezolano” El diputado insistió en la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral publique el cronograma electoral, para que se lleven a cabo las elecciones regionales Leggi...

Venezuela Ocariz: “La MUD no acepta parámetros de mediadores para el diálogo” El alcalde del municipio Sucre indicó que “no habrá más posiciones divididas o fraccionadas” de la Oposición y aseguró que la MUD expresará su posición en los próximos días Leggi...

Venezuela Capriles: “Las marchas serán sorpresas para evitar despliegues policiales” El mandatario regional indicó que la protesta de este martes es el inicio de una nueva etapa de manifestaciones pacíficas que hará la Mesa de la Unidad Democrática para exigir los derechos de los venezolanos Leggi...

Venezuela Cendas: Canasta Alimentaria aumentó a 544.990 bolívares De acuerdo al cenda, en diciembre de 2016, una familia necesitó la suma de 20 salarios para satisfacer sus principales necesidades Leggi...

Venezuela Venezuela, torna il fantasma del complotto Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Interni, Nestor Reverol, ha reso noto l’esistenza di un presunto complotto orientato a creare un clima di nervosismo e confusione Leggi...

Italia Mattarella, aspettare le motivazioni della Consulta Dopo la decisione della Consulta, Matteo Renzi è doppiamente soddisfatto e traccia la linea per il rilancio del Pd in vista della campagna elettorale che considera imminente. Sulle intenzioni dei partiti nessuno ha dubbi e, siccome le carte le dà il Pd, l'orizzonte delle urne sembra molto vicino con la data ideale dell'11 giugno Leggi...

Italia Italicum: “Sistema disallineato ma funzionante” "Dopo la decisione della Corte Costituzionale, che capiremo meglio leggendo le motivazioni, resta in campo un sistema tecnicamente funzionante, ma disallineato tra Camera e Senato. Questo può lasciare aperta un'esigenza politica, ma non tecnica". E' la riflessione del presidente emerito della Consulta, Valerio Onida Leggi...

Italia Renzi prepara la campagna elettorale. Minoranza teme la resa dei conti Matteo Renzi si lascia alle spalle la sconfitta al referendum costituzionale e inizia a tracciare la rotta verso le elezioni politiche. Lancia un nuovo blog e, forse domani, la nuova segreteria. Ma soprattutto, inizia a tratteggiare i punti programmatici su cui costruire il rilancio Leggi...

Italia Asse Renzi-Lega: “Voto subito”. M5s per passaggio alle Camere La sentenza della Consulta che espunge il ballottaggio dall'Italicum non dirime la querelle che attanaglia la politica dal referendum del 4 dicembre, cioè la possibilità di andare al voto anticipato. A chiederlo è Matteo Renzi e con lui Matteo Salvini e Georgia Meloni Leggi...

Italia Rigopiano: nel bar dell’hotel una decina di corpi, finite le speranze Ad una settimana dalla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, l'unico obiettivo rimasto a chi sta scavando senza sosta è trovare prima possibile tutti i corpi sepolti sotto la neve e le macerie Leggi...

Italia Rigopiano, pubblico ministero: “Morti per freddo, asfissia e traumi” La macchina dei soccorsi si è resa conto per la prima volta che qualcosa di grave era veramente accaduta a Rigopiano alle 19.01, la seconda volta che Giampiero Parete aggancia il 118 di Pescara e racconta la valanga. E' questa telefonata che convince le sale operative Leggi...

Italia Terremoto e maltempo: i numeri dell’emergenza E' imponente la macchina dei soccorsi messa in campo dal sistema di protezione civile nelle regioni interessate dall'eccezionale ondata di maltempo e dalle scosse di terremoto del 18 gennaio. Questi i numeri diffusi dal Dipartimento Leggi...

Italia Rigopiano: 27 morti, 11 sopravvissuti, 2 dispersi C'erano 40 persone nell'hotel Rigopiano quando la valanga, nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio, ha investito la struttura: 28 ospiti, di cui 4 bambini, e 12 dipendenti, compresi il titolare Roberto Del Rosso e il rifugiato senegalese Faye Dane Leggi...

Italia Per il caso Publitalia Berlusconi rischia un altro processo a Milano Rischia un altro processo a Milano Silvio Berlusconi con le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita in uno stralcio dell'inchiesta della Procura nella quale Fulvio Pravadelli, ex vicepresidente di Publitalia, ha già chiesto di patteggiare un anno Leggi...

