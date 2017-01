Capodanno blindato nelle grandi città italiane così come nelle capitali europee. A Roma sorvegliati speciali saranno il Colosseo e Circo Massimo, secondo quanto prevede il piano di sicurezza per Capodanno disposto dal questore di Roma Nicolò d'Angelo

Il pazzo 2016 fra Russia e Stati Uniti finisce al fulmicotone, con l'espulsione dagli Usa di 35 diplomatici russi, ma Putin prima lascia intendere di voler ribattere occhio per occhio e poi, magnanimamente, annuncia al mondo l'esatto contrario: la Russia non si piegherà al livello di una diplomazia "irresponsabile" e "da cucina".

Collettività L’incontro del senatore Casini con la Collettività: soltanto tanta amarezza Accompagnato dal nostro Ambasciatore, Silvio Mignano; dal nostro Console Generale, Mauro Lorenzini, il senatore Casini ha ascoltato con lo sguardo serio, compunto, e molto interesse ognuno degli interventi dei presenti Leggi...

Collettività Negata al senatore Casini la possibilità d’incontrare il Sindaco Ledezma Accompagnato dal nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, il Senatore Casini ha invece potuto dialogare a lungo con i rappresentanti del Parlamento venezuelano, oggi desautorizzato dal costante intervento dell’Alta Corte Leggi...

Collettività Alfano, finalmente adeguate le pensioni degli italiani in Venezuela Già il mese scorso l'on. Fabio Porta e il sen. Claudio Micheloni, che tanto si erano adoperati in tal senso insieme alla nostra Ambasciata ed i Patronati operanti in Venezuela, ne avevano dato notizia. Adesso ne abbiamo la conferma. Leggi...

Collettività Furto nel Consolato italiano di Merida La delinquenza dilagante in Venezuela ha colpito una volta ancora la nostra collettività. Il Consolato di Merida, capitale dello stato omonimo situata ai piedi delle Ande, ha subito un furto con scasso durante il quale sono stati rubati i computer e tutta la documentazione Leggi...

Italiani nel mondo La programmazione di Rai-Italia dal 26 al 30 dicembre Community - L'altra Italia: Il programma dedicato alle comunità italiane all’estero: attività, eventi, storie individuali e familiari. I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Leggi...

Redazione New York L’italo-americano Vincent Viola, Segretario dell’esercito nell’amministrazione Trump Suo padre era un immigrato e lavorò come camionista, il figlio è diventato un miliardario, fondatore di varie società e proprietario della squadra di hockey Florida Panthers (Florida) Leggi...

Venezuela Luis Florido advierte que el gobierno podría desconocer la nueva AN El parlamentario afirmó que los partidos de oposición pertenecientes a la Mesa de la Unidad Democrática consideran que el Ejecutivo desconocerá la nueva directiva de la AN, argumentando que ésta se mantiene en “desacato” declarado por el Tribunal Supremo de Justicia Leggi...

Venezuela Henrique Capriles: “Se necesita un acuerdo nacional que ponga freno a la miseria” El Gobernador del Estado Miranda dijo que en lo que resta para concluir el año se debe reflexionar “para gestar un gran acuerdo nacional que nos permita ponerle freno a la situación de la miseria” Leggi...

Venezuela Petróleo venezolano continúa subiendo de valor El precio del barril de petróleo venezolano cerró la semana en 45,27 dólares por barril, lo que representa un alza de 0,14, frente a los 45,13 dólares de la semana pasada. Leggi...

Venezuela Parlamento Europeo reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional Los eurodiputados aseguraron que la solución a la crisis en el país empezará “por un cambio político”, que según afirman, la Asamblea Nacional (AN) debe encabezar Leggi...

Venezuela José Guerra: “Billetes de 100 bolívares costaron $300 millones y se quemarán” El economista y diputado pronosticó que el nuevo cono monetario traerá problemas a los ciudadanos al usarlos, ya que no se adaptan a las necesidades cambiarias elementales por sus disparidades en las denominaciones. Leggi...

