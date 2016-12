13:28Sci: combinata S.Caterina, in testa Kilde

(ANSA) - S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 29 DIC - Il norvegese Aleksander Kilde in 1.32.65 è al comando della combinata di Cdm uomini di sci di S.Caterina dopo la prova di superG. Alle l'austriaco Marcel Hirscher in 1.33.44 e il francese Alexis Pinturault in 1.33.49. Miglior azzurro Dominik Paris con il 5/o tempo in 1.33.78, subito davanti al norvegese Kjetil Jansrud in 1.34.01. Per l'Italia - fuori per un errore non solo Riccardo Tonetti ma anche Christof Innerhofer dopo una spettacolare inforcata a poche porte dal traguardo - vi sono più indietro Peter Fill in 1.35.57 e Mattia Casse in 1.36.24. Si gareggia in condizioni meteo e di neve perfetti mentre problemi di visibilità vi sono in alcuni passaggi in ombra. Ieri una tempesta di vento aveva portato all'annullamento della libera che non sarà recuperata visto che il calendario stagionale è ormai pieno tenendo anche conto dei Mondiali di St. Moritz in febbraio. La prova di slalom che concluderà la combinata è in programma alle ore 14.

13:26Gentiloni, non cancellare lavoro governo Renzi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Questo governo "nasce all'indomani delle dimissioni di Matteo Renzi, provocate dalla sconfitta al referendum ma non deve cancellarsi il lavoro che" l'esecutivo Renzi "di cui ho fatto parte ha svolto nei due-tre anni precedenti. Cancellarlo o relegarlo nell'oblio sarebbe un errore". Così il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno.

13:19Amri a Torino consultò tratta per andare a Roma

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Alla biglietteria elettronica della stazione Porta Nuova di Torino dove si trovava la sera del 22 dicembre, Anis Amri, il terrorista autore della strage di Berlino del 19 dicembre scorso, ha digitato anche la tratta Torino-Roma, un'azione ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello scalo. Amri però ha poi scelto un'altra soluzione sul display e ha acquistato un biglietto per arrivare alla stazione centrale di Milano. Qui, alle 00.58 del 23 dicembre è stato ripreso dalle telecamere poste nell'atrio della stazione milanese. Amri era arrivato a Torino a bordo di un treno regionale della linea Sfm3 del Servizio Ferroviario Metropolitano, quella cioè che collega Bardonecchia, al confine tra Italia e Francia, con il capoluogo piemontese. Da qui il giovane terrorista è poi ripartito per Milano.

13:16Migranti: minori di Calais lanciano azione legale contro Gb

(ANSA) - LONDRA, 29 DIC - Sono 36 i minori che vivevano nel campo profughi di Calais ad aver avviato una azione legale contro il governo britannico. Si tratta di ragazzi la cui età è compresa tra i 14 e i 17 anni e accusano, tramite i loro legali, il ministro degli Interni britannico, Amber Rudd, di aver agito in modo illegittimo nel gestire le loro richieste di asilo in Gran Bretagna. Secondo il Guardian, 28 di loro si sono già visti rifiutare la domanda mentre gli altri sono in attesa di una risposta dall'Home Office. I minori si trovano in diversi centri di accoglienza sparsi in Francia e arrivano in maggioranza da Eritrea, Afghanistan e Sudan. Si tratta dell'ennesimo segnale negativo della tardiva quanto scarsa politica di sostegno ai bambini migranti mostrata dal governo di Theresa May, che su questo dossier è stato duramente criticato.

13:15Gentiloni, un record conferenza a 15 giorni da insediamento

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "E' Un primato. per quanto mi riguarda in seguito a un fatto spiacevole, il fatto che questa conferenza stampa, di solito un consuntivo delle cose fatte, capiti a 15 giorni dall'insediamento del governo. Ma è stato giusto confermare questo appuntamento tradizionale". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni aprendo la tradizionale conferenza stampa di fine anno.

12:55Migranti: prete-passeur patteggia due anni

(ANSA) - AOSTA, 29 DIC - Resta in carcere a Brissogne dopo aver patteggiato due anni, due mesi e 20 giorni e una multa di 34 mila euro Moses Noweoghomwenma Aigbekean, il pastore nigeriano di 47 anni arrestato il 23 dicembre scorso al traforo del Monte Bianco per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E' recluso da sei giorni: subito dopo l'arresto eseguito dalla polizia di frontiera, nella prima udienza aveva detto in lacrime ai giudici di essere un pastore della Chiesa cristiana pentecostale di Castel Volturno (Caserta). Oggi il collegio presieduto dal giudice Eugenio Gramola ha respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare avanzata dall'avvocato Stefano Marchesini, accogliendo invece l'istanza di patteggiamento. L'uomo guidava una Opel Zafira, di cui i giudici hanno disposto la confisca, con a bordo cinque connazionali irregolari: due giovani di 23 e 19 anni, un quarantasettenne e due donne di 35 e 22 anni. Erano diretti in Belgio attraverso la Francia. Due di loro erano stati denunciati per possesso di documenti falsi. La pena base, senza attenuanti generiche e la riduzione di un terzo per la scelta del rito, era di cinque anni di reclusione e 75 mila euro. L'accusa era rappresentata dal pm Pasquale Longarini. L'arresto era avvenuto dopo che la polizia francese, al termine di un controllo, aveva respinto i sette in Italia. L'uomo, ha un regolare permesso di soggiorno e fa sapere la Questura di Aosta, ha "molteplici precedenti per favoreggiamento dell'immigrazione e permanenza nello stato di irregolari ed uso di documenti falsi". (ANSA).

12:47Calcio: Tevez va in Cina, contratto da 40 mln

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Un altro campione del calcio internazionale sbarca in Cina: è ufficiale il passaggio di Carlos Tevez allo Shanghai Shenhua. Anche se non sono state fornite cifre ufficiali sulla trattativa, il club cinese avrebbe versato 11 milioni di dollari agli argentini del Boca Juniors mentre per l'ex giocatore della Juventus, 32 anni, è pronto un biennale da 40 milioni, che secondo i giornali argentini sarebbero netti e all'anno. L'"Apache" dovrebbe raggiungere la sua nuova squadra, allenata dall'uruguaiano Carlos Poyet e nella quale già militano gli ex interisti Guarin e Martins, a gennaio per il ritiro in vista dell'inizio della Super League cinese previsto per marzo.