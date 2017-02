Chissà se esattamente due anni fa quando fu eletto presidente della Repubblica Sergio Mattarella poteva immaginare che avrebbe dovuto mettere in cima alla lista delle sue preoccupazioni la governabilità e tra le sue sorprese che alla legge elettorale ci avrebbero dovuto pensare i suoi ex colleghi della Consulta

Per la prima volta nella storia democratica del Venezuela, l’autorevole Ong con sede a Washington, nel suo “rapporto 2016”, giudica il Paese "non libero" e considera che sia diventato modello per governi populisti dell’America Latina

Trump sarà un "enorme acceleratore" delle situazioni di instabilità mondiali secondo Kyle Bass, responsabile degli investimenti di Hayman Capital Management. Vale per la Cina in difficoltà ma anche per l'Europa. Secondo Stratfor, una società di analisi geopolitica, Trump cercherà di mettere la Germania spalle al muro per il suo surplus corrente record

La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo l'Inter per 2-1 nel match unico dei quarti di finale giocato allo stadio 'Meazza' di Milano. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di Felipe Anderson

Collettività Venezuela, approvata dal Senato la mozione di Casini con 184 sì La proposta del senatore Casini, che ha visitato recentemente il Venezuela, è stata approvata con 184 sì. Respinta quella del M5S con 173 no. Prossimamente verranno altri funzionari dellla Farnesina per rinforzare il personale di Consolato e Ambasciata Leggi...

Venezuela José Virtuoso: “Gobierno intenta sacar del juego a la MUD” El rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) consideró que el gobierno quiere realizar las elecciones “con una oposición desarticulada en un escenario similar al de Nicaragua” Leggi...

Venezuela Conatel prohíbe la transmisión de la teleserie “El Comandante” La serie fue producida por Sony Pictures, y se estrenó el lunes 30 de enero en Colombia por RCN Televisión y hoy se tiene previsto su lanzamiento en el país a través de las cableras nacionales Leggi...

Venezuela Samper: “Gobierno y oposición deben reconocerse y respetarse” Dijo que se le ha hecho seguimiento al proceso de negociación y señaló que la semana pasada una comisión regresó a Caracas para relanzar el diálogo. Leggi...

Venezuela García Arocha: “Gobierno quiere quitar la autonomía financiera a la UCV” La Rectora denunció que el ministerio decidió asignar los recursos para el pago de cobertura médica a Seguros Horizonte, aún cuando la Casa de Estudio siempre fue la encargada de manejarlos Leggi...

Venezuela Venezuela, torna il fantasma del complotto Nel corso di una conferenza stampa, il ministro degli Interni, Nestor Reverol, ha reso noto l’esistenza di un presunto complotto orientato a creare un clima di nervosismo e confusione Leggi...

Italia Bersani apre lo scenario della scissione nel Pd. Renzi, risse dannose E' il terzo, dopo Massimo D'Alema e Michele Emiliano, a mettere mezzo piede fuori dal partito. Con Bersani c'è la pattuglia più numerosa della minoranza: il suo avviso di rottura è il più "pesante" Leggi...

Italia Berlusconi tiene i toni bassi ma Salvini detta le regole dell’alleanza Il tema della legge elettorale non lo ha mai veramente appassionato ed in questo momento di assoluto caos, Silvio Berlusconi preferisce tenersi lontano da Roma e guardare dalla finestra i movimenti di Matteo Renzi Leggi...

Italia Grillo avvia una stretta sulle liste e punta al governo politico L'accelerazione al voto alza il livello di guardia tra i vertici M5S, consapevoli che, se davvero si andrà alle elezioni a giugno, dovranno metter mano al grande capitolo delle liste Leggi...

Italia L’Ue attende la risposta di Roma, tra timori e fiducia Nessuna richiesta di proroga è stata presentata a Bruxelles, che ha bisogno di vedere gli impegni del Governo per poterli incorporare nelle previsioni economiche di metà mese. L'attesa dell'Ue è carica di incognite Leggi...

Italia Il governo lima la lettera all’Ue, misure sull’Iva per la lotta all’evasione Entro domani il ministero dell'Economia dovrà inviare a Bruxelles la risposta alla missiva inviata due settimane fa da Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, e cercherà di dimostrare l'impegno su una precisa strategia di medio e lungo termine, che sarà indicata nero su bianco nel Def di aprile Leggi...