Venezuela Venezuela, timore e preoccupazione dopo la sentenza contro Banesco La Corte ha stabilito che Banesco dovrà pagare circa 7,75 milioni di dollari dopo aver perso un ricorso presentato contro una sentenza per non adempimento di contratto di mandato. Il timore dell'esproprio o il commissariamento della banca ha portato alla memoria i fallimenti del “Banco de los Trabajadores” e del “Banco Latino” Leggi...

Venezuela Crisi bancaria, saranno arrestati i proprietari di banche che non distribuiscono bolívares Il capo dello Stato, Nicolás Maduro, ha assicurato che non vacillerà a far arrestare i proprietari o i direttori delle agenzie bancarie che non consegneranno denaro attraverso gli sportelli o cassieri automatici Leggi...

Venezuela Diputados de la MUD acudieron al BCV para reunión con directivos y fueron rechazados La comisión legislativa solicitó abrir una investigación al presidente Nicolás Maduro, al Director del BCV y el gabinete económico por el “caos financiero y monetario” que se generó a partir de la salida de circulación del billete de 100 bolívares en 72 horas. Leggi...

Venezuela Se requieren 17 salarios mínimos para comprar la Canasta Básica Familiar Según el informe mensual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) subió 7,2% en el mes de noviembre, ubicándose en 460.381,55 bolívares Leggi...

Venezuela China pide al gobierno venezolano protección para sus ciudadanos la Embajada china en Caracas pidió a la cancillería venezolana “que tomaran en serio” la seguridad de los asiáticos y tomaran “medidas efectivas” para su reguardo Leggi...

Venezuela Colombia cita al embajador de Venezuela para expresar su “inconformismo” por señalamientos de Maduro El gobierno de Colombia reiteró la necesidad de establecer un mecanismo para que empresarios que posee billetes de 100 bolívares que obraron “de buena fe”, puedan cambiar el papel moneda y no perder su inversión. Leggi...

Italia Caso Maugeri: 6 anni a Formigoni, confiscati beni per 6,6 milioni Quando era al vertice della Lombardia l'uomo d'affari Pierangelo Daccò e l'ex assessore Antonio Simone, suoi coimputati, gli avrebbero pagato viaggi di lusso ai Caraibi, vacanze in barca, cene da gran gourmet Leggi...

Italia Alitalia: intesa tra i soci ma scure su personale e costi C'è l'intesa tra i soci di Alitalia, un accordo raggiunto all'alba dopo giorni di trattativa. Le banche hanno sbloccato 180 milioni di linee di credito che mettono l'ex compagnia di bandiera nelle condizioni di avviare la fase due del piano industriale Leggi...

Italia Salerno-Reggio completata, sarà l’Autostrada del Mediterraneo Dopo 55 anni l'eterna incompiuta è finalmente completa. Da oggi, con l'apertura al traffico della Galleria Larìa, la Salerno-Reggio Calabria è interamente percorribile. Si chiude così un'epoca, durante la quale la Salerno-Reggio è stata il simbolo dell'inefficienza ed inefficacia dello Stato Leggi...

Italia Mattarella ai militari all’estero, grati per il vostro contributo alla pace "In un momento in cui c'è bisogno di pace voi contribuite alla pace": il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato così i militari italiani impegnati nelle missioni all'estero, nel tradizionale scambio di auguri, in video collegamento Leggi...

Italia Diritti umani: un portale web sulla situazione in Italia Il nuovo sito Internet nasce da un progetto avviato nel 2014 con la pubblicazione del volume a cura di Ediesse "L'articolo 3 Rapporto sullo stato dei diritti in Italia" Leggi...

Italia Bufera sul ministro Poletti, depositata la mozione di sfiducia Sotto accusa il suo "comportamento totalmente inadeguato al ruolo" con il riferimento al fatto di essersi espresso "in più di un'occasione con un linguaggio discutibile e opinioni del tutto inaccettabili" Leggi...

Italia Natale: crescono le vendite dei giocattoli tradizionali Secondo i dati NPD, da gennaio ad ottobre 2016 le categorie dei "traditional toys" a maggiore crescita sono risultate le costruzioni (+17%); i giocattoli per neonati, bambini piccoli e prescolari (+17%); i giocattoli per sport e uso all'aperto (+8%) Leggi...

