21:59Gruppo 15 scout disperso e ritrovato sull’Appennino

(ANSA) - PISTOIA, 26 DIC - Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano della Stazione Appennino è intervenuta a Rivoreta, a circa 900 metri di altezza, ai piedi del Monte Libro Aperto, dopo l'allarme dato da un gruppo di 15 scout che aveva perso la strada per ritornare a casa, probabilmente a causa del buio. I ragazzi sono stati quindi individuati e ritrovati.

21:42Premier: City batte Hull e torna a -7 dal Chelsea

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il Manchester City fatica più del previsto sul campo dell'Hull City ma alla fine intasca i tre fondamentali punti che lo fanno restare nella scia della capolista Chelsea (46 punti contro 39). Al KC Stadium la squadra di Guardiola, 'orfana' dello squalificato Aguero e dell'infortunato Gundogan, impiega più di un'ora per avere la meglio sull'undici di Mike Phelan - alla fine sconfitto per 3-0 - che imbriglia un City bruttino che solo a 18 minuti dalla fine del match riesce a raccogliere i frutti, grazie al rigore (sacrosanto) di Yaya Tourè per fallo su Sterlin al 27', al raddoppio di Iheanacho (33') e all'autogol nel recupero di Davies (49').

21:32Dipendenze:festa del Riconoscimento alla Papa Giovanni XXIII

(ANSA) - RIMINI, 26 DIC - Giornata del Riconoscimento oggi per circa 90 giovani di tutta Italia che hanno concluso il programma terapeutico compiuto durante l'anno per uscire dalle dipendenze nelle comunità dell'Associazione Papa Giovanni XXIII. La fine di questo percorso è stata celebrata nella parrocchia della Resurrezione che fu di don Oreste Benzi, ideatore del metodo che ha cambiato loro la vita. "La liberazione da tutte le forme di dipendenza patologica, sia da sostanze stupefacenti che da comportamenti devianti, è completa solo quando l'individuo si apre ad una ricerca autentica della relazione con l'Assoluto. Un numero sempre maggiore di non cristiani, di musulmani, arriva da noi. Ma l'assoluto per noi ha un nome preciso: è il Padre che Gesù ci ha rivelato", dice Bartolomeo Barberis, un responsabile per le dipendenze della Papa Giovanni. "Avete scoperto i vostri talenti, ora sappiate metterli a frutto per il bene comune e dei più poveri", è l'augurio del responsabile della comunità, Giovanni Paolo Ramonda. (ANSA).

21:10Pallavolo: serie A/1 donne, risultati e classifica

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Risultati dell'11/a giornata del campionato di serie A/1 donne di pallavolo: Imoco Conegliano - Foppapedretti Bergamo 3-1 (25-18, 22-25, 25-13, 25-17) Pomì Casalmaggiore - Metalleghe Montichiari 3-2 (19-25, 25-14, 20-25, 25-12, 15-12) Sudtirol Bolzano - Liu Jo Modena 3-1 (25-23, 20-25, 25-17, 25-23) Igor Novara - Yamamay Busto Arsizio 3-1 (25-19, 23-25, 25-21, 25-21) Il Bisonte Firenze - Savino Scandicci 1-3 (26-24, 21-25, 20-25, 20-25) Saugella Monza - Club Italia 3-1 (25-19, 26-24, 23-25, 25-21) - Classifica: Pomì Casalmaggiore 27; Imoco Conegliano 25; Igor Novara 23; Foppapedretti Bergamo 22; Savino Scandicci 20; Yamamay Busto Arsizio 19; Sudtirol Bolzano 15; Liu Jo Modena 14; Il Bisonte Firenze 11; Saugella Monza 9; Metalleghe Montichiari 7; Club Italia 6.

21:03Migranti:18enne perde gambe,appello infermieri a Istituzioni

(ANSA) - CATANZARO, 26 DIC - Gli infermieri dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro hanno lanciato un appello alle istituzioni per aiutare Aruna, un ragazzo di 18 anni giunto in Italia dal Burkina Faso in condizioni gravissime per le violenze subite sul barcone su cui ha attraversato il Mediterraneo. Il giovane ha avuto un attacco di panico per la paura del mare e gli scafisti gli hanno legato mani e piedi così stretti da provocargli ferite tali che una volta giunto nell'ospedale catanzarese, i medici sono stati costretti ad amputargli gli arti inferiori. Il giovane, ricoverato nell'Unità operativa di Malattie Infettive, è arrivato in Calabria dalla Sicilia ed è stato accolto al centro polifunzionale della Polizia di Stato da padre Benedetto, dell'associazione Piccola famiglia dell'esodo di Decollatura, che lo ospiterà una volta uscito dall'ospedale. Gli infermieri, oltre ad aprire una sottoscrizione, hanno rivolto un appello a tutte le istituzioni calabresi, dal Comune di Catanzaro, alla Provincia, alla Regione.

20:58Questura Bari, messa per boss sarà celebrata all’alba

(ANSA) - BARI, 26 DIC - Il questore di Bari, Carmine Esposito, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ha disposto che il rito religioso in suffragio del boss Rocco Sollecito venga celebrato domattina alle 6 in forma strettamente privata. Lo riferisce la questura di Bari dopo le polemiche suscitate dal manifesto con il quale il parroco della Chiesa madre di Grumo Appula (Bari) invitava i fedeli a partecipare alla messa in suffragio del boss ucciso in Canada a maggio. La messa era inizialmente prevista domani pomeriggio.

20:20Calcio: Guangzhou tenta Arda Turam, 50 mln in 3 anni

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Il calcio cinese tenta anche Arda Turan. Lo scrive oggi il portale turco 'Fanatik' secondo cui il Guangzhou Evergrande avrebbe presentato un'offerta da capogiro (50 milioni per 3 anni) al giocatore oggi in forza al Barcellona. Ancora non data conoscere la risposta del giocatore (nè del club blaugrana proprietario del cartellino), anche se proprio di recente il centrocampista in un'intervista alla televisione turca 'Beyza TV' aveva spiegato che "il Barcellona ha detto no a diverse offerte perché ha fiducia in me e io sono qui per un progetto a lungo termine e non per giocare sei mesi".