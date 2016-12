17:39Auto su binari nel Barese, macchinista frena: tutti illesi

(ANSA) - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI), 28 DIC - Momenti di tensione stamani ad Acquaviva delle Fonti dove un uomo in stato confusionale si è introdotto sulla sede ferroviaria all'altezza del passaggio a livello di Via Cristoforo Colombo, regolarmente funzionante, ed ha percorso in auto 700 metri sulla massicciata tra i due binari della linea Bari-Taranto. Lo rende noto l'ufficio stampa di Rete Ferroviaria italiana. Il treno regionale Bari-Taranto, partito da Acquaviva delle Fonti alle 6, viaggiava a velocità ridotta perché in fase di uscita dalla stazione. Il macchinista, accortosi dell'auto sui binari, ha frenato limitando i danni. I passeggeri del treno, il personale ferroviario e il conducente dell'auto sono rimasti illesi. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra le stazioni di Bitetto e Acquaviva delle Fonti dalle 6 alle 9; coinvolti otto treni (sette regionali e un Intercity) che hanno registrato ritardi fino a due ore. E' stato attivato un servizio sostitutivo con bus su alcune tratte.

17:32Calcio: Iniesta, il mio futuro? Spero sempre col Barcellona

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Al ritiro ancora non pensa ("Lo vedo ancora molto lontano"), ma quando quel giorno arriverà "spero che ci sia sempre il Barcellona". Così, in una lunga intervista al sito web del club, Andres Iniesta, una delle colonne dei blaugrana con cui ha vinto tutto, parla del suo futuro e della lunga carriera a La Masia: "Sono venuto qui che avevo 12 anni - racconta - e spero di ritirarmi con la stessa maglia. Io lo spero, è un'illusione che ho ma non si sa mai cosa può accadere. Questo era comunque l'obiettivo che avevo quando sono arrivato. Quello che farò una volta smesso di giocare non lo so - confessa Iniesta - Ci sono giorni in cui pensi una cosa ed altri in cui la pensi diversamente. Oggi ancora non lo so, ma solo che in un modo o nell'altro la mia vita continuerà ad essere legata al calcio. Ancora col Barca? Certamente, anche se solo il futuro ci dirà cosa succede. Io non sono ora in grado di saperlo ma mi piacerebbe continuare nel club".

17:30Sereni (Pd), mai alcuna proposta su vitalizi

(ANSA) - ROMA, 28 DIC- "Non ho mai firmato alcuna proposta di legge sui vitalizi dei parlamentari, né ho mai discusso dell'argomento durante riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati". Lo afferma Marina Sereni, vice presidente di Montecitorio.

17:23Crolla palazzina in periferia Roma, ipotesi fuga gas

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Una palazzina di due piani è crollata in via Giacomo della Marca, in zona Acilia, alla periferia di Roma, nel quadrante sud della Capitale. Sul posto carabinieri, 118 con tre ambulanze e l'eliambulanza, vigili del fuoco. Si sta cercando tra le macerie se ci siano persone coinvolte. Secondo quanto si è appreso, alla base della deflagrazione si ipotizza una fuga di gas. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. Secondo quanto si è appreso, ha ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo. E' stato trasportato dal 118 di Roma all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo. Secondo i vigili del fuoco potrebbero esserci anche altre persone sotto i solai che hanno ceduto nell'esplosione, almeno un'altra. Dalle prime informazioni, sembra che l'esplosione abbia interessato due palazzine vicine.

17:23Picchiato parroco nipote di Pertini: blitz polizia allo Zen

(ANSA) - PALERMO, 28 DIC - Blitz della Polizia nel quartiere Zen di Palermo, dopo che all'alba di ieri il parroco di San Giovanni Apostolo, Miguel Pertini, nipote dell'ex presidente della Repubblica, è stato picchiato e rapinato nell'abitazione della canonica dove si trovava con i genitori. Decine di poliziotti, con le unità cinofile e i Vigili del fuoco, stanno cercando di risalire ai quattro banditi che hanno compiuto l'aggressione e la rapina. Decine di abitazioni di detenuti ai domiciliari, sorvegliati speciali e semplici pregiudicati sono state perquisite; così come un centinaio di box, spesso utilizzati nel quartiere nord di Palermo come ripostigli per droga e armi. Nel corso dell'operazione, ancora non conclusa, sono state sequestrate un centinaio di cartucce di vario calibro (38 special, 357 magnum, 9x21, 7,65) un fucile giocattolo modificato, 30 stecche di hashish e decine di dosi di cocaina ed eroina.

17:07Fi, Mattarellum non tornerà, confronto in Parlamento

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Il Mattarellum non tornerà. FI è stata chiarissima e lo dice ad avversari e alleati. Sulla legge elettorale si deve trovare un'ampia convergenza in Parlamento. Una legge che andava bene in una stagione bipolare non si adatta a un sistema come quello attuale, caratterizzato da un'evidente frammentazione. Quindi del Mattarellum non si parli più. Se ne facciano una ragione chi, a destra e a sinistra, vorrebbe rispolverare quel sistema elettorale. Lo sanno anche al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica svolge un'altissima funzione di garanzia senza sposare nessuna tesi". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).

17:06Firme false a Orgosolo: Gip conferma divieto dimora sindaco

(ANSA) - NUORO, 28 DIC - Il Gip del tribunale di Nuoro, Claudio Cozzella, ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora a Orgosolo per il sindaco Dionigio Deledda e la segretaria comunale Gloria Fiore, entrambi indagati dalla Procura per la presunta falsificazione delle firme in due liste elettorali collegate a Deledda in occasione delle amministrative del 5 giugno scorso. Comparso oggi davanti al giudice, il primo cittadino si è avvalso della facoltà di non rispondere, come anticipato ieri all'ANSA dai suoi difensori, Marco Basoli e Ivan Iai. Linea del silenzio anche per Gloria Fiore, assistita dall'avvocata Pasqualina Ortu. "Appena entreremo in possesso degli atti - hanno spiegato i legali del sindaco - faremo ricorso al tribunale del Riesame contro l'applicazione della misura cautelare".