20:36Sci: Shiffrin vince slalom di Semmering, Costazza ottava

(ANSA) - SEMMERING (AUSTRIA), 29 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin, in 1.40.06, ha vinto anche lo slalom speciale di Semmering. Secondo posto per la slovacca Veronika Velez Zulova (1.40.70) e terzo per la svizzera Wendy Holdener (1.41.60). Ma in questo slalom c'e' stato finalmente un qualche segnale positivo delle italiane: Chiara Costazza ottava in 1.42.40 e Irene Curtoni undicesima in 1.42.95. Dopo i successi di martedi' e mercoledi' in slalom gigante, Shiffrin ha cosi' realizzato uno spettacolare tris con tre vittorie consecutive in tre giorni nella stessa localita' ed in discipline tecniche: c'era riuscita nel 1989 la leggendaria svizzera Vreni Schneider. Per lei e' la sesta vittoria stagionale, la 26/a in carriera con una palmares che a soli 21 anni la vede gia' con due ori mondiali ed uno olimpico.

20:31Capodanno: Venezia, in piazza vietate bottiglie di vetro

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Niente brindisi con bottiglie di spumante e bicchieri in vetro nelle piazze e sui ponti di Venezia la notte di Capodanno. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, che fissa il divieto alla vendita, la somministrazione e l'assunzione in strada di bevande in contenitori di vetro. Il regolamento varrà anche per le manifestazioni di piazza in terraferma. Non solo quindi bar e locali non potranno servire all'esterno bevande in contenitori di vetro, ma questo varrà anche per chi vorrà festeggiare in strada, e dovrà farlo con bicchieri di plastica, pena una sanzione amministrativa fino a 500 euro. (ANSA).

20:31Terremoto: ‘graffio terra’ ha ferito luoghi francescani

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - Il terremoto, "graffio della terra", ha inferto ferite profonde e spesso indelebili al patrimonio francescano umbro-marchigiano, ma anche laziale. Ai danni provocati dal sisma di agosto e di ottobre è interamente dedicato l'ultimo numero del trimestrale on line "Il sentiero francescano", periodico di francescanesimo umbro-marchigiano con un ampio reportage fotografico. "Una mappa delle località francescane che hanno subito danni" la definisce nell'editoriale il direttore Diego Mecenero. Il periodico online elenca le chiese intitolate a san Francesco a Norcia, Amatrice e Accumoli e vari monasteri delle Clarisse fra le tre regioni, ma sono una trentina le località citate delle Marche, non a caso definite "la terra dei Fioretti" per la ricchezza di siti di interesse francescano.

20:28Venezia alle prese con bassa marea, rii quasi all’asciutto

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Venezia non è solo "acqua alta". Capita anche il problema l'inverno, come in questi giorni, la bassa marea eccezionale, con i canali interni all'asciutto, ridotti a stradine melmose, le barche in secca, le fondamenta dei palazzi in vista. Un fenomeno piuttosto comune in questo periodo dell'anno, quando l'alta pressione 'schiaccia' la laguna, portando la marea su picchi negativi. Oggi pomeriggio si sono raggiunti i 66 centimetri sotto il medio mare, un livello problematico per la navigabilità dei rii più piccoli, che finiscono in secca. Alcune linee di vaporetti del servizio pubblico che coprono la rete interna hanno dovuto essere dirottate sul Canal Grande, che resta perfettamente navigabile. Le difficoltà alla navigazione iniziano già quando la bassa marea raggiunge i -60. Misure come quelle odierne non si registravano a Venezia dal febbraio 2008, anche se il record di marea 'al contrario' risale al lontabo 1934, con -121 centimetri. (ANSA).

20:23Terremoto: al via recupero auto a Pescara del Tronto

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 DIC - E' iniziata oggi l'operazione di recupero di una decina di auto che erano rimaste bloccate fra le macerie di Pescara del Tronto, frazione di Arquata (Ascoli Piceno), dopo il sisma del 24 agosto scorso. Sono trascorsi quattro mesi, ma solo oggi è stato possibile dare il via a una spettacolare operazione che vede impegnati i vigili del fuoco con l'ausilio di una gru privata in grado di allungare il braccio a 120 metri. Le auto, una volta imbracate, vengono trasferite in uno spazio sottostante, nei pressi della statale Salaria, dove le vetture sono rimaste questi mesi in bilico, anche se la strada è stata protetta con il posizionamento di cassoni riempiti di massi e terra a fare da scudo per eventuali cedimenti di roccia. Un'operazione complessa che non è stato possibile completare oggi, per cui proseguirà anche domani. Tra le vetture già recuperate, una Volkswaghen Golf immediatamente rimessa in moto dall'emozionato proprietario (si è riaccesa al primo giro di chiave) che l'ha portata via con sé.

20:20Tentato furto in casa di Antonio Di Pietro, un arresto

(ANSA) - BERGAMO, 29 DIC - Due malviventi incappucciati hanno cercato di entrare nella casa di Antonio Di Pietro, nel quartiere Marigolda di Curno, alle porte di Bergamo. I due sono stati notati da una vicina di casa dopo aver sfondato un muretto con un'auto. La donna ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. I carabinieri sono giunti sul posto prima che i ladri riuscissero a entrare nella casa dell'ex parlamentare dell'Idv: i due malviventi sono scappati in auto, inseguiti dai militari. L'auto, una Golf bianca con targa svizzera rubata, è stata abbandonata durante la fuga. Uno dei ladri è stato arrestato dai carabinieri nella zona del fiume Brembo. Si tratterebbe di un rom residente a Dalmine. L'altro è riuscito ad attraversare il corso d'acqua e dileguarsi. Durante l'inseguimento i carabinieri hanno anche esploso alcuni colpi in aria, dopo che uno dei malviventi aveva speronato la pattuglia con la Golf.

20:17Stadio Roma: Pallotta “Fiducioso su approvazione a marzo”

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Ci sono stati alcuni ritardi, forse un po' per colpa nostra, ma anche per via dei cambiamenti nell'amministrazione cittadina e per quello che è successo a Roma, ma siamo fiduciosi sul fatto che a marzo otterremo l'approvazione. Siamo pronti". Così, sul sito del club, il presidente della Roma James Pallotta, parla del nuovo stadio di proprietà. "Sono un po' dispiaciuto per il fatto che i lavori non siano ancora iniziati nel concreto. Anzi, mi sarebbe piaciuto aver iniziato i lavori nel momento in cui abbiamo comprato la squadra, ma sappiamo che ci vuole del tempo". Parla dello stadio anche l'Ad, Umberto Gandini: "È uno dei più importanti, se non il più importante, progetto dell'Europa meridionale nei prossimi 5 anni - le sue parole - È bellissimo, un investimento enorme: sarà uno dei punti focali della città e del Paese. Ovviamente essendo in Italia stiamo attraversando diverse difficoltà di natura burocratica e amministrativa, ma il progetto sta arrivando nelle fasi conclusive dell'approvazione".