Italia Cresce l’Italia delle imprese grazie ai giovani E' un'Italia che cambia volto, secondo il rapporto Unioncamere-Infocamere presentato a Padova, in occasione dell'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio: più Bed and breakfast e case vacanze (+16%), parrucchieri,estetisti e tatuatori (+23%) e meno imprese edili e manifatturiere Leggi...

Italia Migliora il bonus Sud, per le Pmi sconti fiscali fino al 45% Intervenendo sul decreto per il Mezzogiorno, il governo ha deciso di cambiare il credito d'imposta per le aziende delle regioni meridionali che optano per nuovi investimenti, aumentando le aliquote ed allargando la base imponibile su cui calcolare il bonus Leggi...

Italia Armi a Iran e Libia: i trafficanti sono due convertiti all’Islam Nei confronti della coppia di San Giorgio a Cremano, comune dell'area vesuviana, è stato eseguito un provvedimento di fermo dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia perché avrebbero fornito armamenti e munizioni a paesi inseriti nella black list Leggi...

Italia Rigopiano: valanga killer, le vittime sono tutte morte sul colpo La rapidità e la forza con cui si è abbattuta la valanga non ha lasciato scampo a clienti e personale. A quanto emerso, chi non è morto nell'immediato non è sopravvissuto alla valanga per lungo tempo Leggi...

Italia Scuola: 830 milioni per rafforzare le competenze degli studenti Potenziare le competenze delle lingue straniere e della matematica, educare all'alimentazione e al cibo, ma anche all'imprenditorialità e all'autoimpiego. Sono soltanto alcuni degli interventi previsti nel Piano in 10 azioni lanciato dalla ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli Leggi...

Italia Cyberbullismo, nelle scuole arriva il prof anti-bulli L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità, con 224 sì, un solo no e 6 astenuti, il disegno di legge che punta a contrastare il fenomeno del cyberbullismo Leggi...

Italia Alcol: al via campagna AlcolOltre per sensibilizzare i giovani Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, in Italia e in alcuni paesi africani ove operano i Missionari della Consolata, su un comportamento "che provoca danni organici e psicologici irreparabili" Leggi...

Italia Migranti: Sottosegretario Giro, i muri non risolvono i problemi L'Italia continua la sua linea che è una linea ragionevole attraverso la quale si cerca di risolvere i problemi sapendo che muri e tutto ciò che comporta il cosiddetto cattivismo non risolvono i problemi ma aumentano la nostra insicurezza, aumentano l'odio ed i tragici avvenimenti del Canada lo dimostrano Leggi...

Italia Cittadinanza: nessuna scusa, approvare subito la riforma C'è "apprensione" all'interno delle organizzazioni della campagna "L'Italia sono anch'io", che durante una conferenza stampa in Senato, hanno promesso, attraverso Filippo Miraglia (Arci), "flash mob in centro a Roma ogni martedì a partire dalla prossima settimana e fino al 28 febbraio Leggi...

Italia Pirateria online: la Gdf sequestra 50 siti con quotidiani gratis Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza ha sequestrato 50 siti web che rendevano disponibile, gratuitamente ed integralmente, un vastissimo catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti spettanti agli editori Leggi...

Italia Smog: il 2017 parte male, al nord inquinamento alle stelle I livelli di polveri sottili registrati in questi giorni sono, in alcuni casi, anche di tre volte superiore al consentito e in nove città del nord il limite, nel mese di gennaio, è stato sforato almeno per 15 giorni su 25 Leggi...

Italia Dati Eurostat: in Italia il cibo più caro dell’Unione Europea Così per latte, formaggio e uova chi vive in Italia paga il 21% in più della media dell'Unione europea; ed anche se pasta e pane non possono mancare sulla tavola degli italiani non ci fanno risparmiare: costano il 18% in più Leggi...

Italia Nel 2015 l’Italia quinta destinazione per gli universitari dell’Erasmus Poco più di 31 mila gli studenti che sono andati all'estero, circa 21.500 gli studenti accolti dalle università italiane. In testa nella classifica delle università sono quelle di Bologna, di Roma La Sapienza e il Politecnico di Milano Leggi...

Italia Ryanair corteggia Alitalia, i sindacati preparano lo sciopero Fallito anche l'ultimo tentativo di mediazione, sarà sciopero di tutti i lavoratori Alitalia a febbraio, probabilmente il 23. Intanto la low cost Ryanair torna a corteggiare la compagnia italiana, con il ceo Michael O'Leary che avverte però che per cooperare con gli irlandesi dovrà prima liberarsi dai vincoli di Air France Leggi...

