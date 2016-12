19:07Terremoto: donazione ex prigioniero guerra Uk

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 DIC - Non ha dimenticato Montemonaco e la solidarietà dimostratagli dalla gente del posto Eric Batteson, che nel 1943, quando era un giovane soldato inglese fuggito con tre compagni da un campo di prigionia, trovò rifugio a Colleregnone, una delle 23 frazioni del Comune oggi colpito dal sisma, a casa della famiglia Buratti, che lo nascose e lo protesse a rischio della vita. Oggi quella casa è l'agriturismo 'Le Castellare', diventato inagibile in seguito al terremoto del 30 ottobre scorso, e Eric Batteson, che ha 97 anni, ricorda ancora ogni particolare di quei mesi trascorsi insieme alla famiglia a cui è legato da grande affetto e gratitudine, mesi invernali con la neve, e anche la messa di Natale nella chiesetta di Isola San Biagio. Per questo ha fatto una donazione consistente alla comunità del piccolo Comune nel cuore dei Monti Sibillini, in particolare per gli amici di Colleregnone, quasi a ricambiare il gesto di generosità di quelle persone che gli salvarono la vita durante la Seconda Guerra mondiale.

18:53Calcio: Szczesny “Garcia un amico, Spalletti un duro”

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Due ottimi tecnici con un piccolo, distinguo, "Rudi era un amico, Spalletti un duro": passa da qui il cambio di marcia della Roma nel 2016 che sta per chiudersi. A tratteggiarlo è il portiere giallorosso, Wojciech Szczesny. "Ho un grande ricordo di Rudi - spiega il portiere polacco - perché mi ha dato la possibilità di venire qui e ha creduto in me. Spalletti è un'ottima persona. E' venuto qui e ha portato subito disciplina nella squadra. Rudi era più un amico. Spalletti è molto duro con i giocatori, pretende disciplina, tutto deve essere fatto come dice lui e riesce a ottenere i risultati". Il bilancio 2016 è "positivo - dice - Abbiamo conquistato il maggior numero di punti dopo la Juventus, ottenuto vittorie importanti con squadre toste come Napoli, Inter, Milan e Lazio. La squadra ha un ottimo potenziale e possiamo guardare al futuro con fiducia, quest'anno ha dimostrato che c'è un'ottima base su cui costruire e credo che il prossimo anno sarà ancora migliore".

18:47Calciopoli: ricorso Moggi, su radiazione si pronunci il Tar

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Gli avvocati di Luciano Moggi, Federico Tedeschini ed Enrico Lubrano, hanno reso noto di aver notificato e depositato oggi in Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza del Tar Lazio che ha declinato la giurisdizione con riferimento al ricorso proposto per l'annullamento della radiazione, disposta dalla Giustizia Sportiva, nei confronti dell'ex direttore generale della Juventus. L'appello sarà discusso e deciso in un arco temporale di circa tre-quattro mesi e, fanno sapere gli avvocati, "in caso di accoglimento, con riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di specie, la questione sarà rimessa al TAR Lazio, con ordine di pronunciarsi immediatamente sul merito della questione, ovvero sulla valutazione della legittimità della radiazione irrogata nei confronti del sig. Moggi, nonché sulla conseguente decisione di annullamento giurisdizionale o meno della stessa".

18:35Crisi: imprenditore 60enne suicida in azienda nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Il titolare di una piccola azienda del Fiorentino si è tolto la vita impiccandosi all'interno dei locali della sua ditta. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo, 60enne, soffriva di depressione, e aveva un debito di circa 20 mila euro legato alla sua attività imprenditoriale. A trovare il cadavere, questa mattina, è stato il socio. Il pm di turno ha disposto l'autopsia. Sempre secondo quanto spiegato dai carabinieri, oggi l'imprenditore si sarebbe dovuto recare insieme al socio a un appuntamento per discutere con l'agenzia di riscossione la rateizzazione del debito di 20 mila euro. In base a quanto appreso, avrebbe lasciato un biglietto di scuse per i familiari, in cui non ci sarebbero però riferimenti alla sua situazione debitoria.

18:22Poliziotti sikh a New York col turbante

(ANSA) - WASHINGTON, 29 DIC - Agenti anche col turbante a New York: è l'effetto delle nuove regole del dipartimento di polizia della città, che ha autorizzato i propri dipendenti Sikh ad indossare il tradizionale copricapo al posto del berretto d'ordinanza, purchè di colore blu marino e con i simboli del dipartimento. Grazie alle nuove norme inoltre, i poliziotti che desiderano farsi crescere la barba per motivi religiosi potranno farlo, sino ad una lunghezza di mezzo pollice. L'annuncio è stato dato dal commissario di New York, James O'Neill, il quale ha spiegato che il cambiamento mira ad incoraggiare i membri della comunità Sikh ad ''arruolarsi nel più grande dipartimento di polizia della nazione''. ''Un momento di orgoglio'' per la nostra comunità, ha risposto l'associazione degli agenti Sick. Finora i Sikh indossavano il turbante sotto il berretto da poliziotto e non potevano avere la barba.

18:11Sedicenni scomparse a Ostia, ritrovate su costa Adriatica

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Sono state ritrovate dai carabinieri a Tortoreto Lido (Teramo), sul tratto abruzzese della costa adriatica, le due ragazze di 16 anni che il giorno di Santo Stefano si erano allontanate da casa a Ostia, sul litorale romano. Avvistate ieri nella cittadina teramana, sono state ritrovate dai carabinieri nel primo pomeriggio. Le famiglie sarebbero in viaggio per andare a prenderle.

18:11Germania, errore arresto tunisino 40enne

(ANSA) - BERLINO, 29 DIC - È stato rilasciato il tunisino di 40 anni, arrestato ieri a Berlino perché sospettato di essere un contatto di Anis Amri. Lo ha detto la portavoce della procura generale di Karlsruhe escludendo che l'uomo fosse un complice del killer di Berlino.