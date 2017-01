All'appello mancherebbero 19 dispersi: le presenze registrate in questura al momento della valanga, erano di 22 ospiti e 7 dipendenti. A questi dovrebbero aggiungersi altre persone che non erano registrate ma che erano lì e porterebbero il totale a 35

Presa la parola per il suo primo discorso da Commander in Chief, The Donald ritrova la grinta di sempre. E il suo messaggio è totalmente coerente con quanto predicato per mesi e mesi, il messaggio che lo ha trasformato da outsider nella corsa alla Casa Bianca ad assoluto protagonista

La 'Trump anxiety', l'ansietà di sapere se Donald Trump terrà davvero fede alle sue promesse elettorali più populistiche, è l'argomento principe in ogni salottino del Forum economico mondiale nel giorno del giuramento del presidente Usa

Su richiesta del senatore Carlo Giovanardi, l’Aula del Senato ha dato l’Ok alla proposta di sospendere l'esame che sarà ripreso martedì prossimo come primo punto all'ordine del giorno

Ha sottolineato che il Paese ha le condizioni per sviluppare un modello che permetta diversificare l'economia

Collettività Lutto nella Collettività L'Ambasciatore d'Italia in Venezuela Silvio Mignano, l'Ambasciata, il Consolato Generale di Caracas, il Consolato di Maracaibo, l'Istituto Italiano di Cultura e l'Istituto per il Commercio Estero si stringono attorno a Nunzia Auletta e ad Umberto Calabrese, per la perdita di Antonietta Liguori de Auletta. Leggi...

Collettività Nel Civ-Caracas, incontro-dialogo con l’Ambasciatore Silvio Mignano "La Voce d'Italia" e il Centro Italiano Venezuelano di Caracas hanno organizzato un incontro-dialogo con l'Ambasciatore d'Italia, Silvio Mignano. L'appuntamento è per il sabato 21 gennaio alle ore 10 nel "Salòn Italia" del Civ-Caracas Leggi...

Venezuela Venezuela, torna il fantasma del complotto Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Interni, Nestor Reverol, ha reso noto l’esistenza di un presunto complotto orientato a creare un clima di nervosismo e confusione Leggi...

Venezuela Petróleo venezolano desciende a 44,66 dólares por barril De acuerdo al ministerio de Energía, los precios promedios de los crudos bajaron afectados por los reportes de abundantes suministros en el mercado Leggi...

Venezuela TSJ deroga facultad de la AN de pagar a sus trabajadores El expresidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, criticó la medida, asegurando que el TSJ debió ordenar a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) para que envíara los recursos a tiempo, en vez de concederla al Ejecutivo. Leggi...

Venezuela José Gregorio Vielma Mora sugirió aumentar el precio de la gasolina El Gobernador del Estado Táchira informó de la activación de las casas de cambio en la frontera y comunicó que el Ejecutivo abrirá más en los próximos días Leggi...

Venezuela Asamblea Nacional aprobó acuerdo sobre vigencia del derecho al voto La Asamblea Nacional, a través de un acuerdo aprobado por la mayoría parlamentaria, exigió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocación de elecciones regionales y municipales, como lo establece la Constitución Leggi...

Analisi Europa, Venezuela Diputados exigieron el respeto de los derechos humanos Borges ratificó la convocatoria para el 23 de enero y sostuvo que “la única manera para conseguir la libertad y restituir la democracia" es a t´ravés de la movilización popular pacífica Leggi...

Venezuela Nicolás Maduro: “Se necesita una nueva Asamblea Nacional para el país” Informó que mañana y el viernes se llevará a cabo la mesa de diálogo a cargo de observadores internacionales. Reiteró que su Gobierno quiere paz y trabajará para alcanzarla. Leggi...

Italia Terremoto: il Governo si muove, subito 30 milioni per l’emergenza Subito 30 milioni di euro per l'emergenza degli ultimi giorni. Ci sarà successivamente un nuovo stanziamento, nell'ordine di "alcuni miliardi", per la ricostruzione nelle aree del Centro colpite dal sisma fin dallo scorso 24 agosto Leggi...

