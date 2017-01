13:14Mattarella: Bebe Vio “grazie, mitico Presidente”

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Non ci potevo credere... Quando ho sentito che dopo Renzi, anche il mitico presidente Mattarella ha voluto dare importanza allo sport paralimpico attraverso di me mi sono emozionata moltissimo". Bebe Vio racconta all'Ansa il suo Capodanno da ricordare, con la citazione come esempio nel discorso del presidente della Repubblica. "Grazie alle Paralimpiadi di Rio - aggiunge Vio - abbiamo ispirato tante persone, risvegliato l'animo degli italiani e iniziato un nuovo corso...". "Grazie Presidente - conclude - e grazie a tutti gli atleti olimpici e paralimpici che danno lustro all'Italia".

12:49Capodanno: botti, 184 i feriti, in calo

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - I festeggiamenti per il Capodanno fanno registrare, come nei due anni precedenti, una diminuzione degli incidenti dovuti ai botti. In particolare, fa sapere la polizia nel consueto bilancio di inizio anno, non si registrano episodi mortali e il numero dei feriti, 184 (di cui 44 ricoverati), è in calo rispetto ai 190 dello scorso anno. Si registra invece un incremento dei ferimenti dovuti all'uso delle armi da fuoco (6 rispetto ai 3 dell'anno scorso). Aumenta anche il numero dei minori feriti, 48 rispetto ai 38 dell'anno scorso.

12:27Papa: divisi e frammentati, viviamo vuoto e solitudine

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 GEN - "La perdita dei legami che ci uniscono, tipica della nostra cultura frammentata e divisa, fa sì che cresca questo senso di orfanezza e perciò di grande vuoto e solitudine". Lo ha detto Papa Francesco rilevando che "l'orfanezza spirituale ci fa perdere la memoria di quello che significa essere figli, essere nipoti, essere genitori, essere nonni, essere amici, essere credenti. Ci fa perdere la memoria del valore del gioco, del canto, del riso, del riposo, della gratuità". Occorre dunque uscire dalla "corrosiva malattia della orfanezza spirituale", la malattia del narcisista, definita dal Papa un "cancro". Occorre prendersi cura degli altri come fa Maria e come fanno le madri. "Una società senza madri sarebbe una società senza pietà, che ha lasciato il posto soltanto al calcolo e alla speculazione". E Maria ha insegnato che "l'umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti" e "non c'è bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti".

12:15Capodanno: sarda la prima nata in Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 1 GEN - E' cagliaritana la prima nata del 2017. A mezzanotte in punto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico Universitario di Monserrato (Cagliari) è venuta alla luce la piccola Nicole Serrao, rendendo felicissimi la mamma Ilaria Cotza e il papà Igor. Le fasi del parto naturale sono state seguite dell'ostetrica Selenia Pinna e dal ginecologo Michele Peiretti. La piccola Nicole pesa 2 chili e 460 grammi ed è lunga 43 centimetri. I genitori vivono a Villasalto, nel cagliaritano. Ilaria è entrata nel Reparto, diretto dal professor Gian Benedetto Melis, alle 20:38 già in travaglio, partorendo a mezzanotte in punto. (ANSA).

09:37Scoppia ordigno a Firenze, poliziotto ferito

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Un artificiere della Polizia è rimasto ferito a Firenze dallo scoppio di un ordigno trovato davanti alla sede di una libreria che fa riferimento a Casa Pound. Una pattuglia della polizia aveva trovato un involucro sospetto davanti al locale in via Leonardo Da Vinci, non lontano dal centro storico. Secondo le prime informazioni, gli artificieri giunti sul posto hanno lavorato all'ispezione o al disinnesco del pacco-bomba e uno è rimasto ferito dall'esplosione. Tutto è accaduto attorno alle 5:30 di oggi.

04:22Botti: 40 interventi Vvf in Campania, cassonetti in fiamme

(ANSA) - NAPOLI, 1 GEN - Ventidue interventi a Napoli e provincia e 18 nelle altre province per i botti: è il primo bilancio del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo Gaetano Vallefuoco, per il quale finora non ci sono situazioni gravi. Numerosi le azioni di spegnimento di cassonetti in fiamme e sterpaglie. A Caserta pompieri in azione per un incendio ad un balcone. Nel Napoletano segnalati 13 incendi che hanno riguardato parti di case o aree vicine. Episodi nei quali non ci sono stati feriti.

03:55Turchia: attacco in una discoteca di Istanbul, 35 morti

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - E' di almeno 35 morti e 40 feriti il bilancio di un attacco armato avvenuto in una famosa discoteca di Istanbul nella notte di Capodanno. L'attentato è stato compiuto da almeno un assalitore vestito da Babbo Natale che ha fatto irruzione verso l'1:30 ora locale nel 'Reina', nel distretto di Besiktas. Il governatore della provincia di Istanbul parla di "atto terroristico". La Farnesina sta verificando se anche italiani fossero all'interno del locale al momento dell'attentato.