17:16Regeni: Gentiloni, da Egitto segnali cooperazione utili

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sul caso Regeni "c'è una strada che il governo ha cercato di seguire, quella della fermezza e della richiesta di cooperazione. Ultimamente ho visto segnali di cooperazione molto utili dall'Egitto, spero si sviluppino e il governo lavorerà in questo senso". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni alla conferenza stampa di fine anno. "La collaborazione tra la procura di Roma e la procura generale del Cairo ha prodotto dei risultati", spiega ancora. "Ciò che è emerso" in queste ore "era stato anticipato dal procuratore generale del Cairo nei suoi precedenti incontri con la procura di Roma, ovvero, la possibile responsabilità del capo del sindacato degli ambulanti egiziani", spiega ancora il premier che saluta la famiglia di Giulio Regeni. "L'ultima volta ci siamo sentiti il giorno di Natale", racconta Gentiloni che sottolinea: "Sulla gravità della vicenda non ho nulla da aggiungere a ciò che ho detto da 11 mesi. So che è una delle vicende che giustamente ha colpito di più la nostra opinione pubblica".

17:12Strage Berlino: perquisizioni Aprilia, sequestrati cellulari

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Alcuni telefoni cellulari sono stati sequestrati nel corso delle due perquisizioni fatte ieri dalla Digos a Campoverde, frazione di Aprilia (Latina), nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma sull'attentato di Berlino. I controlli sono scattati alla scoperta di contatti che Amis Amri ha avuto un anno fa con un connazionale residente a Campoverde e attualmente detenuto per spaccio di droga a Velletri, vicino a Roma. Dagli stessi accertamenti disposti dal pm Francesco Scavo è emerso anche che Amri è stato ospite nelle due abitazioni (la prima occupata dalla moglie italiana del detenuto, la seconda abitata da parenti della stessa donna) nel 2015. Gli apparecchi telefonici sono ora oggetto di verifiche per stabilire se ci siano stati contatti con il terrorista tunisino dopo la strage di Berlino. Il sospetto degli investigatori è che la destinazione di Amri, prima del conflitto a fuoco in cui è morto a Sesto San Giovanni, fosse proprio l'Agro Pontino.

17:01Maltempo: ancora allerta per venti forti al Centro-Sud

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Ancora allerta meteo per venti forti al Centro-Sud. Già dal primo pomeriggio di oggi- secondo il nuovo avviso della Protezione civile- sul Lazio soffieranno venti forti da nord-nord-est con raffiche fino a burrasca. Mentre dal tardo pomeriggio venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca persisteranno su Puglia, Basilicata e Calabria. Dal mattino di domani, venerdì 30 dicembre, i fenomeni si estenderanno invece a Molise e Sicilia. E sono possibili mareggiate lungo tutte le coste esposte. All'origine della forte ventilazione, il persistere sullo Ionio della vasta area di bassa pressione alimentata da aria fredda di origine balcanica già presente sull'Italia. (ANSA).

16:56Calcio: Juve-Rincon, si attende ufficialità

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - Manca solo la firma poi Tomas Rincon sarà ufficialmente un giocatore della Juventus. Il centrocampista ex Genoa, il primo venezuelano della storia bianconera, ha svolto questa mattina le visite mediche presso il JMedical di Torino. La firma sul contratto dovrebbe arrivare solo nei prossimi giorni, con l'apertura ufficiale del mercato di riparazione. In tempo, comunque, per consentire all'ormai ex genoano di allenarsi agli ordini del mister ianconero Massimiliano Allegri sin dalla ripresa, fissata per il primo gennaio.

16:43Sci: a Pinturault combinata S.Caterina

(ANSA) - S.CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 29 DIC - La combinata alpina di Cdm uomini di sci di Santa Caterina Valfurva, ultima gara del 2016, è stata vinta dal francese Alexis Pinturault in 2.19.71. Per lui, 25 anni, è il 18/o successo. Secondo l'austriaco Marcel Hirscher - 99/o podio in carriera - in 2.20.05 e terzo il norvegese Aleksander Kilde in 2.20.84. Gara piena di delusioni invece per l'Italia dopo che Dominik Paris ha inforcato nello slalom. Il primo azzurro in classifica così Peter Fill ma al momento solo 18/o in 2.23.92. Più' indietro Luca De Aliprandini in 2.24.73. La coppa del mondo uomini ha ora una settimana di pausa per il Capodanno. Il prossimo appuntamento è per il pomeriggio di giovedì 5 gennaio con uno slalom speciale a Zagabria sulla pista del Monte dell'Orso, alla periferia della capitale croata.

16:38Cade su pista da sci a Cortina, grave tredicenne

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 29 DIC - Una ragazza trevigiana di 13 anni è rimasta ferita gravemente in un incidente sugli sci stamane, sulle piste della Tofana, a Cortina d'Ampezzo. La giovane stava scendendo assieme al padre quando ha perso il controllo degli sci, finendo contro un albero oltre il bordo pista. E' stata subito soccorsa dalla polizia in servizio nelle aree sciistiche, poi sono giunti i sanitari del 118 con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La 13enne è stata trasportata all'ospedale di Belluno, ricoverata con riserva di prognosi per i traumi subiti nella caduta. Non è comunque in pericolo di vita. (ANSA).

16:27Russia: sgominata ‘cellula’ dell’Isis

(ANSA) - MOSCA, 29 DIC - I servizi di sicurezza russi (FSB) hanno sgominato in Daghestan una "cellula segreta" dell'Isis formata da sette persone. "Il gruppo stava progettando una serie di attacchi terroristici di alto profilo nella regione di Mosca", ha detto l'Fsb in una nota ripresa dalla Tass. I jihadisti "agivano su ordine diretto dei capi dell'Isis basati in Siria", hanno sottolineato i servizi.