Sul piano parlamentare giovedì 9 febbraio partirà la discussione in commissione Affari costituzionali della Camera. Il presidente Andrea Mazziotti sarà anche il relatore e illustrerà le 16 proposte di legge finora presentate, in attesa delle motivazioni della sentenza della Corte

L’On. Cicchitto nella risoluzione ha invitato il governo “a proseguire nell'azione politico diplomatica per favorire una soluzione pacifica della crisi politica in Venezuela”. L’intervento di Fabio Porta a nome del Pd

Per gli uomini di mister Rafael Dudamel anche il primato, condiviso con l’Uruguay, delle uniche formazioni imbattute del torneo. Con la vittoria contro l’Ecuador, la vinotinto sale al secondo posto in classifica con 4 punti alle spalle dei charrúas a quota 6, e davanti ad Argentina (3) e il trio Brasile, Colombia e Ecuador con 1

Collettività Alfano, particolarmente vicini agli italiani in Venezuela "In questo momento la nostra attenzione è rivolta in particolare alla comunità in Venezuela, dove 150.000 italiani stanno vivendo, insieme ad altri cittadini, un periodo molto difficile. Stiamo lavorando intensamente con la Farnesina e con la rete diplomatico-consolare nel Paese per contribuire ad alleviare il peso della loro difficile situazione" Leggi...

Collettività Venezuela, Porta (Pd), interrogazione a favore di chi in Italia non riceve la pensione venezuelana Da oltre un anno il Venezuela non paga più le proprie pensioni ai residenti all’estero - quindi anche ai connazionali che hanno fatto ritorno in Italia -; pensioni maturate attraverso una vita di lavoro in Venezuela Leggi...

Redazione New York L’altra Italia: La New York di Mariangela Ciccone Mariangela, abruzzese di origine, sta progettando un piccolo universo tutto suo e un capitolo importante di questa sua ulteriore evoluzione artistica è appunto la mostra fotografica sugli italiani “statunitensi” che metterà in piedi con John Mazlish Leggi...

Italiani nel mondo Al 31 dicembre 2016 gli italiani residenti all’estero siamo 4.975.299 La ripartizione Europa risulta essere quella con il maggior numero di connazionali residenti (2.686.431 persone). Seguono distanziate le ripartizioni America meridionale (1.559.591) e America settentrionale e centrale (451.186). Sono infine 278.091 i connazionali residenti nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide Leggi...

Collettività, Sport Il Civ di Guayana continua a volare Terza vittoria di fila per il Centro Italo Venezolano di Guayana nel Campionato Municipale della Asociación de Fútbol dello stato Bolivar. Gli azzurri sono come un trattore che passa sopra a tutto e tutti, mantenendosi comodamente in vetta alla classifica Leggi...

Venezuela UNT denunció ante la Fiscalía al CNE por retraso en elecciones A su juicio De Vicente Bello, coordinador Nacional de Asuntos Electorale de UNT, las rectoras Lucena, Oblitas, D' Amelio y Hernández, estarían incurriendo en una “violación flagrante de la Constitución”. Leggi...

Venezuela Este sábado se conmemoran los 25 años de la sublevación militar El 4 de febrero de 1992 un grupo de militares trató de derrocar al presidente constitucional, Carlos Andrés Pérez. El intento de “golpe” concluyó con la derrota de los sublevados. Leggi...

Venezuela Petróleo venezolano cerró la semana en 45,85 dólares Fuentes de la Opep señalan que el acuerdo alcanzado por los países del cártel se se ha cumplido en aproximadamente un 82% Leggi...

Venezuela Foro Cambio Democrático entrega documento a la Nunciatura Apostólica Alejandro Martín Urbieta, en representación de la Ong, entregó el documento en la Nunciatura Apostólica; un papel de trabajo para Gobierno y Oposición. Leggi...

Venezuela Navarro: “Estamos superando el 50% de trabajadores en el sector informal” Señaló que “la recesión económica ha tenido repercusiones en el sector formal. Ha provocado despidos y cierres de empresas. La mano de obra especializada y no especializada se ha desplazado hacia el sector informal. Leggi...