Italia Gentiloni annuncia un decreto legge sulla cyber-security Nel corso dell'audizione Gentiloni ha letto una relazione sulle varie minacce alla sicurezza dell'Italia, rispondendo poi in maniera esaustiva alle domande dei membri del Copasir Leggi...

Italia Grillo, stretta anti-ortodossi. Alta tensione su Roma Un post, quello di Grillo, che condanna al mutismo - a meno di previo accordo con la comunicazione - tutti gli eletti Cinque Stelle, a cominciare dai quei parlamentari che, in serata, si vedono arrivare un secondo, fragoroso colpo: l'indagine dei pm di Roma nei confronti della sindaca Virginia Raggi. Leggi...

Italia Salvini sfida Berlusconi per le primarie, ma lui guarda alla legge elettorale La sfida alla leadership del centrodestra e Silvio Berlusconi è ormai lanciata con tanto di data cerchiata sul calendario: l'8 e 9 aprile infatti Matteo Salvini ha convocato le primarie del centrodestra Leggi...

Italia Difesa, 36 elicotteri e circa 3.300 militari in campo per il terremoto Continua l'impegno delle Forze Armate in aiuto delle popolazioni terremotate e di quelle isolate dalle forti nevicate: al momento sono circa 3.300 i militari di tutte le Forze Armate sul campo, un migliaio di mezzi, normali e speciali, e 36 elicotteri Leggi...

Italia Terremoto: dai bambini di Bangui 7.000 euro per i coetanei di Norcia Claudio Baglioni sarà a Norcia per consegnare ai bambini della città di San Benedetto il contributo raccolto dai loro coetanei di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica, che si sono tassati per lasciare qualcosa ai loro compagni delle zone terremotate Leggi...

Italia Bonifica Marche, dighe costantemente monitorate Anche Enel, che nelle Marche gestisce 12 dighe, ha immediatamente avviato i controlli, che non hanno evidenziato condizioni di criticità ma che proseguiranno per tutta la durata dello sciame sismico Leggi...

Italia Esperto, dighe progettate per terremoti di magnitudo 7 Lo ha detto l'ingegnere esperto di costruzioni idrauliche Francesco Napolitano, dell'università Sapienza di Roma, rilevando inoltre che la presenza di una faglia a 300 metri dalla diga non costituisce un pericolo Leggi...

Italia Nuovi fondi a giovani imprenditori per ripartire dopo il terremoto Al via la distribuzione della seconda tranche di fondi della campagna ''La rinascita ha il cuore giovane'' assegnati a giovani imprenditori agricoli di Amatrice, Arquata del Tronto e San Ginesio (Mc) per aiutarli a ripartire e rilanciare le proprie attività nei luoghi colpiti dal sisma Leggi...

Italia Più aiuti Ue agli agricoltori colpiti dal sisma Ben 118 milioni di euro disponibili subito per ridare fiato all'agricoltura in ginocchio nelle aree terremotate. E' il risultato dell'intesa tra il ministro Maurizio Martina e il commissario Ue Phil Hogan a margine del Consiglio agricoltura Leggi...

Italia eCommerce: 87% degli italiani che navigano acquistano online Tuttavia il ruolo del negozio fisico rimane decisivo. Ciò avviene soprattutto nel comparto degli alimentari freschi, dove il 38% degli italiani afferma che le visite "in store" risultano indispensabili per la formulazione della decisione di acquisto Leggi...

Italia Ecco i nuovi bar, multi-proposta e specializzazione Sono questi i nuovi modelli di business che negli ultimi anni si stanno sviluppando nel settore dei bar al centro dell'incontro "Dalla caffetteria alla gelateria: i nuovi format di successo", organizzato dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) all'interno di Sigep in corso alla Fiera di Rimini Leggi...

Italia Sos Commercio, in ginocchio i negozi di alimentari Non c'è pace per le attività commerciali nelle zone colpite dal sisma con il maltempo che dà un altro scossone alla loro tenuta. "In definitiva i danni commerciali provocati da terremoto e maltempo sono superiori a quelli strutturali. Sono tanti gli esercizi chiusi" Leggi...

Italia Terremoto: il Governo si muove, subito 30 milioni per l’emergenza Subito 30 milioni di euro per l'emergenza degli ultimi giorni. Ci sarà successivamente un nuovo stanziamento, nell'ordine di "alcuni miliardi", per la ricostruzione nelle aree del Centro colpite dal sisma fin dallo scorso 24 agosto Leggi...