Italia Eurispes: un giovane su dieci torna a casa da mamma e papà Quello che più colpisce, nel Rapporto Italia 2017 presentato dall'Eurispes, è che c'è chi per andare avanti deve tornare indietro: più di un giovane su dieci è stato costretto a rientrare a casa dai genitori o in quella dei suoceri. Leggi...

Italia L’Italia candida il paesaggio del Prosecco al patrimonio Unesco Sul Prosecco non passa lo straniero. Dopo lo "scippo" del logo Unesco per il canto lirico, andato alla Cina invece a che a noi, terra di Verdi e di Rossini, l'Italia punta a consolidare il suo primato mondiale di riconoscimenti Unesco Leggi...

Italia Terremoto: dai bambini di Bangui 7.000 euro per i coetanei di Norcia Claudio Baglioni sarà a Norcia per consegnare ai bambini della città di San Benedetto il contributo raccolto dai loro coetanei di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica, che si sono tassati per lasciare qualcosa ai loro compagni delle zone terremotate Leggi...

Italia Nuovi fondi a giovani imprenditori per ripartire dopo il terremoto Al via la distribuzione della seconda tranche di fondi della campagna ''La rinascita ha il cuore giovane'' assegnati a giovani imprenditori agricoli di Amatrice, Arquata del Tronto e San Ginesio (Mc) per aiutarli a ripartire e rilanciare le proprie attività nei luoghi colpiti dal sisma Leggi...

Italia Più aiuti Ue agli agricoltori colpiti dal sisma Ben 118 milioni di euro disponibili subito per ridare fiato all'agricoltura in ginocchio nelle aree terremotate. E' il risultato dell'intesa tra il ministro Maurizio Martina e il commissario Ue Phil Hogan a margine del Consiglio agricoltura Leggi...

Italia eCommerce: 87% degli italiani che navigano acquistano online Tuttavia il ruolo del negozio fisico rimane decisivo. Ciò avviene soprattutto nel comparto degli alimentari freschi, dove il 38% degli italiani afferma che le visite "in store" risultano indispensabili per la formulazione della decisione di acquisto Leggi...

Italia Ecco i nuovi bar, multi-proposta e specializzazione Sono questi i nuovi modelli di business che negli ultimi anni si stanno sviluppando nel settore dei bar al centro dell'incontro "Dalla caffetteria alla gelateria: i nuovi format di successo", organizzato dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) all'interno di Sigep in corso alla Fiera di Rimini Leggi...

Italia Sos Commercio, in ginocchio i negozi di alimentari Non c'è pace per le attività commerciali nelle zone colpite dal sisma con il maltempo che dà un altro scossone alla loro tenuta. "In definitiva i danni commerciali provocati da terremoto e maltempo sono superiori a quelli strutturali. Sono tanti gli esercizi chiusi" Leggi...

Italia Panama papers, l’Agenzia delle Entrate indaga su 700 soggetti Porta i suoi frutti il lavoro della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), la task force internazionale di esperti fiscali che indaga sulla gigantesca operazione di elusione ed evasione, rivelata dall'International Consortium Leggi...

Italia Statali sempre più vecchi, ora l’età media supera i 50 anni Buste paga più leggere, meno personale e, soprattutto, sempre più avanti con l'età. Nel ritratto che la Ragioneria dello Stato fa del pubblico impiego le 'rughe' non passano inosservate: l'età media supera per la prima volta i 50 anni Leggi...

Italia Migranti salvano le antiche vigne e producono il vino bianco di Coronata Recupero di antichi vigneti, messa in sicurezza di un territorio fragile e integrazione dei migranti: sono gli obiettivi del progetto che vede protagonisti alcuni giovani richiedenti asilo provenienti, per la maggior parte, da paesi africani ed ospitati in alcune strutture della diocesi di Genova Leggi...

Italia Stretta sugli ingressi in Usa, dall’Italia 500mila l’anno L'annunciata stretta di Trump sugli ingressi negli Stati Uniti potrebbe segnare una vera e propria svolta dopo decenni di decisioni mirate ad abbattere il più possibile i confini tra le due sponde dell'Atlantico Leggi...

Mondo Trump sceglie un giudice conservatore per la Corte suprema Con una conferenza stampa in diretta anche online dalla Casa Bianca, preceduta dalla suspense e trasformata in uno show televisivo da prima serata, Donald Trump ha annunciato solennemente il sostituto del defunto giudice conservatore Antonin Scalia alla Corte suprema: Neil Gorsuch Leggi...

