17:39Maltrattano anziani in istituto, tre ordinanze cautelari

(ANSA) - IMPERIA, 30 DIC - La Guardia di finanza di Imperia ha eseguito tre misure cautelari, due ai domiciliari e una sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio per tre operatori sanitari della struttura residenziale 'Il Cicalotto' di Pornassio (Imperia), gestita dalla coop Il Faggio di Savona. le misure cautelari si sono rese necessarie al termine di indagini della procura di Imperia su episodi di violenza perpetrati nei confronti di alcuni anziani della struttura. La Gdf ha appurato che alcuni operatori insultavano e vessavano gli anziani pazienti, per esempio lasciandoli a terra per ore quando cadevano o facendoli aspettare ore e ore per l'igiene personale. Secondo gli inquirenti gli episodi di maltrattamento rappresentavano "un aspetto particolare nella più generale situazione vessatoria a cui soggiacevano alcuni degli anziani ospiti" della struttura.

17:37Calcio: Baldissoni “faremo qualcosa sul mercato”

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Dal sogno scudetto al progetto stadio, passando per il rinnovo di Spalletti e le operazioni di calciomercato. Il dg della Roma, Mauro Baldissoni, fa il punto della situazione augurandosi per l'anno nuovo di "continuare con i progressi dentro e fuori dal campo". "Siamo convinti che la strada intrapresa è quella giusta. Se poi la Juventus terrà questo ritmo è evidente che ci sarà poco da fare. La Roma comunque deve essere costantemente in Champions". In attesa del nuovo stadio si cercherà una soluzione per riportare i tifosi all'Olimpico: "Senza gente allo stadio il calcio muore. Dobbiamo insistere a ristabilire la normalità". Una via può essere anche quella di rinforzare la rosa. "La società ha sempre cercato di migliorarsi in ogni sessione di mercato. Qualcosa si farà". Quanto al rinnovo di Spalletti, "parleremo più avanti del futuro. Ovviamente sapremo qualche mese prima della fine del campionato se ci sono le condizioni giuste per continuare, noi ci auguriamo che ci siano".

17:26Decaro (Anci),da vita avuto molto,ora darò a tutti i sindaci

(ANSA) - BARI, 30 DIC - "Dalla vita ho avuto molto di più di quello che ho dato, adesso devo dare tanto alla mia città e tanto agli altri sindaci". Così il primo cittadino del capoluogo pugliese e presidente Anci, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti in occasione dello scambio di auguri di fine anno. Decaro ha detto di essere "contento che ieri tanti sindaci italiani mi hanno ringraziato per l'attività di stimolo che abbiamo fatto nei confronti del governo". E ha citato l'annullamento dell'obbligo "per i piccoli Comuni, che in Italia sono il 70%, di associarsi: con il ministro Costa - ha precisato il sindaco - stiamo lavorando sulla necessità di creare un meccanismo di incentivo per far associare, su alcune funzioni, i Comuni". Quanto all'obbligo del rispetto della direttiva Bolkestein "per gli operatori mercatali", Decaro ha spiegato che "l'abbiamo spostato al 2020 così come chiedevano i Comuni". "Ma la cosa più importante - ha rilevato - è stata quella di prorogare tutte le graduatorie per i concorsi pubblici"

17:25Tennis: Serena Williams e Ohanian volano in Nuova Zelanda

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Da Roma alla Nuova Zelanda, Serena Williams e il suo prossimo sposo Alexis Ohanian il giorno dopo l'annuncio del fidanzamento sono arrivati nell'isola agli antipodi dove la campionessa statunitense parteciperà al suo primo torneo del 2017, l'Asb Classic di Auckland, al via lunedì. Se la Capitale è stata il luogo dove si sono conosciuti e dove si sarebbero scambiati il reciproco sì - come svelato ieri da lei postando la notizia dal suo account ufficiale di Redit, il social di cui Ohanian è co-fondatore -, la Nuova Zelanda sarà il primo luogo dove potrebbero apparire insieme come una coppia ufficiale. In realtà, Serena è sbarcata da sola e non ha parlato del suo legame sentimentale, ma secondo gli organizzatori del torneo ad Auckland è già arrivato anche il 33enne, che per il momento preferisce non apparire ma è deciso a seguirla nel suo esordio stagionale. In un video si vede la tennista spingere il carrello con il bagaglio con una mano sola, nascondendo in tasca la sinistra, magari adornata da un nuovo anello.

17:22Terrorismo: a Verona bloccati accessi a Piazza Bra

(ANSA) - VERONA, 30 DIC - A Verona sono entrate in funzione le misure di sicurezza previste durante Capodanno dal piano antiterrorismo scattato dopo l'attentato di Berlino. Sono state posizionate in corso Porta Nuova le barriere di cemento (new-jersey) che, fino alle ore 9 di lunedì 2 gennaio, per motivi di sicurezza, bloccheranno il transito in piazza Bra, così come disposto dalla Prefettura e dalla Questura. Tutto il trasporto pubblico è deviato sulle strade adiacenti, mentre è sempre garantito l'accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza e il passaggio dei taxi. "L'obiettivo - ha spiegato il sindaco Flavio Tosi - è garantire la sicurezza delle migliaia di persone che vogliono festeggiare il Capodanno in piazza". "Le barriere di cemento - ha aggiunto - creano un percorso a slalom che consente il passaggio di mezzi d'emergenza e soccorso ma impedisce che, ad esempio, un camion possa raggiungere la Bra, come purtroppo accaduto altrove".

17:12Brasile: polizia, cadavere è di ambasciatore greco

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 30 DIC - La polizia civile brasiliana ha confermato al telegiornale carioca RJTV che il cadavere ritrovato all'interno di un'auto bruciata alla periferia nord di Rio De Janeiro è dell'ambasciatore della Grecia, Kyriakos Amiridis, scomparso quattro giorni fa.

17:10Rugby: Pro12, ecco l’Edimburgo, Zebre in campo a fine anno

(ANSA) - PARMA, 30 DIC - Chiusura d'anno in campo per le Zebre Rugby, che domani allo stadio Lanfranchi di Parma ricevono la visita degli scozzesi dell'Edimburgo in una partita del 12/o turno Guinness Pro12. Nel match di andata a Murrayfield il XV bianconero vinse in trasferta per 14-9 e ora vuole il bis. Nella formazione iniziale rientra l'ex capitano degli AllBlacks Seven Kurt Baker, che farà così il suo esordio assoluto in Italia dopo aver giocato le prime due sfide del Pro12 in Galles a settembre. Nel reparto dei trequarti tre i cambi rispetto al XV del derby di Treviso con il Benetton: il triangolo allargato vede infatti Padovani confermato ad estremo mentre sulle ali insieme a Venditti giocherà il neozelandese Baker. Coppia di centri inedita a causa della squalifica di Bisegni: farà il suo esordio assoluto nel Pro12 il samoano Afamasaga. Insieme a lui l'azzurro Boni. Confermata la mediana titolare con Violi e Canna. In terza linea spazio ai flanker sudafricani Minnie e Meyer.