Italia Renzi prepara la partita elettorale, ma nel Pd aumentano i frenatori Dopo settimane di attesa e contatti sotto traccia, martedì la sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum aprirà formalmente i giochi sulla legge elettorale e, a cascata, sulla data del ritorno alle urne Leggi...

Italia Maltempo: dopo la neve ora è allarme fiumi nelle Marche Dopo l'emergenza neve, peraltro tutt'altro che conclusa, è allarme fiumi nelle Marche, anche se per il momento, assicura l'assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, "non c'è un rischio idrogeologico, ma se si sciolgono 4 metri di neve non si può certo escludere" Leggi...

Italia Neve, blackout, sisma: l’Abruzzo paga un triste tributo Una lunga, triste, angosciante settimana quella che le calamità naturali hanno portato in Abruzzo. Pesante il tributo pagato dalla regione con 9 morti. Sul territorio sono caduti quasi 20 milioni di tonnellate di neve in pochi giorni Leggi...

Italia Panama papers, l’Agenzia delle Entrate indaga su 700 soggetti Porta i suoi frutti il lavoro della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), la task force internazionale di esperti fiscali che indaga sulla gigantesca operazione di elusione ed evasione, rivelata dall'International Consortium Leggi...

Italia Alitalia: i sindacati verso lo sciopero, lunedì si decide Si fa più vicino lo sciopero del personale Alitalia che i sindacati si preparano a proclamare per la fine di febbraio. Si è chiusa con un mancato accordo, infatti, la prima fase della procedura di raffreddamento avviata nei giorni scorsi Leggi...

Italia Statali sempre più vecchi, ora l’età media supera i 50 anni Buste paga più leggere, meno personale e, soprattutto, sempre più avanti con l'età. Nel ritratto che la Ragioneria dello Stato fa del pubblico impiego le 'rughe' non passano inosservate: l'età media supera per la prima volta i 50 anni Leggi...

Italia Mafia: primo Dottorato su criminalità organizzata La storia del fenomeno mafioso, i rapporti tra mafia e politica, gli intrecci con l'economia e con le pratiche di corruzione. Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati dagli studenti del primo dottorato nazionale sulla mafia Leggi...

Italia Sos Commercio, in ginocchio i negozi di alimentari Non c'è pace per le attività commerciali nelle zone colpite dal sisma con il maltempo che dà un altro scossone alla loro tenuta. "In definitiva i danni commerciali provocati da terremoto e maltempo sono superiori a quelli strutturali. Sono tanti gli esercizi chiusi" Leggi...

Italia Terremoto e neve, i ritardi e le accuse. Gentiloni e Mattarella, restare uniti Da giorni i sindaci abruzzesi lamentano di essere isolati, senza luce, e con le nevicate sempre più abbondanti chiedono turbine e mezzi spalaneve. Appelli lanciati di fronte a una situazione oggettivamente eccezionale. Un fenomeno "di portata storica" Leggi...

Italia Sul Rigopiano tonnellate di neve, l’hotel spazzato via Dai dati registrati dalla questura, c'erano 22 clienti e 7 dipendenti, più qualche altro ospite, forse 35 persone circa. Due sono le salme recuperate, 2 i sopravvissuti. Di tutti gli altri non c'è traccia Leggi...

Italia La neve isola molti paesi nelle Marche, soccorse decine di persone Nell'Ascolano le maggiori difficoltà si concentrano a Montemonaco, Acquasanta, Colle di Arquata, Montegallo e Roccafluvione. La polizia è intervenuta in frazione Fiunti, in una zona di alta collina totalmente impervia, dove alcuni nuclei familiari erano rimasti completamente isolati senza acqua luce e cibo Leggi...

Italia Terremoto: entro giugno la nuova mappa della pericolosità In arrivo entro giugno la nuova mappa della pericolosità sismica in Italia, con nuovi dati e aggiornamenti rispetto a quella attualmente in uso, elaborata nel 2004 Leggi...

Italia Gentiloni rinsalda con Prodi, incontro su Ue e Trattati Non hanno bisogno di pretesti Paolo Gentiloni e Romano Prodi per vedersi ma certo il faccia a faccia di oltre un'ora a Palazzo Chigi ha il sapore di una pagina girata dopo il rapporto un po' altalenante tra Matteo Renzi e l'ex presidente della commissione europea Leggi...

