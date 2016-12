15:47Calcio: Milan, Bonaventura “Montella ha cambiato l’ambiente”

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "La stagione è partita in sordina ed è andata in crescendo. Il campionato è ancora lungo e difficile e gli ultimi anni ci hanno insegnato che non sempre chi inizia forte poi finisce bene. Dobbiamo continuare pensando di voler crescere, singolarmente e come squadra". Così Giacomo Bonaventura, protagonista degli exploit del Milan in questa fase finale di 2016, parlando a Mediaset premium. "In queste partite abbiamo ottenuto risultati e buone prestazioni, questo ci ha dato continuità - prosegue -. L'allenatore ha portato avanti un'idea tattica, cercando di far crescere più giocatori possibili; poi penso che, questo gruppo, sia formato da giocatori giovani, umili, da gente che ha voglia di lavorare e di imparare. Questo insieme di fattori ha generato risultati". "Montella? E' riuscito a trovare i risultati e, di conseguenza, a cambiare l'ambiente intorno alla squadra - conclude -. Una sua dote umana e una tecnica? Umanamente mi ha colpito la tranquillità. Una dote tecnica è che ha un'idea di gioco molto precisa".

15:28Lascia tir vicino stazione Napoli e va via, scatta allarme

(ANSA) - NAPOLI, 25 DIC - Ha parcheggiato un'autocisterna di 12 metri nei pressi della stazione ferroviaria di Napoli ed è andato a dormire in albergo incurante del fatto che poco dopo ha fatto scattare in città controlli, momenti di panico e la messa in sicurezza dell'intera area, con conseguente blocco del traffico, per paura che quel camion, dopo l'ultimo attentato terroristico di Berlino, servisse a ben altro. A far scattare i sospetti una pattuglia dell'Esercito che si è imbattuta nel mezzo con targa polacca ma senza conducente a bordo. I militari di 'Strade sicure' hanno immediatamente allertato la Polizia di Stato, i Carabinieri e anche i Vigili del Fuoco. Dopo controlli, è risultato che l'autista polacco, che trasportava succhi di frutta, era andato a dormire in un hotel vicino lasciando il mezzo in una zona dove, tra l'altro, è anche vietata la sosta.

15:24Natale: Arcivescovo Zuppi celebra messa per i senzatetto

(ANSA) - BOLOGNA, 25 DIC - Messa per i senzatetto la sera di Natale in una sala di aspetto del piazzale ovest della stazione centrale di Bologna: a celebrarla l'arcivescovo di Bologna monsignor Matteo Maria Zuppi. Alla fine della messa sono stati offerti ai senzatetto pandoro e cioccolata calda. Poi Zuppi ha celebrato la tradizionale messa nella cattedrale di San Pietro: "Questa sera la città di Bologna ha avuto due cattedrali - ha spiegato ai fedeli l'arcivescovo -, solo per questa sera. Una era una sala di aspetto della stazione: eravamo molte persone con tante provenienze diverse, che dimostravano la maternità della chiesa verso quei tanti che non trovano posto, che hanno un posto solo all'aperto e che aiutano anche noi ad uscire, andare all'aperto. Poi c'è questa nostra cattedrale che ci aiuta tanto ad allargare il cuore, a sentire la stessa maternità, perchè una ci rimanda all'altra. Per certi versi questa cattedrale ci manda sempre a cercare a Betlemme". (ANSA).

15:23Natale:Serracchiani, stiamo uniti,come i cristiani ad Aleppo

(ANSA) - TRIESTE, 25 DIC - "Stiamo saldi e uniti, orgogliosi della nostra identità e proprio per questo capaci di dialogo. Non cediamo, prendiamo esempio dai cristiani di Aleppo che, dopo quattro anni, tornano a celebrare il Natale nella loro chiesa diroccata". E' l'"augurio speciale" della presidente FVG e vice segretaria del Pd Debora Serracchiani postato sul suo profilo Facebook. Un augurio che "trasmetta con forza travolgente il suo messaggio di pace, che penetri e scuota i cuori freddi e inariditi‎dei portatori di morte". Serracchiani parla di "tempi difficili, segnati dal sangue degli innocenti", in cui "è facile farsi vincere dallo paura e dalla sfiducia. Ma sono convinta che abbiamo un grande conforto nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura e in una religione d'amore che celebra la vita. Questo è vero soprattutto per i credenti, ma si irradia e si respira nella quotidianità di una civiltà bimillenaria".

15:23Natale: S. Egidio, 800 persone a pranzo poveri a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Io rappresenterò alla sindaca tante situazioni di dolore che sono in città ma soprattutto saranno le persone sedute con lei a tavola a raccontare qual è la loro situazione e quali potrebbero essere le soluzioni". Lo ha detto Marco Impagliazzo, presidente Italia Comunità di Sant'Egidio, durante i preparativi per la 35/ma edizione del pranzo dei poveri nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, che quest'anno accoglierà 800 persone. "La cosa più bella di oggi - ha aggiunto - è che ci saranno le famiglie di rifugiati dalla Siria che sono arrivate in Italia attraverso i corridoi umanitari".

15:06Terremoto:vescovo Fermo, 4 mesi di tenebre, mattino è vicino

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 25 DIC - "Da quattro mesi camminiamo nelle tenebre, ma ora il mattino è vicino". Lo ha detto mons. Luigi Conti, arcivescovo di Fermo, che ha celebrato la messa del giorno di Natale nel Centro turistico Holiday di Porto Sant'Elpidio, dove hanno trovato accoglienza circa 550 sfollati provenienti dai comuni terremotati dell'entroterra maceratese. Il presule, che nell'omelia ha citato passi di Paolo e Isaia, ha fatto "un augurio di pace" alle popolazioni terremotate nel giorno di Natale. "Questo luogo di vacanze è diventato un contenitore di dolore - ha detto ancora -, il terremoto sembra non finire mai e viene da chiedersi dove è Dio e rispondere 'sotto le rovine'. Ma come dicono Paolo e Isaia il mattino è vicino".

14:47Calcio: Totti in campo per Amatrice, all’asta la sua maglia

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il treno della solidarietà per i paesi colpiti dal sisma che ha sconvolto l'Italia centrale non si ferma. In prima fila, per aiutare le popolazioni colpite dalla tragedia, c'è sempre stato anche Francesco Totti. Il capitano per antonomasia dei giallorossi, come rivelato su Twitter, ha messo all'asta su CharityStars, piattaforma specializzata nel proporre all'incanto memorabilia iconici e incontri con personaggi famosi, la propria maglia autografata, ovviamente con il numero 10, preparata per l'derby della Capitale, vinto dalla formazione di Spalletti. Il ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione di Capricchia, frazione di Amatrice. Il termine dell'asta è fissato per il 20 gennaio prossimo e l'offerta più alta attualmente è di 5 mila euro. (ANSA).