14:18George Michael: è subito ‘statuina’ nel presepe di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 DIC - Giubbotto di pelle, occhiali, chitarra. George Michael lascia per sempre i suoi fan e finisce sul presepe napoletano a tempo di record. L'ideatore della sua statuina è come sempre Genny Di Virgilio. "Appena ho letto la notizia mi sono messo subito a lavoro per realizzare la statuina di George Michael, penso di non averne mai fatta un'altra in tempi così immediati- racconta- è di trenta centimetri, con il suo inconfondibile look. È un modo per ringraziarlo per le emozioni che ci ha regalato".(ANSA).

14:16Papa: oggi stessa crudeltà verso cristiani che primi martiri

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Anche oggi - ha ricordato il Papa all'Angelus recitato dalla finestra dello studio su piazza San Pietro - la Chiesa, per rendere testimonianza alla luce e alla verità, sperimenta in diversi luoghi dure persecuzioni, fino alla suprema prova del martirio. Quanti nostri fratelli e sorelle nella fede - ha aggiunto - subiscono soprusi, violenze e sono odiati a causa di Gesù! Io vi dico una cosa, i martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, leggiamo tanta crudeltà con i cristiani io dico, la stessa crudeltà c'è oggi, e in numero maggiore, non dimentichiamolo". "Oggi vogliamo pensare a loro ed essere vicini a loro con il nostro affetto, la nostra preghiera e anche il nostro pianto". Ieri giorno di Natale i cristiani perseguitati nell'Iraq hanno celebrato il Natale nella loro cattedrale distrutta, è un esempio di fedeltà al Vangelo", ha concluso il Papa.

14:11Falso articolo rischia scatenare guerra Israele-Pakistan

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 DIC - Un falso articolo sul web ha rischiato di scatenare una guerra nucleare tra Israele e Pakistan. Tutto è cominciato - hanno riferito i media - quando il sito Awd News (già noto in passato per episodi simili) ha pubblicato un articolo con delle affermazioni mal riportate dell'ex ministro della difesa israeliano Moshè Yaalon secondo cui lo stato ebraico avrebbe potuto distruggere il Pakistan se questi avesse inviato truppe di terra in Siria contro l'Isis. La notizia, una volta rimbalzata in rete, ha provocato subito la reazione del ministro della difesa di Islamabad Muhammad Asif che in un tweet - riportato dai media - ha ricordato a Israele che anche "il Pakistan è uno stato nucleare", con le conseguenze che si possono immaginare. Il ministero della difesa a Gerusalemme, accortosi della vicenda, ha immediatamente smentito le dichiarazioni attribuite all'ex ministro Yaalon: "non sono mai state dette. L'articolo a cui il ministro della difesa pachistano ha risposto - ha spiegato - è totalmente falso".

14:01Montagna: operazioni di ricerca di disperso ad Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 26 DIC - E' in corso sui monti di Anterselva in Alto Adige una grossa operazione di ricerca del gestore di una malga dato per disperso da alcuni giorni. Si tratta di Manfred Niederkofler, di 56 anni. A dare l'allarme sono stati i suoi familiari, che avevano constatato che l'uomo da tempo non era più stato visto nella sua malga. I familiari hanno spiegato che l'allarme è stato dato in ritardo, dato che non era infrequente che l'uomo compisse escursioni anche prolungate in montagna senza comunicare la sua destinazione. Nelle operazioni di ricerca sono impegnati numerosi operatori del soccorso alpino.

14:01Norman Atlantic: due anni fa il naufragio con 29 vittime

(ANSA) - BARI, 26 DIC - A due anni dal naufragio del Norman Atlantic nel quale morirono 11 persone (altre 18 risultano tuttora disperse), la magistratura barese si appresta a concludere l'incidente probatorio sul relitto, ormeggiato dal febbraio 2015 dinanzi al terminal crociere di Bari. Il traghetto, in viaggio dalla Grecia ad Ancona, naufragò al largo delle coste albanesi nella notte fra il 27 e il 28 dicembre 2014, dopo un incendio scoppiato a bordo. Quella notte le temperature erano molto rigide e il mare in burrasca. Sulla motonave viaggiavano circa 500 passeggeri. I soccorsi furono difficili e lunghi e molti di quei passeggeri finirono in mare. Undici morirono, altri 18 non sono mai stati ritrovati. Rimorchiato fino a Brindisi e poi a Bari, il traghetto è stato prima svuotato di tutte le carcasse di tir e auto parcheggiati sui ponti, poi - a partire dal giugno 2015 - sottoposto ad approfondite perizie. Nelle prossime settimane i periti incaricati dal gip di Bari depositeranno la relazione conclusiva sugli accertamenti.

13:57Comunali: inchiesta firme false a Carbonia, 22 indagati

(ANSA) - CARBONIA, 26 DIC - Sei ex consiglieri comunali di Carbonia, insieme con disoccupati, casalinghe e pensionati, sono indagati nell'ambito dell'indagine relativa alle liste elettorali presentate per l'elezione del sindaco di Carbonia del 5 giugno 2016. Complessivamente sono 22 le persone finite nel registro degli indagati, dieci le liste coinvolte. Le indagini sono state condotte dai carabinieri a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Prima sottocommissione elettorale che aveva notato irregolarità nelle dieci liste. In particolare era stato riscontrato che alcuni nominativi erano ripetuti in più elenchi. I carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno quindi fatto scattare gli accertamenti che hanno portato a indagate 15 persone tra operai, casalinghe e pensionati accusati di aver sottoscritto due liste elettorali; una persona è accusata di aver falsificato la firma del padre. I sei ex consiglieri comunali, invece, devono rispondere di falso ideologico. Secondo l'accusa avrebbero autenticato le firme di diversi elenchi.

13:34Omaggio a Dalla e De Andrè apre Umbria jazz winter

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 26 DIC - Umbria Jazz Winter numero 24 comincia mercoledì a Orvieto con un omaggio al "jazz di Lucio Dalla e Fabrizio De Andre'" preceduto da un set del trio della pianista giapponese Chihiro Yamanaka. Nel progetto dal titolo "Le Rondini e la Nina", le canzoni di due dei due artisti italiani italiani saranno rivisitate da Paolo Fresu e Gaetano Curreri. Con loro, il sassofonista Raffaele Casarano ed il tastierista Fabrizio Foschini. In scaletta, canzoni come L'ultima luna, Anna e Marco, La sera dei miracoli, Caruso, Ho visto Nina volare, Il pescatore, La canzone dell'amore perduto, Don Raffaè. Umbria Jazz Winter si concluderà il primo gennaio. Il cartellone offre tanti artisti italiani e stranieri. Tanta musica no stop fino a notte fonda tutti i giorni ed un intenso programma per festeggiare l'arrivo del 2017, mentre uno dei momenti centrali del festival, come ogni anno, resta il gospel in cattedrale, con Dexter Walker and Zion Movement, il pomeriggio di Capodanno.