Venezuela Fedecámaras, comercios y proveedores turísticos podrán cobrar en dólares Rodriguez Ghersi dijo que “la medida inicialmente parecía muy buena. No obstante existe el inconveniente que del tipo de cambio con el que se están haciendo las operaciones. Leggi...

Venezuela Capriles: “Elecciones son un derecho, no un capricho” El gobernador del Estado Miranda expresò que el 95 % de los venezolanos califica la situación del país como negativa, y el 85% quiere un cambio de gerencia política Leggi...

Venezuela Belisario: “En 9% aumentó la producción pesquera y acuícola en el 2016” Belisario informó que se están haciendo esfuerzos para recuperar el sector. Para ello se han firmado 6 alianzas estratégicas que permitirán recuperar 9 unidades de producción. La inversión ronda los 460 millones de dólares Leggi...

Italia Mattarella a Lecce: “Eccellenze per far ripartire il Sud” Una visita veloce ma intensa conclusa assistendo al concerto con cui l'orchestra Tito Schipa, che vive nell'incertezza sul suo futuro, ha inaugurato la riapertura dopo 30 anni del teatro Apollo Leggi...

Italia Gentiloni, l’Italia non rischia la procedura d’infrazione Il premier Paolo Gentiloni è certo che la trattativa tra Roma e Bruxelles sui conti italiani avrà un "esito positivo". E lo assicura da Malta, dopo aver partecipato al vertice europeo sull'immigrazione e aver parlato con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker Leggi...

Italia Nel Pd cresce l’asse del “no voto”, Renzi prende tempo Cambio di passo, prudenza, in attesa delle motivazioni della Consulta e della direzione del 13 febbraio. Alle spalle, infatti, il segretario Dem lascia un partito in cui cresce, con il passare delle ore, l'asse contrario al voto anticipato. O, comunque, contrario ad andare alle elezioni senza una legge elettorale forgiata e approvata dal Parlamento Leggi...

Italia Grillo non cede, Raggi va difesa. Ma è spaccatura Nessun ripensamento: la linea di Beppe Grillo e Davide Casaleggio resta quella del sostegno alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Di più. Il M5s intende utilizzare la vicenda delle polizze come un boomerang da rilanciare in direzione dei detrattori della sindaca romana Leggi...

Italia Raggi: “Mai preso soldi, stop gossip”. Romeo la difende Virginia Raggi va avanti. "Ho la fiducia del Movimento, ho anche sentito Grillo", dice la sindaca M5S di Roma. Niente dimissioni, anche se "non posso dire di non averci pensato, in questi mesi", ammette Leggi...

Italia Gino Strada riceve a Seul premio “SunhakPeace” 2017 Gino Strada, chirurgo e cofondatore di Emergency, ha ricevuto a Seul, in Corea del sud, il premio "SunhakPeace", assegnato ogni anno ad individui e organizzazioni che si sono distinti per l'importante contributo alla pace e allo sviluppo umano Leggi...

Italia Terremoto: dal 24 agosto circa 53.000 scosse E' ancora la sequenza sismica cominciata il 24 agosto 2016 a far tremare l'Italia centrale. Le tante scosse avvenute nella notte fra il 2 e il 3 febbraio, due delle quali di magnitudo superiore a 4 e cinque di magnitudo compresa fra 3 e 4, non hanno sorpreso i sismologi Leggi...

Italia Stop all’assenteismo quando si rischia il blocco degli uffici Ci sono date sensibili, periodi caldi, in cui un'amministrazione pubblica deve essere al 100% e non può permettersi intoppi a causa di assenze anomale. Non c'è solo il lunedì e il venerdì, il furbetto del weekend lungo, sotto la lente del ministero Leggi...

