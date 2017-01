A due giorni dalla sentenza della Consulta che apre lo scenario delle elezioni anticipate, il premier fa capire che non intende interferire con le decisioni dei partiti. Anzi, auspica "con sollecitudine" una scelta sulla legge elettorale, per il "buon funzionamento" della democrazia

Per il Segretario della Osa esistono le condizioni per evocare la Carta Democratica Interamericana

Collettività "Il Bacio di Tosca" nel Trasnocho Cultural L'opera sarà commentata da Matthias Bachmann, Josè Pisano, Jonathan Reveron, Luigi Sciamanna e dalla direttrice del nostro Istituto Italiano di Cultura, Erica Berra. L'ingresso sarà gratuito

Collettività Il Giorno della Memoria con l'Istituto Italiano di Cultura di Caracas Le iniziative promosse dall'Istituto Italiano di Cultura di Caracas in occasione della Giornata della Memoria si concludono domenica, 29 gennaio, alle ore 11:00, quando si presenterá nell'Aula Magna dell'Università Centrale del Venezuela l'Opera Infantile " Brundibar" di Hans Krasa

Collettività Venezuela, approvata dal Senato la mozione di Casini con 184 sì La proposta del senatore Casini, che ha visitato recentemente il Venezuela, è stata approvata con 184 sì. Respinta quella del M5S con 173 no. Prossimamente verranno altri funzionari dellla Farnesina per rinforzare il personale di Consolato e Ambasciata

Collettività Visita del embajador Mignano a Barquisimeto, crear lazos con los ciudadanos Durante dos días, hubo un intercambio con los ciudadanos italo-venezolanos, con los empresarios, pero además los diplomáticos participaron en la procesión 161 de la Divina Pastora

Italiani nel mondo Tristezza e cordoglio per la scomparsa di Edoardo Pollastri Uomo di grande rettitudine, serietà e umanità, Pollastri era al tempo stesso un motore inarrestabile. Ha lottato come pochi per il benessere dei nostri connazionali e in particolare per tutti i piccoli e grandi imprenditori che guardavano all'Italia come paese con cui costruire partnership positive per l'America Latina e per l'Italia stessa

Venezuela Internacional Demócrata: "El diálogo ha servido para dividir a la oposición" La organización Internacional Demócrata de Centro (IDC – CDI), dirigida por el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, acusó al gobierno y al Consejo Nacional Electoral de "confiscar" el derecho al voto, y lamentó que el diálogo no haya servido para restablecerlo

Venezuela Venezuela rechazó declaraciones del vicepresidente de Colombia Vargas Lleras aseguró este jueves que las viviendas sin ningún costo realizadas por el Gobierno de Colombia en Tibú, Norte de Santander, son únicamente para ciudadanos desprovistos oriundos del país

Venezuela Exigen sea puesto en libertad a Yon Goicoechea Activistas de Voluntad Popular (VP) exigieron junto al abogado Nizar El Fakih y Rosaura Valentini, esposa de Yon Goicoechea, su liberación y denunciaron retardo procesal penal en el caso

Venezuela Ramón Lobo: "2017 será el año de la ofensiva económica" Afirmó que el Ejecutivo desea mantener el diálogo con sectores empresariales y que a través del Consejo Nacional de Economía Productiva ya lo hace

Venezuela Diputados de la MUD rechazan "comunicado de Rusia Eudoro González: "Hay que recordarle a la federación rusa y al Gobierno Nacional que toda injerencia es rechazable. Amigos de Rusia, les recordamos que fue el Ejecutivo quien incumplió los acuerdos de la mesa de diálogo: no liberaron a los presos políticos y no abrieron el canal humanitario"

Venezuela Amoroso: "Designación de Sanguino es constitucional" El diputado del Psuv invitó a la oposición a respetar la Constitución y las instituciones del Estado para garantizar la paz y la tranquilidad del país

Venezuela Oficializan designación de Ricardo Sanguino a la presidencia del BCV El diputado José Guerra considera que, de acuerdo a la Ley del Banco Central de Venezuela en su artículo 18, Sanguino no podría asumir la presidencia de la entidad financiera por no reunir los requisitos establecidos.

