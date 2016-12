15:08Capodanno: Bruxelles conferma fuochi e festa in piazza

(ANSA) - BRUXELLES, 30 DIC - Ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio di fine anno a Bruxelles, così come la festa in piazza nell'area pedonale in centro città dove ci sono i mercatini di Natale. E' quanto conferma il sindaco della capitale belga Yvan Mayeur, dopo aver fatto l'ultimo punto sulla sicurezza con i responsabili dell'antiterrorismo prima della notte di Capodanno. Il livello di allerta terroristica è sempre invariato a 3 su una scala di 4, ma la notte di San Silvestro non costituisce, secondo l'Ocam (l'organo di valutazione della minaccia di attentati), un evento particolarmente più a rischio di altri. Le misure di sicurezza speciali, già adottate per la festa nazionale del 21 luglio a una settimana dall'attacco a Nizza, restano però in vigore. In particolare, ha ricordato il sindaco, ci saranno "punti di accesso e di controllo" attorno alle piazze principali della Bourse e di De Brouckère, con "perquisizioni" e mezzi presenti in caso di necessità per evacuare la folla.

15:05Hacker russi: Putin, non espelleremo diplomatici Usa

(ANSA) - MOSCA, 30 DIC - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha deciso di "non espellere" i diplomatici americani in risposta alle azioni di Washington. Lo fa sapere il Cremlino in un comunicato. La Russia si "riserva il diritto" di rispondere agli Stati Uniti ma non intende scendere al livello di una "diplomazia irresponsabile".

15:05Terremoto: a Fiastra cenone Capodanno in cucina mobile Cc

(ANSA) - MACERATA, 30 DIC - Domani sera, notte di San Silvestro, la cucina mobile del Centro operativo mobile dei Carabinieri di Bologna allestirà il cenone di Capodanno per i cittadini di Fiastra (Macerata) che vorranno partecipare. Sarà chiaramente una festa diversa dal solito per i comuni colpiti dal terremoto, ma mai come questa volta avrà il sapore della rinascita. La cucina mobile verrà poi smontata entro i primi giorni di gennaio, essendo ormai cessato il primo periodo di emergenza. Nelle ultime settimane, infatti, è stato sempre più esiguo il numero delle persone che ha usufruito del servizio mensa, sintomo di una lenta normalizzazione della situazione. L'amministrazione comunale sta valutando varie ipotesi per dare continuità al servizio, garantendo comunque la fornitura di pasti a coloro che non usufruiscono di altre forme di sostegno come il contributo di autonoma sistemazione o l'alloggio in strutture ricettive. La cucina mobile è stata allestita il 1 novembre e per due mesi ha servito fino a 300 pasti caldi al giorno.

15:02Israele:Netanyahu nega notizie accuse corruzione,’infondate’

(ANSA) - GERUSALEMME, 30 DIC - Benjamin Netanyahu ha negato, ritenendole "infondate", le notizie in base alle quali avrebbe ricevuto regali da due imprenditori. Il premier israeliano sostiene che "tutti questi cosiddetti scandali si sono rivelati infondati e lo stesso sarà per quanto riguarda le accuse pubblicate dai media". La Tv Canale 10 ha riferito due giorni fa che Netanyahu ha accettato "favori" da imprenditori in Israele e all'estero sostenendo che il premier era il principale sospetto di una seconda inchiesta che coinvolgerebbe anche membri della sua famiglia. Secondo la rete tv, l'interrogatorio è previsto la prossima settimana.

14:56Terremoto: Università Camerino avrà nuovo collegio

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 30 DIC - L'Università di Camerino dal prossimo mese di luglio avrà un nuovo collegio dove ospitare 480 studenti. La struttura sarà realizzata accanto al campus universitario grazie alla donazione fatta dalle province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo edificio permetterà di far rientrare una parte consistente degli studenti fuori sede, oggi costretti ad alloggi di fortuna dopo la scossa di terremoto del 30 ottobre scorso che ha reso inagibili gran parte delle abitazioni del comune marchigiano. L'ateneo conta in tutte le sue sedi sparse per le Marche circa 9 mila iscritti. Gli studenti che nella città di Camerino necessitano di un'abitazione sono circa 2 mila, aveva specificato il rettore Flavio Corradini in occasione della visita dell'allora ministro dell'Università, Stefania Giannini.

14:42Calcio: Montella “obiettivo Europa,vedremo quale meriteremo”

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - "Non dobbiamo porci dei limiti. Il nostro primo obiettivo è quello di tornare in Europa perché è la casa del Milan. Ma solo il tempo ci dirà quale Europa meriteremo. La competitività del campionato è molto alta". Vincenzo Montella spiega cosa si aspetta dal 2017 dopo la gioia della vittoria in Supercoppa. "Ci stiamo tutti godendo questo momento inaspettato - ammette l'allenatore del Milan -, ma è solo una base di partenza. Bisogna avere la forza di guardare avanti, esser bravi a prepararsi a vincere ancora. Non bisogna perdere l'equilibrio e la realtà delle cose ma avere ambizioni alte e profilo basso".

14:41Calcio:Brasile,ex Palermo Tulio de Melo va alla Chapecoense

(ANSA) - SAN PAOLO, 30 DIC - A un mese dal tragico incidente aereo in Colombia in cui persero la vita 71 persone, tra le quali 19 suoi calciatori, la Chapecoense fa i primi acquisti per cercare di ricostruire la squadra, che nell'anno che sta per cominciare giocherà anche la Coppa Libertadores. Fra gli arrivi all'Arena Condà c'è quello di un attaccante che ha già vestito la maglia biancoverde, l'ex oggetto misterioso del Palermo Tulio de Melo. Presentato all'epoca dal presidente Zamparini, che lo aveva acquistato dal Le Mans, come "un altro Cavani", de Melo rimase in Sicilia solo alcuni mesi. Ha poi giocato di nuovo in Francia con il Lilla e l'Evian e poi in Spagna come il Valladolid prima di approdare nel 2015 alla 'Chape' con cui ha messo insieme 6 gol in 17 presenze. Nell'anno solare che termina domani ha giocato nello Sport Recife, e ora ha deciso di tornare alla Chapecoense. Il dirigente del club Alexandre Faria ha confermato che l'accordo con de Melo c'è "ma non è ancora stato messo nero su bianco".