Italia Chiude il “Circolo ragazzi ’48”, memoria storica del ghetto di Roma Il primo marzo chiuderà "il Circolo dei ragazzi del '48" nel cuore del ghetto di Roma e sua memoria storica. Intitolato a Raimondo di Neris, detto Zì Raimondo, sopravvissuto alla shoah e principale artefice della protesta contro Eric Priebke Leggi...

Italia Inps: ecco il simulatore per calcolare se si ha diritto alle prestazioni sociali Arriva il "simulatore", ovvero la possibilità di calcolare on line in linea di massima se si può avere diritto alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate Leggi...

Italia Nel 2016 in Italia spazzate via 16mila Pmi artigiane Non si vede ripresa per le imprese artigiane: ogni giorno, insomma, in 43 hanno abbassato la serranda senza essere sostituite. Lo afferma la CNA in una nota Leggi...

Italia Accordo Rai-Tim, il cinema italiano in anteprima Grazie all'intesa tutti gli abbonati di TimVision, la piattaforma on demand di Tim, potranno vedere in anteprima tutti i 20 film del listino di Rai Cinema/01 proiettati nelle sale nel corso degli ultimi mesi Leggi...

Italia Dieta Veg e smartwatch, il paniere Istat fotografa i consumi Cucina vegetariana e vegana, frullati salutisti, asciugatrici, birre artigianali, e - immancabilmente - nuova ondata hi-tech fatta di smartwatch, orologi per il fitness e action camera. Sono queste le nuove tendenze di consumo degli italiani che l'Istat ha fotografato nel nuovo paniere Leggi...

Italia Asse non voto frena Renzi: evitare la scissione, sì alle primarie Le primarie a fine marzo e il voto a giugno. O il congresso in autunno e il voto a febbraio 2018. Al bivio della legislatura, Matteo Renzi mette in conto due possibili strade. Il suo obiettivo resta imboccare la prima e arrivare alle elezioni entro l'estate Leggi...

Italia Padoan, la procedura è allarmante. Moscovici, lo scopo è evitarla La risposta dell'Italia alla lettera della Commissione europea non ha eliminato i rischi di una procedura d'infrazione per debito eccessivo. Un'ipotesi "estremamente allarmante" per il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan Leggi...

Italia Accordo Italia-Libia sui migranti. Ue, chiuderemo la rotta "Una giornata di svolta che autorizza speranza per il futuro della Libia". E' questa la definizione utilizzata dal premier Paolo Gentiloni dopo la firma con il collega libico Fayez al Serraj di un memorandum sul contrasto al traffico di esseri umani Leggi...

Italia Un prete contro Salvini: “Castrati il cervello” Don Ivan Licinio, vicerettore del Santuario di Pompei, non ci sta al binomio immigrati-stupratori, soprattutto dopo quanto accaduto al centro di accoglienza di Varcaturo, in provincia di Napoli. E non ci sta, quindi, a quanto auspicato da Matteo Salvini: la castrazione chimica Leggi...

Italia “Basta burocrazia, risposte”, protestano i terremotati a Roma Gli sguardi di centinaia persone accomunate solo da una brutta parola, terremoto, si incrociano in piazza Montecitorio e si riassumono in un "Basta!". Sono venuti da tutte le frazioni colpite dal sisma di agosto e di ottobre Leggi...

Italia Appello al governo: “Fake news minacciano la democrazia” Sono le richieste emerse nell'incontro che si è svolto nella sede della Federazione degli Editori a Roma, con gli operatori del settore. "Il governo Gentiloni si faccia promotore di un tavolo di consultazione tra tutti gli operatori della filiera di produzione e distribuzione delle notizie e dei contenuti in Rete" Leggi...

Italia Alitalia alza la scure: chiesti tagli agli stipendi dei piloti L'azienda ha messo sul tavolo del rinnovo del contratto una serie di richieste che vanno però di traverso ai sindacati. Non solo perché considerate "irricevibili" in assenza del Piano industriale, ma anche perché avanzate con la spada di Damocle dei tempi brevi Leggi...