Miscellanea MUD: "Diálogo con el Gobierno es un capítulo cerrado" En el informe se reiteró que está dispuestos a debatir con los mediadores del proceso de diálogo, pero bajo un documento alternativo que redactará para precisar sus exigencias

Venezuela Detuvieron a estudiantes que protestaban en Cumaná Los jóvenes arrestados deben presentarse el próximo lunes en la fiscalía para una mesa técnica con el fiscal

Venezuela Venezuela, torna il fantasma del complotto Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Interni, Nestor Reverol, ha reso noto l'esistenza di un presunto complotto orientato a creare un clima di nervosismo e confusione

Italia Al voto con l'occhio al calendario: 23 aprile o 11 giugno? "Al voto!". E' il mantra che unisce Lega e M5S. E al voto il prima possibile ha intenzione di andare anche una fetta del Pd, a cominciare dal segretario Matteo Renzi. Ma quando, in concreto, l'Italia potrebbe tornare alle urne?

Italia Renzi detta i tempi, dieci giorni e si decide tutto Dopo essere sparito per quasi due mesi dai radar mediatici, Matteo Renzi torna sul palco e, riunendo gli amministratori locali del Pd a Rimini, chiarirà perché all'Italia servono nuove elezioni

Italia Grillo punta al 40% e elogia l'Ecuador "sovranista" Il M5s entra a pieno titolo in campagna elettorale e Beppe Grillo si scatena sul blog per dare la linea su legge elettorale, sulle elezioni e sul programma che sposa la linea "sovranista" dell'ecuadoregno Rafael Correa

Italia La Lega apre a ipotesi di coalizione, ma esclude FI dal Veneto Che le elezioni siano "ad aprile, massimo giugno", come continua a chiedere il segretario della Lega, Matteo Salvini, o a scadenza naturale, come invece sperano altri, le elezioni prossime venture vedono grandi manovre in corso nel centrodestra

Italia Governo, no a misure depressive. Padoan frena su infrazione L'Italia rispetterà le regole europee ma senza manovre depressive per la crescita, perché bisogna evitare una procedura d'infrazione che sarebbe un grosso danno per la reputazione del Paese

Italia Eataly compie dieci anni, obiettivi Far East e Borsa nel 2018 Eataly, l'impero gastronomico creato da Oscar Farinetti, compie dieci anni e si prepara a sbarcare in Borsa nel 2018. I numeri del gruppo sono impressionanti: nel mondo ci sono 37 Eataly, 22 in Italia e 15 all'estero, con 157 ristoranti dove mangiano ogni giorno 23.000 persone

Italia Italicum: per la Cei la politica non ha fatto suo mestiere La politica esce sconfitta dalla sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum e "dovrebbe riflettere e interrogarsi su questo" perché "non è normale un Paese dove sia la magistratura a dettare tempi e modi all'amministrazione".

Italia Tra i resti del Rigopiano, silenzio e gelo Mercoledì 18 gennaio nessuno di quelli che erano all'hotel Rigopiano immaginava che l'imprevisto fosse una massa di migliaia di tonnellate di neve che a 250 all'ora si sarebbe schiantata sull'albergo con la forza di quattromila tir carichi. Alzi gli occhi verso il monte Siella e vedi solo bianco, abbassi lo sguardo verso l'hotel e c'è solo il marrone della neve impastata di macerie e alberi

Italia Berlusconi di nuovo indagato per "soldi alle ragazze" Al quarto piano del Palazzo di Giustizia di Milano viene precisato che non si può parlare di un 'Ruby quater', ma il dato di fatto è che Silvio Berlusconi è stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di corruzione in atti giudiziari

Italia Per il caso Publitalia Berlusconi rischia un altro processo a Milano Rischia un altro processo a Milano Silvio Berlusconi con le accuse di frode fiscale e appropriazione indebita in uno stralcio dell'inchiesta della Procura nella quale Fulvio Pravadelli, ex vicepresidente di Publitalia, ha già chiesto di patteggiare un anno

Italia Prodi e l'elogio della Dc, quei giorni non tornano più Sala piena in ogni ordine di posti alla Società Dante Alighieri. Platea 'navigata' e segnata dall'universo Dc. E al banco dei relatori, oltre all'ex ministro montiano Andrea Riccardi, c'è Romano Prodi. Da tempo il Professore non era al centro della scena politica

Italia Nel 2015 l'Italia quinta destinazione per gli universitari dell'Erasmus Poco più di 31 mila gli studenti che sono andati all'estero, circa 21.500 gli studenti accolti dalle università italiane. In testa nella classifica delle università sono quelle di Bologna, di Roma La Sapienza e il Politecnico di Milano

Italia Ryanair corteggia Alitalia, i sindacati preparano lo sciopero Fallito anche l'ultimo tentativo di mediazione, sarà sciopero di tutti i lavoratori Alitalia a febbraio, probabilmente il 23. Intanto la low cost Ryanair torna a corteggiare la compagnia italiana, con il ceo Michael O'Leary che avverte però che per cooperare con gli irlandesi dovrà prima liberarsi dai vincoli di Air France

Italia Eurispes: un giovane su dieci torna a casa da mamma e papà Quello che più colpisce, nel Rapporto Italia 2017 presentato dall'Eurispes, è che c'è chi per andare avanti deve tornare indietro: più di un giovane su dieci è stato costretto a rientrare a casa dai genitori o in quella dei suoceri.

