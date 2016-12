01:00Siria: è entrato in vigore il cessate il fuoco

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Come previsto, alla mezzanotte locale (le 23 italiane) entrato in vigore il cessate il fuoco fra le parti in conflitto in tutta la Siria, mediato dalla Russia e dalla Turchia.

00:24Calcio a 5: Winter cup, le teste di serie alla Final four

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Tutto come da pronostico: le quattro teste di serie della Winter cup di calcio a 5 fanno il proprio dovere e si qualificano per la Final four della 4/a edizione della competizione più 'giovane' della divisione calcio a cinque. Pescara, Lollo Caffè Napoli, Luparense e Acqua&Sapone Unigross: le prime quattro, al termine del girone d'andata, chiudono al primo posto i rispettivi triangolari disputati nel palazzetto di casa. Pescara (6-1 alla Cioli Cogianco), Napoli (3-1 alla Ma Group Imola) e Luparense (8-3 all'Axed Group Latina) restano a punteggio pieno, all'Acqua&Sapone - meglio piazzata al termine del girone d'andata - invece, basta l'1-1 con il Kaos Futsal. Eliminato il Rieti, campione uscente. Pertanto nell'albo d'oro ci sarà il nome di una nuova formazione.

00:14Calcio: la nuova classifica del campionato di Serie B

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Classifica del campionato di calcio di Serie B, dopo l'anticipo della 21/a giornata, Bari-Spal: Verona e Frosinone punti 38; Spal 36; Benevento 33; Carpi 32; Cittadella 31; Perugia 30; Entella e Bari 29; Spezia 28; Brescia 26; Novara e Vicenza 25; Ascoli 24; Cesena e Latina 22; Salernitana, Pisa e Pro Vercelli 21; Ternana e Avellino 20; Trapani 12. Benevento un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc. Bari, Spal, Spezia e Vicenza una partita in più.

00:10Calcio: Serie B, Bari-Spal 1-1

(ANSA) - BARI, 29 DIC - E' finita con un pareggio (1-1), la sfida tra Bari e Spal, nello stadio San Nicola, valida come anticipo della 21/a giornata del campionato di calcio di Serie B e disputata davanti a 16 mila spettatori. Il punteggio è stato determinato da due rigori (contestati) concessi dall'arbitro La Penna: al 35' Antenucci ha portato in vantaggio i ferraresi; nella ripresa, al 18', Maniero ha pareggiato i conti. Nel finale, che ha visto gli ospiti sfiorare il gol del colpaccio, è stato espulso l'allenatore del Bari, Stefano Colantuono, per proteste.

00:01Calcio: Maradona, ottima scelta il Mondiale a 48 squadre

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "E' stato un piacere ricevere Gianni Infantino in casa mia. Abbiamo parlato di calcio, di giocatori, di allenatori e della passione che va scomparendo. Della necessità che le squadre puntino sui settori giovanili, visto che non vengono più fuori tanti buoni calciatori come una volta". Lo ha postato in ben tre lingue, sul proprio account ufficiale di Facebook, Diego Armando Maradona, dopo l'incontro con il presidente della Fifa. "E abbiamo parlato anche del Mondiale a 48 squadre - ha aggiunto, da Dubai, il 'Pibe de oro' - che avrà la stessa durata e darà l'opportunità di giocarne uno a squadre che non l'hanno mai nemmeno sognato. E questo è ottimo". "L'8 e il 9 gennaio prossimi sarò a Zurigo, per presentare la mia relazione e partecipare alla consegna del premio 'The best Fifa football awards'", ha concluso l'argentino.

23:47Cremlino, contro sanzioni Usa penseremo a ritorsioni

(ANSA) - MOSCA, 29 DIC - Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin ha detto che la Russia 'rigetta' le sanzioni decise dagli Stati Uniti per il presunto hackeraggio delle presidenziali americane, aggiungendo che saranno prese in considerazione "misure di ritorsione".

23:43Calcio: in fiamme il pullman della Reggina, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il derby dello Stretto fra Messina e Reggina non è mai stata una partita come tutte le altre. Rivalità e apprensione fra le forze dell'ordine, gli ingredienti. Oggi le due squadre si sono affrontate in Lega Pro e a spuntarla (2-0) è stato il Messina. Ma qualcosa ha fatto infuriare l'allenatore dei calabresi, Karel Zeman, che, su un post di Facebook, ha denunciato: "Picchiati impunemente nello spogliatoio. Picchiati impunemente in campo. Pullman dato alle fiamme, con 35 persone a bordo. Abbiamo perso, si. Ma a un gioco che non può essere chiamato calcio". Il tecnico parla di aggressioni, alle quali ha fatto seguito l'incendio del pullman della squadra, in tangenziale. Sul veicolo non si sono registrati feriti. I primi rilievi escluderebbero il dolo e l'Acr Messina - con un comunicato ufficiale - "esclude qualsiasi coinvolgimento su quanto paventato da un sito sportivo reggino". "L'ACR Messina manifesta piena solidarietà a presidente, calciatori, staff tecnico e dirigenziale della Reggina".