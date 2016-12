11:10Calcio: Rincon a Torino, visite mediche per la Juventus

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Visite mediche, a Torino, per Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è arrivato al JMedical, dove sosterrà i controlli di rito. Espletata la formalità, diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, che lo ha prelevato dal Genoa in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il giocatore, primo rinforzo sul mercato di gennaio in attesa che la trattativa per il belga Axel Witsel decolli, sarà a disposizione del mister Massimiliano Allegri già alla ripresa degli allenamenti, fissata per domenica primo gennaio.

10:55Aereo caduto russo, completate operazioni di ricerca

(ANSA) - MOSCA, 29 DIC - La grande operazione di ricerca nelle acque del Mar Nero dopo lo schianto dell'aereo Tu-154 del ministero della Difesa russo è stata completata. Così una fonte del comando operativo alla Tass. "La fase attiva dell'operazione di ricerca è terminata", ha detto la fonte. Quasi tutte le parti del velivolo sono state recuperate dal fondale marino. Le navi che partecipavano alle operazioni di ricerca hanno lasciato la zona.

10:52Cina: punta a 30mila km rete alta velocità treni, 500mld dlr

(ANSA-AP) - PECHINO, 29 DIC - La Cina ha in programma di estendere la sua rete ferroviaria ad alta velocità fino a 30.000 chilometri entro il 2020, dando il via ad un piano di spesa per le infrastrutture pubbliche in grado di sostenere la crescita del paese. Lo ha annunciato il vice ministro dei Trasporti Yang Yudong sottolineando che la nuova rete ad alta velocità dovrebbe collegare l'80 per cento delle grandi città cinesi. Yang ha aggiunto che Pechino intende investire 3,5 miliardi di yuan (oltre 500 miliardi di dollari) tra quest'anno ed il 2020. Attualmente, secondo le statistiche ufficiali riferite all'anno scorso, la Cina dispone di una rete ad alta velocità ferroviaria di circa 19 mila chilometri.

10:36Emirati Arabi inghiottiti dalla nebbia, ritardi nei voli

(ANSA-AP) - DUBAI, 29 DIC - Una fitta nebbia negli Emirati Arabi sta causando numerosi problemi, compreso il ritardo di molti voli negli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi, importanti hub mediorientali. Secondo i dati del Centro Nazionale di Meteorologia e Sismologia la visibilità è scesa sotto i 50 metri in tutto il paese. Allo scalo di Dubai molti i voli in ritardo, così come in quelli di Abu Dhabi e Shariah mentre un alto numero di incidenti stradali (120 solo ieri) si registrano in tutto il paese.

10:31Obama alle Hawaii, visita in centro culturale islamico

(ANSA-AP) - HONOLULU, 29 DIC - Il presidente Usa Barack Obama e la sua famiglia hanno visitato un centro per l'arte e la cultura islamica a Honolulu, alle Hawaii, dove si trovano per le vacanze natalizie. Il direttore del centro è il cognato di Obama. In precedenza, il presidente si è concesso diverse ore sui campi da golf.

10:26Filippine: bombe a incontro boxe, 32 feriti

(ANSA-AP) - MANILA, 29 DIC - Almeno 32 persone, tra le quali 10 bambini, sono rimaste ferite in una cittadina nel centro delle Filippine a causa dell'esplosione di due ordigni nel corso di un match di boxe, nell'ambito del festival per le celebrazioni cattoliche. Le Forze armate sono state messe in stato di allerta in tutto il Paese.

09:15Iraq: nuova massiccia offensiva su Mosul

(ANSA) - MOSUL, 29 DIC - Le forze speciali irachene, coadiuvate dai raid della Coalizione internazionale anti-Isis, hanno lanciato una nuova massiccia offensiva su Mosul, dopo due settimane di pausa. I militari di Baghdad attaccano cinque quartieri della città, la seconda dell'Iraq, 'capitale' dell'Isis nel Paese. Dall'area dei combattimenti di levano alte colonne di fumo, mentre il rumore delle mitragliatrici pesanti riecheggia nelle strade.