I venezuelani dal 15 gennaio riceveranno un salario minimo di 40mila 638 bolìvares. Altrettanto riceveranno i pensionati . I “cesta-ticket” (buoni per comprare generi alimentari e medicine) che accompagnano lo stipendio, pur senza gravare sul calcolo dei contributi che l’azienda deve versare, resteranno per il momento inalterati

Lanciare in settimana un'iniziativa politica per avviare il confronto con gli altri partiti sulla legge elettorale. Resta questa, affermano i vertici del partito, l'ipotesi sul tavolo del Pd alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari. La road map sarà però definita solo nei prossimi giorni

Lenta ma costante, prosegue l'avanzata del prezzo del petrolio. Se a inizio agosto il barile Wti quotato a New York veleggiava poco sopra i 43 dollari al barile, alle prime avvisaglie di una possibile intesa all'Opec per un taglio della produzione, il corso di Borsa ha avviato una graduale salita che l'ha portato a superare i 55 dollari, il massimo dal luglio del 2015

Collettività Ma l’impegno continua Ora, giunti (quasi inconsapevoli) ai primi giorni dell'anno 2017, cerchiamo di abbracciare ancora i ricordi per "non dimenticare", sperando che la vita possa riservarci, nonostante tutto, qualche "lieta sorpresa" Leggi...

Collettività La deputata Bueno si farà eco dei problemi della Collettività Nell’incontro avvenuto nella residenza del nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, sono state sviscerate le principali difficoltà della comunità. La deputata Bueno ha ascoltato con attenzione gli interventi e, alla fine, ha assicurato il proprio interessamento Leggi...

Italiani nel mondo Olimpiadi di italiano, iscrizioni entro il prossimo 28 gennaio Gare promosse dal Miur e dal Maeci per studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Italia e all’estero, delle sezioni italiane in scuole straniere e internazionali all'estero, e delle scuole straniere in Italia Leggi...

Italiani nel mondo Per scoprire il mondo con i giovani trentini all’estero Destinatari sono i giovani di origine trentina residenti all’estero e i giovani residenti in Trentino di età compresa tra 18 e 35 anni alla data di presentazione della domanda Leggi...

Venezuela Murió Octavio Lepage, uno de los fundadores de Acción Democrática Henry Ramos Allup, secretario general del partido que Octavio Lepage contribuyó a fundar, dio la noticia a través de un triste y lacónico mensaje Leggi...

Venezuela González: “En este país ya nada funciona” El nuevo jefe de la fracción parlamentaria de la Oposición expresó que aspira tener una buena relación con su homólogo oficialista, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada del GPP y espera que coadyuve a destrancar el juego político en Venezuela Leggi...

Venezuela Fedecámaras: “Necesario un cambio de modelo económico” Martínez: “Tenemos muy pocas expectativas. No creemos que se vaya a tomar la dirección correcta y que el gobierno tenga la suficiente humildad para rectificar”. Leggi...

Venezuela Torrealba criticó designación de nuevos ministros El líder de la Mesa de la Unidad expresó que los nuevos ministros no tienen competencias para los cargos que le fueron asignados Leggi...

Venezuela Tareck El Aisami nombrado Vicepresidente de la República El presidente Maduro informó que Aristóbulo Istúriz pasará a cumplir nuevas tareas. Dijo haberle pedido al nuevo Vicepresidente que se concentre en dos temas: el primer tema, la seguridad ciudadana Leggi...

Venezuela Presidente Maduro nombró a nuevos ministros A la cartera de Economía y Finanzas ha sido nombrado el diputado y economista Ramón Lobo para que, dijo el jefe de Estado, “se encargue de la reestructuración de la economía nacional”. Leggi...

Venezuela Presidente Maduro emprende “carnetización” de sus seguidores El presidente de la República insistió en que la Asamblea Nacional sigue sin acatar las disposiciones del Tsj. Por ende, considera que va rumbo a la disolución Leggi...