Italia L'Italia candida il paesaggio del Prosecco al patrimonio Unesco Sul Prosecco non passa lo straniero. Dopo lo "scippo" del logo Unesco per il canto lirico, andato alla Cina invece a che a noi, terra di Verdi e di Rossini, l'Italia punta a consolidare il suo primato mondiale di riconoscimenti Unesco

Italia Cibo etnico, più sfizio che passione per gli italiani E' quanto emerge dal "Rapporto Italia 2017", secondo una elaborazione dell'Indagine Coop per Expo, presentato da Eurispes. Negli ordini la cucina asiatica raccoglie i maggiori consensi ma risultano sempre più popoari anche sashimi, fajitas, felafel, moussaka, paella, tajine, zighinì ed empanada

Italia Roma: Sos giovani su corruzione, degrado e trasporti Corruzione, degrado e mezzi pubblici. Questa la scala delle priorità che l'amministrazione capitolina dovrebbe affrontare secondo i giovani romani, intervistati dall'Eurispes nell'ambito del "Rapporto Italia 2017"

Italia Gentiloni annuncia un decreto legge sulla cyber-security Nel corso dell'audizione Gentiloni ha letto una relazione sulle varie minacce alla sicurezza dell'Italia, rispondendo poi in maniera esaustiva alle domande dei membri del Copasir

Italia Terremoto: dai bambini di Bangui 7.000 euro per i coetanei di Norcia Claudio Baglioni sarà a Norcia per consegnare ai bambini della città di San Benedetto il contributo raccolto dai loro coetanei di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica, che si sono tassati per lasciare qualcosa ai loro compagni delle zone terremotate

Italia Bonifica Marche, dighe costantemente monitorate Anche Enel, che nelle Marche gestisce 12 dighe, ha immediatamente avviato i controlli, che non hanno evidenziato condizioni di criticità ma che proseguiranno per tutta la durata dello sciame sismico

Italia Esperto, dighe progettate per terremoti di magnitudo 7 Lo ha detto l'ingegnere esperto di costruzioni idrauliche Francesco Napolitano, dell'università Sapienza di Roma, rilevando inoltre che la presenza di una faglia a 300 metri dalla diga non costituisce un pericolo

Italia Nuovi

Italia Più aiuti Ue agli agricoltori colpiti dal sisma Ben 118 milioni di euro disponibili subito per ridare fiato all'agricoltura in ginocchio nelle aree terremotate. E' il risultato dell'intesa tra il ministro Maurizio Martina e il commissario Ue Phil Hogan a margine del Consiglio agricoltura Leggi...

Italia eCommerce: 87% degli italiani che navigano acquistano online Tuttavia il ruolo del negozio fisico rimane decisivo. Ciò avviene soprattutto nel comparto degli alimentari freschi, dove il 38% degli italiani afferma che le visite "in store" risultano indispensabili per la formulazione della decisione di acquisto Leggi...

Italia Ecco i nuovi bar, multi-proposta e specializzazione Sono questi i nuovi modelli di business che negli ultimi anni si stanno sviluppando nel settore dei bar al centro dell'incontro "Dalla caffetteria alla gelateria: i nuovi format di successo", organizzato dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) all'interno di Sigep in corso alla Fiera di Rimini Leggi...

Italia Sos Commercio, in ginocchio i negozi di alimentari Non c'è pace per le attività commerciali nelle zone colpite dal sisma con il maltempo che dà un altro scossone alla loro tenuta. "In definitiva i danni commerciali provocati da terremoto e maltempo sono superiori a quelli strutturali. Sono tanti gli esercizi chiusi" Leggi...

Italia Muore di leucemia, non fiori ma offerte ai terremotati Quando l'altruismo supera la sofferenza. Ne è l'esempio Cinzia Fazzini, 45 anni, residente a san Biagio frazione di Bagnolo San Vito (Mantova), morta di leucemia all'ospedale Sant'Orsola di Bologna in attesa del secondo trapianto di midollo osseo Leggi...

