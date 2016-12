12:03Ferrovie: problemi su Frecciarossa,da Firenze arriva riserva

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Problemi di alimentazione stamani sul Frecciarossa 9501 che, partito alle 7.30 da Firenze per Roma si è bloccato poco prima delle 8.00 nei pressi di Chiusi (Siena). Trenitalia ha allertato il convoglio di riserva fermo alla stazione Campo di Marte di Firenze. Intorno alle 10, secondo quanto comunicato da Ferrovie, i passeggeri erano già stati trasferiti nel treno arrivato da Firenze ed erano ripartiti per Roma. (ANSA).

11:31Iraq: distrutto ultimo ponte sul Tigri a Mosul

(ANSA) - BEIRUT, 28 DIC - L'ultimo dei cinque ponti ancora funzionante sul fiume Tigri a Mosul è stato distrutto da un raid aereo, secondo quanto riferiscono residenti della città che le forze lealiste irachene stanno cercando di strappare all'Isis con un'offensiva in corso dal 17 ottobre. Non è chiaro se il raid sia stato compiuto da caccia iracheni, americani, o di altri Paesi della Coalizione a guida Usa. Attivisti all'interno di Mosul hanno diffuso fotografie della struttura in metallo, conosciuta come il Ponte Vecchio, interrotta e con alcune parti sprofondate nelle acque del fiume, mentre imbarcazioni trasportano i residenti da una riva all'altra. L'esercito iracheno è riuscito finora a riconquistare solo alcuni quartieri della periferia orientale di Mosul, ma si trovano ancora lontane dal fiume, mentre il centro della città è situato sulla riva occidentale.

11:29Siria: intesa Turchia-Russia valida in tutto il Paese

(ANSAmed) - ROMA, 28 DIC - L'intesa tra Turchia e Russia prevede un cessate il fuoco "in tutta la Siria", e Ankara e Mosca "lavorano perché entri in vigore dalla mezzanotte di oggi". Lo riferisce l'agenzia Anadolu citando una fonte confidenziale coperta da anonimato. Lo stop alle armi è previsto "in tutte le zone di combattimento tra le forze governative e quelle ribelli". I "gruppi terroristici saranno esclusi", si precisa.

11:26Mo: Comune di Gerusalemme annulla voto su nuove case

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 DIC - Il Comune di Gerusalemme ha cancellato il previsto voto di approvazione per oggi di circa 618 nuove case nella parte est della città, quella a prevalenza araba. Lo ha detto la Radio Militare. Secondo una componente del Comitato edilizio Hanan Rubin, citata dai media, la richiesta di annullamento sarebbe arrivata dall'ufficio del premier Benyamin Netanyahu che però non ha commentato. Secondo Rubin la decisione è stata presa anche per non aggravare le relazioni con gli Usa prima del discorso di John Kerry sul conflitto in Medio Oriente.

11:22Natale: Nas Bologna sequestrano 17 tonnellate di tortellini

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - Il sequestro di 17 tonnellate di tortellini, 2 aziende alimentari chiuse, 6 imprenditori denunciati e 17 sanzioni amministrative per 23.500 euro. Questo il bilancio dei controlli condotti dai Carabinieri del Nas di Bologna in occasione delle festività natalizie. Le ispezioni hanno riguardato 71 imprese nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Per gravi carenze igienico-sanitarie, sono state sospese 2 attività commerciali - una in provincia di Bologna e una in provincia di Ravenna -, sono state sequestrate 17 tonnellate di impasti di carne e formaggio per pasta ripiena e tortellini per un valore di circa 400.000 euro ed è stata chiusa una struttura abusiva adibita a deposito del valore di circa 100.000 euro. In provincia di Bologna, in una ditta di pane per usi industriali, sono state sequestrate una tonnellata di farine e lieviti con scadenza superata da tempo e 7 tonnellate di pane e prodotti da forno realizzati con materie prime scadute.

11:17Carceri: a Sassari detenuto tenta di dare fuoco alla cella

(ANSA) - SASSARI, 28 DIC - Un detenuto di nazionalità italiana, con presunti disturbi psichici, ha cercato di dare fuoco alla cella in cui si trovava, all'interno del carcere di Bancali, a Sassari. Durante la notte, alle 3:30, l'uomo ha bruciato carte, vestiti e altri oggetti, ma il suo tentativo, di cui ancora si ignorano le motivazioni, è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polizia penitenziaria che in quel momento si trovavano di turno, il detenuto è stato salvato ed il rogo spento. "Sono stati momenti di panico, visti l'ora e il poco personale in servizio, ma tutto è stato gestito egregiamente - ha spiegato Roberto Melis, segretario regionale dell'Osapp - è andata bene, i danni materiali sono contenuti e nessuno è rimasto ferito, ma episodi del genere suonano l'allarme sul difficile momento che si vive nelle strutture penitenziarie sarde e italiane, a iniziare dalla cronica carenza di personale". (ANSA).

11:17Blitz Cc a Conversano, compagna boss a capo banda

(ANSA)- ROMA, 28 DIC - Blitz dei carabinieri di Bari contro la mafia di Conversano, in cui la compagna del boss Nicola Antonio La Selva è risultata coprire un ruolo di primissimo piano. Un centinaio di militari, con il supporto del VI Elinucleo e del Nucleo Cinofili di Modugno (Bari), ha eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di attentati incendiari e dinamitardi,porto detenzione e uso di armi e materiali esplodenti,nonché associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, Sandra Pagnini, di 60 anni,compagna del boss:avrebbe fatto da tramite tra il compagno in carcere e il resto della banda, per esempio arruolando nuove leve o riscuotendo il danaro degli affari illeciti. Nell'abitazione della donna sono stati rinvenuti 11 mila euro in contanti.