Venezuela Torrealba: “Mud debe presentar un horizonte claro al país” En el seno de la alianza opositora se mantiene vigente el “convenio de gobernabilidad” que obliga a rotar anualmente la Junta Directiva del Parlamento Leggi...

Italia Mattarella, unità nazionale ed Europa valori per il futuro L'unità nazionale è un valore da proiettare nel futuro e l'amor di patria non è incompatibile con l'appartenenza europea, che anzi ne rappresenta una espressione matura. E' questo il messaggio con il quale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha celebrato, nel suo 220/o anniversario, la bandiera tricolore a Reggio Emilia Leggi...

Italia Grillo, addio a Farage: la svolta in Ue spacca il MoVimento Lasciare il gruppo euroscettico di Farage ed entrare nell'Alde, il gruppo europeista e liberale di Guy Verhofstadt. E' l'inversione di marcia che Beppe Grillo propone al M5s nel Parlamento Ue. Una svolta che coglie di sorpresa gli eurodeputati grillini Leggi...

Italia Jobs Act, banche, Italicum: i nodi della ripresa politica Lavoro, banche, legge elettorale; ma anche l'immigrazione, con un possibile nuovo intervento del governo sulla querelle del reato di ingresso clandestino. Sono questi i temi principali dell'agenda politica post Natalizia Leggi...

Italia Legge elettorale: pressing dei renziani, Salvini agita il centrodestra I renziani e Matteo Salvini spingono sull'acceleratore della legge elettorale, chiedendo che sia approvata in tempi stretti, così da andare al voto in primavera Leggi...

Italia Napoli e la camorra, scontro tra il sindaco de Magistris e Saviano Il raid di un gruppo di giovani camorristi nel mercato della Duchesca a Napoli, con il ferimento di alcuni senegalesi che si erano rifiutati di pagare il pizzo sulle bancarelle e di una bambina che si trovava a passare in zona col padre, ha fatto da miscela esplosiva allo scontro Leggi...

Italia Campidoglio, scoppia il caso delle microspie. Pm, mai intercettati Alla Befana si apre il caso delle microspie. In un'intervista a un quotidiano, l'ex capo delle segreteria politica della sindaca, Salvatore Romeo, dice "io e Virginia sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città" Leggi...

Italia Allevatori aree sisma, mucche assiderate senza stalle Nelle zone del sisma sono decine le stalle distrutte o gravemente lesionate dalle scosse di agosto e ottobre, e migliaia i capi di bestiame, vacche e pecore, che, rientrati a valle dai pascoli estivi, non hanno più trovato un riparo Leggi...

Italia Castelluccio sotto la neve, alpini a guardia del borgo "Un paese fantasma" come lo ha definito uno dei soldati del quinto reggimento alpini dell'esercito che sorvegliano 24 ore su 24 le rovine. Sono loro a presidiare l'area, contro eventuali sciacalli e per evitare che qualcuno degli abitanti possa tornare Leggi...

Italia Bolzano al top in occupazione, Vibo Valentia maglia nera Sono i dati contenuti in un Report sul lavoro della Fondazione studi dei consulenti del lavoro che ha elaborato dati Istat riferiti al 2015. Anche la Cgia di Mestre, in un'analisi sull'uso dei voucher, mostra un paese spaccato Leggi...

Italia Terrorismo: allerta radicalizzazione, rischi nelle carceri e su web In Italia il fenomeno della radicalizzazione e dei foreign fighters ha "una dimensione numerica minore" che in altri paesi, ma il problema non si può sottovalutare e va affrontato in tutta la sua complessità Leggi...

Italia Migranti: record di arrivi in Italia nel 2016 Con le frontiere blindate nei Balcani e con la Turchia che ha chiuso i rubinetti verso le isole greche dopo l'accordo con l'Ue, resta l'Italia il "ventre molle" dove i trafficanti di esseri umani sanno di potersi insinuare con facilità per i loro affari Leggi...