Italia Nella pattumiera ogni anno 145 kg di cibo a famiglia Lo spreco di cibo in Italia avviene soprattutto nelle case e i cittadini sono ancora poco informati sulla nuova "legge antispreco" anche se cresce l'attenzione e 1 italiano su 5 è ''virtuoso'' Leggi...

Italia L’Ue avvia l’esame della lettera dell’Italia e teme sforzi insufficienti Se da una parte la Commissione europea tira un sospiro di sollievo per l'arrivo della lettera, dall'altra non si placano i timori per il suo contenuto che da in pochi giorni dovrà analizzare nel dettaglio Leggi...

Italia Cresce l’Italia delle imprese grazie ai giovani E' un'Italia che cambia volto, secondo il rapporto Unioncamere-Infocamere presentato a Padova, in occasione dell'assemblea dei presidenti delle Camere di commercio: più Bed and breakfast e case vacanze (+16%), parrucchieri,estetisti e tatuatori (+23%) e meno imprese edili e manifatturiere Leggi...

Italia Migliora il bonus Sud, per le Pmi sconti fiscali fino al 45% Intervenendo sul decreto per il Mezzogiorno, il governo ha deciso di cambiare il credito d'imposta per le aziende delle regioni meridionali che optano per nuovi investimenti, aumentando le aliquote ed allargando la base imponibile su cui calcolare il bonus Leggi...

Italia Scuola: 830 milioni per rafforzare le competenze degli studenti Potenziare le competenze delle lingue straniere e della matematica, educare all'alimentazione e al cibo, ma anche all'imprenditorialità e all'autoimpiego. Sono soltanto alcuni degli interventi previsti nel Piano in 10 azioni lanciato dalla ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli Leggi...

Italia Cyberbullismo, nelle scuole arriva il prof anti-bulli L'Aula del Senato approva praticamente all'unanimità, con 224 sì, un solo no e 6 astenuti, il disegno di legge che punta a contrastare il fenomeno del cyberbullismo Leggi...

Italia Alcol: al via campagna AlcolOltre per sensibilizzare i giovani Obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, in Italia e in alcuni paesi africani ove operano i Missionari della Consolata, su un comportamento "che provoca danni organici e psicologici irreparabili" Leggi...

Italia Migranti: Sottosegretario Giro, i muri non risolvono i problemi L'Italia continua la sua linea che è una linea ragionevole attraverso la quale si cerca di risolvere i problemi sapendo che muri e tutto ciò che comporta il cosiddetto cattivismo non risolvono i problemi ma aumentano la nostra insicurezza, aumentano l'odio ed i tragici avvenimenti del Canada lo dimostrano Leggi...

Italia Cittadinanza: nessuna scusa, approvare subito la riforma C'è "apprensione" all'interno delle organizzazioni della campagna "L'Italia sono anch'io", che durante una conferenza stampa in Senato, hanno promesso, attraverso Filippo Miraglia (Arci), "flash mob in centro a Roma ogni martedì a partire dalla prossima settimana e fino al 28 febbraio Leggi...

Italia Pirateria online: la Gdf sequestra 50 siti con quotidiani gratis Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza ha sequestrato 50 siti web che rendevano disponibile, gratuitamente ed integralmente, un vastissimo catalogo digitale di quotidiani e periodici nazionali ed esteri, in evasione dei diritti spettanti agli editori Leggi...

Italia Smog: il 2017 parte male, al nord inquinamento alle stelle I livelli di polveri sottili registrati in questi giorni sono, in alcuni casi, anche di tre volte superiore al consentito e in nove città del nord il limite, nel mese di gennaio, è stato sforato almeno per 15 giorni su 25 Leggi...

Italia Dati Eurostat: in Italia il cibo più caro dell’Unione Europea Così per latte, formaggio e uova chi vive in Italia paga il 21% in più della media dell'Unione europea; ed anche se pasta e pane non possono mancare sulla tavola degli italiani non ci fanno risparmiare: costano il 18% in più Leggi...

