20:51Calcio:da Cina 40 mln per Kalinic,Fiorentina prova resistere

(ANSA) - FIRENZE, 27 DIC - La Fiorentina cerca di resistere all'assalto del club cinese del Tianjin Quanjian che ha messo nel mirino Nikola Kalinic offrendo 40 milioni di euro e un sontuoso ingaggio milionario all'attaccante. Un'offerta molto importante ma inferiore a quanto stabilito dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del nazionale croato l'estate scorsa, che è di 50 milioni. Una situazione che tiene banco nel clan viola e rischia di continuare così anche nelle prossime settimane trattandosi di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra viola.

20:50Terremoto: recuperata campana torre civica Arquata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 27 DIC - I vigili del fuoco hanno recuperato la campana della torre civica di Arquata del Tronto. La torre, di origine medievale, è stata completamente distrutta dagli eventi sismici dei mesi scorsi. L'operazione di recupero è stata pianificata dopo aver tirato fuori dalle macerie la campana insieme ai cinque aquilotti che ornavano la struttura. Impossibile trasportarla via terra, dal momento che tutte le strade cittadine che conducono alla piazza del comune non sono praticabili, non è rimasto che portarla via dal cielo. E' stata quindi legata e issata dall'elicottero "Drago 57" del nucleo di Ciampino (attualmente di base a Cittareale) e trasportata a terra in un spazio proprio dietro il campo base dei vigili del fuoco di Pescara del Tronto. Particolarmente delicate tutte le fasi dell'intervento data la mole della campana (datata 1584), del peso di circa quattro quintali.

20:36Nigeria: attentatrice non riesce a farsi esplodere, linciata

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Una donna kamikaze è stata linciata dalla folla ieri a Maiduguri, in Nigeria, dopo non essere riuscita a farsi esplodere. Lo riferiscono i media locali. Un'altra attentatrice è riuscita ad attaccare l'obiettivo, un mercato di bestiame, senza provocare vittime. L'attentato arriva all'indomani dell'annuncio del presidente nigeriano Muhammadu Buhar sulla sconfitta dei Boko Haram nel loro "ultimo bastione" nella strategica foresta di Sambisa.

20:30Mo: polizia Israele sgomina cellula ‘terrorista’ sud paese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 DIC - La polizia israeliana in collaborazione con lo Shin Bet (Servizio di sicurezza interno) ha fatto sapere di aver scoperto e arrestato una "cellula del terrore", i cui componenti sono arabi israeliani. Due dei sospettati - Muhammad Masri (37 anni) e Abd Allah Abu Ayash (26) - sono stati accusati di aver programmato un attacco ai danni di soldati dell'esercito nel Negev, nel sud del paese.

20:26Appalti Romeo: Lotti a pm, non sapevo nulla di indagine

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Ha negato le accuse durante un interrogatorio durato circa un'ora e mezza il ministro dello Sport, Luca Lotti, sentito dai pm della procura di Roma per la vicenda degli appalti Consip. Rispondendo alle domande del pm Mario Palazzi, il ministro avrebbe affermato, in base a quanto si apprende, di "non avere mai saputo nulla di indagini" relative alla Consip. Il ministro durante l'atto istruttorio è stato assistito dall'avvocato Franco Coppi. Riferendosi all'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, che sentito come persona informata sui fatti dai magistrati di Napoli avrebbe fatto il nome dell'allora sottosegretario, Lotti ha detto di "non frequentarlo" e di "averlo visto solo due volte nell'ultimo anno".

20:03Russia: conclusa analisi scatola nera, errore pilota

(ANSA) - MOSCA, 27 DIC - "L'analisi preliminare dei dati contenuti nella prima scatola nera è stata completata". Lo sostiene una fonte bene informata a Interfax. Stando alle informazioni contenute nel registratore di volo "un errore del pilota appare come la causa più probabile del disastro", ha detto la fonte. Interfax non ha potuto ottenere immediatamente la conferma di queste informazioni da fonti ufficiali.

19:48Torino: bando periferie, governo lo finanzia per intero

(ANSA) - TORINO, 27 DIC - Torino avrà i 18 milioni di euro, chiesti attraverso la partecipazione al bando nazionale per il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana, per realizzare in zone periferiche della città progetti nell'ambito di mobilità sostenibile, attività educative e culturali, servizi a sostegno dell'inclusione sociale e welfare. Lo rende noto la Città di Torino, che oggi ha ricevuto conferma dal Consiglio dei Ministri del finanziamento dell'intero importo chiesto per l'attuazione di un piano giudicato tra i più funzionali al miglioramento della qualità della vita nelle periferie. "Rivendichiamo, anche alla luce del risultato, la scelta politica di questa Amministrazione di prediligere tanti interventi diffusi sul territorio rispetto ad uno o a pochi - sottolinea la sindaca Chiara Appendino -. È stata una scelta vincente nel metodo, per l'obiettivo raggiunto, e lo sarà nel merito massimizzando i benefici per tutti i torinesi". "Mettere al centro del bando numerosi interventi per incidere sulle aree con maggiore dispersione scolastica, degrado degli edifici e disoccupazione - sottolinea la prima cittadina - ci permetterà di intervenire anche sulle periferie esistenziali e migliorare la qualità della vita di chi è più in difficoltà". (ANSA).