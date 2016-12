11:25Migranti: in 169 su barcone, soccorsi in mare Salento

(ANSA)- TRICASE (LECCE), 31 DIC - Sono 169 i migranti di varie nazionalità soccorsi nella notte nel mare del Salento mentre erano in procinto di sbarcare a Marina Serra, località di Tricase. Erano in difficoltà a bordo di un barcone di 15 metri arrivato a ridosso di un ristorante, il "Grotta matrona" che si affaccia sulla scogliera. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli. Sul posto gli equipaggi di due motovedette e di un velivolo mentre due mercantili in transito nel canale d'Otranto sono stati fatti dirottare nella zona.I migranti, tra cui dieci donne e venti minorenni, sono di nazionalità pakistana,indiana, afgana. C'é anche un iraniano.Centosette migranti sono stati condotti al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto, altri 62 invece sono stati smistati nel palazzetto dello sport di Galatina adibito per l'emergenza a centro di accoglienza, essendo il centro idruntino ormai saturo. A causa delle avverse condizioni meteo marine il barcone non può essere al momento recuperato

10:41Terrorismo:più controlli e espulsioni per irregolari

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Con una circolare alle questure il capo della Polizia Franco Gabrielli ha intensificato i servizi per i controlli e l'allontanamento degli stranieri irregolari. La circolare sottolinea l'importante apporto di questi controlli "nell'attuale contesto di crisi a fronte di una crescente pressione migratoria e di uno scenario internazionale connotato da instabilità e da minacce che impongono di profondere massimo impegno nelle attività volte a mantenere il territorio 'sotto controllo'. Nella circolare Gabrielli invita dunque a "conferire massimo impulso all'attività di rintraccio dei cittadini stranieri in posizione irregolare attraverso una specifica attività di controllo delle diverse Forze di Polizia". Il Capo della Polizia raccomanda inoltre come in caso di rintraccio di stranieri irregolari si "assumano diretti contatti con gli uffici immigrazione delle Questure cui spetta l'avvio delle procedure per l'adozione dei provvedimenti di espulsione".

10:32Australia: calca a fine concerto, 60 feriti

(ANSA) - MELBOURNE (AUSTRALIA), 31 DIC - Circa 60 persone sono rimaste ferite nella calca della folla che stava lasciando un concerto nello stato australiano di Victoria. L'incidente è avvenuto venerdì sera al 'Falls music and arts festival'. Nessuno si troverebbe in pericolo di vita, ma una ventina di persone sono state portate in ospedale con ferite gravi.

10:23Doppia attentato a mercato Baghdad, almeno 18 morti

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Almeno 18 persone sono morte e altre 43 sono rimaste ferite in una doppia esplosione avvenuta in un mercato affollato di Baghdad. Lo riferisce Al Jazeera che cita alcuni funzionari. L'attacco, avvenuto nel quartiere di Al Sinak nella capitale irachena, è stato poi confermato dalla polizia. Il duplice attentato, riferiscono diversi media, è avvenuto nelle prime ore del mattino quando il mercato è molto affollato. Pochi ancora i dettagli sulla dinamica, ma un portavoce della polizia ha riferito che la prima esplosione è stata provocata da una bomba piazzata lungo la strada; subito dopo un kamikaze si è fatto esplodere in mezzo alla folla. Al momento, il bilancio delle vittime varia tra 18 e 23.

09:42Siria: oggi voto Consiglio sicurezza Onu su tregua

(ANSA) - NEW YORK, 31 DIC - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha programmato per oggi la votazione sulla risoluzione per approvare l'accordo di cessate il fuoco in Siria mediato da Russia e Turchia, e per ribadire il supporto a una tabella di marcia per la pace che inizi con un governo di transizione. La risoluzione promossa dalla Russia chiede anche "un rapido, sicuro e senza ostacoli" accesso per fornire aiuti umanitari in tutto il Paese. E guarda a un incontro a fine gennaio tra il governo siriano e l'opposizione nella capitale kazaka Astana "come una parte importante del processo politico siriano facilitato dalle Nazioni unite".

09:38Usa: Cessna precipita in baia Seattle, 4 morti

(ANSA) - WASHINGTON, 31 DIC - Sono stati individuati in un burrone boscoso della Dabob Bay, a est di Quilcene, Washington, i resti del Cessna scomparso dopo essere decollato da Seattle. Lo rendono noto i soccorritori, precisando che nessuno dei quattro occupanti è sopravvissuto. La guardia costiera ha invece sospeso in serata le ricerche di un altro Cessna decollato da Cleveland, Ohio, e scomparso poco dopo sul lago Erie. A bordo c'erano un dirigente di una società di distribuzione di bevande e altre cinque persone.

09:19Hacker russi: intrusione in rete elettrica Vermont

(ANSA) - WASHINGTON, 31 DIC - Hacker russi sono penetrati in una rete elettrica del Vermont. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti americani sotto anonimato, che precisano di non conoscere le intenzioni dei pirati informatici. La scoperta è stata possibile grazie alla condivisione, da parte delle autorità federali con le utility nazionali, dei codici associati alle operazioni degli hacker russi, in questo caso 'Grizzly Steppe'. L'intrusione ha il sapore di uno sberleffo dopo le sanzioni americane, a dimostrazione che gli hacker russi continuano la loro azione di disturbo incuranti delle conseguenze.