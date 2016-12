01:23Maestra muore di meningite a Roma, profilassi alunni

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Una maestra della scuola elementare di Roma 'Cesare Battisti' alla Garbatella è morta ieri nella Capitale per meningite meningococcica. Ne da notizia la Asl RmC in una mail inviata ai genitori dalla scuola. Decine gli alunni sottoposti a profilassi antibiotica. Fino allo scorso giovedì, ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie, la donna era regolarmente in aula nella sua scuola. Ricoverata il giorno di Natale al San Giovanni, la maestra era stata trasferita al Policlinico Gemelli, dove è morta il giorno seguente. Si attende conferma da fonti ospedaliere.

01:16Calcio: Premier, Liverpool vince posticipo,è a -6 da Chelsea

(ANSA) - LIVERPOOL, 27 DIC - E' il Liverpool il rivale più pericoloso in campionato, almeno per ora, del Chelsea di Antonio Conte. I Reds hanno battuto lo Stoke City per 4-1 nel posticipo di oggi del 'boxing day' e si sono portati in solitudine al secondo posto, a -6 dai Blues londinesi (46 punti contro 40). A segno, fra gli altri, anche il brasiliano Firmino, tre giorni dopo essere stato fermato e poi denunciato dalla polizia per guida in stato d'ebbrezza. A passare in vantaggio erano stati gli ospiti con un colpo di testa di Walters (non incolpevole Mignolet), poi la squadra di Jurgen Klopp ha preso le misure ai rivali e dilagato con le reti di Lallana, Firmino e Sturridge (autore del centro numero 100 da quando Klopp è alla guida della squadra) e l'autogol di Imbula.

01:08Pearl Harbor: Abe, ‘non ripetere orrore guerra’

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - 'Non dobbiamo mai ripetere l'orrore della guerra. Questo e' l'impegno''. Lo ha affermato il premier giapponese, Shinzo Abe, a Pearl Harbor dove ha offerto le proprie condoglianze ''sincere e infinite'' per coloro che vi hanno perso la vita. E' la prima volta dal 1951 che un premier giapponese visita Pearl Harbor, teatro dell'attacco a sorpresa in cui persero la vita 2.400 americani e che decreto' la discesa in campo degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Barack Obama ha ringraziato il premier giapponese Shinzo Abe per la ''storica'' visita a Pearl Harbor che dimostra come le ''ferite di guerra possono cedere la strada all'amicizia''.

01:06Calcio: Swansea esonera Bradley, aveva sostituito Guidolin

(ANSA) - LONDRA, 27 DIC - L'ex ct degli Usa Bob Bradley non è più l'allenatore dello Swansea, squadra gallese che gioca nella Premier inglese e sta lottando per non retrocedere. Arrivato nemmeno tre mesi fa al posto dell'esonerato Francesco Guidolin, Bradley paga il fatto che anche sotto la sua guida i 'Cigni' non siano riusciti a tirarsi fuori da una situazione difficile, visto che si trovano attualmente al penultimo posto. La sconfitta di ieri per 4-1 in casa contro il West Ham è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e convinto i due proprietari dello Swansea, gli affaristi americani Jason Levien e Steve Kaplan ad allontanare il loro connazionale, sotto la cui guida sono arrivate 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Ora per il nuovo tecnico si fanno due nomi, quello dell'ex 'stella' del Manchester United, e icona calcistica gallese, Ryan Giggs e del ct della nazionale dei Dragoni Chris Coleman.

00:57Pacco sospetto, evacuata Trump Towar, ma poi allarme cessato

(ANSA) - NEW YORK, 27 DIC - La Trump Tower è stata evacuata per il ritrovamento di un pacco sospetto nella lobby dell'edificio. Dopo brevi indagini la polizia di New York ha fatto rientrare l'allarme. Il presidente eletto Donald Trump non è stato coinvolto nell'evacuazione in quanto si trovava in Florida in vacanza con la sua famiglia.

00:55Calcio a 5: Winter Cup, vincono Pescara, Lollo e Luparense

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Nella prima giornata della prima fase di 'Winter Cup' di calcio a cinqie domina il fattore campo. Vincono le quattro teste di serie, squadre ospitanti dei quattro triangolari, che si garantiranno la possibilità di accedere alla Final Four con un successo nella terza giornata in programma giovedì 29. Domani, invece, torneranno in campo le quattro perdenti, che affronteranno le restanti quattro squadre che hanno riposato questa sera. Nel girone A, 8-2 del Pescara alla Futsal Isola; nel girone B, 3-1 della Lollo Caffè Napoli alla Came Dosson; nel girone C, 5-0 della Luparense alla Lazio; nel girone D, 2-1 dell'Acqua&Sapone Unigross al Real Rieti. Domani, con inizio alle 20.30, Isola-Cogianco (girone A, a Pescara), Came-Imola (girone B, a Cercola), Lazio-Latina (girone C, a San Martino di Lupari) e Rieti-Kaos (girone D, a Montesilvano).

00:49Calcio: ‘Globe Soccer’, CR7 e Real fanno incetta di premi

(ANSA) - DUBAI, 27 DIC - Il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato tra i protagonisti dei 'Globe Soccer Awards', con Cristiano Ronaldo al terzo trionfo come miglior giocatore dell'anno. La motivazione con cui oggi è stato assegnato l'ennesimo riconoscimento a CR7 è che per lui "parlano i numeri, quest'anno è stato campione d'Europa sia con la Nazionale portoghese - che senza di lui non era mai riuscita a vincere una competizione internazionale - che in Champions League con il Real Madrid, con cui si è anche laureato campione del mondo". La festa al calcio degli Emirati ha quindi rispettato i pronostici, con Real Madrid e Perez a ricevere i premi per la migliore squadra e il miglior presidente. Fra i premiati anche Mohamed Salah, come miglior campione arabo di stanza in Europa. Come allenatore dell'anno è stato premiato Fernando Santos, ct del Portogallo che ha trionfato a Euro 2016. Un 'award' è andato anche al procuratore Mino Raiola per la mega-operazione che ha portato Pogba dalla Juve al Manchester United.