07:35Terrorismo: preparavano attacco in Germania, due arresti

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Le autorità tedesche hanno arrestato due fratelli kosovari di 28 e 31 anni con l'accusa di pianificare un attacco a uno dei più grandi centri commerciali della Germania, nella città occidentale di Oberhausen. Lo riportano i media locali, citando la polizia. Le forze speciali hanno arrestato i due uomini a Duisburg, dopo informazioni fornite da fonti di sicurezza. Non è chiaro se ci siano collegamenti con l'attacco al mercato di Natale di Breitscheidplatz a Berlino. Gli investigatori stanno cercando di stabilire in quale fase di preparazione fosse l'attentato e se altre persone siano coinvolte, spiega la polizia della vicina città di Essen. Il centro commerciale preso di mira è il 'CentrO', uno dei più grandi del Paese con circa 250 negozi. Si trova in una vecchia acciaieria a Oberhausen, nell'ex cuore industriale della valle della Ruhr.

03:34Garlasco, indagato il ragazzo del dna su Chiara

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - La procura di Pavia ha accolto l'esposto della mamma di Alberto Stasi e, nell'aprire una nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, ha indagato un amico del fratello della vittima le cui tracce di dna, secondo un perizia della difesa, sarebbero state trovate sotto le unghie di Chiara: è quanto scrive il Corriere della Sera.

01:03Calcio: Napoli, Mertens “ci è mancata un po’ di fortuna”

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Forse è mancata qualcosa per fare la differenza, anche se abbiamo disputato una buona partita. Ci è mancata un po' di fortuna, se va dentro il tiro di Zielinski si va sul 2-0 ed è un'altra partita. Dobbiamo essere contenti del punto, visto che abbiamo fatto gol all'ultimo minuto". Lo ha Dries Mertes, dopo l'avvincente pareggio sul campo della Fiorentina. "Ho segnato in tre partite di seguito? Non avevo giocato tre partite consecutive. Scherzi a parte è un peccato, perché oggi i tre punti erano belli - ha aggiunto il fantasista belga -. Il rigore? Avevo dato tutto nel corso della partita e non potevo tirare: se c'è qualcuno come Gabbiadini, lui la mette dentro".

00:53Calcio:Spalletti,vittoria meritata,macinato gioco fino a 90′

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Vittoria meritatissima: la squadra ha macinato gioco fino al 90'. Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che hanno chiuso l'anno in maniera eccezionale. Era una partita a rischio per il risultato di domenica scorsa e per le vicine vacanze, invece la cattiveria agonistica è stata giusta per tutta la durata del match". E' un Luciano Spalletti soddisfatto quello che commenta il successo della Roma sul Chievo. "Abbiamo creato tante situazioni, giocando praticamente tutta la partita nella metà campo avversaria - dice ancora Spalletti -, con intensità e grandi meriti. L'Olimpico è casa nostra e può darsi che questo faccia la differenza: a fine partita sono andato a ringraziare i nostri tifosi perché in campo li sentiamo e lo stimolo per i giocatori è forte". Ora il rinnovo è più vicino? "Il mio contratto non è un problema, il problema è che la Roma faccia bene e vinca - risponde -. Mercato? La società è attenta: Salah avrà la coppa d'Africa e Iturbe potrebbe non essere contento. Totti? E' è l'unico incedibile".

00:31Calcio: la classifica del campionato di Serie A

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La classifica del campionato di calcio di Serie A, dopo le partite della 18/a giornata (8 febbraio 2017 Crotone-Juventus ore 18 e Bologna-Milan ore 20,45): Juventus punti 42; Roma 38; Napoli 35; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Chievo e Udinese 25; Genoa, Sampdoria e Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli 14; Palermo 10; Crotone e Pescara 9. Juventus, Crotone, Bologna e Milan una partita in meno.

00:26Calcio: i risultati del campionato di Serie A

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - I risultati del campionato di calcio di Serie A, dopo le partite della 18/a giornata (8 febbraio 2017: Crotone-Juventus, ore 18; Bologna-Milan, ore 20,45): Atalanta-Empoli 2-1 (giornata martedì), Cagliari-Sassuolo 4-3, Fiorentina-Napoli 3-3, Inter-Lazio 3-0 (giocata ieri), Palermo-Pescara 1-1, Roma-Chievo 3-1, Sampdoria-Udinese 0-0, Torino-Genoa 1-0.

00:06Pellegri più giovane di sempre in Serie A, battuto Amadei

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - Il genoano Pietro Pellegri è il più giovane esordiente nella storia della Serie A. L'attaccante delle giovanili rossoblù classe 2001, che Juric ha fatto esordire questa sera contro il Torino, ha battuto per un solo giorno il record di Amedeo Amadei, che resisteva da quasi 80 anni. Amadei esordì infatti nella Roma a 15 anni, nove mesi e sei giorni. Pellegri fissa il nuovo primato a 15 anni, nove mesi e cinque giorni.