Italia Nel 2015 l’Italia quinta destinazione per gli universitari dell’Erasmus Poco più di 31 mila gli studenti che sono andati all'estero, circa 21.500 gli studenti accolti dalle università italiane. In testa nella classifica delle università sono quelle di Bologna, di Roma La Sapienza e il Politecnico di Milano Leggi...

Italia Eurispes: un giovane su dieci torna a casa da mamma e papà Quello che più colpisce, nel Rapporto Italia 2017 presentato dall'Eurispes, è che c'è chi per andare avanti deve tornare indietro: più di un giovane su dieci è stato costretto a rientrare a casa dai genitori o in quella dei suoceri. Leggi...

Italia L’Italia candida il paesaggio del Prosecco al patrimonio Unesco Sul Prosecco non passa lo straniero. Dopo lo "scippo" del logo Unesco per il canto lirico, andato alla Cina invece a che a noi, terra di Verdi e di Rossini, l'Italia punta a consolidare il suo primato mondiale di riconoscimenti Unesco Leggi...

Italia Terremoto: dai bambini di Bangui 7.000 euro per i coetanei di Norcia Claudio Baglioni sarà a Norcia per consegnare ai bambini della città di San Benedetto il contributo raccolto dai loro coetanei di Bangui, nella Repubblica del Centrafrica, che si sono tassati per lasciare qualcosa ai loro compagni delle zone terremotate Leggi...

Italia eCommerce: 87% degli italiani che navigano acquistano online Tuttavia il ruolo del negozio fisico rimane decisivo. Ciò avviene soprattutto nel comparto degli alimentari freschi, dove il 38% degli italiani afferma che le visite "in store" risultano indispensabili per la formulazione della decisione di acquisto Leggi...

Italia Ecco i nuovi bar, multi-proposta e specializzazione Sono questi i nuovi modelli di business che negli ultimi anni si stanno sviluppando nel settore dei bar al centro dell'incontro "Dalla caffetteria alla gelateria: i nuovi format di successo", organizzato dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) all'interno di Sigep in corso alla Fiera di Rimini Leggi...

Italia Statali sempre più vecchi, ora l’età media supera i 50 anni Buste paga più leggere, meno personale e, soprattutto, sempre più avanti con l'età. Nel ritratto che la Ragioneria dello Stato fa del pubblico impiego le 'rughe' non passano inosservate: l'età media supera per la prima volta i 50 anni Leggi...

Italia Migranti salvano le antiche vigne e producono il vino bianco di Coronata Recupero di antichi vigneti, messa in sicurezza di un territorio fragile e integrazione dei migranti: sono gli obiettivi del progetto che vede protagonisti alcuni giovani richiedenti asilo provenienti, per la maggior parte, da paesi africani ed ospitati in alcune strutture della diocesi di Genova Leggi...

Mondo Futuro ambasciatore di Trump in Ue attacca l’euro e l’Europa All'emittente britannica Bbc aveva affermato di prevedere il crollo della moneta unica "nel giro del prossimo anno e mezzo", paragonando inoltre il suo ruolo nei confronti dell'Ue a quello che egli stesso svolse negli anni '80 contro l'Unione sovietica Leggi...

Mondo Sostegno Ue all’accordo Italia-Libia. Ma le Ong attaccano Nel vertice informale di Malta i 28 danno il via libera alle proposte di azione a 360 gradi preparate da Federica Mogherini e dalla Ue e si congratulano per l'accordo firmato ieri a Roma da Gentiloni e Serraj. Il piano punta tagliare gli arrivi dal Paese africano Leggi...

Mondo Iran a Trump: “‘Da Usa accuse provocatorie, prive di fondamento e ripetitive” Non accenna ad attenuarsi, dunque, la bagarre promessa e scatenata da Trump dal momento del suo insediamento. Usa e Iran tornano a confrontarsi a muso duro, riaccendendo fuochi mai sopiti dalla rivoluzione khomeinista del 1979 Leggi...