Italia Vino: l’Italia ha il primato mondiale di produzione nel 2016 Il vino Made in Italy conquista nel 2016 la leadership mondiale nella produzione con circa 50 milioni di ettolitri e aumenta del 3% il valore dell'export che raggiunge il massimo storico di sempre a 5,2 miliardi Leggi...

Italia Operai licenziati inventano impresa, nasce l’Amaro Partigiano L'Amaro Partigiano sarà realizzato rigorosamente con ingredienti lunigianesi, seguendo una ricetta messa a punto grazie alla consulenza di un antico laboratorio artigiano della zona Leggi...

Italia Saldi: è corsa allo sconto, ma con budget limitati Via libera ai saldi, ma con giudizio. Come già lo scorso anno, all'apertura dei negozi non c'è stato l'assalto all'affare. Secondo un'indagine di Confcommercio, quasi 6 italiani su 10, il 58,5%, sono pronti a fare acquisti ai saldi invernali Leggi...

Italia Migranti: appello di Regioni e Comuni, fateli lavorare Sindaci e governatori sono in prima linea nell'affrontare il tema scottante dell'immigrazione e molti concordano sull'opportunità che i migranti lavorino sia per "ricambiare" l'ospitalità che viene offerta loro, sia anche per favorire l'integrazione sociale con le comunità che li accolgono Leggi...

Italia Cyberterrorismo: faro su 400mila spazi web, 510 oscurati Sono più di 400mila gli spazi web monitorati nell'anno appena trascorso dalla polizia postale per contrastare fenomeni di eversione e terrorismo, in particolare quello di matrice islamista, che utilizza la Rete per fare proselitismo Leggi...

Italia L’Università Roma Tre ricerca professori eccellenti attraverso una call internazionale L'Università Roma Tre in campo per reclutare eccellenze italiane e straniere con un procedimento inedito in Italia per un grande ateneo: una call internazionale per la ricerca di due professori di prima fascia Leggi...

Affari & Finanza Fca, record di produzione in Italia. Anche per Ferrari volumi mai raggiunti Fca supera la quota di un milione di vetture prodotte in Italia, compresi i veicoli commerciali di Sevel. Il livello raggiunto nel 2016 non si vedeva dal 2008, con una crescita dei volumi del 70% rispetto all''anno nero' del 2013. Positivi gli effetti sull'occupazione Leggi...

Italia Terremoto: in sicurezza la facciata della Basilica di Norcia Dopo il posizionamento della grande "gabbia" in tubi innocenti, alta 18 metri per 22 tonnellate di peso, davanti a quella che è ormai una "vela", diventata simbolo della distruzione causata dal terremoto dell'ottobre scorso, è stato completato anche l'ancoraggio della seconda e più piccola "gabbia" Leggi...

Italia Roma più pulita entro l’estate, arriva il piano Una città visibilmente più pulita entro l'estate, forse prima. Questo l'obiettivo del neo assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari, subentrata da due settimana a Paola Muraro, dimessasi in seguito ad un avviso di garanzia Leggi...

Italia Italia sempre più digitale, il 50% dei Comuni offre wi-fi gratis Un Comune su due, precisamente il 52,5%, offre punti di accesso wi-fi gratuiti, ovvero internet libero, senza fili, per chiunque abbia un dispositivo in grado di collegarsi, dal pc allo smartphone. Un passo in avanti non da poco, un raddoppio in tre anni, ma la strada è ancora lunga Leggi...

Mondo Il lascito di Obama a Trump, boom del lavoro e record Wall Street Barack Obama lascia in eredità a Donald Trump un'economia in salute, con il mercato del lavoro in continuo miglioramento. E Wall Street che sale di record in record, proseguendo un rally innescato dalla vittoria del presidente eletto e dalla speranza dei promessi sgravi fiscali Leggi...