Italia Maltempo: dopo la neve ora è allarme fiumi nelle Marche Dopo l'emergenza neve, peraltro tutt'altro che conclusa, è allarme fiumi nelle Marche, anche se per il momento, assicura l'assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, "non c'è un rischio idrogeologico, ma se si sciolgono 4 metri di neve non si può certo escludere" Leggi...

Italia Neve, blackout, sisma: l’Abruzzo paga un triste tributo Una lunga, triste, angosciante settimana quella che le calamità naturali hanno portato in Abruzzo. Pesante il tributo pagato dalla regione con 9 morti. Sul territorio sono caduti quasi 20 milioni di tonnellate di neve in pochi giorni Leggi...

Italia Muore di leucemia, non fiori ma offerte ai terremotati Quando l'altruismo supera la sofferenza. Ne è l'esempio Cinzia Fazzini, 45 anni, residente a san Biagio frazione di Bagnolo San Vito (Mantova), morta di leucemia all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in attesa del secondo trapianto di midollo osseo Leggi...

Italia Panama papers, l’Agenzia delle Entrate indaga su 700 soggetti Porta i suoi frutti il lavoro della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), la task force internazionale di esperti fiscali che indaga sulla gigantesca operazione di elusione ed evasione, rivelata dall'International Consortium Leggi...

Italia Statali sempre più vecchi, ora l’età media supera i 50 anni Buste paga più leggere, meno personale e, soprattutto, sempre più avanti con l'età. Nel ritratto che la Ragioneria dello Stato fa del pubblico impiego le 'rughe' non passano inosservate: l'età media supera per la prima volta i 50 anni Leggi...

Italia Mafia: primo Dottorato su criminalità organizzata La storia del fenomeno mafioso, i rapporti tra mafia e politica, gli intrecci con l'economia e con le pratiche di corruzione. Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati dagli studenti del primo dottorato nazionale sulla mafia Leggi...

Italia Terremoto: entro giugno la nuova mappa della pericolosità In arrivo entro giugno la nuova mappa della pericolosità sismica in Italia, con nuovi dati e aggiornamenti rispetto a quella attualmente in uso, elaborata nel 2004 Leggi...

Italia Giorno della memoria: a Auschwitz, il modo migliore di fare scuola Una visita ad Auschwitz e nei luoghi dell'Olocausto per "andare oltre i libri e rendere viva la storia". Per la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il Viaggio della Memoria è "forse il modo migliore per fare scuola Leggi...

Italia Lorenzin, il Piano vaccini operativo in poche settimane Sarà operativo nell'arco di poche settimane il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-19 che, approvato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, introduce molte nuove vaccinazioni gratuite per tutte le fasce di età e promette un risparmio di 200 mln annui Leggi...

Italia Fs rilanciano i treni Intercity, non saranno più Cenerentola Per i treni Intercity, ormai diventati una 'Cenerentola' rispetto alle più ricche Frecce dell'Alta velocità, inizia una nuova era. A darne l'avvio è il nuovo contratto di servizio tra Trenitalia e lo Stato Leggi...

Italia A Coblenza Salvini al vertice della destra nazionalista Sabato la destra nazionalista europea si incontra a Coblenza, in Germania, dove arriverà anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fra gli ospiti del vertice la francese Marine Le Pen del Front National e l'olandese Geert Wilders Leggi...

Italia Terremoto: viaggiatori intrappolati sul treno fermo lungo la tratta Fabriano-Civitanova Intrappolati per oltre un'ora su un treno perfettamente funzionante, ma fermo lungo la tratta Fabriano-Macerata per lo stop dato da Trenitalia a tutte le linee interne delle Marche per verifiche tecniche sullo stato di rotaie e binari dopo le scosse di terremoto Leggi...

Italia Intesa Sanpaolo sbarca in tabaccheria. Nasce la nuova Banca dei Tabaccai Nell'era dei social network la rete delle tabaccherie resta senza rivali. Le rivendite di sali e tabacchi, così le insegne di una volta, arrivano dove non riescono i bit. Nasce da qui il progetto di Intesa Sanpaolo, che punta a portare la banca nel negozio Leggi...

Italia Inps: pensioni ferme anche nel 2017, minime a 502 euro I trattamenti pensionistici quest'anno non avranno nessun aumento così come accaduto nel 2016. L'Inps con una circolare spiega che anche quest'anno gli assegni resteranno al palo a causa dei prezzi fermi Leggi...

