01:03Funivia bloccata a Cervinia, tutti in salvo

(ANSA) - AOSTA, 24 DIC - Sono tutti in salvo gli oltre 130 sciatori rimasti bloccati oggi pomeriggio sulla telecabina Plan Maison-Cime Bianche di Cervinia. Le operazioni di recupero si sono concluse alle 23.15; erano iniziate circa sei ore prima e si sono svolte senza imprevisti, anche se hanno richiesto più tempo del previsto a causa del buio e del vento forte che soffia nella zona. Tutti gli sciatori sono in buone condizioni fisiche e sono stati riaccompagnati a valle dalle guide del Soccorso alpino e della Guardia di finanza.

00:38Papa: a Natale pensiamo bimbi sotto le bombe e sui barconi

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - "Lasciamoci interpellare anche dai bambini che, oggi, non sono adagiati in una culla e accarezzati dall'affetto di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide 'mangiatoie di dignità': nel rifugio sotterraneo per scampare ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul fondo di un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, da quelli che non tengono in mano giocattoli, ma armi". Il Papa ha messo al centro della messa della notte di Natale i bambini emarginati. Ad ispirare la preghiera del Pontefice, sicuramente i bimbi di Aleppo, che in migliaia ancora rischiano la morte. E i bimbi migranti, quando venerdì si è registrato l'ennesimo naufragio nel Mediterraneo, che solo nel 2016 era già diventato la tomba di almeno 5.000 persone. Durante l'omelia, anche un passaggio a braccio sul consumismo: "Questa mondanità ci ha preso in ostaggio il Natale", ha detto.

22:59Natale: Raggi e Vallini a messa ostello Caritas

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha partecipato ad una affollata messa di Natale nell'ostello della Caritas di Roma, officiata dal cardinale vicario Agostino Vallini. Durante la funzione la sindaca si è commossa due volte: la prima mentre un violino suonava 'Tu scendi dalle stelle', la seconda quando, al termine della cerimonia, ha preso la parola e dopo aver pronunciato: "E' un momento un pò complesso" si è nuovamente commossa e la platea, composta da operatori e volontari della Caritas, le ha tributato un sentito applauso. All'uscita dalla funzione, la sindaca ha spiegato ai giornalisti che la messa è stata "intensa, toccante, in un luogo simbolico e in un momento difficile per la città di Roma". "Noi vogliamo prendere esempio da voi - ha detto poi la Raggi - non lasceremo indietro nessuno, non è facile ma noi vogliamo farlo. E lo vogliamo fare con un percorso di legalità, che non dà risposte immediate, ma vogliamo farlo e costruire proprio il senso di comunità".

22:53Filippine: esplosione davanti a una chiesa

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Una esplosione si è verificata in serata a una cinquantina di metri dall'ingresso della chiesa cattolica di Santo Nino, nella cittadina di Midsayap, sull'isola filippina di Mindanao. Il bilancio è di 13 feriti: nella chiesa era in corso la messa di Natale. A quanto si apprende, l'ordigno era stato piazzato sotto un'auto di pattuglia della polizia. Non c'è alcuna rivendicazione.

22:51Mo: Netanyahu, voto Onu una vergogna, stop fondi

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La risoluzione dell'Onu che condanna degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è una "vergogna" e lo Stato ebraico intende "interrompere i finanziamenti" alle istituzioni Nazioni Unite. Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu, citato dai media locali, nel primo intervento pubblico all'indomani del voto del Palazzo di Vetro. "La risoluzione definisce la terra israeliana occupata, e questo è vergognoso", ha detto il premier. Il presidente Barack Obama "si è schierato contro Israele". "Ho chiesto al ministero degli Esteri di avviare una rivalutazione entro un mese di tutti i nostri contatti con le Nazioni Unite, compresi i fondi israeliani alle istituzioni Onu e alla presenza di rappresentanti in Israele", ha detto il premier. Netanyahu ha poi annunciato di aver già disposto il congelamento di circa 30 milioni di shekel destinati a "cinque strutture Onu particolarmente ostili nei confronti di Israele".

20:42Firme false a Orgosolo, divieto di dimora per il sindaco

(ANSA) - NUORO, 24 DIC - Nuova bufera al Comune di Orgosolo (Nuoro). Al sindaco Dionigi Deledda e alla segretaria comunale Gloria Fiore sono stati notificati oggi dagli agenti della Digos due ordinanze di misura cautelare del divieto di dimora a Orgosolo. Il provvedimento - spiegano dalla Questura di Nuoro - è stato emesso nell'ambito del procedimento penale che vede indagato il primo cittadino e la segretaria comunale per la falsificazione delle firme per la presentazione delle liste "Murales" e "Orgolesi", in occasione delle elezioni comunali dello scorso 5 giugno. Deledda, già sindaco nella precedente legislatura, si era dimesso con l'intera Giunta nel gennaio scorso in seguito all'apertura di un'inchiesta a suo carico, insieme con altre 12 persone tra assessori e consiglieri comunali, per un appalto irregolare nei lavori del campo sportivo di Orgosolo. Dopo il commissariamento, Deledda si era ricandidato, vincendo le elezioni di giugno, ma qualche settimana prima era di nuovo finito nel registro degli indagati.

20:25Usa: auguri di Obama e Michelle, omaggio a coraggio truppe

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Barack e Michelle Obama hanno reso omaggio alle truppe americane in un video messaggio alla vigilia di Natale, l'ultima alla Casa Bianca. Il presidente americano ha riconosciuto che molti militari sono lontani da casa per Natale e che "il loro coraggio e la loro dedizione permette a noi tutti" di godere delle feste di fine anno. Obama ha inoltre rivendicato i successi della sua amministrazione, come "l'uscita dalla peggiore recessione in 80 anni, la riduzione della disoccupazione, l'assistenza sanitaria per 20 milioni di americani". "Abbiamo reso l'America più rispettata nel mondo, preso le redini della lotta per la protezione del pianeta per i nostri figli, e molto molto altro", ha detto Obama. Michelle ha ricordato che tra i valori del Natale ci sono anche quello di prendersi cura dei malati e degli affamati e di "accogliere gli stranieri di qualunque origine e religione siano".