14:40L. elettorale: Orlando, serve confronto alla luce del sole

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Sulla legge elettorale "il Pd resterà compatto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando a Rtl aggiungendo: "Lo posso dire con cognizione di causa perche sono tra i pochi che si è espresso contro l'ipotesi della reintroduzione del Mattarellum". Ma dal momento in cui "il partito sta seguendo il principio di maggioranza, io mi rimetterò alla valutazione della maggioranza del partito e dei gruppi". Però - ha osservato il ministro - "bisogna vedere se diventerà la proposta del Paese perché la legge elettorale va fatta con il confronto con le altre forze politiche e con le principali opposizioni" e al momento sono state espresse "delle riserve" sul Mattarellum. "Credo che sarà utile nelle prossime settimane avere un confronto alla luce del sole dove ciascuno sia assuma le responsabilità anche in un confronto politico trasparente in vista di una rapida approvazione della legge elettorale", ha concluso Orlando.

14:33Doping: Russia, verificare intervista Nyt

(ANSA) - MOSCA, 28 DIC - "Prima bisogna verificare l'attendibilità di queste parole". Così il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ai giornalisti che chiedevano un commento all'intervista rilasciata al New York Times dalla direttrice ad interim della Rusada Anna Anzeliovich. "Per ora non possiamo dire niente, perché si tratta di parole riportate dai media e bisogna capire in quale contesto sono state pronunciate e se le parole che le attribuiscono sono state pronunciate". Peskov ha poi ribadito che la Russia smentisce ogni coinvolgimento delle autorità in progetto del doping.

14:29Morta meningite: non è meningococco, non si trasmette

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - La meningite che ha causato la morte di una insegnante a Roma è una forma che non si trasmette da persona a persona. Lo fa sapere la Regione Lazio in un nota in cui spiega che, "effettuati gli esami presso la struttura ospedaliera universitaria del Gemelli, non si tratta di meningite meningococcica, ma di una forma dovuta al batterio escherichia coli senza rischio di trasmissione diretta da persona a persona". "In accordo con raccomandazioni internazionali -spiega ancora- in seguito alle prime informazioni la Asl Roma 2 ha fatto eseguire la profilassi precauzionale dei contatti stretti (circa una trentina di persone)". "La profilassi per la famiglia della paziente - prosegue la nota- è scattata il giorno di Natale, mentre per gli alunni, le loro famiglie, e per il personale della scuola in contatto con la donna è scattata grazie all'intervento della Asl Roma 2, in collaborazione con l'Autorità scolastica, nella giornata di ieri".

14:23Istat: Gentiloni,buone notizie, possiamo fare di più

(ANSA) - ROMA, 28 DEC - "Buone notizie su crescita, contratti stabili, riduzione sofferenze bancarie Possiamo fare di più. Fiducia negli italiani e impegno su lavoro". Cosi' il premier Paolo Gentiloni commenta i dati Istat su twitter.

14:16Bimbo ferito a Sassari: è in coma farmacologico

(ANSA) - SASSARI, 28 DIC - È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari, il bambino di dieci anni che la sera del 23 dicembre è caduto e ha battuto la testa in un'area verde di via Donizetti, nel quartiere di Santa Maria di Pisa, dopo l'inciampo su un fil di ferro teso a mezz'aria, messo a protezione di un cantiere in un palazzo di edilizia popolare di proprietà del Comune. Accompagnato al pronto soccorso, il ragazzino era stato curato per le ferite al collo e subito dimesso. Due giorni fa ha accusato dei forti dolori: riportato in ospedale è stato operato d'urgenza per la rimozione di alcuni ematomi. Al momento è in coma farmacologico, le sue condizioni sono gravissime e la prognosi è riservata. Intanto il sostituto procuratore di Sassari, Giovanni Porcheddu, dopo aver disposto il sequestro dell'area in cui è avvenuto l'incidente, sta valutando eventuali responsabilità da parte del capo del cantiere comunale ancora allestito in via Donizetti. Ma le indagini sono volte anche a stabilire eventuali negligenze mediche da parte dei sanitari che il giorno dell'infortunio hanno dimesso il bambino. (ANSA).

14:16Calcio: Bernardeschi, io umile e con passione

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sono umile e ho una fortissima passione per il calcio. Io vivo giorno per giorno ma voglio sempre fare qualcosa in più: mi sento sempre meglio e credo che sia uno dei momenti più belli della mia vita". Nella sua ultima partita contro il Napoli ha folgorato osservatori di mezza Europa che farebbero carte false per assicurarselo ma Federico Bernardeschi assicura di tenere i piedi ben saldi a terra. Il 2016, dice il gioiello della Fiorentina a 'Premium', "è stato un anno molto positivo. Abbiamo fatto vedere chi siamo, attraverso il nostro gioco, le nostre qualità e le nostre idee. Per me è stato l'anno dell'Europeo. E' stata un'emozione fantastica far parte di un gruppo del genere e prendere parte a un Europeo a 22 anni". A chi lo definisce 'nuovo' Antognoni o 'nuovo' Baggio, Bernardeschi risponde che "essere paragonato a campioni di quel calibro è una soddisfazione enorme. Ma bisogna meritarselo ogni giorno, lavorando, restando concentrato e umile. Per il 2017 mi accontenterei di una coppa...".

14:08Libano: governo Hariri ottiene fiducia Parlamento

(ANSAmed) - BEIRUT, 28 DIC - Il nuovo governo libanese, guidato dal primo ministro Saad Hariri, ha ottenuto oggi il voto di fiducia del Parlamento con un'ampia maggioranza. I voti a favore sono stati 87 e 4 quelli contrari, con una astensione. Ma alla votazione hanno partecipato soltanto 92 dei 127 membri dell'assemblea. Il governo di Hariri, incaricato dal nuovo presidente della Repubblica Michel Aoun, era stato formato il 18 dicembre, dopo un mese e mezzo di consultazioni. Dell'esecutivo fanno parte la maggior parte delle forze politico-confessionali del Paese, comprese formazioni cristiane, sunnite e sciite, tra cui Hezbollah, il Partito di Dio filo-iraniano, presente con due ministri. Saad Hariri, che ha 46 anni, era già stato primo ministro dal 2009 al 2011 ed è figlio dell'ex premier Rafiq Hariri, ucciso in un attentato nel 2005.