Italia Panama papers, l’Agenzia delle Entrate indaga su 700 soggetti Porta i suoi frutti il lavoro della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), la task force internazionale di esperti fiscali che indaga sulla gigantesca operazione di elusione ed evasione, rivelata dall'International Consortium Leggi...

Italia Statali sempre più vecchi, ora l’età media supera i 50 anni Buste paga più leggere, meno personale e, soprattutto, sempre più avanti con l'età. Nel ritratto che la Ragioneria dello Stato fa del pubblico impiego le 'rughe' non passano inosservate: l'età media supera per la prima volta i 50 anni Leggi...

Italia Mafia: primo Dottorato su criminalità organizzata La storia del fenomeno mafioso, i rapporti tra mafia e politica, gli intrecci con l'economia e con le pratiche di corruzione. Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati dagli studenti del primo dottorato nazionale sulla mafia Leggi...

Italia Terremoto: entro giugno la nuova mappa della pericolosità In arrivo entro giugno la nuova mappa della pericolosità sismica in Italia, con nuovi dati e aggiornamenti rispetto a quella attualmente in uso, elaborata nel 2004 Leggi...

Italia Lorenzin, il Piano vaccini operativo in poche settimane Sarà operativo nell'arco di poche settimane il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-19 che, approvato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, introduce molte nuove vaccinazioni gratuite per tutte le fasce di età e promette un risparmio di 200 mln annui Leggi...

Italia Migranti salvano le antiche vigne e producono il vino bianco di Coronata Recupero di antichi vigneti, messa in sicurezza di un territorio fragile e integrazione dei migranti: sono gli obiettivi del progetto che vede protagonisti alcuni giovani richiedenti asilo provenienti, per la maggior parte, da paesi africani ed ospitati in alcune strutture della diocesi di Genova Leggi...

Italia Fi in rosso, Berlusconi batte cassa. I morosi decadranno Toccherà al tesoriere Alfredo Messina tenere la prima relazione sullo stato di salute del partito. Il quadro non è roseo, anzi. E l'unica soluzione per la sopravvivenza è quella di studiare delle contromosse Leggi...

Italia Stretta sugli ingressi in Usa, dall’Italia 500mila l’anno L'annunciata stretta di Trump sugli ingressi negli Stati Uniti potrebbe segnare una vera e propria svolta dopo decenni di decisioni mirate ad abbattere il più possibile i confini tra le due sponde dell'Atlantico Leggi...

Mondo Il vicepresidente Pence benedice la marcia anti-aborto Si rafforza il fronte anti abortista in America, dove l'annuale "marcia per la vita" la 44/ma, ha ricevuto la benedizione via twitter di Donald Trump e registrato l'intervento appassionato del suo vice Mike Pence, il primo di un esponente della Casa Bianca Leggi...

Mondo Vescovi Usa: no al muro, più sofferenze e sfruttamento E' passata meno di una settimana dall'insediamento e già la Chiesa americana insorge contro gli annunci del presidente Donald Trump. Al centro delle proteste c'è la politica verso gli immigrati, tema tra quelli che più stanno a cuore alla gerarchia cattolica a stelle e strisce. Leggi...

Mondo Olanda e Belgio contro i piani Usa anti-aborto. Idea di un fondo internazionale "Il divieto d'aborto non porta a meno aborti ma a più pratiche irresponsabili in luoghi clandestini e a più mortalità materna", ha ammonito Ploumen, lanciando così "l'iniziativa per un fondo internazionale per offrire alle donne nei Paesi in via di sviluppo l'accesso a buone informazioni, ai mezzi contraccettivi e all'aborto" Leggi...

Mondo Restyling Casa Bianca, drappi dorati e Andrew Jackson Da un lato Winston Churchill, dall'altro Martin Luther King e al centro Andrew Jackson: il ritratto del primo presidente populista d'America campeggia da qualche giorno nello Studio Ovale su specifica richiesta di Donald Trump. Leggi...

Affari & Finanza, Mondo Segnali di protezionismo da Trump, Bce in allarme La nuova ventata protezionistica innescata dall'elezione di Donald Trump comincia a mettere in allarme diverse istituzioni internazionali, che temono ripercussioni sulla crescita. Inclusa la Banca centrale europea: nonostante lo stesso Mario Draghi abbia detto che è troppo presto per giudicare gli sviluppi Leggi...