Mondo “Not My President Day”, New York si prepara a una grande protesta "Donald Trump non rappresenta i valori progressisti di New York - scrivono gli organizzatori su Facebook - non lo onoreremo nel President's Day". L'appuntamento è di prima mattina sotto la Trump Tower sulla Quinta Strada il 20 febbraio Leggi...

Mondo Cnn, jihadisti festeggiano il bando contro i migranti islamici Lo affermano ex jihadisti citati dalla Cnn e altri media, così come diversi esperti e uomini politici. Sui social media frequentati da simpatizzanti dell'Isis, nota Der Spiegel, si moltiplicano commenti del tipo: il bando "è la migliore pubblicità per l'Islam" Leggi...

Mondo Iran, programma di difesa non sia pretesto per tensioni Un nuovo fronte di scontro si affaccia nei rapporti tra Stati Uniti e Iran, mentre Mosca appoggia Teheran e punta a consolidare i rapporti. La contesa è partita con la richiesta della Casa Bianca di convocare con urgenza il Consiglio di Sicurezza dell'Onu sul test di un missile balistico di medio raggio effettuato dall'Iran Leggi...

Affari & Finanza, Mondo La crescita dell’Eurozona scavalca gli Usa, ma ora è rebus Bce Come in una rivincita che spazza via mesi di fake news che la vorrebbero eterna Cenerentola dell'economia, l'Eurozona chiude il 2016 con una crescita superiore a quella degli Usa: è la la prima volta dal 2008, e l'inflazione prossima al 2% fa dimenticare i timori di deflazione Leggi...

Mondo In Ucraina si riaccende il conflitto nel Donbass Il conflitto nel sud-est ucraino si è riacceso portandosi via le vite di soldati, separatisti e, come sempre, civili. Solo negli ultimi due giorni, sono morti almeno quattro soldati e tre ribelli filorussi. Ci sono vittime anche tra la popolazione Leggi...

Mondo Canada: il killer della moschea un “lupo solitario” nazionalista Un "lupo solitario" non radicalizzato ma noto per le sue simpatie verso i movimenti nazionalisti e seguace di Donald Trump e Marine Le Pen, come risulta dal suo profilo Facebook. E' il ritratto della banalità del male quello di Alexandre Bissonnette Leggi...

Mondo Una ferita per Trudeau, il premier dell’accoglienza "A coloro che fuggono da persecuzioni, terrore e guerra: i canadesi vi accoglieranno, a prescindere dalla vostra fede. La diversità è la nostra forza", recita il tweet di Justin Trudeau in risposta alla decisioni della nuova amministrazione Usa Leggi...

Mondo Sul bando l’ultimo sgambetto di Obama. L’ira di Trump La sfida di Yates, che ha sollevato dubbi sulla legalità del decreto, arriva a poche ore dalla prima uscita pubblica di Obama da quando ha lasciato la Casa Bianca. Un'uscita per criticare la ''discriminazione sulla base religiosa'' e per lodare la reazione americana al decreto di Trump Leggi...

Mondo “No al bando degli islamici”, Trump caccia la ministro di Giustizia "Una traditrice". La bufera sul bando all'ingresso degli islamici varato negli Usa si trasforma in dramma nella notte tra lunedì e martedì, quando l'ira di Donald Trump si scaglia contro Sally Yates, ministro della giustizia reggente Leggi...

Mondo Il senatore repubblicano McCain guida la fronda contro Trump in Capitol Hill McCain non ha nascosto il suo disgusto per le iniziative lanciate dal tycoon. Il bando sull'immigrazione è "un focolaio di reclutamento per l'Isis", il ritiro degli Usa dal trattato transpacifico TPP è "un grave errore" e definisce "pura follia" la proposta di imporre un dazio del 20% sulle importazioni dal Messico Leggi...

Mondo Trump ordina la stretta anti-hacker, l’ora di Giuliani L'ordine esecutivo firmato dal presidente americano darà il via a una serie di verifiche e controlli su diverse agenzie federali, quelle maggiormente impegnate nella lotta agli hacker di vari Paesi, dalla Russia alla Cina, con l'obiettivo di rafforzare le difese e la protezione Leggi...

Mondo Starbucks assumerà diecimila rifugiati in cinque anni La luna di miele fra Donald Trump e le aziende americane è già finita. Dalla Silicon Valley a Wall Street, Corporate America scende in campo per criticare il decreto sull'immigrazione del presidente. E lo sfida con Starbucks Leggi...

