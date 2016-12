00:03Calcio: Serie B

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Risultati della 21/a giornata del campionato di Serie B: Benevento-Pisa 1-0 Cittadella-Virtus Entella 2-1 Latina-Avellino 0-0 Pro Vercelli-Frosinone 2-0 Ternana-Ascoli 0-1 Trapani-Brescia 0-0 Verona-Cesena 3-0 Salernitana-Perugia 2-1 Novara-Carpi 2-1 Bari-Spal 1-1 (giocata ieri) Spezia-Vicenza 0-0 (giocata il 28 dicembre).

(ANSA) - WASHINGTON, 30 DIC - "Grande mossa ritardare (da parte di V. Putin). Ho sempre saputo che e' molto intelligente!": cosi' il presidente eletto Donald Trump ha commentato la decisione del leader del Cremlino di rinviare la risposta alle sanzioni Usa per i cyber attacchi in attesa di vedere la politica della futura amministrazione.

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a quanto si apprende, ha avuto nel pomeriggio un colloquio telefonico con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres alla vigilia del mandato dell'Italia nel Consiglio di Sicurezza Onu.

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Riprenderà l'11 gennaio in commissione Lavoro della Camera l'esame delle proposte di legge, di riforma del lavoro occasionale e accessorio, cioè dei voucher che era ferma da maggio. Il presidente della Commissione Cesare Damiano, primo firmatario di una delle proposte depositata lo scorso febbraio, spiega che "lo scopo della proposta non è di impedire i referendum, ma di fare una buona legge che eviti gli abusi verificatisi negli scorsi anni".

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 30 DIC - La Dda di Reggio Calabria ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 72 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, voto di scambio, violazione della legge Anselmi, corruzione, estorsione, truffa, falso ideologico e rivelazione di segreti d'ufficio. Tra le persone cui é stato notificato l'atto c'é il senatore Stefano Caridi (gruppo Gal), costituitosi nell'agosto scorso nel carcere di Rebibbia dopo che Palazzo Madama aveva concesso l'autorizzazione al suo arresto chiesto dalla Dda reggina. Insieme a Caridi sono coinvolti nell'inchiesta l'avvocato Giorgio De Stefano, l'ex parlamentare Paolo Romeo, l'ex sottosegretario della Regione Calabria Alberto Sarra, il presidente della Provincia di Reggio Giuseppe Raffa ed il dirigente della stessa Regione Calabria Francesco Chirico, nei confronti dei quali s'ipotizza l'accusa di avere fatto fatto di una componente "riservata" della 'ndrangheta reggina.

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Certo non il miglior esordio stagionale possibile per Andy Murray al "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all'ottava edizione, che ha aperto di fatto il 2017. Sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti in semifinale lo scozzese, numero uno del mondo, ha ceduto per 7-6(4) 6-4 al belga David Goffin (n. 11 Atp). Il 29enne di Dunblane non ha giocato un brutto match ma è apparso ancora un po' "imballato" dalla preparazione atletica off-season: nel secondo set Andy è stato anche avanti di un break e nel decimo gioco ha perso servizio e match dopo essere stato avanti 40-0 (ha subito un parziale di 5 punti consecutivi). Al di la dei "demeriti" di Murray, grandissima prova di Goffin che ha spinto dal primo all'ultimo "quindici", tirando sempre negli immediati dintorni delle righe.

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 DIC - E' polemica per lo spot dedicato al terremoto pubblicato sulla pagina Facebook della Croce rossa italiana nel quale compaiono anche alcune immagini del crollo della Basilica di Assisi, avvenuto nel 1997. Il Comune ne ha chiesto la "rimozione immediata", sostenendo che lo spot riporta "in maniera scorretta immagini di repertorio inerenti, tra le altre, il crollo della Basilica di San Francesco d'Assisi risalenti al terremoto del '97 che nulla hanno a che vedere con la realtà attuale di Assisi, una città uscita illesa dagli eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre scorso". "Chiederemo alla Croce rossa italiana un'assunzione di responsabilità che, oltre alla rimozione del post dai social, prevede la pubblicazione di una nota dettagliata per spiegare agli utenti la provenienza e la data delle immagini pubblicate" ha annunciato il vicepresidente della Regione Umbria con delega al Turismo, Fabio Paparelli. Sostenendo che il filmato "lascia sgomenti".