Mondo Grexit spaventa Germania. Merkel in pressing su Tsipras Un nuovo incubo Grexit, agli inizi della prossima estate. È lo scenario che prende corpo in questi giorni, a Berlino, dove la campagna elettorale è già nel pieno, e la sfida fra i partiti si consuma anche su Atene Leggi...

Mondo Furia Trump, chiamate shock ai leader di Australia e Messico Con il presidente messicano Enrique Peña Nieto ha minacciato l'invio di truppe Usa se i militari messicani non saranno in grado di fermare quelli che ha chiamato i "bad hombres". Al premier australiano Malcolm Turnbull avrebbe addirittura attaccato il telefono in faccia Leggi...

Mondo Trump rivede le sanzioni alla Russia: “Non è allentamento” La polemica è immediata, con la decisione che arriva a meno di una settimana dal colloquio telefonico fra il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin Leggi...

Mondo Brasile: i medici dichiarano “clinicamente morta” la moglie di Lula Marisa Leticia, moglie dell'ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è stata dichiarata "clinicamente morta" dai medici dell'ospedale Siro-libanese di San Paolo, dove si trova ricoverata dallo scorso 24 gennaio in seguito a un ictus Leggi...

Curiosità Spreco alimentare: Francia, Australia e Sudafrica i paesi più virtuosi Ogni anno un terzo del cibo del mondo (1,3 miliardi di tonnellate) viene sprecato, senza arrivare neanche a tavola. Solo gli Stati Uniti gettano 46milioni di tonnellate di cibo l'anno, mentre il solo cibo buttato in Europa sfamerebbe circa 200milioni di persone Leggi...

Mondo India: disastro ambientale per versamento petrolio in mare Lo scontro sabato fra due piccole petroliere al largo del porto di Ellore, nello Stato meridionale indiano di Tamil Nadu, ha causato un disastro ecologico che in un primo tempo le autorità portuali locali hanno cercato in tutti i modi di minimizzare Leggi...

Mondo I nove saggi della Corte, il futuro dell’America nelle loro mani E' il massimo organo giudiziario negli Stati Uniti e le sue decisioni hanno da sempre un impatto enorme sul futuro di un'intero Paese come l'America. Con conseguenze che spesso vanno ben oltre i confini nazionali, promuovendo tendenze seguite in tutto il mondo occidentale Leggi...

Mondo Trump sceglie un giudice conservatore per la Corte suprema Con una conferenza stampa in diretta anche online dalla Casa Bianca, preceduta dalla suspense e trasformata in uno show televisivo da prima serata, Donald Trump ha annunciato solennemente il sostituto del defunto giudice conservatore Antonin Scalia alla Corte suprema: Neil Gorsuch Leggi...

Mondo “Not My President Day”, New York si prepara a una grande protesta "Donald Trump non rappresenta i valori progressisti di New York - scrivono gli organizzatori su Facebook - non lo onoreremo nel President's Day". L'appuntamento è di prima mattina sotto la Trump Tower sulla Quinta Strada il 20 febbraio Leggi...

Mondo Cnn, jihadisti festeggiano il bando contro i migranti islamici Lo affermano ex jihadisti citati dalla Cnn e altri media, così come diversi esperti e uomini politici. Sui social media frequentati da simpatizzanti dell'Isis, nota Der Spiegel, si moltiplicano commenti del tipo: il bando "è la migliore pubblicità per l'Islam" Leggi...

Mondo Il senatore repubblicano McCain guida la fronda contro Trump in Capitol Hill McCain non ha nascosto il suo disgusto per le iniziative lanciate dal tycoon. Il bando sull'immigrazione è "un focolaio di reclutamento per l'Isis", il ritiro degli Usa dal trattato transpacifico TPP è "un grave errore" e definisce "pura follia" la proposta di imporre un dazio del 20% sulle importazioni dal Messico Leggi...

