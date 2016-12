15:27L. elettorale: Gentiloni,sarò franco,manca unità maggioranza

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non c'è niente di astrattamente sbagliato nel fatto che sia un governo a fare una proposta di legge elettorale ma non sarà il caso del mio governo. Il mio governo cercherà di favorire un'intesa in parlamento, sia per ridare spazio alla dialettica parlamentare, ma anche per motivi interni alla stessa maggioranza: non sarebbe semplice avere un'unità di intenti sulla legge elettorale, scusate la franchezza". Lo dice il presidente del consiglio Paolo Gentiloni nella conferenza stampa di fine anno.

15:26Gentiloni,Boschi?Le ho chiesto io di fare il sottosegretario

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La proposta di riforma costituzionale è del governo e non di questo o quel ministro, anche se Boschi ha avuto un ruolo di spicco. Boschi è una risorsa molto utile e di grande qualità e, che si creda o no, le ho chiesto io di ricoprire il ruolo di sottosegretario e credo che sappia farlo bene. Così Paolo Gentiloni risponde ad una domanda sul tema della discontinuità di governo. "E se ci sono qui io ora - ha aggiunto - vuol dire che questa discontinuità c'e' stata dopo la scelta, peraltro non obbligata, da parte di Renzi di dimettersi".

15:26L.elettorale: Gentiloni, è missione affidata a Parlamento

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Le sollecitazioni sulla legge elettorale sono di servizio. O tu ti prendi in mano la questione, e fai la proposta del governo, cosa che ho escluso nel corso delle consultazioni, oppure puoi fare la parte di chi promuove e sollecita riunioni" ma quella della legge elettorale "è una missione affidata al Parlamento". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno.

15:25Mps: Gentiloni,colpito da annuncio Bce,terremo punto

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Non sono abituatissimo e un po' mi ha colpito avere notizie così 'ex abrupto' il giorno di Natale, ma terremo il punto". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni rispondendo a una domanda sui giudizi della Bce su Mps. "Sono valutazioni che ha fatto la Vigilanza. Siccome sarà un processo molto lungo, alcuni mesi, ci sarà dialogo e confronto. Non si risolve a colpi di comunicazione. Per questo abbiamo fatto le nostre valutazioni, espresse da Padoan, e collaboreremo con maggiore spirito costruttivo possibile".

15:16Libero l’uomo che avvelenò compagna per farla abortire

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - E' tornato in libertà l'uomo di 35 anni che, nel maggio scorso, tentò di fare abortire l'allora compagna facendole bere una bibita avvelenata. Ad Andrea Degli Esposti, dipendente - sospeso - del comune di Valsamoggia, nel Bolognese, dopo un paio di mesi di carcere e tre ai domiciliari sono state revocate le misure cautelari. Per lui c'è un divieto di ingresso a Bazzano, dove la ex è tornata ad abitare con il bambino, nato a fine agosto. Lo riporta l'edizione bolognese de 'Il Resto del Carlino'. Secondo l'accusa, il 35enne avrebbe aggiunto liquido per lavastoviglie a una bevanda gassata che fece bere alla compagna, incinta di 7 mesi. Lo avrebbe fatto per farla abortire, dopo aver saputo che il bambino che aspettava poteva essere affetto da una sindrome genetica. Le indagini sono ancora aperte e le ipotesi di reato sono lesioni personali gravissime e tentata interruzione di gravidanza. L'uomo, che lavorava come addetto allo scuolabus del comune di Valsamoggia, resta sospeso e senza stipendio.(ANSA).

15:16Calcio: Napoli, boom tifosi in ultimi 5 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Secondo la ricerca 'Sport Fans', realizzata dal 2004 da StageUp e Ipsos sull'universo 14-64 anni, il Napoli è il club che ha registrato la crescita più significativa di tifosi negli ultimi 5 nni. I fan partenopei sono passati da 1.809.000 nel 2011 a 2.910.000 nel 2016, con un incremento del 61%. Seguono Bologna (211.000 tifosi nel 2011 e 334.000 nel 2016, +58%) e Lazio (passata da 425.000 a 622.000 tifosi, +46%). La Juventus è sempre la squadra più amata dagli italiani, con i suoi 8.316.000 di tifosi, seguita da Milan, Inter, Napoli e Roma. Il club giallorosso capeggia la classifica dei simpatizzanti, cioè la squadra verso cui più si orienta il sostegno dei tifosi dopo quello per la squadra del cuore. I giallorossi sono in testa con 3.405.000 preferenze (di cui il 55% donne), seguiti da Juventus, Milan Napoli e Inter. I tifosi giallorossi sono anche quelli che spendono di più per vedere in tv la loro squadra: il 54% dei romanisti possiede almeno un pacchetto televisivo a pagamento.

15:15Sicurezza, Maroni: ‘Spero Minniti ci ascolti più di Alfano’

(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Prima di partecipare insieme alla riunione del comitato dell'ordine e della sicurezza convocato nel pomeriggio in prefettura a Milano, il presidente della Lombardia, Roberto Maroni, avrà un incontro con il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Coglierò l'occasione - ha riferito Maroni durante la conferenza stampa dopo l'ultima riunione di Giunta del 2016 - per dirgli che cosa abbiamo in mente, come Regione, sul tema della sicurezza e dell'immigrazione. Mi auguro che Minniti, che conosco bene, a differenza del suo predecessore ascolti le nostre idee e le nostre proposte, che sono molto concrete".