Italia Legge elettorale: Renzi studia il piano B con il sistema proporzionale Se il Piano A si basa sul "nulla osta" dei Giudici al ballottaggio, Matteo Renzi sta lavorando a un piano B, nel caso in cui fosse bocciato il secondo turno Leggi...

Italia Giorno della memoria: a Auschwitz, il modo migliore di fare scuola Una visita ad Auschwitz e nei luoghi dell'Olocausto per "andare oltre i libri e rendere viva la storia". Per la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, il Viaggio della Memoria è "forse il modo migliore per fare scuola Leggi...

Italia Lorenzin, il Piano vaccini operativo in poche settimane Sarà operativo nell'arco di poche settimane il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-19 che, approvato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, introduce molte nuove vaccinazioni gratuite per tutte le fasce di età e promette un risparmio di 200 mln annui Leggi...

Italia Fs rilanciano i treni Intercity, non saranno più Cenerentola Per i treni Intercity, ormai diventati una 'Cenerentola' rispetto alle più ricche Frecce dell'Alta velocità, inizia una nuova era. A darne l'avvio è il nuovo contratto di servizio tra Trenitalia e lo Stato Leggi...

Italia A Coblenza Salvini al vertice della destra nazionalista Sabato la destra nazionalista europea si incontra a Coblenza, in Germania, dove arriverà anche il leader della Lega, Matteo Salvini. Fra gli ospiti del vertice la francese Marine Le Pen del Front National e l'olandese Geert Wilders Leggi...

Italia Alfano visita la tomba di Craxi a Hammamet: “Un dovere venire” E' appena tramontato il sole sulla Medina di Hammamet quando il ministro degli Esteri Angelino Alfano si raccoglie in un minuto di silenzio sulla tomba di Bettino Craxi nel piccolissimo cimitero cristiano della cittadina costiera Leggi...

Italia Mattarella attacca, dall’Unione Europea due pesi e due misure Basta con un'Europa che mostra i muscoli sulle percentuali di Bilancio ma si gira dall'altra parte quando vengono ignorate regole altrettanto importanti come quella del surplus eccessivo di esportazioni e delle politiche per la crescita, espressamente previste nei Trattati. O come quella fondamentale della solidarietà europea in tema di migrazioni Leggi...

Italia Terremoto: viaggiatori intrappolati sul treno fermo lungo la tratta Fabriano-Civitanova Intrappolati per oltre un'ora su un treno perfettamente funzionante, ma fermo lungo la tratta Fabriano-Macerata per lo stop dato da Trenitalia a tutte le linee interne delle Marche per verifiche tecniche sullo stato di rotaie e binari dopo le scosse di terremoto Leggi...

Italia Intesa Sanpaolo sbarca in tabaccheria. Nasce la nuova Banca dei Tabaccai Nell'era dei social network la rete delle tabaccherie resta senza rivali. Le rivendite di sali e tabacchi, così le insegne di una volta, arrivano dove non riescono i bit. Nasce da qui il progetto di Intesa Sanpaolo, che punta a portare la banca nel negozio Leggi...

Italia Inps: pensioni ferme anche nel 2017, minime a 502 euro I trattamenti pensionistici quest'anno non avranno nessun aumento così come accaduto nel 2016. L'Inps con una circolare spiega che anche quest'anno gli assegni resteranno al palo a causa dei prezzi fermi Leggi...

Italia Migranti salvano le antiche vigne e producono il vino bianco di Coronata Recupero di antichi vigneti, messa in sicurezza di un territorio fragile e integrazione dei migranti: sono gli obiettivi del progetto che vede protagonisti alcuni giovani richiedenti asilo provenienti, per la maggior parte, da paesi africani ed ospitati in alcune strutture della diocesi di Genova Leggi...

Italia Fi in rosso, Berlusconi batte cassa. I morosi decadranno Toccherà al tesoriere Alfredo Messina tenere la prima relazione sullo stato di salute del partito. Il quadro non è roseo, anzi. E l'unica soluzione per la sopravvivenza è quella di studiare delle contromosse Leggi...