Italia Migranti salvano le antiche vigne e producono il vino bianco di Coronata Recupero di antichi vigneti, messa in sicurezza di un territorio fragile e integrazione dei migranti: sono gli obiettivi del progetto che vede protagonisti alcuni giovani richiedenti asilo provenienti, per la maggior parte, da paesi africani ed ospitati in alcune strutture della diocesi di Genova Leggi...

Italia Fi in rosso, Berlusconi batte cassa. I morosi decadranno Toccherà al tesoriere Alfredo Messina tenere la prima relazione sullo stato di salute del partito. Il quadro non è roseo, anzi. E l'unica soluzione per la sopravvivenza è quella di studiare delle contromosse Leggi...

Italia Stretta sugli ingressi in Usa, dall’Italia 500mila l’anno L'annunciata stretta di Trump sugli ingressi negli Stati Uniti potrebbe segnare una vera e propria svolta dopo decenni di decisioni mirate ad abbattere il più possibile i confini tra le due sponde dell'Atlantico Leggi...

Affari & Finanza, Mondo Segnali di protezionismo da Trump, Bce in allarme La nuova ventata protezionistica innescata dall'elezione di Donald Trump comincia a mettere in allarme diverse istituzioni internazionali, che temono ripercussioni sulla crescita. Inclusa la Banca centrale europea: nonostante lo stesso Mario Draghi abbia detto che è troppo presto per giudicare gli sviluppi Leggi...

Mondo Trump alza il muro con il Messico e ferma i rifugiati Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua la sua raffica di decreti dando seguito, una dopo l'altra, alle promesse elettorali che lo hanno portato alla Casa Bianca. Quindi via libera alla costruzione del muro con il Messico e stretta durissima sull'immigrazione Leggi...

Mondo La bimba di Aleppo scrive a Trump: “Aiuta i bimbi della Siria” La bambina siriana nota in tutto il mondo il mondo per i suoi tweet da Aleppo ha scritto un lettera aperta al presidente americano Donald Trump chiedendo aiuto in nome di tutti i bambini siriani. "Può salvare i bambini e il popolo della Siria?" Leggi...

Mondo Volano i pugni all’insediamento di Donald Trump Al Liberty Ball, l'esclusiva serata a inviti della sera del giuramento, la consigliere speciale del presidente, Kellyanne Conway, si è intromessa in una rissa tra sostenitori in smoking e letteralmente picchiato uno dei due contendenti. Il tutto sotto gli occhi estrerrefatti di Charlie Gasparino, mezzobusto della Fox Business News Leggi...

Mondo Obama sbanca su Twitter, oltre 83 milioni di seguaci L'ex presidente, con il suo account personale @barackobama, ha infatti superato gli 83 milioni di seguaci. Secondo TwitterCounter, attualmente Obama è terzo al mondo per numero di seguaci al pari di Taylor Swift e dopo Katy Perry e Justin Bieber Leggi...

Mondo La lingua spagnola eliminata dal sito della Casa Bianca, Madrid critica Il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis ha definito "non una buona idea" la decisione della nuova amministrazione americana del presidente Donald Trump di togliere lo spagnolo dalle lingue disponibili sulla pagina web della Casa Bianca Leggi...

Italiani nel mondo Brasile: la moglie di Lula colpita da ictus, è grave La moglie dell'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, Marisa Leticia, è stata colpita oggi da ictus ed è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sirio-libanese di San Paolo. Marisa Leticia, 66 anni, ha la doppia cittadinanza italiana e brasiliana Leggi...

Mondo Gli scienziati Usa temono lo scetticismo di Trump sui vaccini Le paure espresse dagli scienziati statunitensi prima delle elezioni sembrano avverarsi, e sotto gli strali dell'amministrazione Trump oltre ai cambiamenti climatici potrebbero finire anche i vaccini Leggi...

Mondo Hackerato lo staff di Trump, schiaffo allo “zar” antihacker Rudolph Giuliani La password di Giuliani, insieme a quella di altri 13 funzionari, è diventata pubblica. Tutte fanno parte di un pacchetto di violazioni di massa a servizi online tra cui LinkedIn, a cui queste persone erano iscritte utilizzando sempre la stessa parola chiave Leggi...

Mondo Obama ufficialmente un pensionato, 200mila dollari all’anno A soli 55 anni Obama è ufficialmente un pensionato dello Stato. Da ex presidente, infatti, percepirà una pensione federale da oltre 200mila dollari all'anno, la metà del suo stipendio da commander in chief, in più avrà la scorta a vita Leggi...

