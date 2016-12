12:10Nba: Cavaliers ok ma rischiano con Boston

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Con 32 punti di Irving, 30 di Love e 23 di LeBron James, i Cleveland Cavaliers riescono a imporsi su Boston 124-118. Non tutto luccica però in casa dei detentori dell'anello, costretti a rintuzzare un'inattesa rimonta dei Celtics dopo essere stati in vantaggio anche di 20 punti. Qualche amnesia di troppo in difesa ha rischiato di costar caro ai campioni e di dare un dispiacere alla loro stella, che oggi compie 32 anni. Nelle altre partite, Charlotte ancora senza Belinelli batte i Miami Heats 91-82, raggiungendo al terzo posto della Eastern Conference proprio Boston. I Toronto Raptors perdono 99-91 contri i Phoenix Suns, una delle peggiori squadre della Lega (10-23). Nella Western Conference, Memphis strapazza Oklahoma City che perde 114-80. Il cecchino dei Thunder, Russell Westbrook, segna 21 punti in 23 minuti prima di farsi espellere a metà del terzo quarto. Nuove sconfitte per i Lakers, battuti 101-89 in casa da Dallas, e per Philadelphia (7-24), sconfitta 100-83 dagli Utah Jazz.

12:07Incendio su yacht: riprese operazioni recupero

(ANSA) - LOANO (SAVONA), 30 DIC - Sono ricominciate questa mattina le operazioni di recupero del Southern Confort, lo yacht Maiora di 22 metri distrutto ieri mattina all'alba da un incendio all'interno del porto di Loano (Savona). Nell'incidente hanno perso la vita tre persone di nazionalità tedesca: il proprietario Jurgen Simon, 53 anni, la moglie Beata Simon, 61 anni e l'amico Andre Bachtenkirch, 53 anni. Si è salvata invece la sorella di Beata Simon, Claudia Mahncake: la donna, 52 anni, è riuscita a uscire dalla cabina di prua attraverso un passauomo con l'aiuto del cognato. Il magistrato Massimiliano Bolla ha disposto l'autopsia sui corpi delle tre vittime. Le operazioni di recupero del natante sono in corso: una gru sta provvedendo a sollevarlo per consentire lo svuotamento dall'acqua e rendere così lo scafo sufficientemente leggero. Questo permetterà di trainarlo in una zona più accessibile ai mezzi pesanti che dovranno trasportarlo altrove dove verranno eseguite le perizie tecniche.

11:32Terremoto: riapre in container bar centrale di Montemonaco

(ANSA) - MONTEMONACO (ASCOLI PICENO), 30 DIC - Ha riaperto i battenti in un container il bar Zocchi nella piazza principale di Montemonaco. Il modulo è stato donato da un privato alla Regione Marche, che lo ha messo a disposizione dell'esercizio commerciale, 'anima' del Comune terremotato nei Monti Sibillini, recensito anche su Tripadvisor (4,5 stelle), dove viene elogiata "la vista mozzafiato". "Nei giorni limpidi si vede il mare - osserva il sindaco Onorato Corbelli -. Era un posto di ritrovo per tutti, la gente del luogo, i turisti, gli escursionisti, un appuntamento fisso per feste e merende". La superficie a disposizione - 32 mq - non permette di riprendere anche l'attività di ristorazione (si tratta di un bar ristorante), ma secondo il primo cittadino è comunque "un primo segnale di ritorno alla normalità: a Santo Stefano era pieno di gente e in paese c'era uno spirito diverso rispetto ai giorni precedenti".

11:30E’ genovese escursionista disperso su Mont Chetif

(ANSA) - AOSTA, 30 DIC - Sono riprese le ricerche di Bruno Spotorno, l'escursionista genovese di 51 anni disperso dal 29 dicembre sul Mont Chetif, vetta di 2.343 metri che sovrasta Courmayeur. Dopo la ricognizione in elicottero, i soccorritori faranno un briefing per decidere come operare con le squadre a terra. Sul posto Soccorso alpino valdostano, Vigili del fuoco con unità cinofila e Soccorso alpino della guardia di finanza. L'analisi dei tabulati telefonici, autorizzata in serata dal magistrato, ha dato esito negativo: il cellulare del disperso non ha agganciato alcuna cella. Spotorno era partito da solo alla volta dello Chetif. L'ultimo contatto è stato verso le 13, quando ha diffuso la foto con statua della Madonna che si trova in vetta. Poi la moglie non ha più avuto sue notizie e nel tardo pomeriggio ha dato l'allarme. Lungo la ferrata che porta alla cima si trovano ghiaccio e neve. I soccorritori per percorrerla in serata hanno usato i ramponi, un'attrezzatura che - si è appreso - l'uomo non aveva con sé. Dalla vetta si può scendere lungo quattro versanti. L'unica traccia individuata è su quello di Dolonne: lì, in particolare, si concentrano le operazioni. (ANSA).

11:23Turchia: blitz nel sud, arrestati 40 presunti militanti Isis

(ANSA) - ANKARA, 30 DIC - Almeno 40 sospetti militanti dell'Isis sono stati arrestati a seguito di un blitz della polizia nel sudest della Turchia. Lo riferisce l'agenzia Anadolu. Le forze speciali, supportate da carri armati e un elicottero, hanno condotto raid nella città di Adona. Secondo l'Anadolu, gli arrestati sono sospettati di fare parte dello Stato islamico e di essere attivi nella propaganda. Dallo scorso anno, la Turchia è stata oggetto di attacchi suicidi condotti dai jihadisti o dai militanti curdi.

10:51Siria: segnalati scontri dopo due ore da inizio tregua

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Scontri in Siria poco più di due ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco vengono segnalati dall'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), riferiscono i media internazionali. Secondo l'ufficio di monitoraggio, ribelli hanno violato la tregua e conquistato una posizione nella provincia di Hama. Un gruppo ribelle accusa invece il governo di bombardare aree dei villaggi di Atshan e Skeik nella provincia di Idlib, che confina con quella di Hama.

10:41India: ultimo giorno per vecchie banconote, ancora emergenza

(ANSA) - NEW DELHI, 30 DIC - Le banconote da 500 e 1.000 rupie che il governo indiano ha messo a sorpresa fuori corso l'8 novembre come misura di lotta al 'denaro sporco' potranno essere depositate fino alla fine della giornata lavorativa odierna, dopodiché non avranno più valore. La decisione adottata dal primo ministro Narendra Modi ha tolto dalla circolazione l'86% del denaro liquido, per cui il governo ha imposto misure restrittive per i prelievi bancari (24.000 rupie la settimana per gli individui e 50.000 per le imprese) e 2.400 giornaliere agli ATM (Bancomat). Nel discorso pronunciato per giustificare l'adozione del provvedimento radicale, Modi aveva chiesto agli indiani "50 giorni di sacrifici", che scadono oggi. Ma i media sottolineano che le code davanti alle banche sono ancora "pane quotidiano" per il cittadino comune, mentre The Indian Express scrive oggi in prima pagina che "soltanto il 40% dei bancomat sono in grado di dispensare banconote".