Mondo Argentina: Macri decreta un giro di vite sulla legge d’immigrazione Il presidente Mauricio Macri, ha modificato la legge argentina sulle migrazioni con decreto esecutivo che indurisce i controlli sugli stranieri che hanno precedenti penali, soprattutto se legati alla criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti Leggi...

Mondo Brasile: non si ferma l’epidemia di febbre gialla, oltre 40 morti Continua a fare paura e a mietere vittime l'epidemia di febbre gialla in Brasile, la peggiore degli ultimi 14 anni: il numero dei morti legati alla malattia, solo nel mese di gennaio, ha superato i 40 Leggi...

Mondo Vescovi Usa: no al muro, più sofferenze e sfruttamento E' passata meno di una settimana dall'insediamento e già la Chiesa americana insorge contro gli annunci del presidente Donald Trump. Al centro delle proteste c'è la politica verso gli immigrati, tema tra quelli che più stanno a cuore alla gerarchia cattolica a stelle e strisce. Leggi...

Mondo Olanda e Belgio contro i piani Usa anti-aborto. Idea di un fondo internazionale "Il divieto d'aborto non porta a meno aborti ma a più pratiche irresponsabili in luoghi clandestini e a più mortalità materna", ha ammonito Ploumen, lanciando così "l'iniziativa per un fondo internazionale per offrire alle donne nei Paesi in via di sviluppo l'accesso a buone informazioni, ai mezzi contraccettivi e all'aborto" Leggi...

Mondo La lingua spagnola eliminata dal sito della Casa Bianca, Madrid critica Il ministro degli esteri spagnolo Alfonso Dastis ha definito "non una buona idea" la decisione della nuova amministrazione americana del presidente Donald Trump di togliere lo spagnolo dalle lingue disponibili sulla pagina web della Casa Bianca Leggi...

Mondo Gli scienziati Usa temono lo scetticismo di Trump sui vaccini Le paure espresse dagli scienziati statunitensi prima delle elezioni sembrano avverarsi, e sotto gli strali dell'amministrazione Trump oltre ai cambiamenti climatici potrebbero finire anche i vaccini Leggi...

Mondo Clima: il 2016 è l’anno più rovente mai registrato Nel montare delle preoccupazioni internazionali per un temuto cambio di rotta degli Stati Uniti, con il presidente eletto Donald Trump più che dubbioso sul cambiamento climatico, la scienza prova a spazzar via lo scetticismo certificando il 2016 come anno più caldo mai registrato Leggi...

Mondo No a un mondo senza cioccolato, progetto per aiutare il Ghana E' l'obiettivo condiviso da Future Food Institute, Google Food Team e International Trade Centre, con il supporto di Business School Lausanne, nel progetto Chocothon che nasce per supportare la catena di produzione del cacao in Ghana Leggi...

Sport Finito il calciomercato di riparazione, bene solo l’Inter Si può dire che questo di gennaio sia stato, almeno in Italia, il calciomercato che non c'è stato: è stata l'Inter l'unica big ad acquistare un titolare, quel Gagliardini che ha svolto subito un ruolo significativo nelle geometrie di Pioli. Ma non tutti hanno compreso che qualche titolare può essere acquistato anche a gennaio Leggi...

Sport Alberto Pinzón: il tifoso speciale di Rincón nel Mapei Stadium Daniel Alberto Pinzón, un ragazzo venezuelano che é stato compagno di squadra di Tomás Rincón ai tempi della primavera nella squadra allenata dal mister italo-venezuelano Rodolfo Greco, ma a causa di un grave infortunio al ginocchio ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo a livello professionistico Leggi...

Sport Baseball: premiati i più bravi della stagione 2016-2017 Da domani molti di questi campioni saranno impegnati nella Serie del Caribe che in questo 2017 si disputerá in Messico. La Águilas del Zulia, in rappresentanza del Venezuela, sfiderà sul diamante dello stadio Tomateros de Culiacán i vincitori dei campionati di Puerto Rico, México, República Dominicana e Cuba Leggi...

Cultura Palermo la Capitale italiana della cultura 2018 Palermo sarà capitale italiana della cultura per il 2018. Designata dalla Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, la vincitrice è stata annunciata dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini Leggi...

Curiosità “Emorragia” di frati e suore, la Santa Sede corre ai ripari Un esodo che viaggia nell'ordine di diverse migliaia l'anno, e che impoverisce le fila degli istituti religiosi e la presenza nel mondo di ordini maschili e femminili con alle spalle storie di secoli Leggi...