Italia Raggi: “Roma è difficile ma ora si cambia, datemi tempo” Virginia Raggi non molla. All'indomani della classifica Ipr Marketing 24 ore sul gradimento degli amministratori locali che registra un crollo dei suoi consensi, la sindaca di Roma rilancia con determinazione la sua azione amministrativa Leggi...

Italia Stretta sugli ingressi in Usa, dall’Italia 500mila l’anno L'annunciata stretta di Trump sugli ingressi negli Stati Uniti potrebbe segnare una vera e propria svolta dopo decenni di decisioni mirate ad abbattere il più possibile i confini tra le due sponde dell'Atlantico Leggi...

Italia Al via le iscrizioni online, si cerca la scuola giusta Per le famiglie dei ragazzi che dovranno frequentare le prime classi delle elementari, medie o superiori nell'anno scolastico 2017/2018 è scattata l'apertura delle procedure online per le iscrizioni, che termineranno alle ore 20 del 6 febbraio Leggi...

Mondo Charlie Hebdo ironizza sulla valanga a Rigopiano, indignazione sui social Dopo aver paragonato le vittime di Amatrice a un piatto di lasagne al forno, il giornale satirico della Francia torna a sfoderare il suo humour nero in nome della libertà d'espressione. Questa volta lo spunto è la valanga dell'Hotel Rigopiano Leggi...

Mondo El Chapo estradato negli Usa, ma non rischia la pena di morte Il capo del cartello della droga di Sinaloa compare oggi in un tribunale di Brooklyn, a New York, dove deve affrontare 17 capi d'accusa. Ma è ricercato anche dalla giustizia di California, Texas, Illinois e Florida Leggi...

Mondo New York in piazza contro Trump. Tafferugli a Washington Donald Trump si insedia alla Casa Bianca. E "inizia la resistenza", una lotta che andrà avanti per i primi 100 giorni e oltre. A New York si è svolta la prima grande manifestazione delle tante previste in tutta America Leggi...

Mondo L’America entra nell’era Trump. Obama: “We shall overcome” Da domani a Washington e nel Paese si aprirà un nuovo capitolo, dopo gli otto anni alla Casa Bianca del primo presidente nero Barack Obama, che agli americani lascia un ultimo messaggio: "We shall overcome". Mentre Trump arriva determinato ad imprimere la svolta a partire dalla prima pagina, promettendo subito la revoca di Obamacare Leggi...

Mondo Esercito Usa sostituisce le Beretta con le Sig Sauer L'Us Army, l'esercito degli Stati Uniti, ha scelto come nuova pistola la Sig Sauer P320, per sostituire le Beretta M9 (una versione militare della 92FS), che nel 1985 sostituì a sua volta la storica Colt 1911. Lo scrive Forbes online Leggi...

Mondo Ondata di caldo in Cile: emergenza incendi, bruciano le foreste Il Cile brucia, con più di un centinaio di incendi nella sua vallata centrale che fanno alzare colonne nere di fumo e aumentano l'ondata di caldo che ha colpito il paese, con temperature che potrebbero raggiungere livelli senza precedenti Leggi...

Mondo Clima: il 2016 è l’anno più rovente mai registrato Nel montare delle preoccupazioni internazionali per un temuto cambio di rotta degli Stati Uniti, con il presidente eletto Donald Trump più che dubbioso sul cambiamento climatico, la scienza prova a spazzar via lo scetticismo certificando il 2016 come anno più caldo mai registrato Leggi...

Mondo No a un mondo senza cioccolato, progetto per aiutare il Ghana E' l'obiettivo condiviso da Future Food Institute, Google Food Team e International Trade Centre, con il supporto di Business School Lausanne, nel progetto Chocothon che nasce per supportare la catena di produzione del cacao in Ghana Leggi...

Mondo Crisi delle carceri in Brasile, il governo invia 1.800 soldati a Natal I soldati sono autorizzati, per decreto firmato dal presidente Michel Temer, ad affiancare le forze di polizia locale per garantire l'ordine nella città turistica, dove nell'ultima settimana decine di autobus e auto pubbliche sono state date alle fiamme Leggi...

