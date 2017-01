09:37Scoppia ordigno a Firenze, poliziotto ferito

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Un artificiere della Polizia è rimasto ferito a Firenze dallo scoppio di un ordigno trovato davanti alla sede di una libreria che fa riferimento a Casa Pound. Una pattuglia della polizia aveva trovato un involucro sospetto davanti al locale in via Leonardo Da Vinci, non lontano dal centro storico. Secondo le prime informazioni, gli artificieri giunti sul posto hanno lavorato all'ispezione o al disinnesco del pacco-bomba e uno è rimasto ferito dall'esplosione. Tutto è accaduto attorno alle 5:30 di oggi.

04:22Botti: 40 interventi Vvf in Campania, cassonetti in fiamme

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Ventidue interventi a Napoli e provincia e 18 nelle altre province per i botti: è il primo bilancio del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo Gaetano Vallefuoco, per il quale finora non ci sono situazioni gravi. Numerosi le azioni di spegnimento di cassonetti in fiamme e sterpaglie. A Caserta pompieri in azione per un incendio ad un balcone. Nel Napoletano segnalati 13 incendi che hanno riguardato parti di case o aree vicine. Episodi nei quali non ci sono stati feriti.

03:55Turchia: attacco in una discoteca di Istanbul, 35 morti

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - E' di almeno 35 morti e 40 feriti il bilancio di un attacco armato avvenuto in una famosa discoteca di Istanbul nella notte di Capodanno. L'attentato è stato compiuto da almeno un assalitore vestito da Babbo Natale che ha fatto irruzione verso l'1:30 ora locale nel 'Reina', nel distretto di Besiktas. Il governatore della provincia di Istanbul parla di "atto terroristico". La Farnesina sta verificando se anche italiani fossero all'interno del locale al momento dell'attentato.

21:59Venezuela: scarcerato oppositore Rosales

(ANSA) - CARACAS, 31 DIC - Il Venezuela ha scarcerato l'ex candidato presidenziale dell'opposizione Manuel Rosales, arrestato nel 2015, e alcuni studenti finiti in prigione nel 2014 per proteste contro il governo chavista di Nicolas Maduro. Rosales, ex governatore dello stato di Zulia, candidato presidenziale nel 2006 contro Hugo Chavez, era stato arrestato nell'ottobre dell'anno scorso con l'accusa di illecito arricchimento dopo essere tornato dall'esilio in Perù. Fra gli studenti rilasciati, il più noto è Gerardo Carrero, che guidò una protesta contro la repressione fuori dalla sede dell'Onu. Secondo alcune organizzazioni per i diritti umani, in Venezuela restano in carcere almeno 100 oppositori politici.

20:49Siria: Onu approva iniziativa pace Russia-Turchia

(ANSA) - NEW YORK, 31 DIC - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione a supporto degli sforzi di Russia e Turchia per porre fine alla violenza in Siria e per dare un forte impulso ai negoziati di pace.

20:46Ragazzini rubano statua Gesù in presepe, identificati

(ANSA) - BERGAMO, 31 DIC - Tre ragazzini, due marocchini e un albanese, di cui due minorenni, hanno rubato la statua di Gesù Bambino collocata in una capanna in piazza Manara a Treviglio. Il furto nella tarda serata di ieri: la statua è stata ritrovata nella giornata di oggi. Il sindaco Juri Imeri ha diffuso su Facebook le immagini del furto (ripreso dalle telecamere del vicino municipio), lanciando l'appello alla popolazione e chiedendo la collaborazione nell'identificare i tre ladruncoli. Cosa puntualmente avvenuta: la polizia locale è infatti riuscita a identificare gli autori, che oggi pomeriggio hanno restituito la statuetta. "Non si dica che sono goliardate. Vergogna!", ha commentato il primo cittadino.

20:34India: Modi difende stretta monetaria

(ANSA) - NEW DELHI, 31 DIC - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha difeso oggi con energia il piano varato due mesi fa per ridurre le transazioni in contanti, sottolineando che si tratta di "una dura lotta alla corruzione", e annunciando misure e agevolazioni creditizie per i poveri e per quanti gestiscono piccole o medie iniziative commerciali. Rivolgendosi alla Nazione con un discorso in tv di 70 minuti, Modi ha sostenuto che in India "esisteva un uso sproporzionato del denaro contante" che aveva "creato una economia parallela". Dopo aver ringraziato la gente per la pazienza mostrata in queste settimane - restrizioni ai prelievi di denaro contante e interminabili code - il premier ha annunciato una serie di provvedimenti. Si tratta di crediti bancari con riduzioni degli interessi per i poveri per acquisto di case o costruzioni in zona rurale; prestiti per agricoltori e per gestori di micro, piccole e medie imprese, maggiori interessi bancari per gli anziani, e un bonus di 6.000 rupie (84 euro) per le donne incinte.