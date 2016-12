00:10Calcio: Serie B, Bari-Spal 1-1

(ANSA) - BARI, 29 DIC - E' finita con un pareggio (1-1), la sfida tra Bari e Spal, nello stadio San Nicola, valida come anticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B e disputata davanti a 16 mila spettatori. Il punteggio è stato determinato da due rigori (contestati) concessi dall'arbitro La Penna: al 35' Antenucci ha portato in vantaggio i ferraresi; nella ripresa, al 18', Maniero ha pareggiato i conti. Nel finale, che ha visto gli ospiti sfiorare il gol del colpaccio, è stato espulso l'allenatore del Bari, Stefano Colantuono, per proteste.

00:01Calcio: Maradona, ottima scelta il Mondiale a 48 squadre

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "E' stato un piacere ricevere Gianni Infantino in casa mia. Abbiamo parlato di calcio, di giocatori, di allenatori e della passione che va scomparendo. Della necessità che le squadre puntino sui settori giovanili, visto che non vengono più fuori tanti buoni calciatori come una volta". Lo ha postato in ben tre lingue, sul proprio account ufficiale di Facebook, Diego Armando Maradona, dopo l'incontro con il presidente della Fifa. "E abbiamo parlato anche del Mondiale a 48 squadre - ha aggiunto, da Dubai, il 'Pibe de oro' - che avrà la stessa durata e darà l'opportunità di giocarne uno a squadre che non l'hanno mai nemmeno sognato. E questo è ottimo". "L'8 e il 9 gennaio prossimi sarò a Zurigo, per presentare la mia relazione e partecipare alla consegna del premio 'The best Fifa football awards'", ha concluso l'argentino.

23:47Cremlino, contro sanzioni Usa penseremo a ritorsioni

(ANSA) - MOSCA, 29 DIC - Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia 'rigetta' le sanzioni decise dagli Stati Uniti per il presunto hackeraggio delle presidenziali americane, aggiungendo che saranno prese in considerazione "misure di ritorsione".

23:43Calcio: in fiamme il pullman della Reggina, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il derby dello Stretto fra Messina e Reggina non è mai stata una partita come tutte le altre. Rivalità e apprensione fra le forze dell'ordine, gli ingredienti. Oggi le due squadre si sono affrontate in Lega Pro e a spuntarla (2-0) è stato il Messina. Ma qualcosa ha fatto infuriare l'allenatore dei calabresi, Karel Zeman, che, su un post di Facebook, ha denunciato: "Picchiati impunemente nello spogliatoio. Picchiati impunemente in campo. Pullman dato alle fiamme, con 35 persone a bordo. Abbiamo perso, si. Ma a un gioco che non può essere chiamato calcio". Il tecnico parla di aggressioni, alle quali ha fatto seguito l'incendio del pullman della squadra, in tangenziale. Sul veicolo non si sono registrati feriti. I primi rilievi escluderebbero il dolo e l'Acr Messina - con un comunicato ufficiale - "esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo reggino". "L'ACR Messina manifesta piena solidarietà a presidente, calciatori, staff tecnico e dirigenziale della Reggina".

23:42Elton John piange cantando per George Michael a Las Vegas

(ANSA) - NEW YORK, 29 DIC - Elton John canta e scoppia in lacrime per George Michael: la superstar ha aperto il suo show a Las Vegas - una sorta di tributo alla pop star britannica scomparsa il giorno di Natale - con una performance di "Don't Let the Sun Go Down on Me", la canzone del 1974 ripresa dall'amico in duetto dal vivo all'arena di Wembley nel 1991 e diventata number one sia in Gran Bretagna che negli Usa. Mentre Elton cantava, una immagine di George è apparsa sul maxischermo di sfondo. Michael è stato trovato morto il giorno di Natale nella sua casa inglese: a scoprire il cadavere il boyfriend, il parrucchiere per celebrita' Fadi Fawaz. Il cantante di "Last Christmas" aveva 53 anni. "Quanto vorrei che George fosse qui come me, a cantare con me, su questo palcoscenico", ha detto Elton John, visibilmente commosso. "Piangeva", hanno detto alcuni spettatori al Daily Mail: "Finita la canzone Elton ha voltato le spalle al pubblico. Tremava", ha detto un'altra fonte. La platea di Las Vegas è scoppiata in una standing ovation.

23:04Usa, sanzioni per hacker voto, 35 diplomatici russi espulsi

(ANSA) - WASHINGTON, 29 DIC - Barack Obama ha ordinato e firmato sanzioni contro dirigenti del governo e dell'intelligence russi in risposta all'hackeraggio delle elezioni americane e 35 diplomatici russi sono stati espulsi dal Paese. Una risposta ai tentativi russi di "nuocere agli interessi americani", ha detto Obama. "Tutti gli americani dovrebbero essere allarmati dalle azioni russe", ha aggiunto. I 35 russi espulsi come 'persone non grate', secondo il Dipartimento di stato americano, sono funzionari operanti negli Usa che "hanno agito in modo incoerente con il loro status diplomatico o consolare", probabilmente per essere stati coinvolti in attività di intelligence sotto copertura diplomatica. Hanno 72 ore di tempo per lasciare gli Usa, insieme ai loro famigliari. Sanzioni contro nove tra entità e individui: si tratta del Gru e dell'Fsb, ossia dell'intelligence militare per l'estero e del controspionaggio.

22:14Omicidio a Reggio Calabria, ucciso immigrato marocchino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 29 DIC - Un immigrato marocchino, Tarik Kacha, di 34 anni, é stato ucciso stasera a Reggio Calabria in circostanze sulle quali indaga la Polizia di Stato. L'omicidio é avvenuto nella frazione "Catona" nell'androne del palazzo in cui Kacha abitava insieme alla moglie di nazionalità italiana. L'omicida ha atteso il rientro a casa del marocchino e lo ha freddato con alcuni colpi di pistola, dandosi poi alla fuga a bordo di un'automobile condotta presumibilmente da un complice. La vittima lavorava in un panificio ed avrebbe frequentato negli ultimi tempi, anche per motivi legati alla sua attività lavorativa, esponenti della criminalità anche organizzata. Non si esclude, dunque, che movente dell'omicidio sia una vendetta maturata proprio in ambienti criminali su cui sta indagando la Squadra mobile reggina. La vittima, comunque, aveva precedenti penali di poco conto. (ANSA).