Mondo Figlio di Trump insultato sul web, Chelsea Clinton lo difende Dopo la valanga di sberleffi su Twitter di cui è rimasto vittima l'ultimo figlio di Donald Trump, una difesa d'ufficio del ragazzino è venuta da Chelsea Clinton. L'unica figlia di Bill e Hillary Clinton si è messa a 'cinguettare' per proteggere il ragazzino da un crescendo di battutacce Leggi...

Mondo La politica del secondo figlio spinge le nascite in Cina, +7,9% nel 2016 La politica del secondo figlio in Cina, attuata a pieno regime all'inizio dello scorso anno, ha dato nuovo slancio alle nascite che nel 2016 sono state 17,86 milioni, in aumento annuo del 7,9% al passo più ampio dal 2000 Leggi...

Mondo Brasile: epidemia di febbre gialla a Minas Gerais, 25 morti Il ministero della Salute ha rivelato di avere già inviato nello Stato meridionale, dove ha sede una fabbrica della Fiat, due milioni di dosi di vaccino e altre 350 mila saranno inviate nei prossimi giorni Leggi...

Mondo Charlie Hebdo ironizza sulla valanga a Rigopiano, indignazione sui social Dopo aver paragonato le vittime di Amatrice a un piatto di lasagne al forno, il giornale satirico della Francia torna a sfoderare il suo humour nero in nome della libertà d'espressione. Questa volta lo spunto è la valanga dell'Hotel Rigopiano Leggi...

Mondo El Chapo estradato negli Usa, ma non rischia la pena di morte Il capo del cartello della droga di Sinaloa compare oggi in un tribunale di Brooklyn, a New York, dove deve affrontare 17 capi d'accusa. Ma è ricercato anche dalla giustizia di California, Texas, Illinois e Florida Leggi...

Mondo L’America entra nell’era Trump. Obama: “We shall overcome” Da domani a Washington e nel Paese si aprirà un nuovo capitolo, dopo gli otto anni alla Casa Bianca del primo presidente nero Barack Obama, che agli americani lascia un ultimo messaggio: "We shall overcome". Mentre Trump arriva determinato ad imprimere la svolta a partire dalla prima pagina, promettendo subito la revoca di Obamacare Leggi...

Mondo Esercito Usa sostituisce le Beretta con le Sig Sauer L'Us Army, l'esercito degli Stati Uniti, ha scelto come nuova pistola la Sig Sauer P320, per sostituire le Beretta M9 (una versione militare della 92FS), che nel 1985 sostituì a sua volta la storica Colt 1911. Lo scrive Forbes online Leggi...

Mondo Ondata di caldo in Cile: emergenza incendi, bruciano le foreste Il Cile brucia, con più di un centinaio di incendi nella sua vallata centrale che fanno alzare colonne nere di fumo e aumentano l'ondata di caldo che ha colpito il paese, con temperature che potrebbero raggiungere livelli senza precedenti Leggi...

Mondo Clima: il 2016 è l’anno più rovente mai registrato Nel montare delle preoccupazioni internazionali per un temuto cambio di rotta degli Stati Uniti, con il presidente eletto Donald Trump più che dubbioso sul cambiamento climatico, la scienza prova a spazzar via lo scetticismo certificando il 2016 come anno più caldo mai registrato Leggi...

Mondo No a un mondo senza cioccolato, progetto per aiutare il Ghana E' l'obiettivo condiviso da Future Food Institute, Google Food Team e International Trade Centre, con il supporto di Business School Lausanne, nel progetto Chocothon che nasce per supportare la catena di produzione del cacao in Ghana Leggi...

Sport Sudamericano U20: una vinotinto sprecona pareggia 0-0 con la Bolivia Nella rosa della vinotinto ci sono anche due rappresentanti della nostra collettivitá: Nahuel Ferraresi (Nueva Chicago, Argentina) e Daniel Saggiomo (Caracas). Sfortunatamente non hanno ancora esordito nella manifestazione continentale Leggi...

Collettività, Sport Campionato Municipale: esordio da favola del Civ Ciudad Guayana Gli azzurri si sono imposti per 2-0 sull’Internacional grazie alle reti di Edgar Rodríguez (32’) e Giancarlo Cenci (57’). La gara si é disputata sul campo principale del Centro Italo ed era valevole per la seconda giornata del campionato Leggi...

Sport Pallacanestro: Trotamundos, iniziano gli allenamenti Il primo innesto é stato l’arrivo dell’imprenditore italo-venezuelano Giuseppe Palmisano nel ruolo di presidente che sogna di portare il suo tocco vincente, giá noto ai tifosi del Magallanes, sul parquet del Forum. Leggi...