Mondo La bimba di Aleppo scrive a Trump: “Aiuta i bimbi della Siria” La bambina siriana nota in tutto il mondo il mondo per i suoi tweet da Aleppo ha scritto un lettera aperta al presidente americano Donald Trump chiedendo aiuto in nome di tutti i bambini siriani. "Può salvare i bambini e il popolo della Siria?" Leggi...

Mondo Obama sbanca su Twitter, oltre 83 milioni di seguaci L'ex presidente, con il suo account personale @barackobama, ha infatti superato gli 83 milioni di seguaci. Secondo TwitterCounter, attualmente Obama è terzo al mondo per numero di seguaci al pari di Taylor Swift e dopo Katy Perry e Justin Bieber Leggi...

Mondo La lingua spagnola eliminata dal sito della Casa Bianca, Madrid critica Il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis ha definito "non una buona idea" la decisione della nuova amministrazione americana del presidente Donald Trump di togliere lo spagnolo dalle lingue disponibili sulla pagina web della Casa Bianca Leggi...

Mondo Gli scienziati Usa temono lo scetticismo di Trump sui vaccini Le paure espresse dagli scienziati statunitensi prima delle elezioni sembrano avverarsi, e sotto gli strali dell'amministrazione Trump oltre ai cambiamenti climatici potrebbero finire anche i vaccini Leggi...

Mondo Hackerato lo staff di Trump, schiaffo allo “zar” antihacker Rudolph Giuliani La password di Giuliani, insieme a quella di altri 13 funzionari, è diventata pubblica. Tutte fanno parte di un pacchetto di violazioni di massa a servizi online tra cui LinkedIn, a cui queste persone erano iscritte utilizzando sempre la stessa parola chiave Leggi...

Mondo Obama ufficialmente un pensionato, 200mila dollari all’anno A soli 55 anni Obama è ufficialmente un pensionato dello Stato. Da ex presidente, infatti, percepirà una pensione federale da oltre 200mila dollari all'anno, la metà del suo stipendio da commander in chief, in più avrà la scorta a vita Leggi...

Mondo Figlio di Trump insultato sul web, Chelsea Clinton lo difende Dopo la valanga di sberleffi su Twitter di cui è rimasto vittima l'ultimo figlio di Donald Trump, una difesa d'ufficio del ragazzino è venuta da Chelsea Clinton. L'unica figlia di Bill e Hillary Clinton si è messa a 'cinguettare' per proteggere il ragazzino da un crescendo di battutacce Leggi...

Mondo La politica del secondo figlio spinge le nascite in Cina, +7,9% nel 2016 La politica del secondo figlio in Cina, attuata a pieno regime all'inizio dello scorso anno, ha dato nuovo slancio alle nascite che nel 2016 sono state 17,86 milioni, in aumento annuo del 7,9% al passo più ampio dal 2000 Leggi...

Mondo Esercito Usa sostituisce le Beretta con le Sig Sauer L'Us Army, l'esercito degli Stati Uniti, ha scelto come nuova pistola la Sig Sauer P320, per sostituire le Beretta M9 (una versione militare della 92FS), che nel 1985 sostituì a sua volta la storica Colt 1911. Lo scrive Forbes online Leggi...

Mondo Clima: il 2016 è l’anno più rovente mai registrato Nel montare delle preoccupazioni internazionali per un temuto cambio di rotta degli Stati Uniti, con il presidente eletto Donald Trump più che dubbioso sul cambiamento climatico, la scienza prova a spazzar via lo scetticismo certificando il 2016 come anno più caldo mai registrato Leggi...

Mondo No a un mondo senza cioccolato, progetto per aiutare il Ghana E' l'obiettivo condiviso da Future Food Institute, Google Food Team e International Trade Centre, con il supporto di Business School Lausanne, nel progetto Chocothon che nasce per supportare la catena di produzione del cacao in Ghana Leggi...

Collettività, Sport CIV Guayana: Una doppietta di Cenci stende il Centro Portugués La gara, disputata sul campo del Centro Portugués, é stata molto combattuta per la formazione allenata da Luigi Longobardy, ma alla fine é riuscita a spuntarla grazie ai colpi di genio del bomber Cenci. Leggi...

Sport Beach soccer: la Vinotinto di Barberi scalda i motori per il Premundial La Vinotinto del beach soccer, allenata dall’italo-venezuelano Raúl Barberi, inizierá oggi nello stato Vargas la preparazione per il premundial che si disputerá dal 2 al 12 febbraio in Paraguay Leggi...