Italia Sanità: Toscana e Piemonte in testa per la qualità delle prestazioni Toscana e Piemonte: sono queste, sulla base dei primi dati, le Regioni in testa alla classifica nazionale del 2015 per la qualità delle prestazioni sanitarie essenziali garantite ai cittadini gratuitamente o con il pagamento di un ticket Leggi...

Italia Mafie: in Canada forte infiltrazione, 20 delitti In Canada sono stati registrati venti delitti fra il 2009 e il 2016 nello scontro fra organizzazioni mafiose, in prevalenza 'ndranghetisti contro siciliani, ma anche fazioni di 'ndrangheta in contrasto tra loro per il controllo delle attività illecite e delle attività apparentemente lecite Leggi...

Italia Fisco, stop cartelle a Natale. Equitalia blocca 380mila atti E' Natale anche per il fisco che, almeno per pochi giorni, non scrive più ai contribuenti. E buone notizie arrivano dall'Agenzia delle Entrate, almeno sul fronte delle spese familiari: le spese degli asili nido entreranno nella dichiarazione precompilata Leggi...

Italia Una famiglia su 3 ancora senza accesso Internet da casa Le ragioni sono diverse, ma ancora quasi una famiglia su tre in Italia, non ha l'accesso al web da casa nel 2016. Dal rapporto Istat "Cittadini, imprese e Itc, anno 2016" emerge un Paese in ritardo sulle nuove tecnologie, diciannovesimo nell'Unione europea per copertura della banda larga Leggi...

Italia Brindisi al Colle, le urne si fanno più lontane Primo scambio di auguri natalizi dell'era dopo Renzi assente alla cerimonia e segnata, invece, dal 'ritorno' al Colle di Silvio Berlusconi che, davanti a Mattarella, assicura al neo premier Paolo Gentiloni il "soccorso azzurro su tutto" Leggi...

Italia Mattarella, l’Italia guiderà il G7 con coerenza e continuità Nel 2017 l'Italia avrà la presidenza di turno del G7 e diventerà membro provvisorio del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, svolgendo il suo compito "in linea di coerenza e di continuità con le direttrici fondamentali della nostra politica estera" Leggi...

Italia Mattarellum in campo, ma i partiti pensano alla Consulta La mossa di Matteo Renzi di chiudere l'Assemblea del Pd con un rilancio sul Mattarellum è "comunque positiva", ma è molto difficile che alla fine sia questo il modello elettorale con il quale gli italiani saranno richiamati alle urne alle prossime politiche Leggi...

Italia “Vivere all’italiana”, la nuova strategia di promozione dell’Italia nel mondo "Si va a triplicare gli investimenti e soprattutto si rilancia l'idea dell'Italia come superpotenza della cultura e della bellezza, perché dobbiamo esercitare questa nostra forze e nostra influenza anche sul piano della diplomazia, che diventa anche diplomazia culturale" Leggi...

Italia Terremoto: Juncker, ricostruiremo la Basilica di Norcia Ho già evidenziato l'alto valore simbolico della basilica di San Benedetto da Norcia, non solo dal punto di vista storico e artistico - ha scritto Juncker -, ma soprattutto perché il suo nome è legato a quello del Santo protettore d'Europa Leggi...

Italia Bologna rilancia l’idea del centrosinistra, uniti si vince Nella città dove è nato l'Ulivo si ricomincia a parlare di centrosinistra: parola un po' passata di moda nella politica italiana degli ultimissimi anni, ma alla quale, anche nel Pd, si ricomincia a non guardare con ostilità Leggi...

Italia Università: migliora la qualità della ricerca, ridotto il gap nel Sud L'università italiana si è messa in moto convergendo verso uno standard comune e più elevato della qualità della ricerca; in media, gli atenei che avevano un livello della qualità della ricerca relativamente basso si sono rimboccati le maniche e, se non hanno scalato posizioni, almeno hanno ridotto lo svantaggio Leggi...

Italia Università: si fugge dal Sud, si va a Roma e a Milano Ogni autunno si svolge il grande esodo che coinvolge centinaia di migliaia di studenti: ragazzi che cambiano città e regione - in molti casi costretti - per studiare nell'ateneo o nella facoltà dei loro sogni oppure per avere più chance per il futuro Leggi...