Mondo Il valzer delle ambasciate di Trump, Eisenberg in pole per Roma Tornano in palio da venerdì le cosiddette "cocktail embassies", riservate a donatori e fedelissimi: tra queste Roma dove, secondo indiscrezioni dei media, il finanziere e tesoriere del partito repubblicano Lew Eisenberg potrebbe prendere il posto di John Phillips Leggi...

Mondo Usa: sicurezza aeroporti, record di armi ai controlli di sicurezza Nel 2016 quasi 3.400 pistole sono state confiscate ai controlli di sicurezza negli aeroporti americani. Lo ha rivelato la Trasportation Security Administration (Tsa), l'ente che si occupa della sicurezza degli aeroporti Leggi...

Sport L’italo-venezuelano Locurcio pronto il campionato della Supercross AMA Il pilota nato 20 anni fa a Valencia parteciperá alla prima prova del supercross della Costa Est che si disputerá il 25 febbraio nel Georgia Dome di Atlanta Leggi...

Sport Sudamericano U20: un super Fariñez salva la Vinotinto L’estremo difensore del Caracas da deviato il rigore calciato da Nicolás De La Cruz, che con un cucchiaio voleva beffare il portiere criollo Leggi...

Scienza&Tecnica Mappa Dna del caffè arabica, contro le minacce dei cambiamenti climatici E' pronta la mappa del Dna del caffè arabica, la varietà più diffusa nel mondo e responsabile del 70% della produzione globale di caffè. Le sequenze che racchiudono il segreto dell'aroma di questa varietà di caffè disponibili sono online Leggi...

Internet e Social Aumentano gli introiti degli App store, Spotify e Facebook al top Secondo il bollettino di Sensor Tower relativo all'ultimo trimestre del 2016, le entrate prodotte da tutte le applicazioni - giochi compresi - distribuite tramite App Store e Google Play sono cresciute del 67% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Leggi...

Internet e Social Facebook, in Germania filtri alle “bufale” in vista del voto Facebook si attrezza per affrontare l'età della post-verità e mette a punto un filtro per le notizia false in Germania, in vista delle elezioni che si terranno a settembre. L'obiettivo è evitare le polemiche che si sono scatenate negli Stati Uniti, Leggi...

Salute & Bellezza Al via #nonsoloananas, più scelta di frutta nei ristoranti Mangiare ogni giorno frutta e verdura - 5 porzioni al giorno di 5 colori diversi - vuol dire salute: la prevenzione delle malattie inizia a tavola e #NONSOLOANANAS vuole portarla anche sui tavoli dei ristoranti Leggi...

Scienza&Tecnica Non solo api, allarme insetticidi per uccelli e farfalle Gli insetticidi neonicotinoidi sono una minaccia non solo per le api ma anche per bombi, farfalle e uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. A lanciare l'allarme è Greenpeace Leggi...

Cucina E dopo le feste…. che mangio? La scelta dei nostri prodotti Olio di Oliva extravergine, prodotti importati fanno la qualità dei nostri piatti fa la differenza dei nostri piatti. Leggi...

Salute & Bellezza “Fashion Day First Care” presentò a Ricardo Chang como invitado especial En un dia de alisados, cortes y peinados, fue una jornada llena de formacion profesional de alto nivel en donde estilismo y vanguardia denominado “Fashion Day First Care”, Tecnocosmetic realizó una jornada en donde los asistentes pudieron aprender y disfrutar viendo la aplicación de las líneas de alisado de esta casa comercial Leggi...

Salute & Bellezza La belleza como emprendimiento venezolano El encuentro que permitió la formación de las Emprendedoras de la Belleza se realizó en la Mega Sala Digital Movistar gracias a la alianza con Fundación Telefónica; la colaboración de la embajada de Italia en Venezuela y la Confederación de Sordos de Venezuela Leggi...

Cucina Comercial Impornac les cuenta porque los frutos secos son nutritivos Su consumo es adecuado para los deportistas de alto rendimiento y niños pequeños en constante actividad, asi como para aquellas personas que realicen un intenso trabajo intelectual por su contenido en fosfato orgánico Leggi...