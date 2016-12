22:14Omicidio a Reggio Calabria, ucciso immigrato marocchino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 DIC - Un immigrato marocchino, Tarik Kacha, di 34 anni, é stato ucciso stasera a Reggio Calabria in circostanze sulle quali indaga la Polizia di Stato. L'omicidio é avvenuto nella frazione "Catona" nell'androne del palazzo in cui Kacha abitava insieme alla moglie di nazionalità italiana. L'omicida ha atteso il rientro a casa del marocchino e lo ha freddato con alcuni colpi di pistola, dandosi poi alla fuga a bordo di un'automobile condotta presumibilmente da un complice. La vittima lavorava in un panificio ed avrebbe frequentato negli ultimi tempi, anche per motivi legati alla sua attività lavorativa, esponenti della criminalità anche organizzata. Non si esclude, dunque, che movente dell'omicidio sia una vendetta maturata proprio in ambienti criminali su cui sta indagando la Squadra mobile reggina. La vittima, comunque, aveva precedenti penali di poco conto. (ANSA).

22:06Calcio: Fiorentina, quanti casi da Badelj a Kalinic

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - Nella Fiorentina continuano a tenere banco diversi casi di mercato, a partire da Badelj: il centrocampista croato è nel mirino di Milan e Inter che, però, non sarebbero al momento disposte ad accontentare le richieste viola, circa 15 milioni. Uno scenario che potrebbe spingere il giocatore a restare fino a giugno, pur non contemplando il rinnovo del contratto in scadenza 2018. La Fiorentina deve fare anche i conti con l'interesse del Tianjin Quanjian per Nikola Kalinic: la squadra allenata da Fabio Cannavaro è pronta a offrire 40 milioni a fronte però della clausola rescissoria inserita in estate dal club viola nell'accordo con l'attaccante croato che è di 50. Cifra che, nel caso di Federico Bernardeschi, potrebbe raddoppiare come ha fatto il patron del Torino, Cairo, con Belotti: la Fiorentina vuole blindare il n. 10, che è seguito da Chelsea e PSG, e per riuscirci proporrebbe un accordo più lungo e importante economicamente.

21:58Calcio: Napoli, polverizzate le tribune per il Real

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Mezz'ora. Tanto è bastato perché i 2.300 biglietti per Napoli-Real Madrid messi in vendita oggi si volatilizzassero: i tagliandi erano per le tribune Posillipo e Nisida, quelli più costosi, venduti a 190 e 150 euro. Ma questo non ha frenato la febbre Real e un'ora prima del via alla vendita, all'esterno di molti punti vendita c'erano decine di persone in fila. Il sold out lampo ha lasciato delusi molti tifosi e ci si aspetta che la febbre del biglietto salga ancora di più dal 9 gennaio, quando saranno messi in vendita i distinti, e dal 16, quando toccherà alle curve. È durata 48 ore, invece, ma alla fine Si è chiusa la vicenda Pavoletti, che ha concluso le visite mediche ed ha avuto l'ok dai sanitari. Il suo contratto sarà depositato il 3 gennaio in Lega, ma grazie a una deroga l'attaccante, per cui il Napoli pagherà 13 milioni al Genoa, sarà prima a Castel Volturno a cercare di ritrovare in fretta la forma migliore.

21:54Veneto Banca: chiuse indagini su Consoli e altri 14

(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - La Procura di Roma ha chiuso le indagini sulle presunte irregolarità nella gestione di Veneto Banca. L'avviso è stato notificato all'ex ad dell'istituto Vincenzo Consoli e ad altri 14 indagati. Tra i reati contestati, sulla base delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, figurano ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio. Al centro dell'inchiesta finanziamenti erogati dall'istituto a soggetti che non avevano i requisiti per ottenerli ed altri finanziamenti concessi in cambio dell'acquisto di azioni della stessa Veneto Banca. (ANSA).

21:50Mose: Mazzacurati acconsente sottoporsi a perizia medica

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Giovanni Mazzacurati, ex capo del Consorzio Venezia Nuova e grande accusatore del sistema di tangenti del Mose, ha acconsentito ad essere sottoposto ad una perizia medica, così come chiesto dal Tribunale di Venezia. L'ing. Mazzacurati, 83 anni, affetto da una patologia degenerativa, vive da anni a La Jolla, in California, e finora - proprio per la malattia - non si è mai presentato a testimoniare nel processo Mose, in cui dopo i patteggiamenti sono rimasti otto imputati, tra i quali l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni. Il consenso di Mazzacurati alla perizia è stato confermato dal suo difensore, l'avv. Giovan Battista Muscari Tomaioli. Secondo il legale la perizia non potrà che confermare l'impossibilità del suo assistito a testimoniare, "come dimostrato dai documenti clinici che abbiamo già prodotto". L'esame, affidato al medico Carlo Schenardi, dovrebbe svolgersi in California tra il 13 e 14 gennaio prossimi.

21:20Brasile: polizia, ambasciatore Grecia scomparso da 3 giorni

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 29 DIC - L'ambasciatore della Grecia in Brasile è scomparso da tre giorni a Rio de Janeiro: lo ha reso noto la polizia locale. Kyriakos Amiridis, 59 anni, secondo gli inquirenti è stato visto per l'ultima volta nel centro di Nova Iguacu, un comune nella zona nord della metropoli carioca. A dare l'allarme sarebbe stata la moglie del diplomatico, con il quale si trovava in ferie per passare il Capodanno a Rio.

21:19Calcio: Lazio, primo allenamento dopo feste e recupera Radu

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - La Lazio si è ritrovata oggi pomeriggio nel centro sportivo a Formello, per il primo allenamento dopo le feste natalizie. Agli ordini di Simone Inzaghi mancano ancora i sudamericani che hanno goduto di alcune ore in più di permesso. Buone notizie da Stefan Radu, che in mattinata si è sottoposto a controlli alla caviglia in clinica, ma poi si è regolarmente allenato con il resto della squadra. Out resta il solo Lukaku. Domani doppia seduta, poi appuntamento per la mattina del 31 prima del nuovo rompete le righe in vista del Capodanno. Dal 2 gennaio si entrerà nel vivo della preparazione tattica in vista del Crotone, con Inzaghi costretto a trovare un sostituto di Keita, impegnato in Coppa d'Africa.