Affari & Finanza, Mondo La crescita dell’Eurozona scavalca gli Usa, ma ora è rebus Bce Come in una rivincita che spazza via mesi di fake news che la vorrebbero eterna Cenerentola dell'economia, l'Eurozona chiude il 2016 con una crescita superiore a quella degli Usa: è la la prima volta dal 2008, e l'inflazione prossima al 2% fa dimenticare i timori di deflazione Leggi...

Mondo Canada: il killer della moschea un “lupo solitario” nazionalista Un "lupo solitario" non radicalizzato ma noto per le sue simpatie verso i movimenti nazionalisti e seguace di Donald Trump e Marine Le Pen, come risulta dal suo profilo Facebook. E' il ritratto della banalità del male quello di Alexandre Bissonnette Leggi...

Mondo Una ferita per Trudeau, il premier dell’accoglienza "A coloro che fuggono da persecuzioni, terrore e guerra: i canadesi vi accoglieranno, a prescindere dalla vostra fede. La diversità è la nostra forza", recita il tweet di Justin Trudeau in risposta alla decisioni della nuova amministrazione Usa Leggi...

Mondo Starbucks assumerà diecimila rifugiati in cinque anni La luna di miele fra Donald Trump e le aziende americane è già finita. Dalla Silicon Valley a Wall Street, Corporate America scende in campo per criticare il decreto sull'immigrazione del presidente. E lo sfida con Starbucks Leggi...

Mondo No a un mondo senza cioccolato, progetto per aiutare il Ghana E' l'obiettivo condiviso da Future Food Institute, Google Food Team e International Trade Centre, con il supporto di Business School Lausanne, nel progetto Chocothon che nasce per supportare la catena di produzione del cacao in Ghana Leggi...

Sport Calcio venezuelano: Caracas-Deportivo La Guaira il piatto forte della seconda giornata La seconda giornata della Primera División ci regalerá una gara di lusso: il Caracas ospita il Deportivo La Guaira. In questa stagione 2017, ci sará una piccola novitá il Monday night, un esperimento promosso per trasmettere piú gare in tv. Le prime protagonista saranno le due squadre della capitale Leggi...

Sport Due italo-venezuelani negli ingranaggi dei Metropolitanos Nel gruppo di calciatori che difenderanno la casacca dei Metropolitanos FC, formazione che in questa stagione giocherá nella Primera División, ci sono due di origine italiana: Favio Sbarra e Christian La Rotonda Leggi...

Sport Con sette italo-venezuelani il Caracas punta allo scudetto Al grido di battaglia: “Vamos por la 12” é stato presentato ai media il Caracas Fútbol Club che in questa stagione andrá a caccia del dodicesimo scudetto. Erano presenti alla conferenza stampa Noel Sanvicente (allenatore), Riccardo Padrón (direttore generale) e l’italo-venezuelano Miguel Mea Vitali Leggi...

Sport Alberto Pinzón: il tifoso speciale di Rincón nel Mapei Stadium Daniel Alberto Pinzón, un ragazzo venezuelano che é stato compagno di squadra di Tomás Rincón ai tempi della primavera nella squadra allenata dal mister italo-venezuelano Rodolfo Greco, ma a causa di un grave infortunio al ginocchio ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo a livello professionistico Leggi...

Cultura Palermo la Capitale italiana della cultura 2018 Palermo sarà capitale italiana della cultura per il 2018. Designata dalla Giuria presieduta da Stefano Baia Curioni, la vincitrice è stata annunciata dal ministro di beni culturali e turismo, Dario Franceschini Leggi...

Scienza&Tecnica Spray dagli Usa allunga la vita a frutta e verdure fino a 5 volte Uno spray che allunga la vita a frutta e verdura, rallentandone il processo di decomposizione. Merito della start-up californiana Apeel Sciences, di Santa Barbara, che ha sviluppato un conservante naturale ricavato da scarti vegetali biologici Leggi...

Scienza&Tecnica Intelligenza artificiale batte uomo a poker, è prima volta L'intelligenza artificiale (AI) ora sa anche bluffare e fare "strategie". Per la prima volta ha battuto l'uomo a poker e questo risultato, definito "storico" dagli scienziati, potrebbe portare a possibili futuri impieghi della tecnologia nei campi più disparati Leggi...

