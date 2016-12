20:49Siria: Onu approva iniziativa pace Russia-Turchia

(ANSA) - NEW YORK, 31 DIC - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione a supporto degli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alla violenza in Siria e per dare un forte impulso ai negoziati di pace.

20:46Ragazzini rubano statua Gesù in presepe, identificati

(ANSA) - BERGAMO, 31 DIC - Tre ragazzini, due marocchini e un albanese, di cui due minorenni, hanno rubato la statua di Gesù Bambino collocata in una capanna in piazza Manara a Treviglio. Il furto nella tarda serata di ieri: la statua è stata ritrovata nella giornata di oggi. Il sindaco Juri Imeri ha diffuso su Facebook le immagini del furto (ripreso dalle telecamere del vicino municipio), lanciando l'appello alla popolazione e chiedendo la collaborazione nell'identificare i tre ladruncoli. Cosa puntualmente avvenuta: la polizia locale è infatti riuscita a identificare gli autori, che oggi pomeriggio hanno restituito la statuetta. "Non si dica che sono goliardate. Vergogna!", ha commentato il primo cittadino.

20:34India: Modi difende stretta monetaria

(ANSA) - NEW DELHI, 31 DIC - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha difeso oggi con energia il piano varato due mesi fa per ridurre le transazioni in contanti, sottolineando che si tratta di "una dura lotta alla corruzione", e annunciando misure e agevolazioni creditizie per i poveri e per quanti gestiscono piccole o medie iniziative commerciali. Rivolgendosi alla Nazione con un discorso in tv di 70 minuti, Modi ha sostenuto che in India "esisteva un uso sproporzionato del denaro contante" che aveva "creato una economia parallela". Dopo aver ringraziato la gente per la pazienza mostrata in queste settimane - restrizioni ai prelievi di denaro contante e interminabili code - il premier ha annunciato una serie di provvedimenti. Si tratta di crediti bancari con riduzioni degli interessi per i poveri per acquisto di case o costruzioni in zona rurale; prestiti per agricoltori e per gestori di micro, piccole e medie imprese, maggiori interessi bancari per gli anziani, e un bonus di 6.000 rupie (84 euro) per le donne incinte.

19:56Anziano trovato morto in casa,forse intossicazione monossido

(ANSA) - BUGGIANO (PISTOIA), 31 DIC - Un uomo di 75 anni è stato trovato morto nella sua casa a Buggiano: nella stanza c'era un braciere con cui riscaldarsi e l'ipotesi è che la morte sia stata causata da intossicazione di monossido. Sul posto, secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco, la Misericordia di Uzzano e i carabinieri. E' stata la moglie ad aprire la porta ai sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare.

19:39Sci: Irene Curtoni e Sala campioni italiani di slalom

(ANSA) - POZZA DI FASSA (TRENTO), 31 DIC - I lombardi Tommaso Sala ed Irene Curtoni sono i nuovi campioni italiani di slalom speciale. I due si sono imposti nelle rispettive gare dei campionati assoluti a Pozza di Fassa, sulla pista Aloch alla luce dei riflettori. Nella gara uomini, secondo posto e argento per l'altoatesino Manfred Moelgg e medaglia di bronzo per il trentino Federico Liberatore. Nella gara donne, Curtoni si e' imposta sulla altoatesina Vivien Insam, di soli 19 anni, mentre terza e' arrivata la piemontese Nicole Agnelli.

19:31Calcio: 4-2 allo Stoke, Chelsea chiude l’anno col ’13’

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Il Chelsea di Antonio Conte centra la 13/a vittoria di fila in Premier League - eguagliato il record detenuto dall'Arsenal - battendo 4-2 lo Stoke City. Già sicuri di chiudere il 2016 in vetta, i Blues hanno ampliato il vantaggio sulle inseguitrici, Liverpool e Manchester City, che si affronteranno più tardi. Buona chiusura d'anno anche per Claudio Ranieri, con il Leicester che ha sconfitto 1-0 il West Ham grazie ad una rete di Slimani. I campioni si portano a quota 20 punti in classifica, in zona più tranquilla. Vince anche, 4/o successo consecutivo, il Manchester United di Josè Mourinho, 2-1 in rimonta sul Middlesbrough con i gol nel finale di Martial e Pogba.

19:13Atletica: We run Rome, vincono Irabaruta e Beaugrande

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - L'atleta del Burundi Olivier Irabaruta e la francese Cassandre Beaugrande sono i vincitori della sesta edizione della Atleticom We run Rome, consueto appuntamento del giorno di San Silvestro nella Capitale cui hanno partecipato oltre 10.000 sportivi sulla distanza dei 10 e dei 5 chilometri. Irabaruta ha tagliato il traguardo con il tempo di 28'46'', battendo in volata il grande favorito della vigilia, l'atleta keniano già trionfatore alla Maratona di New York Stanley Biwott (28'52''). Terzo il francese Florian Carvalho, vincitore della passata edizione, con il tempo di 28'54''. Primo degli italiani Stefano La Rosa (29'18''). In campo femminile, la 19enne Beaugrande, con il tempo di 33'12, ha preceduto Valeria Straneo (33'21'') e la connazionale Christelle Daunay (33'32'').