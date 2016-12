01:35Musica: è morto George Michael

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - George Michael, celebra cantante degli Wham, è morto oggi a 53 anni. Lo riferisce la Bbc.

00:06Incidenti stradali: investe bimbo e scappa, caccia al pirata

(ANSA) - UDINE, 25 DIC - Ha investito un bimbo di 4 anni ferendolo in modo molto grave ed è fuggito senza soccorrerlo. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16.30 ma la notizia si è appresa soltanto adesso, lungo la strada statale 13 all'altezza dell'abitato di Gemona del Friuli (Udine). Il bimbo, della zona, ha riportato diverse fratture ed è stato ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Udine. Le indagini sono in corso ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che hanno sentito alcuni testimoni e avviato le indagini per individuare il pirata della strada. (ANSA)

23:08Berlino: media, 3 fermi in Tunisia, ‘decifrato codice Amri’

(ANSAmed) - TUNISI, 25 DIC - Le forze antiterrorismo tunisine hanno sentito oggi alla brigata antiterrorismo di Tunisi Aouina tre persone in relazione con il presunto killer di Berlino, Anis Amri. Lo rivelano alcuni media locali precisando che il pubblico ministero avrebbe disposto nei loro confronti un provvedimento di fermo in attesa della loro comparizione di fronte al giudice istruttore. Secondo le stesse fonti i tre sarebbero stati fermati tra Tunisi e Oueslatia e l'operazione sarebbe stata compiuta in collaborazione con le autorità italiane e tedesche dopo aver decifrato un codice segreto usato da Amri.

21:57Calcio: Juve, Higuain “Possiamo vincere la Champions”

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "La sensazione che abbiamo è che possiamo farcela. Possiamo vincere la Champions. Ma io sono venuto a Torino anche per vincere il sesto scudetto, perché la gente si ricorda sempre dell'ultimo trionfo. Chi ti ha fatto vincere i primi cinque resterà importante, ma sarà più importante chi ti fa vincere il sesto". Così Gonzalo Higuain, a Mediaset premium. Sulle critiche alla Juventus che non gioca bene, aggiunge: "Nel calcio non c'è più pazienza. Si vuole tutto subito, se si prendono tre giocatori di grande qualità, tutti si aspettano che si vinca sempre 8-0. Siamo arrivati io, Pjanic e Benatia, ma ci stiamo adattando a un ambiente e a compagni nuovi, non siamo robot. Poi sicuramente possiamo migliorare, ma stiamo vincendo: dobbiamo migliorare ma di poco", conclude. (ANSA).

20:56Calcio: Neymar, Pallone d’Oro? Se non lo vinco non muoio

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - "Sono molto felice a Barcellona, con la famiglia e con la squadra. Vincere il Pallone d'Oro è un obiettivo ma, se non dovessi riuscirci, di certo non morirei. Io chiedo solo di essere felice e qui lo sono. Se non vinco il pallone d'oro, non succede nulla. Non gioco per vincerlo, ma per essere felice. Il trofeo si può dare a un giocatore e, anche se considero Messi il migliore, rispetto la scelta". Così ha parlato Neymar, ad As. "Messi è semplicemente il migliore, per me è un onore dividere la stanza con lui - ha aggiunto l'asso brasiliano del Barcellona - ma anche gli obiettivi e la maglia". Neymar ha infine parlato di Iniesta, ricoprendolo di elogi. "Andres per me è il miglior centrocampista che ho visto giocare - ha spiegato -: per la qualità che esprime, per il tocco di palla, non lo scopro certo io. E' incomparabile, perché è molto, molto diverso. Possiede una classe e un'eleganza incredibili, che lo rendono diverso da tutti gli altri centrocampisti". (ANSA).

20:37Calcio: Premier,Klopp “Chelsea non ha mai avuto infortunati”

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - Juergen Klopp, nell'antivigilia del match casalingo contro lo Stoke City (martedì alle 18,15), ritiene il Chelsea capolista la squadra più fortunata fra le pretendenti al titolo della Premier league. "Ha sempre avuto Hazard e Costa a disposizione, che non si sono mai fermati - ha detto l'allenatore dei 'Reds', in conferenza stampa, come riporta il Daily mail - Mi chiedo se, con Coutinho e Sturridge alle prese con i rispettivi infortuni sarebbe lì dove trova?". Klopp, tuttavia, non nasconde la propria ammirazione per Conte e il Chelsea, anche se - spiega - "non esiste un sistema di gioco perfetto nel calcio ma, quando si gioca in un certo modo, non ci sono dubbi su come finirà la partita. E' una stagione lunga e tutti dobbiamo ancora affrontarci". "Certo, il Chelsea è da considerare la squadra da battere, perché è molto esperta, la più esperta della Premier", conclude. (ANSA).

19:58Terremoto: madonna lignea emerge da macerie chiesa Arquata

(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 25 DIC - Nel giorno di Natale un statua lignea della Madonna, risalente al XV secondo, è riemersa dalle macerie nel retro della chiesa dell'Annunziata ad Arquata del Tronto. A notare la scultura sono stati i vigili del fuoco che hanno allertato i carabinieri del posto e quelli del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, presenti sui luoghi del sisma anche nella giornata festiva. Il lavoro di recupero è stato coordinato dallo storico dell'arte Pierluigi Moriconi dell'unita di crisi dei beni culturali delle Marche. Insieme alla statua alta circa un metro, di scuola marchigiana, sono stati recuperati un'acquasantiera in pietra e otto beni ecclesiastici (cornici e stendardi processionali). Si tratta di materiale presumibilmente conservato nella sagrestia e caduto nel retro della chiesa a seguito del crollo di un muro. I beni sono stati messi in sicurezza, inventariati e consegnati al vescovo di Ascoli Piceno mons.Giovanni D'Ercole.