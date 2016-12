15:25Mps: Gentiloni,colpito da annuncio Bce,terremo punto

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non sono abituatissimo e un po' mi ha colpito avere notizie così 'ex abrupto' il giorno di Natale, ma terremo il punto". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni rispondendo a una domanda sui giudizi della Bce su Mps. "Sono valutazioni che ha fatto la Vigilanza. Siccome sarà un processo molto lungo, alcuni mesi, ci sarà dialogo e confronto. Non si risolve a colpi di comunicazione. Per questo abbiamo fatto le nostre valutazioni, espresse da Padoan, e collaboreremo con maggiore spirito costruttivo possibile".

15:16Libero l’uomo che avvelenò compagna per farla abortire

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - E' tornato in libertà l'uomo di 35 anni che, nel maggio scorso, tentò di fare abortire l'allora compagna facendole bere una bibita avvelenata. Ad Andrea Degli Esposti, dipendente - sospeso - del comune di Valsamoggia, nel Bolognese, dopo un paio di mesi di carcere e tre ai domiciliari sono state revocate le misure cautelari. Per lui c'è un divieto di ingresso a Bazzano, dove la ex è tornata ad abitare con il bambino, nato a fine agosto. Lo riporta l'edizione bolognese de 'Il Resto del Carlino'. Secondo l'accusa, il 35enne avrebbe aggiunto liquido per lavastoviglie a una bevanda gassata che fece bere alla compagna, incinta di 7 mesi. Lo avrebbe fatto per farla abortire, dopo aver saputo che il bambino che aspettava poteva essere affetto da una sindrome genetica. Le indagini sono ancora aperte e le ipotesi di reato sono lesioni personali gravissime e tentata interruzione di gravidanza. L'uomo, che lavorava come addetto allo scuolabus del comune di Valsamoggia, resta sospeso e senza stipendio.(ANSA).

15:16Calcio: Napoli, boom tifosi in ultimi 5 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Secondo la ricerca 'Sport Fans', realizzata dal 2004 da StageUp e Ipsos sull'universo 14-64 anni, il Napoli è il club che ha registrato la crescita più significativa di tifosi negli ultimi 5 nni. I fan partenopei sono passati da 1.809.000 nel 2011 a 2.910.000 nel 2016, con un incremento del 61%. Seguono Bologna (211.000 tifosi nel 2011 e 334.000 nel 2016, +58%) e Lazio (passata da 425.000 a 622.000 tifosi, +46%). La Juventus è sempre la squadra più amata dagli italiani, con i suoi 8.316.000 di tifosi, seguita da Milan, Inter, Napoli e Roma. Il club giallorosso capeggia la classifica dei simpatizzanti, cioè la squadra verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore. I giallorossi sono in testa con 3.405.000 preferenze (di cui il 55% donne), seguiti da Juventus, Milan Napoli e Inter. I tifosi giallorossi sono anche quelli che spendono di più per vedere in tv la loro squadra: il 54% dei romanisti possiede almeno un pacchetto televisivo a pagamento.

15:15Sicurezza, Maroni: ‘Spero Minniti ci ascolti più di Alfano’

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Prima di partecipare insieme alla riunione del comitato dell'ordine e della sicurezza convocato nel pomeriggio in prefettura a Milano, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, avrà un incontro con il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Coglierò l'occasione - ha riferito Maroni durante la conferenza stampa dopo l'ultima riunione di Giunta del 2016 - per dirgli che cosa abbiamo in mente, come Regione, sul tema della sicurezza e dell'immigrazione. Mi auguro che Minniti, che conosco bene, a differenza del suo predecessore ascolti le nostre idee e le nostre proposte, che sono molto concrete".

15:13Crisi: 73enne tenta suicidio a Rimini per problemi economici

(ANSA) - RIMINI, 29 DIC - Sarebbero state delle difficoltà economiche a spingere al tentativo di suicidio un 73enne di Gatteo (Forlì-Cesena) nella serata di martedì. Con un fucile, regolarmente detenuto, l'anziano ha provato a spararsi in testa ma il colpo lo ha ferito al viso. È stato trovato sanguinante e in stato confusionale mentre vagava per le strade di Bellaria Igea Marina (Rimini). Alcuni passanti hanno avvisato i carabinieri e il 118 che lo ha portato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. La sua auto è stata trovata non lontano dal lungomare e dentro c'era un biglietto in cui lasciavano intendere le sue intenzioni. L'uomo si era allontanato da casa nel pomeriggio e i familiari avevano chiamato i carabinieri per segnalarne la scomparsa dato che da alcuni discorsi aveva lasciato intendere il suo malessere. (ANSA).

15:03Varesotto 68enne scomparso da Natale

(ANSA) - LECCO, 29 DIC - Un uomo della provincia di Varese, Pierluigi Macchi, 68 anni, di Cassano Magnago, scomparso dal giorno di Natale, viene cercato nel settore nord della provincia di Lecco. Macchi era uscito di casa a Natale e da allora non ha dato più notizia di sé. Si sarebbe allontanato a bordo della sua Yaris grigia. Il figlio ha lanciato l'allarme contattando i carabinieri e gli ultimi indizi portano verso Mandello del Lario (Lecco) e in ogni caso sulla sponda lecchese del lago di Como. Il telefonino dell'uomo ha agganciato una cella di questa zona prima di smettere di dare segnali ma l'area di possibile ricerca è vasta e allo stato le indagini e le battute proseguono con particolare attenzione alla possibilità di rintracciare la vettura.

15:02A Papa Francesco i disegni dei piccoli pazienti Gaslini

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Il presidente dell'istituto Gaslini Pietro Pongiglione in occasione dell'ultima udienza del 2016 di Papa Francesco che si è tenuta il 28 dicembre nell'aula Paolo VI, ha portato al pontefice i saluti di tutti i piccoli degenti dell'Ospedale pediatrico di Genova. Pietro Pongiglione, a margine dell'udienza, ha infatti consegnato a Papa Francesco i disegni preparati dai bimbi del Gaslini con la preghiera di venirli a trovare presto. "È stato un incontro molto intenso - ha detto Pongiglione - che mi ha commosso. E' stato un forte incoraggiamento per affrontare il nuovo anno e un prezioso arricchimento per la mia carica ricoperta all'ospedale Gaslini. Alla mia domanda se verrà a Genova a trovarci ridendo il Papa ha risposto di non fargli pagare il biglietto per entrare".