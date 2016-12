01:30Casa Bianca, Obama chiama Trump, colloquio su transizione

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - Il presidente americano, Barack Obama, ha chiamato il presidente eletto, Donald Trump. La conversazione si è concentrata sulla necessità di "continuare una transizione senza problemi ed efficace". Lo afferma la Casa Bianca, sottolineando che Obama e Trump si sono impegnati a restare in contatto nelle prossime settimane e si sono detti d'accordo sul fatto che i loro staff continuino a lavorare insieme.

01:23Regeni: capo sindacato ambulanti, l’ho denunciato io

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sì, l'ho denunciato e l'ho consegnato agli Interni e ogni buon egiziano, al mio posto, avrebbe fatto lo stesso": è quanto ha dichiarato all'edizione araba dell'Huffington Post Mohamed Abdallah, il capo del sindacato autonomo degli ambulanti, riferendosi a Giulio Regeni. La dichiarazione è ripresa dall'Espresso online. "Siamo noi che collaboriamo con il ministero degli Interni. Solo loro si occupano di noi ed è automatica la nostra appartenenza a loro. Quando viene un poliziotto a festeggiare con noi a un nostro matrimonio, mi dà più prestigio nella mia zona", afferma ancora il sindacalista, che, secondo quanto scrive l'Espresso racconta: "Io e Giulio ci siamo incontrati in tutto sei volte. Era un ragazzo straniero che faceva domande strane e stava con gli ambulanti per le strade, interrogandoli su questioni che riguardano la sicurezza nazionale. L'ultima volta che l'ho sentito al telefono è stato il 22 gennaio, ho registrato la chiamata e l'ho spedita agli Interni".

01:14Cinema: Tmz, ricoverata Debbie Reynolds, madre Carrie Fisher

(ANSA) - NEW YORK, 28 DIC - L'attrice Debbie Reynolds, la madre 84enne di Carrie Fisher, è stata trasportata di urgenza in ospedale per un possibile ictus. Lo riporta Tmz citando alcune fonti, secondo le quali Reynolds si trovava a casa del figlio Todd Fisher per discutere i dettagli del funerale di Carrie, quando ha accusato un malore. Carrie Fisher, la principessa Leia di "Guerre Stellari", è morta ieri.

01:02Crollo palazzina Roma: trovate morte la madre e la figlia

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Sono state trovate morte madre e figlia disperse nel crollo di una palazzina ad Acilia, nel quadrante sud di Roma. Secondo quanto si è appreso, i corpi sono stati individuati dopo ore di ricerche tra le macerie da parte dei vigili del fuoco.

00:58Calcio a 5: Winter Cup, Real Rieti già eliminato

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Dopo la seconda giornata della Winter Cup, i campioni in carica del Real Rieti sono già fuori: seconda sconfitta di fila per gli amarantocelesti nel girone D, con il Kaos Futsal che supera la squadra di Patriarca con lo stesso risultato (2-1) con cui ieri si era imposta l'Acqua&Sapone Unigross padrona di casa. Vincono anche Ma Group Imola (6-4 alla Came Dosson nel girone B, quello di Napoli) e Axed Group Latina (3-2 alla Lazio a San Martino di Lupari), mentre il 3-3 del PalaRigopiano tra Futsal Isola e Cioli Cogianco costringe i genzanesi a battere domani il Pescara per strappare la qualificazione alla Final Four. Domani si chiude la fase a gironi: alle 20.30 si giocano, oltre a Cioli Cogianco-Pescara (girone A), anche Ma Group Imola-Lollo Caffè Napoli (girone B), Latina-Luparense (girone C, a San Martino di Lupari) e Kaos-Acqua&Sapone (girone D, a Montesilvano). Delle quattro teste di serie, solo il Napoli è costretto a vincere in virtù di una peggior differenza reti nei confronti dell'Imola

00:21Calcio: Spezia-Vicenza 0-0

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 DIC - Spezia e Vicenza si dividono la posta nell'anticipo dell'ultimo turno del girone di andata del campionato di Serie B. Al 'Picco' termina 0-0, con i liguri allenati da Di Carlo costretti a giocare per oltre un'ora in inferiorita' numerica a causa dell'espulsione di Pulzetti, avvenuta alla mezzora della prima frazione di gioco. Nel primo tempo, la prima vera occasione da gol capita sui piedi di Giacomelli al 45', ma il tiro dell'attaccante ospite sulla corta respinta di De Col incoccia il palo esterno della porta di Chichizola. Nella ripresa, sono i padroni di casa ad avvicinarsi di piu' al gol vittoria: al 14' la conclusione da fuori area di Maggiore termina di un soffio sul fondo alla destra di Vigorito, mentre al 26' e' un colpo di testa di Valentini a sfiorare la rete sugli sviluppi di un corner. Sul fronte opposto, il Vicenza puo' recriminare per le occasioni sciupate da Galano e da Bellomo, che al 29' si vede respingere da Chichizola il tiro dopo una serpentina in area.

22:37Madre uccide le due figlie: confessa, le ho soffocate

(ANSA) - GELA (CALTANISSETTA), 28 DIC - "Ho ucciso le mie due bambine soffocandole con le mie mani. La candeggina non c'entra niente. L'ho usata per me perché volevo morire con loro, ma non ci sono riuscita". Ha confessato così, in un pianto dirotto, il suo duplice delitto Giuseppa Savatta, la donna 41enne di Gela, interrogata oggi dal procuratore, Fernando Asaro, e dal "sostituto", Monia Di Marco, nel suo letto dell'ospedale "Vittorio Emanuele" dove si trova ricoverata e piantonata dai carabinieri, in stato di arresto. E' stata la stessa Savatta, insegnante di sostegno in una scuola media, a volere chiarire la dinamica dei fatti. Tra molti vuoti, tanti "non ricordo bene" e in uno stato psichico ancora confuso, tra le lacrime avrebbe raccontato ai magistrati che amava follemente le proprie figlie, Maria Sofia di 9 anni, e Gaia di 7, perché erano il suo vero e unico amore. Voleva stare sempre con loro ma temeva di perderle. La crisi nel rapporto col marito non sarebbe stata determinante nella decisione di sopprimere le due figlie.