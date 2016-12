14:45Ubriaco investe zio e due nipoti, arrestato dai Carabinieri

(ANSA) - PARMA, 25 DIC - Era alla guida della sua auto con un valore di alcol nel sangue quasi tre volte il limite consentito e lo scorso venerdì sera ha investito ferendo gravemente un uomo e i suoi nipoti di 10 e 4 anni mentre attraversavano la strada: per questo i Carabinieri della Stazione di Medesano (Parma), coordinati e diretti dalla Procura di Parma, hanno arrestato per lesioni personali stradali gravi o gravissime, S.G., 51 anni, coinvolto nell'incidente stradale avvenuto attorno alle 21 di venerdì a Ramiola di Medesano in via Solferino. Le vittime dopo l'investimento sono state trasportate all'ospedale Maggiore di Parma dove tuttora versano in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Medesano. Dopo gli accertamenti l'uomo è risultato positivo agli esami alcolemici che hanno evidenziato un tasso di 1,42 G/L n (limite 0,50). Ieri la Procura ha chiesto ed ottenuto la convalida dell'arresto al Gip del Tribunale di Parma. Il 51enne si trova ora agli arresti domiciliari.(ANSA).

14:26Sicurezza:gen.Graziano,oltre 7 mila uomini per strade sicure

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Oltre 7 mila uomini sul territorio nazionale, 2 mila dei quali nella Capitale. Sono i numeri dell'operazione 'Strade sicure', per il controllo del territorio e la prevenzione di atti terroristici, di cui ha parlato oggi il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che ha incontrato in via dei Fori Imperiali a Roma i militari impegnati questa mattina. Nella strada che guarda il Colosseo ed è costeggiata dai resti romani sono stati dislocati una serie mezzi dell'Esercito, e in particolare dei Lince, gli stessi usati nelle operazioni in Afghanistan, come presidio di prevenzione che impedisce l'accesso a tir e mezzi pesanti per evitare che possano verificarsi situazioni come quelle accadute a Berlino e Nizza. "I mezzi resteranno qui per tutte le festività natalizie - ha detto Graziano - e poi in base alle disposizioni che arriveranno dalla Prefettura legate anche ai flussi turistici".

14:22Carnevale di Viareggio: morto storico presidente Tofanelli

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 DIC - E' morto stamani a Viareggio Elio Tofanelli, già presidente della Fondazione Carnevale dal 1998 al 2008 "il decennio più importante - riporta lo stesso ente - della storia ultracentenaria della manifestazione con la nascita e l'inaugurazione della Cittadella". Tofanelli aveva 79 anni ed era malato. "Da un lato innovatore, dall'altro custode delle tradizioni - ricorda la Fondazione - ha saputo, nel corso della sua lunga presidenza, valorizzare arte, tradizioni e patrimonio culturale del Carnevale". Sotto il suo mandato sperimentò "l'inversione del senso di marcia dei carri nella Passeggiata e l'apertura con il grande concerto di un big della musica mondiale: Carlos Santana". "Grande esperto di comunicazione riuscì a riportare la diretta Rai nazionale dal Carnevale di Viareggio", inoltre "seppe valorizzare il prestigio della manifestazione istituendo i Premi Burlamacco e Ondina d'oro ancora oggi assegnati a personalità di spicco dell'arte, della cultura, dello spettacolo".

14:20Calcio: Juventus, Higuain “Fin da bambino volevo far gol”

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "La mia famiglia è sempre stata molto calcistica, mio padre e mio fratello hanno sempre giocato al calcio e la prima cosa che ho preso in mano da bambino è stato un pallone. Il mio sogno era di fare quello ho fatto e spero di migliorare ancora molto". Così Gonzalo Higuain, in un'intervista a Premium sport. "La gioia che sento quando faccio gol è immensa. Mi chiedono se, dopo una rete, urlo così tanto per scaricare la rabbia ma in realtà, se osservate i miei gol, urlo sempre allo stesso modo - prosegue l'attaccante argentino -. Per me la cosa più bella del calcio è segnare o fare belle giocate, per altri invece è salvare un gol o fare una grande parata". "Fin da piccolino volevo sempre fare gol. Sentire uno stadio pieno che urla il tuo nome è magnifico", aggiunge.

14:18Calcio: Higuain, Dybala come Messi? Dipenderà solo da lui

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Da ragazzo guardavo tanto il calcio italiano, dove giocavano grandi attaccanti come Trezeguet, Batistuta, Crespo e Montella. E poi, c'era il migliore di tutti i tempi, che per me è Ronaldo". Lo ha detto Gonzalo Higuain, in un'intervista concessa a Premium sport. Higuain ha ammesso che ammira molto Luis Suarez, considerandolo un centravanti completo. "E' in un momento altissimo ed è migliorato molto rispetto a Liverpool. Anche Lewandowski è forte, così come Aguero. Ma a me piace di più un giocatore che mi fa divertire, rispetto a uno che fa gol". Su Dybala e Messi, aggiunge: "Si somigliano molto. Messi è migliore e lo dimostra giorno dopo giorno. Paulo è ancora giovane: ha 23 anni e dipenderà tutto da lui. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top-player, ma dovrà avere grande forza mentale. Quando arrivi velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio, non ascoltare le critiche e gli elogi".

14:15Sanità: multi-espianto organi notte Natale a ospedale Arezzo

(ANSA) - AREZZO, 25 DIC - Alcuni pazienti, di varie parti di Italia, ricevono proprio nel giorno di Natale il trapianto di organi che attendevano. Il particolare 'dono', inaspettato, va a sette persone dopo che il marito di una 58enne, di Arezzo, colpita da un evento acuto cerebrale, ha deciso proprio alla vigilia di Natale per la donazione degli organi. Così, la notte scorsa, equipe mediche specializzate dell'ospedale San Donato di Arezzo hanno espiantato cuore, reni, polmoni, fegato, cornee e cute dalla donna. Sette persone in attesa di questi organi li riceveranno proprio nella giornata del Natale.

14:12Natale: ministro Pinotti tra volontari Comunità S.Egidio

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Il ministro della Difesa Roberta Pinotti si è recata stamani tra i volontari della Comunità di sant'Egidio impegnati a preparare i pasti per le oltre 8 mila persone tra homeless, migranti, anziani e famiglie in difficoltà - che oggi avranno il loro pranzo di Natale ospiti nelle chiese e nelle parrocchie genovesi e liguri. Pinotti è stata quasi subito circondata da alcuni giovanissimi volontari che hanno abbandonato per un momento la preparazione di panettoni, frutta, pane e dei doni personalizzati che saranno distribuiti a tutti dopo il pranzo per raccontare al ministro la loro storia. (ANSA).