Sport Sudamericano U20: una vinotinto sprecona pareggia 0-0 con la Bolivia Nella rosa della vinotinto ci sono anche due rappresentanti della nostra collettivitá: Nahuel Ferraresi (Nueva Chicago, Argentina) e Daniel Saggiomo (Caracas). Sfortunatamente non hanno ancora esordito nella manifestazione continentale Leggi...

Spettacoli La Calabria ricorda Mino Reitano, l’uomo della porta accanto Venerdì 27 gennaio a Reggio Calabria, città natale di Mino Reitano si svolgeranno diverse iniziative per celebrare uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana Leggi...

Spettacoli Premi Oscar: Rosi candidato, La La Land sbanca con 14 nomination Gianfranco Rosi, escluso già quando era stata annunciata la shortlist dei 9 candidati fra i film stranieri, ce l'ha fatta nella categoria documentari. Il suo Fuocoammare che racconta gli sbarchi degli immigrati a Lampedusa è fra i cinque candidati miglior documentario Leggi...

Turismo Pellegrinaggi: Lourdes in crisi, tra le nuove mete spunta l’Iran Le mete storiche dei pellegrinaggi sono in crisi. Un po' la paura del terrorismo, un po' la crisi economica, i fedeli sono in ritirata dai luoghi storici della fede Leggi...

Internet e Social Google: nel 2016 rimossi 1,7 miliardi di annunci con pubblicità “cattiva” Lo rende noto il motore di ricerca nel suo rapporto periodico Bad Ads. Tra gli annunci rimossi quelli per prodotti illegali e quelli legati al gioco d'azzardo. Ma ci sono anche gli annunci fuorvianti che cercano click con false informazioni o offerte di cure miracolose Leggi...

Scienza&Tecnica Un altro pianeta “vicino” della Terra potrebbe ospitare la vita Si chiama Wolf 1061 c ed è uno dei pianeti 'alieni' più vicini alla Terra potenzialmente in grado di ospitare la vita. A fare il suo identikit e quello della sua stella è lo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal, sotto la guida dell'astronomo Stephen Kane, della San Francisco State University Leggi...

Scienza&Tecnica Batterio con Dna “potenziato” ha imparato a crescere Ha imparato a crescere ed è diventato più forte il primo organismo sintetico dal Dna potenziato: è un batterio il cui patrimonio genetico, oltre alle quattro lettere con le quali è scritto il libro della vita, ne contiene altre due che non esistono in natura Leggi...

Scienza&Tecnica Mappa Dna del caffè arabica, contro le minacce dei cambiamenti climatici E' pronta la mappa del Dna del caffè arabica, la varietà più diffusa nel mondo e responsabile del 70% della produzione globale di caffè. Le sequenze che racchiudono il segreto dell'aroma di questa varietà di caffè disponibili sono online Leggi...

Salute & Bellezza Al via #nonsoloananas, più scelta di frutta nei ristoranti Mangiare ogni giorno frutta e verdura - 5 porzioni al giorno di 5 colori diversi - vuol dire salute: la prevenzione delle malattie inizia a tavola e #NONSOLOANANAS vuole portarla anche sui tavoli dei ristoranti Leggi...

Scienza&Tecnica Non solo api, allarme insetticidi per uccelli e farfalle Gli insetticidi neonicotinoidi sono una minaccia non solo per le api ma anche per bombi, farfalle e uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. A lanciare l'allarme è Greenpeace Leggi...

Salute & Bellezza “Fashion Day First Care” presentò a Ricardo Chang como invitado especial En un dia de alisados, cortes y peinados, fue una jornada llena de formacion profesional de alto nivel en donde estilismo y vanguardia denominado “Fashion Day First Care”, Tecnocosmetic realizó una jornada en donde los asistentes pudieron aprender y disfrutar viendo la aplicación de las líneas de alisado de esta casa comercial Leggi...

Salute & Bellezza La belleza como emprendimiento venezolano El encuentro que permitió la formación de las Emprendedoras de la Belleza se realizó en la Mega Sala Digital Movistar gracias a la alianza con Fundación Telefónica; la colaboración de la embajada de Italia en Venezuela y la Confederación de Sordos de Venezuela Leggi...

Cucina Comercial Impornac les cuenta porque los frutos secos son nutritivos Su consumo es adecuado para los deportistas de alto rendimiento y niños pequeños en constante actividad, asi como para aquellas personas que realicen un intenso trabajo intelectual por su contenido en fosfato orgánico Leggi...