21:51Calcio: Milan,Luiz Adriano verso cessione allo Spartak Mosca

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Luiz Adriano è sempre più vicino allo Spartak Mosca. È terminato l'incontro, avvenuto a Rio De Janeiro, tra l'ad del Milan Adriano Galliani e l'agente dell'attaccante, Gilmar Veloz: grande ottimismo filtra la parti. Il Milan non incasserà praticamente nulla dal trasferimento ma risparmierà più di 20 milioni di euro di ingaggio nelle prossime due stagioni a mezzo. Per sostituirlo il Milan sta pensando al prestito di Fabio Borini, giocatore del Sunderland che piace a Montella sin dai tempi della Fiorentina. Resta viva la pista Orsolini dell'Ascoli.

21:40Tennis: ex n.1 mondo Ana Ivanovic si ritira a 29 anni

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Ana Ivanovic ha deciso di lasciare il tennis professionistico. E' questo l'annuncio che la 29enne giocatrice serba, ex numero uno del mondo, ha fatto in diretta sulla propria pagina Facebook questa sera, dopo che ieri con un post su twitter aveva dato appuntamento ad appassionati e tifosi a condividere live con lei un'importante comunicazione. Nei 2 minuti di video l'atleta nata a Belgrado il 6 novembre 1987 saluta e ringrazia tutti. "Posso giocare solo se sono al top del mio standard, non potendo più farlo è giusto fermarsi. Ho cominciato a sognare di giocare a tennis all'età di 5 anni guardando Monica Seles in tv e poi i miei genitori hanno sempre assecondato questa mia passione. E' stata una decisione difficile, ma ho molto da festeggiare", le parole della Ivanovic, visibilmente emozionata. In carriera la tennista di Belgrado ha conquistato 15 tornei WTA in singolare, compreso il titolo del Roland Garros nel 2008.

21:29Calcio: Roma,Baldissoni,presto raggiungeremo parità bilancio

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Vendere i giocatori e reinvestire in nuovi è un modo per mantenere un alto livello di competitività, rispettando le regole del Fair Play finanziario. Lo faremo fino al raggiungimento della parità di bilancio, cosa che avverrà a breve". Così il dg della Roma, Mauro Baldissoni, in merito alla solidità finanziaria della società giallorossa in relazione alle mosse di mercato. "Considerando che il club ha avuto i conti in rosso negli anni passati, la nuova proprietà si è trovata al di fuori dei parametri finanziari imposti dalla Uefa - ricorda il dg -. Per rispettare tali parametri, abbiamo dovuto ridurre le perdite e aumentare i ricavi. Dobbiamo competere nel rispetto di determinate limitazioni finanziarie, per cui dobbiamo essere in grado di vendere giocatori e di reinvestire gli introiti in modo da mantenere costante il nostro livello di competitività". Sul passaggio di Pjanic alla Juve dice che "voler andare a giocare lì è stata una sua scelta e se uno decide di andare via, non è proficuo forzarlo a restare".

21:25Calcio: Veron torna in campo, presidente-giocatore a 41 anni

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 DIC - Juan Sebastiàn Veron torna in campo a 41 anni. L'ex centrocampista di Lazio, Inter, Samp e Manchester United, attuale presidente dell'Estudiantes, ha deciso di ridiventare anche calciatore firmando un contratto, al minimo salariale, con la squadra biancorossa. Così facendo ha mantenuto la promessa di rimettersi gli scarpini ai piedi se l'Estudiantes avesse venduto in abbonamento almeno il 65% dei posti del nuovo stadio, fatto puntualmente verificatosi. Avendo avuto sentore della cosa, Veron si stava già allenando da un mese e ora ha messo la propria firma sul contratto che fa di lui il secondo rinforzo della club soprannominato 'El Pincha' dopo Sebastian Dubarbier. Ora sarà a disposizione dell'allenatore, e suo dipendente, Nelson Vivas per il campionato e la Coppa Libertadores, trofeo che ha già conquistato con l'Estudiantes nel 2009. Da presidente-giocatore dovrebbe esordire nell'amichevole del prossimo 8 gennaio in Florida contro il Bayer Leverkusen.

21:20Basket: Repesa si gioca panchina EA7 contro lo Zalgiris

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Ultima partita del 2016, e ultima di chiamata per Jasmin Repesa. Domani sera al Forum di Assago contro lo Zalgiris Kaunas il coach croato dell'EA7 Milano si gioca la panchina, con l'assistente Massimo Cancellieri pronto ad ereditarne le redini del gruppo. La squadra costruita per dominare il nostro campionato ed emergere come sorpresa tra le big d'Europa è infatti sprofondata in una crisi lunga più di un mese: l'Olimpia non vince in Eurolega da ben 44 giorni, periodo in cui ha raccolto 7 ko consecutivi, e ha perso due delle ultime tre anche in serie A. Repesa, nel day after del tracollo con Reggio Emilia, si traveste da psicologo ("I fischi sono rivolti verso di me, non verso i giocatori: abbiamo bisogno del nostro pubblico") e da dottore ("È una partita che in qualche modo dobbiamo vincere perché solo una vittoria può curare i nostri mali") per cercare di uscire da questo momento nero. "È un periodo estremamente difficile - dice il coach -, abbiamo perso tante partite e siamo senza fiducia nei nostri mezzi".

21:18Calcio: Coppa Africa, Costa d’Avorio convoca Kessiè

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - C'è anche l'atalantino Franck Kessiè nella lista dei 24 convocati della Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa, resa nota oggi. La lista dovrà essere ridotta di un'unità entro il 4 gennaio, ma si sa già che il ct Michel Dussuyer taglierà uno dei sette attaccanti presenti nella lista, che sono Wilfried Bony (Stoke City), Max Alain Gradel (Bournemouth), Salomon Kalou (Hertha Berlino), Jonathan Kodjia (Aston Villa), Nicolas Pepé (Angers), Giovanni Sio (Rennes) e Wilfired Zaha (Crystal Palace). La Coppa d'Africa 2017 si svolgerà in Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio.

21:12Calcio: Juve, Rincon atteso a Torino per le visite mediche

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Potrebbe effettuare le visite mediche per la Juventus già nelle prossime ore Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è atteso domani mattina a Torino per espletare le formalità che precedono l'acquisto di un nuovo giocatore. Sarebbe dunque tutto fatto con il Genoa, a cui il club bianconero verserà 2 milioni di euro per il prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il centrocampista potrebbe quindi allenarsi con la sua nuova squadra già alla ripresa, prevista per domenica primo gennaio.