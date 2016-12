15:34Capodanno: Auckland dà il benvenuto al 2017

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - E' Auckland, nel New Zealand, seguita a breve giro di boa da Sydney, la prima tra le grandi metropoli al mondo a dare il benvenuto al 2017. Fuochi d'artificio sparati dalla Sky Tower, nel centro della città, hanno accolto l'anno nuovo tra le centinaia di persone a festeggiare. Ed è Capodanno anche in Polinesia e nelle isole del Pacifico, incluse Samoa, Tonga e Kiribati.

15:25Usa: si blocca ruota a luna park, 21 intrappolati per 7 ore

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Almeno 21 persone sono rimaste intrappolate per 7 ore a 45 metri da terra dopo il blocco di una delle ruote panoramiche in un luna park della California. L'incidente è avvenuto al Knotts Berry Farm di Los Angeles dove la ruota (Sky cabin), da dove si osserva il panorama chiusi dentro una capsula, è una delle principali attrazioni. I soccorritori, intervenuti subito sul posto, hanno tratto in salvo i turisti ad uno ad uno.

15:15Mafia:difetto motivazione gip, scarcerati affiliati Scu

(ANSA) - LECCE, 31 DIC - Tornano in libertà per decisione del Tribunale del Riesame di Lecce circa venti arrestati il 12 dicembre scorso nell'ambito dell'operazione Omega su due clan della Scu operativi nel brindisino. Tra le persone rimesse in libertà figurano anche indagati per associazione mafiosa. La decisione dei giudici del Riesame è stata presa accogliendo il ricorso dei legali degli indagati che contestavano l'assenza di una motivazione del gip nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (emessa a carico di 58 persone) richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguita dai carabinieri. I reati contestati a vario titolo sono, associazione mafiosa, omicidio, armi e droga, e un attentato dinamitardo della villetta di un maresciallo dei carabinieri. Tutti gli indagati che hanno presentato ricorso al Riesame, hanno ottenuto l'annullamento del provvedimento restrittivo, e sono tornati in libertà. Altri ricorsi saranno discussi il 3 gennaio prossimo.

15:15Carabinieri pagano hotel a mamma e figlia immigrate

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Davanti a mamma e figlia di 3 anni in cerca di un riparo non ci hanno pensato due volte: le hanno accompagnate in un albergo e hanno pagato loro il soggiorno al caldo, offrendo anche vestiti ed un pasto. E' quanto accaduto lo scorso 29 dicembre a Roma, quando due carabinieri della stazione San Pietro, gli appuntati Andrea Castiello e Salvatore Fontana, hanno risposto alla chiamata della madre superiora delle "Suore della Redenzione Villa Mater Admirabilis" di via Pineta Sacchetti, nel quartiere Trionfale, che chiedeva aiuto per sistemare mamma e figlia congolesi. I due militari hanno così deciso di ospitare a loro spese in un albergo vicino le due bisognose, fornendo loro anche vestiti puliti, un pasto e latte e biscotti per la colazione del giorno dopo. "Siete i miei angeli", ha detto Mireille, 33 anni del Congo in attesa di asilo politico, che poi ha abbracciato i due carabinieri per una foto ricordo che probabilmente porterà per sempre nel cuore.

15:01Migranti: Meloni, svolta che non esiste, ora blocco navale

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Sfidando ogni senso del ridicolo, il Governo Gentiloni annuncia una svolta nelle politiche di accoglienza degli immigrati. Il nuovo ministro dell'Interno Minniti ha annunciato un maggior controllo degli irregolari sul territorio e che le espulsioni 'saranno raddoppiate' passando dalle attuali 5 mila l'anno a 10 mila. Peccato che ogni anno sbarcano in Italia più di 170 mila clandestini. Questa gente crede che gli italiani siano tutti scemi". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Gli stessi che hanno fatto entrare 500 mila clandestini in tre anni e che continuano a usare la nostra Marina militare per fare il servizio navetta dal Nord Africa all'Italia, gli stessi che hanno rinunciato a controllare le nostre frontiere e che spendono miliardi di euro per "l'accoglienza" ora annunciano solennemente una svolta che non esiste. L'unica svolta seria sarebbe quella di fermare l'invasione attraverso un blocco navale al largo delle coste libiche".

14:59Migranti: Salvini, governo cambia, anche loro ‘razzisti’?

(ANSA) - ROMA, 31 DIC -"Immigrati, cambia la posizione del governo: aumenteranno retate, controlli e rimpatri, riapriranno i Cie, raddoppieranno le espulsioni. Ma come...... Non era mica tutto sotto controllo? Non eravamo io e la Lega ad essere razzisti e a inventare paure? Intanto grazie al Pd in tre anni ne sono sbarcati oltre 500.000. Dai Amici, nel 2017 andiamo a governare e poi... tutti a casa!" Così il segretario della Lega Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.

14:20Leader Boko Haram incita i suoi, massacrate e rapite

(ANSA) - MAIDUGURI (NIGERIA), 31 DIC - Il leader del gruppo integralista islamico Boko Haram, Abubakar Shekau, ha incitato i suoi a "uccidere, fare a pezzi, rapire e far scoppiare bombe ovunque" in un nuovo video nel quale smentisce il governo nigeriano che affermava che il gruppo era stato schiacciato. "Sono qui, vivo e vegeto", "la battaglia è solo all'inizio", dichiara Shekau nel video. I militari hanno affermato di aver ucciso il leader almeno tre volte.