Italia Aumentano i congedi dei papà ma sono ancora pochi Il cosiddetto Jobs act degli autonomi, ora all'esame della Camera dopo il primo ok del Senato, punta a dare più tutele al settore, a cominciare dalla maternità e dall'estensione del congedo a sei mesi (oggi a tre mesi) Leggi...

Italia Scendono i redditi dei professionisti. Sempre meno giovani Nel 2015, infatti, il reddito medio è stato di 33.954 euro (-0,3% rispetto al 2014), ma la contrazione dei guadagni è stata netta nell'ultimo decennio, poiché sono "crollati tra il 2005 e il 2015 del 18%" Leggi...

Affari & Finanza I prestiti alle imprese tornano a salire Ma per le banche italiane le prospettive sono negative: Moody'a rivede al ribasso l'outlook da stabile, prevedendo maggiori necessità di capitale e un possibile indebolimento della fiducia dopo la vittoria del 'no' al referendum Leggi...

Italia Il Pil procapite spacca l’Italia. Milano provincia d’oro Gli ultimi dati Istat registrano un "differenziale negativo molto ampio", che persiste nonostante lo scorso anno il Meridione abbia superato ogni altra area del Paese per crescita, con un aumento del Pil in volume dell'1,1% a fronte di una media nazionale dello 0,7% Leggi...

Italia Qualità della vita: prima Aosta, ultima Vibo Valentia E' Aosta la provincia italiana dove si vive meglio. Al secondo ed al terzo posto si confermano Milano e Trento, balzo in avanti per Belluno che dalla 17ma posizione del 2015 sale in quarta posizione. All'ultimo posto invece una realtà del Mezzogiorno, Vibo Valentia Leggi...

Mondo Cina-Vaticano: Pechino, vogliamo miglioramento rapporti Il governo cinese ribadisce di "voler migliorare i rapporti con il Vaticano": spinge quindi per "nuovi progressi" in tal senso e per la promozione di un "dialogo costruttivo" con la Santa Sede Leggi...

Mondo Trump: nodo Tillerson, i democratici sul piede di guerra I democratici americani si preparano alla prima vera battaglia in Congresso contro Donald Trump: quella sulla nomina del segretario di stato Rex Tillerson, considerato amico e socio d'affari di Vladimir Putin Leggi...

Mondo Chapecoense: LaMia e pilota responsabili della tragedia Gustavo Vargas Gamboa, amministratore delegato della LaMia - società creata in Venezuela, ma con base in Bolivia - è attualmente in carcere in attesa di giudizio, così come suo figlio, Gustavo Vargas Villegas Leggi...

Mondo Messico: esplode un mercato di pirotecnia, 36 morti e 72 feriti Almeno 36 morti, 72 feriti, decine di dispersi, forse un centinaio, tra i quali bambini e donne: è il bilancio delle sei esplosioni a catena che hanno fatto saltare in aria il mercato 'San Pablito' di fuochi d'artificio di Tultepec Leggi...

Mondo Erdogan, gulenista il killer dell’ambasciatore. Mosca, prudenza Accuse, rivendicazioni e smentite. Ora dopo ora, assume sempre più i contorni di un intrigo internazionale l'omicidio dell'ambasciatore russo ad Ankara, Andrei Karlov Leggi...

Mondo Oms: da assedio in Siria a Zika, le emergenze del 2016 Guerre, terremoti ma anche epidemie, vaccinazioni e battaglie di prevenzione: sono i fronti su cui l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è intervenuta nel 2016 e che ripercorre sul suo sito, dall'assedio della popolazione in Siria e le epidemie di Zika all'eradicazione della malaria dall'Europa Leggi...

Mondo Pena di morte in Usa, nel 2016 calate condanne ed esecuzioni Tuttavia la pena di morte resta legale ancora in 31 stati Usa. In testa c'è la Georgia con nove esecuzioni nel 2016, seguita dal Texas con sette, dall'Alabama con due, e Missouri e Florida con una rispettivamente Leggi...

Affari & Finanza Airbnb punta anche alla prenotazione dei voli aerei Airbnb, dopo aver rivoluzionato l'affitto di appartamenti per i viaggi, ora punta anche ai voli. Secondo quanto riportato dal sito di Bloomberg, la compagnia sarebbe al lavoro su Airbnb Flights, sistema per la prenotazione dei viaggi in aereo Leggi...