Affari & Finanza A Wall Street record su record, ma “non è bolla” Venerdì scorso si è fermato ad un passo: il Dow Jones, l'indice dei titoli industriali quotati a Wall Street si è spinto fino al massimo storico di 19.999,63 punti. Meno di 0,4 punti da quota 20.000, che rappresenterebbe un nuovo picco massimo Leggi...

Mondo Brasile: nuova mattanza in carcere, uccisi 33 detenuti Ancora orrore e sangue nelle galere brasiliane: almeno 33 detenuti sono stati brutalmente assassinati la notte scorsa nel Penitenziario agricolo di Monte Cristo (Pamc), il maggior carcere dello Stato di Roraima, nel nord del Paese Leggi...

Mondo Turchia: il killer di Istanbul sempre in fuga, 18 arresti per Smirne A quasi una settimana dall'attacco al nightclub 'Reina' di Istanbul, l'intelligence turca sembra brancolare nel buio. Nonostante decine di fiancheggiatori arrestati tra la metropoli sul Bosforo, il centro della cellula jihadista di Konya e Smirne, dell'attentatore non c'è più traccia Leggi...

Mondo Trump, sì al muro con il Messico e no alla sanità per tutti Trump e Pence si insedieranno il 20 gennaio nella tradizionale cerimonia ufficiale a Washington per il giuramento che metterà fine alla transizione cominciata con le migliori intenzioni ma sfociata in una battaglia tra due visioni del mondo, la sua e quella del suo predecessore Barack Obama. Leggi...

Mondo A New York Hillary Clinton pronta a sfidare De Blasio Hillary Clinton contro Bill de Blasio per la poltrona di sindaco di New York: per quanto improbabile possa sembrare, la chiacchiera fa il giro dei salotti della grande Mela e dei corridoi di Capitol Hill Leggi...

Mondo Pensioni e liquidazioni, top manager ricoperti d’oro Maxi-liquidazioni, bonus e pensioni d'oro: per i top manager dei grandi gruppi industriali non esiste la parola crisi quando si tratta di passare all'incasso dopo la fine di un rapporto di lavoro con l'azienda, anche quando hanno fatto flop o quando la stessa azienda è in difficoltà Leggi...

Affari & Finanza Lagarde, segni di spinta sulla crescita. Inflazione Ue riparte Le premesse per una spinta sulla crescita nel 2017, a livello globale, ci sono. Ma per Christine Lagarde bisogna distribuire più equamente i redditi: il prerequisito per una buona politica economica oggi. Leggi...

Mondo L’Iran apre le porte alle imprese petrolifere straniere Finite le sanzioni, trovato l'accordo in seno all'Opec e con i Paesi esterni al Cartello, fatto risalire il prezzo del greggio sopra una più rassicurante quota 50 dollari, l'Iran punta a tornare in forze sul mercato dell'esplorazione e della produzione di petrolio insieme alle principali compagnie mondiali, Eni compresa Leggi...

Mondo Ue: presidente slovacco Fico, basta “avventure” referendarie Il primo ministro slovacco, Robert Fico, invita gli altri leader europei a "smettere di indire referendum su questioni di politica interna". Fico pensa che questo tipo di consultazioni rappresenti una seria minaccia per l'Ue e l'euro Leggi...

Mondo Nyt, battaglioni Usa-Nato nel Baltico per minaccia Russia "Sono spaventati a morte dalla Russia. Hanno disperato bisogno della nostra leadership", ha affermato il generale Raymond T. Thomas, capo del Comando operazioni speciali del Pentagono, riferendosi alle minuscole forze armate di Lettonia, Lituania ed Estonia Leggi...

Affari & Finanza Bitcoin sfondano il tetto di 1.000 dollari, prima volta dal 2013 Tra i fattori che hanno inciso sulla risalita, secondo gli analisti, ci sarebbe l'ampio utilizzo da parte di nazioni come la Cina, dove la criptomoneta è usata in oltre il 20% delle operazioni di cambio Leggi...

