15:23Calcio: Gandini, Spalletti? Presto il punto

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Nei primi mesi del 2017 ci siederemo ad un tavolo per fare il punto della situazione". Così l'ad della Roma, Umberto Gandini, sul rinnovo di contratto col club giallorosso dell'allenatore Luciano Spalletti. "Lui ha sempre detto che la penna per firmare è in mano ai giocatori - ricorda Gandini parlando a TuttoMercatoWeb.com in occasione del Globe Soccer di Dubai -. Spalletti è competitivo e competente: per lui è importante essere concentrato sugli obiettivi, avere grande pressione su se stesso e sui giocatori".

15:13Calcio: Tavecchio, boxing day? Nessun problema

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Nessun problema a giocare sotto le feste di Natale, anche se devo dire che non siamo gli unici a rimanere fermi...". Carlo Tavecchio, presidente Figc, risponde a Andrea Abodi. Il n.1 della Lega di serie B aveva ieri celebrato il successo del 'boxing day' all'italiana, la giornata della serie cadetta disputata il 24 dicembre, esprimendo il rammarico per il fatto che Tavecchio non "ne avesse ancora capito il senso". "Ho visto le partite della Lega di B il 24 - ha detto il presidente Figc, intervistato da Sky a Dubai dove partecipa al Global Soccer - non ho questo problema di non aver capito. Non ho fatto alcuna dichiarazione in questo senso, semplicemente ho risposto a una domanda letterale: mi è stato chiesto se si poteva giocare a Natale, ho interpretato come il giorno di Natale. Per un cattolico è difficile immaginare che si giochi nel giorno della nascita di Gesù Cristo. Per me un turno di campionato sotto le festività natalizie non rappresenta alcun problema anche se non siamo gli unici a non giocare".

15:12Berlino: Germania, verso norme antiterrorismo più severe

(ANSA) - BERLINO, 27 DIC - Controlli più severi, anche attraverso braccialetti elettronici, per coloro che sono classificati "individui pericolosi" e in grado di compiere attentati e tempi più lunghi di detenzione per chi è in attesa di espulsione. Sono due delle misure allo studio del gruppo di esperti della Csu bavarese che, secondo la Bild, potrebbero essere riprese dai due ministri di Interno e Giustizia a gennaio, quando il governo tedesco definirà le nuove norme antiterrorismo. E in un'intervista alla stessa Bild di qualche giorno fa, il ministro degli Interni Thomas de Maizière aveva annunciato che i controlli alla frontiera con l'Austria proseguiranno ben oltre la data al momento prevista di febbraio: "Non vedo al momento una fine", aveva detto.

15:11Offende forze polizia su gruppo facebook, 45enne denunciata

(ANSA) - CESENA, 27 DIC - I carabinieri di Gambettola hanno denunciato per oltraggio 'a un corpo politico, amministrativo o giudiziario' una quarantacinquenne di Gambettola, già conosciuta dalle forze dell'ordine. La donna nel novembre scorso, con un post sul gruppo Facebook "Sei di Gambettola se", aveva pubblicato commenti e postato immagini inneggianti al disprezzo e alla violenza nei confronti delle forze di Polizia. (ANSA).

15:08Calcio: pace nel Cagliari, dopo Sau si scusa anche Dessena

(ANSA) - CAGLIARI, 27 DIC - Nuovo anno più sereno: torna la pace in casa del Cagliari dopo la rabbia, manifestata in maniera plateale in seguito ai cambi, dei "capitani" nell'ultima gara del 2016 contro il Sassuolo. Nei giorni scorsi si era scusato Marco Sau (non aveva stretto la mano al mister mentre si dirigeva verso la panchina) attraverso i social. Oggi è stata la volta di Daniele Dessena. Il calciatore rossoblù - in una intervista al quotidiano L'Unione sarda - ha spiegato che la furia dopo la sostituzione nel primo tempo era legata alla tensione accumulata in seguito alle due sconfitte consecutive. E che soprattutto non si trattava di contestazione. Un comportamento legato all'amore e all'attaccamento per la maglia, ha spiegato il numero 4. Ridimensionato anche l'episodio della fascia di capitano: non gettata per terra ma caduta dopo essere rimasta impigliata nella maglietta. Le reazioni di Sau e Dessena, troppo evidenti per passare inosservate, avevano in qualche modo turbato l'ambiente rossoblu. Anche il presidente Tommaso Giulini ci era rimasto male. Per il numero uno del Cagliari una situazione incomprensibile: inspiegabile per lui una situazione del genere dopo un anno di successi (promozione in A con primo posto in B) e con 23 punti in classifica a una giornata dalla chiusura del girone di andata. Episodi chiariti nell'arco di pochi giorni. Squadra già in vacanza. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì 2 gennaio alle ore 11: sei giorni dopo a San Siro con il Milan per il giro di boa del campionato.

15:05Tennis: Nadal, 21 tornei nel 2017

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Partenza di 2017 soft per Novak Djokovic. Nei primi tre mesi dell'anno il serbo n.2 del tennis mondiale giocherà infatti soltanto Doha - la prossima settimana -, Australian Open, Indian Wells e Miami. A meno di ripensamenti dell'ultimora Nole - come riferisce Federtennis - non sarà in campo a febbraio nella sfida di Coppa Davis contro la Russia né a Dubai, dove lo scorso anno si era dovuto ritirare nei quarti. E anche Rafa Nadal ha reso nota la sua programmazione di massima per la prossima stagione. Primo impegno del 30enne spagnolo, che ha da poco iniziato la collaborazione con Carlos Moya, la ricca esibizione di Abu Dhabi in programma da giovedi: per lui nel 2017 21 tornei (10 sul cemento, 5 sulla terra rossa, 4 sul veloce indoor - ammesso che ottenga la qualificazione alle finali Atp di Londra - e uno solo sull'erba). Da segnalare il ritorno a Rotterdam e la rinuncia totale ai tornei sul rosso sudamericano oltre alle tre settimane di stop tra Parigi e Wimbledon.

14:57Berlino: diffusa immagine di Amri in Stazione a Milano

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - La Questura di Milano ha diffuso oggi un fotogramma estratto dalle telecamere della Stazione Centrale che riprende Anis Amri il 23 dicembre scorso, poche ore prima che il terrorista tunisino, ritenuto responsabile della strage di Berlino, fosse ucciso in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni. L'immagine - che mostra Amri mentre si dirige verso l'esterno della Stazione - è delle 00.58 del 23 dicembre e rappresenta un altro tassello nelle indagini degli investigatori che stanno ricostruendo gli spostamenti dell'uomo.