19:50Calcio: Argentina, Cavenaghi annuncia ritiro

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 DIC - Fernando Cavenaghi annuncia il ritiro dal calcio giocato. Il 33enne attaccante argentino, bandiera del River, in una nota pubblicata sul sito del club ha spiegato di aver preso questa decisione a causa dei problemi al ginocchio che gli impediscono di giocare con continuità. Idolo del 'Monumental' dal 2000 al 2004, Cavenaghi è poi venuto a giocare in Europa, indossando le maglie di Spartak Mosca, Bordeaux, Maiorca, Villareal e, nella scorsa stagione, Apoel Nicosia. In Sudamerica ha giocato anche nell'Inter di Porto Alegre. Nel 2015, quando era tornato nel suo club d'origine, l'attaccante argentino soprannominato 'Torito', 4 presenze con la maglia della nazionale 'albiceleste', è riuscito nel sogno di sollevare la Coppa Libertadores.

19:21Grecia: nuovi campi profughi sulle isole

(ANSA) - ATENE, 28 DIC - La Grecia intende costruire nuovi campi profughi sulle isole di fronte alle coste della Turchia. Lo ha detto oggi il ministro della migrazione greco Yannis Mouzalas, sottolineando il sovraffollamento delle strutture a disposizione per i migranti. Nei nuovi campi potranno stare fino a 200 persone e si potrà accelerare, secondo il ministro, l'esame delle richieste di asilo, riducendo nel contempo la criminalità. Quasi un quarto dei 62.700 migranti bloccati in Grecia sono attualmente sulle isole e non sono autorizzati a lasciarle. Ciò soprattutto in seguito all'accordo raggiunto in marzo tra Turchia e Unione Europea per limitare l'arrivo di rifugiati e migranti in Europa, dopo che più di un milione di persone hanno attraversato la Turchia per raggiungerla. Secondo Mouzalas, dopo settimane di ritardi, attualmente tutti i campi per migranti in Grecia sono attrezzati per affrontare i rigori dell'inverno.

19:14Delitto Macchi: respinta nuova richiesta scarcerazione Binda

(ANSA) - VARESE, 28 DIC - E' stata respinta dal gup di Varese Anna Azzena una nuova richiesta di scarcerazione presentata lo scorso 19 dicembre dai difensori di Stefano Binda, l'uomo arrestato un anno fa con l'accusa di aver ucciso la studentessa di Varese Lidia Macchi, massacrata con 29 coltellate nel gennaio 1987. L'istanza, sulla quale il giudice Azzena si era riservato, era stata presentata nel corso dell'udienza preliminare che si era conclusa con il rinvio a giudizio dell'imputato. I difensori, gli avvocati Sergio Martelli e Patrizia Esposito, valuteranno un eventuale ricorso al Tribunale del Riesame di Milano. Una prima richiesta di scarcerazione era già stata respinta dalla Cassazione e il successivo ricorso al Riesame era stato dichiarato "inammissibile". In seguito un'istanza analoga non era stata accolta dal gip di Varese Anna Giorgetti e il ricorso era stato a sua volta respinto dai giudici del Riesame.

19:13Bebe Vio, per Famiglia Cristiana è “italiano dell’anno”

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Famiglia Cristiana ha scelto la campionessa paralimpica Bebe Vio per la settima edizione di "Italiano dell'anno", riconoscimento che il settimanale assegna a un personaggio che si è distinto durante l'anno per le imprese raggiunte e i valori esemplari che ha rappresentato a beneficio della collettività. La scelta è caduta su di lei, spiega il direttore di Famiglia Cristiana Antonio Rizzolo, "per la sua vitalità esplosiva, per il suo coraggio e perfino il gusto di accettare le sfide che la vita le ha posto davanti". La campionessa per il settimanale ha rivoluzionato "qualunque idea preconcetta sulla disabilità" e ha mostrato a tutti che un dramma può diventare occasione di rinascita. (ANSA).

19:11Guerini, no perditempo, pronti a confronto su L. elettorale

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Rispondere alla proposta del Pd sul Mattarellum dicendo "che la legge elettorale si fa in Parlamento senza accordo preliminare significa in realtà puntare solo a perdere tempo e a questa prospettiva il Pd non è disponibile. Ribadiamo la nostra volontà a incontrare in tempi molto brevi tutte le forze politiche che intendono confrontarsi seriamente e realmente senza tergiversare". Lo dice il vicesegretario Pd Lorenzo Guerini.

19:11Serracchiani, rimpatri forzati per delinquenti

(ANSA) - UDINE, 28 DIC - "Per essere presenti sul territorio ed essere accolti devi rispettare le regole, civili e di legge, che ci sono in Friuli Venezia Giulia come in tutti i territori di questo continente. Chi non lo fa non ha diritto alla accoglienza". Lo ha detto la Governatrice del FVG Debora Serracchiani spiegando la missiva indirizzata al ministro dell' Interno Minniti per chiedere un consolidamento strutturato delle forze dell'ordine presenti sul territorio e di "verificare la possibilità di rimpatri forzati per chi delinque".

18:56Etruria: sindaco Arezzo a Mattarella, stesse garanzie di Mps

(ANSA) - AREZZO, 28 DIC - Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo "il ripristino della garanzie per gli investitori obbligazionari che, fidandosi degli intermediatori, avevano affidato i loro risparmi a Banca Etruria finendo per perderli dopo il decreto salvabanche del 22 novembre 2015". Nella lettera, il sindaco riprende un concetto espresso qualche giorno fa, "il diverso trattamento riservato agli investitori del Monte dei Paschi che si sono ritrovati in situazioni pressoché identiche a quelli di Banca Etruria e che vedranno rispettate invece le proprie istanze". Nella lettera, Ghinelli chiede al Presidente Mattarella di intervenire presso il presidente del Consiglio Gentiloni e il ministro dell'Economia Padoan "perché si adoperino affinché le garanzie riservate agli investitori Mps vengano estese anche a quelli di Banca Etruria".