Mondo Turchia: stilista aggredito da nazionalisti in aeroporto Secondo l'agenzia Dogan, la polizia avrebbe fermato gli aggressori solo dopo che avevano picchiato lo stilista turco Barbaros Sansal, noto per il suo sostegno alle battaglie lgbt e al movimento di Gezi Park, causandogli diverse ferite. Leggi...

Sport Un mondiale di calcio “extralarge”, la Fifa pronta ad aprire a 48 squadre I club europei non lo vogliono, il sindacato mondiale calciatori dice sì, e anche Maradona applaude Infantino. Una cosa pare certa: a meno di imprevisti bloccaggi durante l'incontro, domani la Fifa prenderà una decisione Leggi...

Sport Calcio venezuelano: l’italo-venezuelano La Mantia approda alla corte di Saragò Nonostante la giovane età, il calciatore nato 20 anni fa a Mérida, ha un'esperienza di tutto rispetto nel campionato di Primera División dove ha già difeso le casacche di Aragua e Deportivo Anzoátegui Leggi...

Scienza&Tecnica Il cervello non smette mai di crescere A sorpresa, il cervello umano ha trovato ancora il modo di stupire, superando la più consolidata delle teorie sul suo sviluppo: non è vero che una volta raggiunta l'età adulta resta uguale a se stesso, ma continua a crescere, almeno in una sua parte Leggi...

Scienza&Tecnica Ces: dal letto smart ai jeans vibranti, le novità a Las Vegas L'automobile emotiva e il tablet per ciechi, il robot che pulisce la lettiera del gatto e i jeans che fungono da navigatore, vibrando per indicare la direzione: mette in mostra la tecnologia a 360 gradi il Consumer Electronics Show Leggi...

Internet e Social Dieci anni fa il primo iPhone, Jobs reinventò il telefono "E' un telefono avanti di cinque anni rispetto a qualunque altro". Con queste parole il 9 gennaio del 2007 Steve Jobs lanciava il primo iPhone, un dispositivo che racchiudeva per la prima volta ben tre funzioni in un colpo solo: telefono, lettore di musica, la navigazione su Internet Leggi...

Internet e Social Twitter assume redattori, punta a diventare media company Il microblog sta infatti assumendo redattori e video producer, oltre a sperimentare la notifica di breaking news e a trasmettere filmati in diretta. Sul sito di Twitter si leggono tre annunci per un lavoro da redattore in Periscope Leggi...

Cucina E dopo le feste…. che mangio? La scelta dei nostri prodotti Olio di Oliva extravergine, prodotti importati fanno la qualità dei nostri piatti fa la differenza dei nostri piatti. Leggi...

Salute & Bellezza “Fashion Day First Care” presentò a Ricardo Chang como invitado especial En un dia de alisados, cortes y peinados, fue una jornada llena de formacion profesional de alto nivel en donde estilismo y vanguardia denominado “Fashion Day First Care”, Tecnocosmetic realizó una jornada en donde los asistentes pudieron aprender y disfrutar viendo la aplicación de las líneas de alisado de esta casa comercial Leggi...

Salute & Bellezza La belleza como emprendimiento venezolano El encuentro que permitió la formación de las Emprendedoras de la Belleza se realizó en la Mega Sala Digital Movistar gracias a la alianza con Fundación Telefónica; la colaboración de la embajada de Italia en Venezuela y la Confederación de Sordos de Venezuela Leggi...

Cucina Comercial Impornac les cuenta porque los frutos secos son nutritivos Su consumo es adecuado para los deportistas de alto rendimiento y niños pequeños en constante actividad, asi como para aquellas personas que realicen un intenso trabajo intelectual por su contenido en fosfato orgánico Leggi...