Mondo 48 giornalisti uccisi nel 2016, di cui 26 nei teatri di crisi Numeri record, nel 2016, di giornalisti detenuti o caduti nelle aree di crisi. Il numero è schizzato in conseguenza della repressione dopo il fallito colpo di stato in Turchia, dove sono 81 i cronisti in cella. Al secondo posto si trova la Cina, con 38. Mentre il totale dei giornalisti in esilio dal 2008 è di 456 Leggi...

Mondo Filippine: pena di morte, Duterte vuole esecuzioni giornaliere Duterte, noto come "il castigatore" da quando era sindaco di Davao e responsabile di una "guerra alla droga" già costata oltre 6.000 vittime dallo scorso luglio, crede che in passato la pena capitale non abbia funzionato come deterrente perché pochi detenuti venivano giustiziati Leggi...

Mondo In Germania un profugo siriano trova 50 mila euro e li restituisce Un giovane profugo siriano in Germania ha restituito alla proprietaria 50 mila euro trovati nascosti in armadio che aveva comprato in un mercatino dell'usato ma di cui l'islam, la sua religione, gli imponeva di non appropriarsi Leggi...

Sport L’italo-venezuelano Cardona calibra la sua moto per la Dakar Il raid che si correrà dal 2 al 14 gennaio prossimi si estenderà su quasi 9 mila chilometri tra Argentina, Bolivia e Paraguay, imponendo ai partecipanti una “resistenza estrema”. Tra le 83 auto e 146 moto spiccano i nomi degli italo-venezuelani Nicolás Cardona (moto) e Nunzio Coffaro (fuori strada) Leggi...

Sport Ciclismo: Johan Santana firma alleanza con team FundaRujano Alla corsa che fa da preanbolo alla ‘Ferias Internacionales de San Sebastián’ parteciperanno 9 team stranieri provenienti da Colombia, Costa Rica, Guatemala, Brasil, Ecuador, Bolivia, Messico ed Italia Leggi...

Racconti di Natale I canti del mio Natale Esiste una simpatica e sfiziosa canzone popolare che ho sentita cantare da piccolo, in famiglia, e che caratterizza lo spirito e la tradizione del popolo napoletano: è la “Canzone de lo capodanno”. La intonava mio padre ogni anno, in occasione della cena del 31 dicembre Leggi...

Racconti di Natale La letterina di Natale Non saprei in quale recente passaggio storico si sia perduta la bella abitudine di far trovare nelle famiglie, il giorno di Natale – e in alcune anche a Pasqua – la letterina con gli auguri ai genitori. In genere la si trovava sotto il piatto della tavola imbandita Leggi...

Racconti di Natale Natale: I dolci della tradizione Mi resta il ricordo vivo dei miei Natali dell’infanzia, per cui mi sono rimasti ben fissi nella memoria colori, sapori, emozioni, legate anche a quei dolci che la mamma ci metteva a tavola; ma era papà a portarli a casa, a parte gli struffoli che in casa si facevano spesso senza dover aspettare per forza il Natale Leggi...

Racconti di Natale La Cantata dei Pastori La Cantata dei pastori, prima di essere un genere letterario, o, se vogliamo, un contenitore (per usare il linguaggio delle moderne produzioni televisive), essa è innanzi tutto un testo – unico e originale – destinato alla rappresentazione teatrale Leggi...

Racconti di Natale Sternsingen, i Cantori della Stella Il nome di “Cantori della stella” è dovuto al fatto che il gruppo in costume da “magi” è accompagnato, oltre che da incenso ed acqua benedetta, anche dal signifer, un chierico che al posto della croce porta un’insegna (signum) a forma di una grande stella Leggi...

Racconti di Natale I Krampus: “Stasera vanno camminànno i riavoli” Le due scene della rappresentazione del male, proposte alla riflessione della coscienza morale, sono visibili a tutti: o nella sala del teatro, nel caso della Cantata dei pastori; o lungo le strade della città, nel caso del passaggio di s. Nicolò Leggi...

