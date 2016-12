14:02Ss 275 Maglie-Leuca, Natale in strada per operai licenziati

(ANSA) - MAGLIE (LECCE), 25 DIC - Natale di protesta insieme alle famiglie sulla statale 275 Maglie-Leuca per i lavoratori del gruppo Palumbo, in tutto circa 150, licenziati in relazione al mancato avvio dei lavori di ammodernamento della stessa arteria stradale. Questa mattina i lavoratori, che da mesi presidiano la statale avendo installato alcune tende ai margini della carreggiata, si sono radunati con i famigliari aprendo simbolicamente un panettone natalizio. I lavoratori chiedono in particolare un intervento delle istituzioni perché i lavori vengano appaltati al più presto dall'Anas, in modo da poter garantire la ripresa occupazionale. Anche nelle scorse settimane i lavoratori licenziati avevano inscenato manifestazioni sia sulla statale sia a Lecce.

14:00Natale:card.Bagnasco, realtà opaca ma nostra forza è Bambino

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Di fronte a una "realtà opaca" il Natale "sembra parlarci di un altro modo di vivere, di un altro mondo dove la bontà è il cuore pulsante, la bellezza è diffusa, la giustizia e la pace sono di casa, la benevolenza regna". Così il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente della Cei nell'omelia della notte di Natale. Il cardinale ha detto che "nessuno può negare la realtà opaca delle cose, la vediamo inesorabile vicino a noi con il suo bagaglio di violenza, falsità e morte. La vediamo nelle preoccupazioni quotidiane, nella mancanza di lavoro, di stato sociale, di prospettive per i giovani, di dolorosa umiliazione per chi è avanti negli anni e non ha più certezze e nella disperazione di tanti che fuggono dalle loro terre in cerca di libertà, di un futuro di serenità e di pace". Ma "se ci fermiamo davanti al presepe sentiremo che la debolezza di quel misterioso Bambino è la nostra forza e che la povertà di quella grotta è l'unica vera ricchezza".(ANSA).

13:19Natale, in tenda la messa di mezzanotte a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 DIC - Messa di Natale in tenda la notte scorsa a Norcia. "Anche al tempo di Cesare Augusto la terra sembrava immersa nelle tenebre, poi all'improvviso una luce si accese a Betlemme: era Gesù bambino", ha detto l'arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, che ha presieduto la celebrazione nella tensostruttura adibita a centro pastorale, presenti un centinaio di fedeli, insieme a volontari ed esponenti delle varie forze impegnate nel dopo-sisma, a partire da vigili del fuoco ed esercito. "La particolare atmosfera che si rinnova a Natale - ha detto Boccardo - non vuole negare la pesantezza di una situazione che sembra volerci far perdere la speranza. Stasera non stiamo celebrando il Natale per dimenticare, piuttosto siamo qui per vedere la luce che è apparsa nelle tenebre".

13:18Ferrovie: uomo investito, treno arrivato nella notte a Lecce

(ANSA) - BARI, 25 DIC - E' ripartito poco prima della mezzanotte, arrivando a destinazione, un treno Intercity Milano-Lecce, con a bordo centinaia di passeggeri che si preparavano a festeggiare la vigilia di Natale con parenti e amici, rimasto fermo per circa tre ore nei pressi della stazione ferroviaria di Torre a Mare, vicino Bari, dopo aver investito un uomo sui binari. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un suicidio. La vittima è un uomo di 40 anni di Noicattaro (Bari), maestro di musica, coniugato ma senza figli. I disagi per i passeggeri sono stati dovuti al fatto che gli agenti della polizia ferroviaria di Bari, intervenuti sul posto insieme al personale delle Ferrovie dello Stato, hanno impiegato diverso tempo per recuperare i resti dell'uomo, identificato solo dopo alcune ore. Il treno coinvolto nell'incidente è un mezzo periodico straordinario messo a disposizione dalle Ferrovie dello Stato proprio per il periodo natalizio.

13:04Regina ancora raffreddata, non va alla messa di Natale

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - La regina Elisabetta non parteciperà alla messa di Natale perché ancora affetta da un forte raffreddore che le aveva anche fatto rinviare di un giorno la partenza per Sandringham, nel Norfolk. Lo rende noto Buckingham Palace. Altri membri della famiglia reale sono attesi alla cerimonia, dove si è già radunata la folla. Tuttavia non ci saranno William e Kate che festeggiano il Natale con la famiglia Middleton a Bucklebury, nel Berkshire.

13:02Netanyahu convoca ambasciatori Paesi del sì a voto Onu

(ANSA) - TEL AVIV, 25 DIC - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu - che è anche ministro degli Esteri - ha convocato per oggi, giorno di Natale, tutti gli ambasciatori dei Paesi che hanno votato a favore della risoluzione Onu sulle colonie in Consiglio di sicurezza, per manifestare loro, uno alla volta, il forte disappunto di Israele. La convocazione non riguarda l'ambasciatore americano in Israele. Gli Stati Uniti si sono astenuti dal voto, senza porre il veto e di fatto consentendo l'approvazione della risoluzione.

12:43Migranti: due scafisti fermati a Pozzallo, uno è minorenne

(ANSA) - PALERMO, 25 DIC - Dopo lo sbarco di 111 migranti, arrivati ieri a Pozzallo (Ragusa) su due motovedette della Guardia costiera, la polizia ha fermato due presunti scafisti: Amadou Jallow, diciannovenne del Gambia, e un suo connazionale diciassettenne, N.C. Secondo i testimoni sono loro che hanno condotto il gommone partito dalle coste libiche e soccorso nel Canale di Sicilia dalla nave Aquarius; successivamente i migranti sono stati trasbordati su due mezzi della Capitaneria di porto. Secondo le testimonianze, i due fermati non erano insieme ai migranti nel capannone in cui erano stati radunati prima di partire, e godevano di assoluta autonomia, traendo vantaggi grazie agli accordi presi con i libici. Uno di loro si occupava della rotta e l'altro era al timone, cambiando ruolo ogni ora di navigazione. Nel 2016 sono 200 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. Lo scorso anno ne sono stati arrestati 150. (ANSA).