Spettacoli Mino Reitano celebrato nella sua Calabria Una giornata tutta dedicata al cantante calabrese nell’anniversario della sua scomparsa. Un appuntamento che ormai si rinnova da otto anni grazie all’impegno del fratello Gegè e che permette di ripercorrere i brani più significativi della carriera di Reitano Leggi...

Turismo Lugares imperdibles de Quito Quito es la capital de Ecuador, lleva más de 20 años inscrita a la lista del patrimonio mundial de la humanidad de la UNESCO, desde el 1978, es una ciudad que se divide en dos partes, el Quito viejo y la Quito moderna Leggi...

Curiosità San Valentino: Paese che vai, usanze che trovi Per il mese di febbraio mese dell’amicizia e dell’amore Comercial Impornac ha preparato bellissime e buonissime sorprese per tutti e lo potete festeggiare nella terrazza del locale. Dal prossimo sabato 11 febbraio e scoprite le sorprese Leggi...

Internet e Social Con finHack P2P llevarás tu banco en tu celular A propósito de la crisis de dinero en efectivo: empresarios venezolanos presentaron aplicación para billetera electrónica. El proyecto cuenta con el aval de la Asociación Bancaria. Leggi...

Curiosità Eduardo Monroy: Acordeonista de los dos mundos Monroy, inició sus estudios musicales del acordeon con el profesor italiano Serafino Fidanza. Posteriormente continuó con el maestro Leo di Leonardo, recibiendo el diploma de profesor de Acordeon en 1980 Leggi...

Scienza&Tecnica Dopo un anno in orbita, i “gemelli spaziali” non sono più identici Lo indicano i risultati preliminari della missione della Nasa nella quale per 340 giorni, fra il 2015 e il 2016, tutti i parametri vitali di Scott, insieme al suo materiale genetico, sono stati confrontati con quelli del suo gemello Mark, rimasto a Terra Leggi...

Internet e Social Cybercrime, solo la metà delle vittime recupera il denaro Lo dice una ricerca di Kaspersky Lab che svela come gli utenti perdano in media 476 dollari ad attacco, mentre un intervistato su dieci afferma di aver perso più di 5.000 dollari Leggi...

Scienza&Tecnica Un altro pianeta “vicino” della Terra potrebbe ospitare la vita Si chiama Wolf 1061 c ed è uno dei pianeti 'alieni' più vicini alla Terra potenzialmente in grado di ospitare la vita. A fare il suo identikit e quello della sua stella è lo studio pubblicato sull'Astrophysical Journal, sotto la guida dell'astronomo Stephen Kane, della San Francisco State University Leggi...

Scienza&Tecnica Mappa Dna del caffè arabica, contro le minacce dei cambiamenti climatici E' pronta la mappa del Dna del caffè arabica, la varietà più diffusa nel mondo e responsabile del 70% della produzione globale di caffè. Le sequenze che racchiudono il segreto dell'aroma di questa varietà di caffè disponibili sono online Leggi...

Salute & Bellezza Al via #nonsoloananas, più scelta di frutta nei ristoranti Mangiare ogni giorno frutta e verdura - 5 porzioni al giorno di 5 colori diversi - vuol dire salute: la prevenzione delle malattie inizia a tavola e #NONSOLOANANAS vuole portarla anche sui tavoli dei ristoranti Leggi...

Spettacoli Yordano: Solo y de cerca para celebrar en el mes del amor Domingo 12 de febrero: Este querido artista se reencuentra con el público venezolano en una cita íntima en el Centro Cultural BOD, donde la esencia del cantautor y su música harán de estas dos funciones algo único y memorable Leggi...

Le aziende informano Tío Rico rompe convencionalismos y dice ¡Chao a la Seriedad! La marca favorita de todos los venezolanos ofrece una gama de productos para toda ocasión, a fin de tener momentos de alegría en un mundo tan serio Leggi...