Scienza&Tecnica Scoperti i resti di un continente perduto, si chiamava Mauritia Il continente perduto comprendeva Madagascar e India ed era probabilmente formato soprattutto da grandi isole che poggiavano tutte sulla stessa placca di crosta continentale. Potrebbe essere scomparso 80 milioni di anni fa Leggi...

Spettacoli Mino Reitano celebrato nella sua Calabria Una giornata tutta dedicata al cantante calabrese nell’anniversario della sua scomparsa. Un appuntamento che ormai si rinnova da otto anni grazie all’impegno del fratello Gegè e che permette di ripercorrere i brani più significativi della carriera di Reitano Leggi...

Spettacoli Cinema: Il diritto di contare vince ai Sag Awards Il diritto di contare, che racconta la storia di tre donne di colore, esperte matematiche, che giocarono un ruolo importante nella corsa dell'uomo nello spazio, è stata solo l'ultima delle sorprese arrivate da questa edizione dei Sag awards Leggi...

Turismo Lugares imperdibles de Quito Quito es la capital de Ecuador, lleva más de 20 años inscrita a la lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO, desde el 1978, es una ciudad que se divide en dos partes, el Quito viejo y la Quito moderna Leggi...

Curiosità San Valentino: Paese che vai, usanze che trovi Per il mese di febbraio mese dell’amicizia e dell’amore Comercial Impornac ha preparato bellissime e buonissime sorprese per tutti e lo potete festeggiare nella terrazza del locale. Dal prossimo sabato 11 febbraio e scoprite le sorprese Leggi...

Internet e Social Con finHack P2P llevarás tu banco en tu celular A propósito de la crisis de dinero en efectivo: empresarios venezolanos presentaron aplicación para billetera electrónica. El proyecto cuenta con el aval de la Asociación Bancaria. Leggi...

Curiosità Eduardo Monroy: Acordeonista de los dos mundos Monroy, inició sus estudios musicales del acordeon con el profesor italiano Serafino Fidanza. Posteriormente continuó con el maestro Leo di Leonardo, recibiendo el diploma de profesor de Acordeon en 1980 Leggi...

Scienza&Tecnica Dopo un anno in orbita, i “gemelli spaziali” non sono più identici Lo indicano i risultati preliminari della missione della Nasa nella quale per 340 giorni, fra il 2015 e il 2016, tutti i parametri vitali di Scott, insieme al suo materiale genetico, sono stati confrontati con quelli del suo gemello Mark, rimasto a Terra Leggi...

Internet e Social Cybercrime, solo la metà delle vittime recupera il denaro Lo dice una ricerca di Kaspersky Lab che svela come gli utenti perdano in media 476 dollari ad attacco, mentre un intervistato su dieci afferma di aver perso più di 5.000 dollari Leggi...

Scienza&Tecnica Un altro pianeta “vicino” della Terra potrebbe ospitare la vita Si chiama Wolf 1061 c ed è uno dei pianeti 'alieni' più vicini alla Terra potenzialmente in grado di ospitare la vita. A fare il suo identikit e quello della sua stella è lo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal, sotto la guida dell'astronomo Stephen Kane, della San Francisco State University Leggi...

Scienza&Tecnica Batterio con Dna “potenziato” ha imparato a crescere Ha imparato a crescere ed è diventato più forte il primo organismo sintetico dal Dna potenziato: è un batterio il cui patrimonio genetico, oltre alle quattro lettere con le quali è scritto il libro della vita, ne contiene altre due che non esistono in natura Leggi...

Scienza&Tecnica Mappa Dna del caffè arabica, contro le minacce dei cambiamenti climatici E' pronta la mappa del Dna del caffè arabica, la varietà più diffusa nel mondo e responsabile del 70% della produzione globale di caffè. Le sequenze che racchiudono il segreto dell'aroma di questa varietà di caffè disponibili sono online Leggi...

Salute & Bellezza Al via #nonsoloananas, più scelta di frutta nei ristoranti Mangiare ogni giorno frutta e verdura - 5 porzioni al giorno di 5 colori diversi - vuol dire salute: la prevenzione delle malattie inizia a tavola e #NONSOLOANANAS vuole portarla anche sui tavoli dei ristoranti Leggi...

Scienza&Tecnica Non solo api, allarme insetticidi per uccelli e farfalle Gli insetticidi neonicotinoidi sono una minaccia non solo per le api ma anche per bombi, farfalle e uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. A lanciare l'allarme è Greenpeace Leggi...