Sport Il Real nei paesi arabi, via la croce dallo stemma La scelta nasce nel rispetto delle "sensibilità culturali", ma soprattutto degli affari della squadra spagnola nel bacino del Golfo. Un accordo quinquennale, siglato con Marka, una società di distribuzione con sede negli Emirati Arabi Uniti Leggi...

Spettacoli La Calabria ricorda Mino Reitano, l’uomo della porta accanto Venerdì 27 gennaio a Reggio Calabria, città natale di Mino Reitano si svolgeranno diverse iniziative per celebrare uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana Leggi...

Spettacoli Premi Oscar: Rosi candidato, La La Land sbanca con 14 nomination Gianfranco Rosi, escluso già quando era stata annunciata la shortlist dei 9 candidati fra i film stranieri, ce l'ha fatta nella categoria documentari. Il suo Fuocoammare che racconta gli sbarchi degli immigrati a Lampedusa è fra i cinque candidati miglior documentario Leggi...

Turismo Pellegrinaggi: Lourdes in crisi, tra le nuove mete spunta l’Iran Le mete storiche dei pellegrinaggi sono in crisi. Un po' la paura del terrorismo, un po' la crisi economica, i fedeli sono in ritirata dai luoghi storici della fede Leggi...

Internet e Social Google: nel 2016 rimossi 1,7 miliardi di annunci con pubblicità “cattiva” Lo rende noto il motore di ricerca nel suo rapporto periodico Bad Ads. Tra gli annunci rimossi quelli per prodotti illegali e quelli legati al gioco d'azzardo. Ma ci sono anche gli annunci fuorvianti che cercano click con false informazioni o offerte di cure miracolose Leggi...

Scienza&Tecnica Un altro pianeta “vicino” della Terra potrebbe ospitare la vita Si chiama Wolf 1061 c ed è uno dei pianeti 'alieni' più vicini alla Terra potenzialmente in grado di ospitare la vita. A fare il suo identikit e quello della sua stella è lo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal, sotto la guida dell'astronomo Stephen Kane, della San Francisco State University Leggi...

Scienza&Tecnica Batterio con Dna “potenziato” ha imparato a crescere Ha imparato a crescere ed è diventato più forte il primo organismo sintetico dal Dna potenziato: è un batterio il cui patrimonio genetico, oltre alle quattro lettere con le quali è scritto il libro della vita, ne contiene altre due che non esistono in natura Leggi...

Scienza&Tecnica Mappa Dna del caffè arabica, contro le minacce dei cambiamenti climatici E' pronta la mappa del Dna del caffè arabica, la varietà più diffusa nel mondo e responsabile del 70% della produzione globale di caffè. Le sequenze che racchiudono il segreto dell'aroma di questa varietà di caffè disponibili sono online Leggi...

Salute & Bellezza Al via #nonsoloananas, più scelta di frutta nei ristoranti Mangiare ogni giorno frutta e verdura - 5 porzioni al giorno di 5 colori diversi - vuol dire salute: la prevenzione delle malattie inizia a tavola e #NONSOLOANANAS vuole portarla anche sui tavoli dei ristoranti Leggi...

Scienza&Tecnica Non solo api, allarme insetticidi per uccelli e farfalle Gli insetticidi neonicotinoidi sono una minaccia non solo per le api ma anche per bombi, farfalle e uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. A lanciare l'allarme è Greenpeace Leggi...

Salute & Bellezza “Fashion Day First Care” presentò a Ricardo Chang como invitado especial En un dia de alisados, cortes y peinados, fue una jornada llena de formacion profesional de alto nivel en donde estilismo y vanguardia denominado “Fashion Day First Care”, Tecnocosmetic realizó una jornada en donde los asistentes pudieron aprender y disfrutar viendo la aplicación de las líneas de alisado de esta casa comercial Leggi...

Salute & Bellezza La belleza como emprendimiento venezolano El encuentro que permitió la formación de las Emprendedoras de la Belleza se realizó en la Mega Sala Digital Movistar gracias a la alianza con Fundación Telefónica; la colaboración de la embajada de Italia en Venezuela y la Confederación de Sordos de Venezuela Leggi...

Cucina Comercial Impornac les cuenta porque los frutos secos son nutritivos Su consumo es adecuado para los deportistas de alto rendimiento y niños pequeños en constante actividad, asi como para aquellas personas que realicen un intenso trabajo intelectual por su contenido en fosfato orgánico Leggi...