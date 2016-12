18:40A Bologna la 49/a marcia della pace, sicurezza rafforzata

(ANSA) - BOLOGNA, 31 DIC - E' nel segno della nonviolenza la 49/a marcia nazionale per la pace, per la prima volta a Bologna, con misure di sicurezza rafforzate per il rischio attentati. Dopo la partenza dai giardini Margherita, la marcia organizzata dalla Cei in collaborazione con Caritas, Azione Cattolica, Pax Christi e Arcidiocesi tocca Piazza San Domenico, dove è previsto un momento interreligioso, la Basilica di San Petronio, il Paladozza e, infine, la Basilica di San Francesco con la celebrazione della messa da parte dell'arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi. "E' un momento importante di scelta. Scegliere da quale parte stare, con le vittime e per la pace", ha detto Zuppi. Quanto alla presenza di tutte le religioni, "è sempre stato così - ha ricordato - fin dalla prima giornata della pace. La pace non si fa a pezzi, la guerra fa a pezzi e divide. La pace unisce, non posso stare in pace senza gli altri". Tra i partecipanti il sindaco di Bologna, Virginio Merola, e il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti. (ANSA).

18:36Capodanno:Cc sequestrano 800kg botti vicino ditta vernici

(ANSA) - PRATO, 31 DIC - Oltre 800 chili di 'botti' irregolari e detenuti illegalmente sono stati sequestrati dai carabinieri a Prato: i fuochi d'artificio erano stivati in un capannone adibito a magazzino di tessuti, vicino ad una ditta di vernici e prodotti chimici. Il sequestro degli 830 chili di giochi pirotecnici è stato portato a termine dai militari del nucleo investigativo di Prato in un capannone del Macrolotto. I carabinieri hanno bloccato due cittadini cinesi, uno regolare sul territorio nazionale e l'altro senza fissa dimora, entrambi 30enni, proprio mentre stavano scaricando alcuni scatoloni contenenti i botti.(ANSA).

18:29Cina: Xi, nel 2017 ridurremo povertà e difenderemo i confini

(ANSA-AP) - PECHINO, 31 DIC - Auguri di buon anno all'insegna della 'grandeur' cinese per il presidente Xi Jinping, che ha promesso di continuare a lavorare per ridurre la povertà e per difendere la sovranità territoriale, rispetto alle isole contese. Il leader cinese, parlando in tv con uno sfondo raffigurante la Grande Muraglia, ha ricordato i successi in campo scientifico e aerospaziale, e il crescente ruolo della Cina negli affari mondiali. Quanto alle isole contese con le Filippine nel Mar Cinese meridionale, dopo che la Corte d'arbitrato Onu che ha respinto le rivendicazioni di Pechino, Xi ha assicurato che il Paese proseguirà nel suo sviluppo pacifico ma difenderà risolutamente i suoi diritti marittimi: "Se qualcuno pone un problema su questo, il popolo cinese non sarà mai d'accordo", ha avvertito. Poi il suo messaggio alla nazione ha virato verso toni populistici, con un passaggio sull'impegno a migliorare le condizioni di vita, del lavoro, dell'educazione, della casa della popolazione.

18:15Incendio in albergo a Camogli, alcune persone intossicate

(ANSA) - GENOVA, 31 DIC - Un incendio è divampato intorno alle 14 a Camogli in via Cuneo. Le fiamme sarebbero partite da un locale dell'albergo Selene e si sarebbero propagate a un appartamento adiacente. Sul posto venti uomini dei vigili del fuoco, con sette mezzi, i carabinieri e le ambulanze del 118. I pompieri hanno aiutato i residenti a uscire dal palazzo munendoli di maschere e autorespiratori. Alcune persone sono state trasferite al pronto soccorso per un principio di intossicazione per il forte fumo sprigionato dalle fiamme.

18:09Atletica: l’etiope Muktar Edris vince Boclassic 2016

(ANSA) - BOLZANO, 31 DIC - L'etiope Muktar Edris ha vinto con il tempo di 28'52" la 42/a Boclassic, una delle corse di San Silvestro più importanti a livello internazionale, che si è svolta a Bolzano. Secondo posto per il suo connazionale Imane Merga (28'54"), terzo il keniano Jairus Birech (28'57"). Migliore degli italiani il trentino di origine etiope Yemaneberhan Crippa al settimo posto con il tempo di 29'56". La Boclassic ha attraversato i vicoli del centro storico di Bolzano. Corridori d'elite, atleti amatoriali, handbiker e le categorie dei giovani, tutti hanno percorso lo stesso tracciato di 1250 metri che da piazza Walther, sede del mercatino di Natale, prosegue per le vie del centro e i Portici per tornare a piazza Walther. Mentre la corsa elite di 10 km prevede 8 giri del percorso, le donne hanno percorso 5 km pari a 4 giri. Fra le donne ha vinto la keniana Agnes Tirop in 15'44". Seconda e terza le etiopi Gelete Burka in 15'49" e Etenesh Diro in 16'18". (ANSA).

18:05Calcio: Scozia, Celtic batte anche i Rangers

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nessuna sorpresa nell' 'Old firm' di San Silvestro a Glasgow. Il Celtic, come da pronostico, si è imposto, per 2-1, nella classica sfida con i rivali Rangers, proseguendo imbattuto la sua marcia trionfale nel campionato scozzese. E' la 19/a vittoria su 20 incontri, la 15/a di fila, per i biancoverdi, che non si sono fermati nemmeno nella tana dei cugini, a Ibrox Park, davanti a oltre 50mila tifosi. Una vittoria firmata dal giovane francese Dembele (33' pt) e da Sinclair (25' st) e che porta a 19 i punti di distacco sui cugini, che erano andati in vantaggio a inizio gara con Miller (12' pt).

17:04Migranti: indagine Dda Roma-Guardia costiera, tre arresti

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Tre cittadini eritrei sono stati arrestati nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Roma, condotta dal Nucleo speciale d'intervento della Guardia Costiera: sono risultati coinvolti, a vario titolo, in un traffico di migranti. Gli arrestati, di età compresa tra i 30 e i 40 anni, sono stati fermati uno in provincia di Viterbo e due a Roma. Le indagini hanno consentito di scoprire un'organizzazione dedita all'immigrazione illegale, attraverso un meccanismo che puntava a massimizzare i guadagni "a sprezzo - sottolineano gli investigatori - della dignità dei migranti e della loro incolumità". L'inchiesta ha infatti preso il via proprio dalla denuncia di alcuni parenti di persone scomparse durante le traversate.