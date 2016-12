19:58Terremoto: madonna lignea emerge da macerie chiesa Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 25 DIC - Nel giorno di Natale un statua lignea della Madonna, risalente al XV secondo, è riemersa dalle macerie nel retro della chiesa dell'Annunziata ad Arquata del Tronto. A notare la scultura sono stati i vigili del fuoco che hanno allertato i carabinieri del posto e quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, presenti sui luoghi del sisma anche nella giornata festiva. Il lavoro di recupero è stato coordinato dallo storico dell'arte Pierluigi Moriconi dell'unita di crisi dei beni culturali delle Marche. Insieme alla statua alta circa un metro, di scuola marchigiana, sono stati recuperati un'acquasantiera in pietra e otto beni ecclesiastici (cornici e stendardi processionali). Si tratta di materiale presumibilmente conservato nella sagrestia e caduto nel retro della chiesa a seguito del crollo di un muro. I beni sono stati messi in sicurezza, inventariati e consegnati al vescovo di Ascoli Piceno mons.Giovanni D'Ercole.

19:30Minaccia attentati e chiede soldi ai carabinieri

(ANSA) - MANTOVA, 25 DIC - Voleva 300mila euro dai carabinieri per non compiere un attentato contro treni, ma gli è andata male. Scoperto dai militari è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Mantova con le gravi accuse di attentato a impianti di pubblica utilità e alla sicurezza dei trasporti. L'uomo, infatti, un agricoltore 60enne della provincia di Reggio Emilia, aveva messo dei blocchi di cemento lungo i binari della ferrovia Suzzara-Parma e un treno li aveva urtati, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri. L'epilogo della vicenda, che si trascinava da oltre dieci giorni, è stata tra la notte di venerdì e sabato, vigilia di Natale, quando i carabinieri hanno arrestato l'attentatore, che sembra abbia agito per non meglio specificati motivi economici e familiari.

19:26Calcio: Courtois verso il Real Madrid, Chelsea sceglie Oblak

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Il Chelsea è già alla ricerca di un sostituto di Thibaut Courtois, convinto com'è che il portiere possa accettare le lusinghe del Real Madrid. Come già emerso nei giorni scorsi, il Madrid è molto interessato al belga, che tornerebbe in Spagna - dove ha già giocato per tre stagioni con l'Atletico Madrid - l'estate prossima. Sia Antonio Conte che Roman Abramovich hanno già pensato a rimpiazzare il portierone belga: il candidato numero uno per la porta dei 'Blues' è lo sloveno Jan Oblak, dell'Atletico Madrid. E' lui il favorito a sostituire Courtois a Stamford bridge, qualora il belga lasciasse Londra. Alternative sono Gigi Donnarumma e il portiere svizzero Yann Sommer, 28 anni, che gioca fra i pali del Borussia Moenchengladbach. (ANSA).

19:26Scoppia miscela fumogeno ‘casalingo’, ustionato 15enne

(ANSA) - PADOVA, 25 DIC - Ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle mani, al torace e al volto un ragazzo padovano di 15 anni che, mentre stava confezionando un fumogeno artigianale in casa, è stata investito dallo scoppio della miscela chimica utilizzata. Il fatto è avvenuto ieri a Trebaseleghe (Padova). L'adolescente, soccorso dalla madre, è stato portato prima all'ospedale di Camposampiero e da qui trasferito al centro grandi ustioni dell'ospedale di Padova. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sembra che lo studente stesse seguendo le istruzioni trovate on line per un candelotto fumogeno 'fai da te', quando le sostanze chimiche miscelate hanno provocato una deflagrazione che l'ha investito, causandogli le ustioni.(ANSA).

19:25Natale: Liguria, in 8 mila a pranzi Comunità S.Egidio

(ANSA) - GENOVA, 25 DIC - Ottomila persone presenti, 1500 tra volontari e personale della Comunità di S.Egidio, decine di chiese, parrocchie e locali utilizzati, quintali di cibo. Sono questi i numeri dei pranzi di Natale organizzati dalla Comunità di sant'Egidio per gli homeless, i richiedenti asilo, gli anziani soli e le persone in difficoltà. Decine e decine di persone hanno affollato i tavoli imbanditi dai volontari che fin dalle prime ore della giornata hanno sporzionato e preparato vivande, dolci e i regali che sono stati consegnati al termine del pranzo. Nella grande basilica dell'Annunziata si è recato anche il cardinale Angelo Bagnasco che ha ricordato la Chiesa come una madre "che fa tante cose per i propri figli. Può sembrare fatica ma è gioia". Festa anche a Ventimiglia dove circa 80 profughi di 17 diverse nazionalità hanno avuto un giorno di festa nella chiesa di san Nicola. Tra loro alcuni musulmani francesi e l'imam di Nizza Izzedin Elzir che ha aiutato i volontari della Comunità a servire il pranzo a tavola.

19:14Calcio: Cagliari,Sau si scusa “ho già chiarito con Rastelli”

(ANSA) - CAGLIARI, 25 DIC - Il suo gesto, durante Cagliari-Sassuolo di giovedì scorso, aveva ricordato a tanti quello di Pellè con la maglia azzurra agli Europei, suscitando stupore nell'ambiente rossoblù perché Sau è sempre stato un giocatore corretto e attaccato alla squadra della sua terra. Sostituito nel finale di gara, l'attaccante del Cagliari non aveva dato la mano a Rastelli, girando lo sguardo ed evitando il mister. Ma oggi sono arrivate le scuse, affidate ad Instagram: "Mi dispiace per l'atteggiamento poco rispettoso dell'altro giorno, dettato più che altro dal nervosismo - scrive Sau - ci tenevo a scusarmi, ho già chiarito con chi di dovere. Ora ricarichiamo le batterie per affrontare al meglio il prosieguo del campionato uniti più che mai. Buone feste a tutti! E sempre forza Casteddu (Cagliari in sardo, ndr)". (ANSA).