Racconti di Natale Novena di Natale e le tradizioni natalizie Il 16 dicembre è iniziata la Novena di Natale: una pratica religiosa che si ripete ogni anno nelle realtà geografiche e nelle comunità in cui si vive l’appartenenza alla Chiesa. Una tradizione del periodo natalizio Leggi...

Racconti di Natale Da San Nicola a Babbo Natale Nel nome di s. Nicola sono fiorite molte tradizioni popolari e iniziative di carità ispirate ad alcune vicende della sua vita. Tradizioni che poi, come si diceva, per quella simbologia del “donare”, si sono legate alla festa del Natale facendo di s. Nicola la figura del Vescovo che benèfica giovani e fanciulle Leggi...

Racconti di Natale La Corona d’Avvento e il Calendario d’Avvento Mentre nel sud d’Italia l’attesa del Natale era sottolineata dalla presenza degli zampognari e dal suono delle ciaramelle nelle case e per le strade, in Alto Adige-Südtirol – poi diffusasi a tutto il Nord Italia, c’è l’abitudine di preparare la Corona d’Avvento Leggi...

Cultura Natale: ha 5.000 anni la “Natività” più antica Il bambino accanto ai genitori, due animali nelle vicinanze, un astro nel cielo: potrebbe essere la più antica 'Natività' ante-litteram mai scoperta finora, quella raffigurata in una pittura rupestre fatta 5.000 anni fa in una piccola grotta del Sahara egiziano Leggi...

Internet e Social Internet: cresce l’e-commerce, lo usa 1 su 2 tra chi naviga L'Istat rileva un aumento dal 48,7% del 2015 al 50,5% della quota di individui di 15 anni e più che hanno navigato in Internet e effettuato acquisti online nei tre mesi precedenti l'intervista Leggi...

Internet e Social Facebook diventa anche “radio”, lancia i Live audio Il social network ha annunciato il lancio dei Live audio, delle dirette in streaming ma solo "radiofoniche", strizzando l'occhio anche agli appassionati dei podcast, i contenuti audio a puntate Leggi...

Internet e Social Natale: i consigli della Polizia per gli acquisti sicuri on line Un video tutorial con consigli pratici e suggerimenti per acquistare in tranquillità in tempo di regali natalizi. A metterlo on line è la Polizia di Stato che spiega come fare per "non facilitare la vita ai truffatori" Leggi...

Internet e Social Google lancia un’app per mandare un Sos a parenti e amici La compagnia annuncia dal suo blog l'applicazione "Contatti di fiducia" ("Trusted Contacts") con cui una persona può scegliere di condividere in ogni momento, tramite smartphone, la sua posizione con un gruppo di persone da rassicurare o da allertare in caso si verifichino situazioni di pericolo Leggi...

Spettacoli Rogue One: una historia de Star Wars, llega a Cines Unidos Aterriza en la cartelera la cinta más esperada del año. Un acontecimiento mundial para los millones fanáticos de la franquicia por excelencia de la historia de la cultura pop Leggi...

Salute & Bellezza “Fashion Day First Care” presentò a Ricardo Chang como invitado especial En un dia de alisados, cortes y peinados, fue una jornada llena de formacion profesional de alto nivel en donde estilismo y vanguardia denominado “Fashion Day First Care”, Tecnocosmetic realizó una jornada en donde los asistentes pudieron aprender y disfrutar viendo la aplicación de las líneas de alisado de esta casa comercial Leggi...

Salute & Bellezza La belleza como emprendimiento venezolano El encuentro que permitió la formación de las Emprendedoras de la Belleza se realizó en la Mega Sala Digital Movistar gracias a la alianza con Fundación Telefónica; la colaboración de la embajada de Italia en Venezuela y la Confederación de Sordos de Venezuela Leggi...

Cucina Comercial Impornac les cuenta porque los frutos secos son nutritivos Su consumo es adecuado para los deportistas de alto rendimiento y niños pequeños en constante actividad, asi como para aquellas personas que realicen un intenso trabajo intelectual por su contenido en fosfato orgánico Leggi...

Salute & Bellezza Baja autoestima, depresión, ansiedad y enojo son causales de trastornos alimenticios En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra los Trastornos Alimenticios. El acoso por el aumento o pérdida de peso en algunas personas puede influir en el padecimiento de esta conducta Leggi...