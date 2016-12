19:44Cina: stop a commercio avorio entro 2017

(ANSA) - PECHINO, 30 DIC - La Cina ha annunciato la messa al bando di tutte le attività commerciali e di trasformazione dell'avorio entro la fine del 2017. Una divieto che rappresenta - hanno subito commentato le associazioni ambientalista, tra cui il WWF - una "decisione storica" per il futuro degli elefanti. La decisione arriva anche in seguito ad una risoluzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) in Sudafrica nel mese di ottobre. La Cina ha il più grande mercato di avorio nel mondo e - secondo alcune stime - il 70% del commercio mondiale è destinato all'Impero Celeste dove un chilo di avorio può raggiungere i 1.100 dollari (circa mille euro).

19:43Delfino si spiaggia e muore, pescatore si tuffa per salvarlo

(ANSA) - TRANI, 30 DIC - Non ha esitato a tuffarsi in mare per tentare di salvare la vita ad un delfino che si era spiaggiato, finendo tra gli scogli. E' accaduto nella mattinata di oggi a Trani, nel tratto di costa sul lungomare Chiarelli. L'uomo, un pescatore, se l'è cavata con una ipotermia, rischiando un principio di assideramento, viste le basse temperature e il vento gelido. Per il delfino non c'è stato nulla da fare, come accertato dal personale della capitaneria di porto, allertata dallo stesso pescatore e intervenuta sul posto.

19:39Terrorismo: Minniti, non siamo preoccupati ma occupati

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Non siamo preoccupati ma occupati". Lo ha detto parlando del terrorismo, a Norcia, in visita ai luoghi e alle popolazioni colpite dal terremoto, il ministro dell'Interno Marco Minniti. "Stiamo lavorando - ha detto il ministro - in un clima di tranquilla sicurezza". "Il modello che abbiamo messo in campo funziona molto bene grazie al lavoro di squadra delle forze dell'ordine insieme alla Polizia locale". "La guardia resta altissima e non si sottovaluta nulla - ha aggiunto il ministro - ma allo stesso tempo è giusto consentire ai cittadini di vivere serenamente le loro vacanze". Parlando poi in particolare della strage di Berlino, Minniti ha spiegato: "Da quando è giunto in Italia Amri si è mosso da lupo solitario". "Sono in corso delle indagini - ha aggiunto - e posso assicurare gli italiani che nessun dettaglio viene trascurato". Minniti ha ricordato anche che l'attività antiterrorismo è intesa e lo dimostrano, ha aggiunto "le 132 espulsioni messe in atto dal 2015".

19:35Capodanno ad Assisi: veglia preghiera su tomba S. Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 DIC - E' un "capodanno diverso" quello organizzato dai frati del Sacro Convento di Assisi. Una veglia di preghiera di svolgerà infatti il 31 dicembre a partire dalle 23 presso la tomba di San Francesco nella Basilica inferiore in vista della Giornata mondiale per la pace in programma il primo gennaio. "Un momento per pregare e per riflettere" lo ha definito il portavoce del Sacro convento, padre Enzo Fortunato. "Il nostro auspicio - ha aggiunto - è che in questi giorni la non violenza diventi la strada maestra per le relazioni internazionali ma anche quelle in famiglia e sul lavoro. Nella speranza che il dialogo si contrapponga all'uso della forza".

19:32Calcio: Chelsea, Conte “troppo presto per dirci favoriti”

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "E' ancora presto per dire se siamo i favoriti. La strada è ancora lunga e certo 12 vittorie di fila sono un grande risultato, ma a questo punto della stagione vogliono dire poco". L'allenatore del Chelsea capolista in Premier League, Antonio Conte, mette le mani avanti alla vigilia della partita con lo Stoke City rispondendo a colleghi, Arsene Wenger in testa, che indicano i Blues come i più credibili probabili vincitori. "A inizio stagione, assolutamente nessuno dava qualche chance alla squadra. Ora le cose sono diverse, ma proprio quando ci sono questi repentini cambiamenti bisogna cominciare a preoccuparsi". ha aggiunto in conferenza stampa il tecnico italiano. Nessuna indicazione particolare sulle mosse nel prossimo mercato invernale. "La cessione di Oscar ci consente di spendere - ha ammesso Conte -. Con il club abbiamo individuato i giocatori opportuni, vedremo cosa succederà".

19:29Basket: EA7 Milano perde Sanders per un mese

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 30 DIC - Piove sul bagnato in casa EA7 Milano. La squadra di Jasmin Repesa, fanalino di coda in Eurolega ma capolista in campionato, perde per un mese Rakim Sanders. Nel corso della gara con lo Zalgiris Kaunas Sanders ha riportato una lesione distrattiva del muscolo obliquo sinistro. L'ala americana ha già avviato la terapia riabilitativa e non è in dubbio per le Final Eight di Coppa Italia. Sanders ha così commentato la prognosi su twitter: "Dal fondo si può solo andare in alto, non la penso in altro modo".

19:18Amianto: famiglia morto dovrà risarcire Inail

(ANSA)- MASSA (MASSA CARRARA),30 DIC - Morì nel 2006 di asbestosi polmonare provocata, secondo la famiglia e numerose perizie mediche, dall'esposizione costante all'amianto nei cantieri navali in cui lavorava a Carrara: dopo 14 anni di processi, però, è l'Inail a chiedere alla alla famiglia Barbieri un costoso risarcimento alla fine di un lungo percorso processuale. Ora i familiari dell'uomo rischiano di dover restituire, a causa degli interessi, più dei 93.000 euro ricevuti: "Non possiamo pagare - dicono - per la morte di nostro padre". Mario Barbieri, lavorò nei cantieri di Carrara dal 1966 al 1992; si ammalò nel 2002, ma l'Inail non riconobbe la malattia e la famiglia fece causa. In primo grado la famiglia Barbieri vinse e nel 2006 l'Inail riconobbe una malattia invalidante all'80% e versò 93 mila euro di risarcimento all'uomo, che pochi mesi dopo morì. In appello a Genova, nel 2008, i giudici dettero ragione all'Inail, sostenendo che l'uomo potesse non essersi ammalato sul posto di lavoro. La Cassazione nel 2010 rimandò il caso a Genova: anche il nuovo collegio dette ragione all'Inail, abbassando al 38% l'invalidità e ribadendo che l'uomo poteva essersi ammalato altrove. Ora l'Inail ha chiesto alla vedova e ai 3 figli la restituzione dei 93mila euro, interessi, spese legali e la pensione di reversibilità di cui aveva goduto la vedova. "Molto più di quanto ci era stato dato - dice la figlia Federica - siamo una famiglia rovinata, ci chiedono di ripagare la morte di nostro padre, ci hanno tolto tutto. Papà mangiava il panino seduto su sacchi di amianto. E' morto per questo. Non posso combattere da sola contro questi poteri forti ma non abbiamo intenzione di aprire un mutuo per ripagare l'Inail". (ANSA).