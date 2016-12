22:03‘Ndrangheta: conclusione indagini per 72

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 DIC - La Dda di Reggio Calabria ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 72 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, voto di scambio, violazione della legge Anselmi, corruzione, estorsione, truffa, falso ideologico e rivelazione di segreti d'ufficio. Tra le persone cui é stato notificato l'atto c'é il senatore Stefano Caridi (gruppo Gal), costituitosi nell'agosto scorso nel carcere di Rebibbia dopo che Palazzo Madama aveva concesso l'autorizzazione al suo arresto chiesto dalla Dda reggina. Insieme a Caridi sono coinvolti nell'inchiesta l'avvocato Giorgio De Stefano, l'ex parlamentare Paolo Romeo, l'ex sottosegretario della Regione Calabria Alberto Sarra, il presidente della Provincia di Reggio Giuseppe Raffa ed il dirigente della stessa Regione Calabria Francesco Chirico, nei confronti dei quali s'ipotizza l'accusa di avere fatto fatto di una componente "riservata" della 'ndrangheta reggina.

21:43Tennis: Murray subito ko ad Abu Dhabi, Nadal batte Raonic

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Certo non il miglior esordio stagionale possibile per Andy Murray al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione, che ha aperto di fatto il 2017. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti in semifinale lo scozzese, numero uno del mondo, ha ceduto per 7-6(4) 6-4 al belga David Goffin (n. 11 Atp). Il 29enne di Dunblane non ha giocato un brutto match ma è apparso ancora un po' "imballato" dalla preparazione atletica off-season: nel secondo set Andy è stato anche avanti di un break e nel decimo gioco ha perso servizio e match dopo essere stato avanti 40-0 (ha subito un parziale di 5 punti consecutivi). Al di la dei "demeriti" di Murray, grandissima prova di Goffin che ha spinto dal primo all'ultimo "quindici", tirando sempre negli immediati dintorni delle righe.

21:30Polemica per spot Croce rossa sul terremoto

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 DIC - E' polemica per lo spot dedicato al terremoto pubblicato sulla pagina Facebook della Croce rossa italiana nel quale compaiono anche alcune immagini del crollo della Basilica di Assisi, avvenuto nel 1997. Il Comune ne ha chiesto la "rimozione immediata", sostenendo che lo spot riporta "in maniera scorretta immagini di repertorio inerenti, tra le altre, il crollo della Basilica di San Francesco d'Assisi risalenti al terremoto del '97 che nulla hanno a che vedere con la realtà attuale di Assisi, una città uscita illesa dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorso". "Chiederemo alla Croce rossa italiana un'assunzione di responsabilità che, oltre alla rimozione del post dai social, prevede la pubblicazione di una nota dettagliata per spiegare agli utenti la provenienza e la data delle immagini pubblicate" ha annunciato il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Turismo, Fabio Paparelli. Sostenendo che il filmato "lascia sgomenti".

21:28Calcio: Novara-Carpi 2-1

(ANSA) - NOVARA, 30 DIC - Due calci di punizione di Galabinov e Sansone permettono al Novara di chiudere il 2016 con una vittoria per 2-1, in rimonta, contro il Carpi. I piemontesi si avvicinano così alla zona playoff, a quota 28 punti. Le reti tutte nei primi 45': al 22' è Lasagna che porta in vantaggi gli emiliani, ma è una illusione che dura poco. Al 29' arriva infatti il pari di Galabinov e, al 32', il raddoppio di Sansone.

21:28Macedonia: prima seduta del nuovo Parlamento

(ANSAmed) - SKOPJE 30 DIC - In Macedonia stasera prima seduta del nuovo Parlamento dopo la verifica dei poteri di 120 deputati. Alla sessione inaugurale hanno partecipato 118 deputati. Lo riferisce l'agenzia di stampa macedone Mia. Il parlamento è composto da 51 deputati della coalizione Vmro-Dpmne, 49 del Sdsm, mentre quattro partiti che rappresentano gli albanesi, Dui, Besa, l'Unione degli Albanesi e Dpa, hanno rispettivamente dieci, cinque, tre e due deputati. Ora il presidente della Macedonia deve entro dieci giorni assegnare il mandato per formare il governo al partito che ottiene la maggioranza.

20:52Calcio: 3 finalisti Pallone Oro Sudamerica, domani vincitore

(ANSA) - MONTEVIDEO, 30 DIC - Sono due giocatori dell'Atletico Nacional Medellin campione continentale, il venezuelano Alejandro Guerra e il colombiano Miguel Borja, e il brasiliano Gabriel Jesùs campione olimpico e del 'Brasilerao' i tre finalisti del Pallone d'Oro del Sudamerica. Lo ha reso noto il quotidiano uruguayano 'El Pais', che ogni anno assegna il premio tramite votazione della stampa specializzata. Domani verrà annunciato il nome del vincitore, che per regolamento deve essere un calciatore militante in club dell'America del Sud. Nel caso vinca Guerra, che in settimana è passato al Palmeiras, sarebbe la prima volta di un calciatore del Venezuela. Quest'anno il centrocampista è già stato premiato dalla Conmebol come miglior giocatore della Coppa Libertadores. Se invece vincerà Gabriel Jesùs, ex Palmeiras che da gennaio giocherà nel Manchester City, sarebbe la settima volta di un brasiliano, dopo Bebeto, Raì, Cafu, Romario, Neymar e Ronaldinho. Borja, ex Livorno, sarebbe invece il terzo colombiano dopo Valderrama e Gutierrez.

20:37Torino: Appendino, ‘c’è speranza che nel 2017 città riparta’

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - "Torino era una città divisa in due e lo è ancora, ma registro tra i cittadini una forte speranza per il futuro. Le idee sono molte e, anche se le risorse sono poche, c'è tanta voglia di lavorare, per cui confido che nel 2017 la città possa ripartire". Lo ha detto la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino, nella conferenza stampa di fine anno. "Abbiamo chiuso un bilancio che presentava forti criticità - ha detto la prima cittadina - iniziando a mettere ordine nei conti e, con una manovra da 58 milioni, abbiamo messo in sicurezza i servizi per i cittadini. Le sfide sono molte: a gennaio con la Regione Piemonte cercheremo di chiudere il Patto per Torino, poi ci occuperemo del bilancio previsionale", ha aggiunto la Appendino. Respinte le critiche di chi sostiene che molte scelte di questi mesi siano state prese in continuità con la passata amministrazione. "Non esiste un interruttore 'on-off', sarebbe un errore. Il cambiamento - ha concluso - va fatto con senso sabaudo".(ANSA).