18:22Basket: corruzione,10 anni e 6 mesi a ex vicepresidente Fiba

(ANSA) - PECHINO, 26 DIC - Il Tribunale Popolare di Nanyang, in Cina, ha condannato a dieci anni e sei mesi di carcere Xiao Tian, ex vicepresidente della Fiba, la federazione mondiale del basket. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, la pena si riferisce ad atti di corruzione continuata di cui il dirigente sarebbe stato protagonista dal 1997 al 2014 e che gli avrebbero fruttato in tutto quasi 8 milioni di yuan, circa un milione e 100mila euro, di tangenti prese per favorire "dei soggetti privati" e in relazione anche all'assegnazione a Pechino dell'Olimpiade invernale del 2022. Xiao aveva fatto parte anche del comitato olimpico cinese, fino a luglio del 2015, quando era stato costretto a dimettersi per le accuse nei suoi confronti. Adesso, oltre a scontare la pena di carcere, dovrà restituire i soldi percepiti illecitamente.

18:10Violenza sessuale: abusa della compagna in auto, arrestato

(ANSA) - RAVENNA, 26 DIC - Ha costretto la propria convivente a salire in auto per poi portarla in una zona appartata di Sant'Agata sul Santerno, nel Ravennate, dove ha abusato di lei. Con questa accusa i carabinieri, coadiuvati dai colleghi della vicina Fusignano, hanno arrestato un quarantenne italiano già noto alle forze dell'ordine. L'allarme al 112 è stato dato quando dopo l'accaduto, alla vigilia di Natale, il 40enne, con ancora a bordo la donna, è andato a Massa Lombarda; ma durante un suo momento di distrazione, la convivente è riuscita a fuggire a piedi e a cercare aiuto. I militari si sono subito messi alla ricerca dell'uomo, arrestandolo poco dopo nel centro della cittadina romagnola. Dopo le formalità l'uomo, come disposto dal Pm di turno Angela Scorza, è stato accompagnato in carcere. Deve rispondere di violenza sessuale, violenza privata e minacce. (ANSA).

17:38Golf: Junior Orange Bowl, 5 azzurri in gara in Florida

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Cinque azzurri prendono parte al 53/o Junior Orange Bowl International Golf Championship, da domani al 30 dicembre, in Florida: tre nel torneo maschile, Jacopo Albertoni, Andrea Romano e Dylan De Prosperis, che è entrato nel field avendo vinto la qualifica, e due nel femminile, Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio. Saranno al via 54 ragazzi e 34 ragazze, sulla distanza di 72 buche. Tra i favoriti nella gara maschile lo statunitense Will Dickson, lo spagnolo Carlos Segura, il messicano Jorge Villar, il coreano Won Jun Lee e il cileno Joaquin Niemann. In quella femminile, oltre alle due azzurre, sono nel novero delle più gettonate per il titolo la svedese Linn Grant, la coreana Somi Lee, l'austriaca Emma Spitz, la belga Diane Baillieux, la francese Agathe Laisne e la statunitense Sophia Bae. In passato Renato Paratore (2013) e Marco Durante (1979) sono i due italiani che hanno iscritto il proprio nome in un albo d'oro nel quale figura Tiger Woods.

17:24Capodanno:Raggi,a Roma grande evento dal 31/12 a sera 1/1

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Per chi vorrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza abbiamo presentato un unico grande evento, che partirà alle 22,30 del 31 dicembre, al Circo Massimo, e si concluderà la sera di Capodanno: con '1 gennaio 2017-La Festa di Roma' aspetteremo l'alba e fino a sera ci ritroveremo per una festa lunga un giorno tra storia, contemporaneità e comunità, con uno straordinario programma di eventi che andrà in scena su 4 ponti di Roma e su un chilometro di lungotevere che diventerà una grande piazza, con istallazioni, giochi di luci, concerti, laboratori per bambini, performance teatrali, letture, cinema, musica e ballo. Sarà una festa di 24 ore, con 500 artisti". Così la sindaca Virginia Raggi. "Tanti i nomi che animeranno il primo giorno del nuovo anno: da Ascanio Celestini ad Ambrogio Sparagna, dal Testaccio Jazz Orchestra, all'Orchestra di Piazza Vittorio -prosegue- Sono due invece le settimane di festa con 'Natale nei Musei Civici', dal 26 dicembre all'8 gennaio, e che andrà in scena nei piccoli musei".

17:20Roma:Raggi,siamo già al lavoro,ok a bilancio in tempi legge

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Per quanto riguarda il parere non favorevole dell'Oref allo schema di bilancio di previsione 2017-2019 adottato dalla giunta a novembre, siamo già al lavoro per modificare il documento previsionale da sottoporre all'Assemblea Capitolina. La nostra azione non si arresta e continuerà a basarsi sempre sui principi di trasparenza e rigore. Ci sono i tempi per approvare il bilancio nei termini previsti dalla legge". Lo scrive la sindaca di Roma Virginia Raggi sul sito del Comune.

17:17Aereo caduto: audio ultimo contatto,non rilevati problemi

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - I media russi hanno diffuso un audio che conterrebbe l'ultima conversazione tra l'equipaggio dell'aereo precipitato nel mar Nero ed i controllori di volo, in cui non ci sarebbero segnali di problemi a bordo. Lo riferisce la Bbc, aggiungendo che le voci restano calme fino a che l'aereo non scompare dai radar e la torre di controllo tenta invano di ripristinare il contatto.

17:13Yemen: sacerdote indiano rapito, appello a papa Francesco

(ANSA) - NEW DELHI, 26 DIC - Padre Tom Uzhunnalil, il salesiano indiano sequestrato da un commando estremista ai primi del marzo scorso in Yemen, ha rivolto un appello al primo ministro ed al presidente indiani, ed a papa Francesco, affinché venga compiuto ogni possibile sforzo per ottenere il suo rilascio. In un video postato su Youtube, riferisce la tv ManoramaNews, il sacerdote originario del Kerala, con una barba brizzolata incolta, parla a fatica ed appare provato. "Onorevoli primo ministro e presidente dell'India - dice - sono profondamente rattristato perché nessuna seria azione è stata intrapresa per ottenere la mia liberazione". E poi aggiunge: "Caro Papa Francesco, per favore abbi cura della mia vita. E chiedo anche ad altri vescovi di venire presto in mio aiuto. Forse nessuna iniziativa seria è stata presa - conclude mestamente - perché vengo dall'India. Se fossi stato un prete europeo, sarei stato preso molto più sul serio".