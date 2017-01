15:34Contadino cade nel pozzo, salvato in Ogliastra

(ANSA) - NUORO, 1 GEN - Tragedia sfiorata questa mattina nelle campagne di Bari Sardo, in Ogliastra. Un agricoltore di 66 anni è caduto all'interno di un pozzo, profondo 10 metri, mentre effettuava dei controlli a una pompa di sollevamento dell'irrigazione. E' stato salvato dai vicini di podere e dai Vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato dal personale del 118 nell'ospedale di Lanusei dove è stato sottoposto a controlli ma fortunatamente non corre pericolo di vita. L'incidente è avvenuto alle 10 quando il contadino è scivolato all'interno del pozzo, dove l'acqua ha attutito la caduta, e dove non ha perso conoscenza. Le sue urla così sono state sentite dai vicini che hanno dato l'allarme e nel frattempo lo hanno aiutato a uscire dal pozzo grazie ad una corda. Operazione che è stata portata a compimento dai vigili che lo hanno consegnato al personale dell'ambulanza. Sul posto anche i carabinieri di Bari Sardo. (ANSA).

15:30Mattarella al Papa, grande generosità italiani con migranti

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Nell'ambito della grave crisi internazionale di cui l'imponente fenomeno migratorio è espressione, l'opera di accoglienza ed integrazione di coloro - profughi e migranti - che raggiungono il nostro Paese, è testimone della sensibilità e dell'azione delle Istituzioni nazionali ma, soprattutto, della grande generosità degli italiani". E' un passaggio del saluto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha inviato a Papa Francesco, in occasione della 50a Giornata Mondiale della Pace.

15:29Tenta violentare turista in hotel centro Roma,preso portiere

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Un portiere di un albergo del centro storico di Roma ha tentato di violentare nella notte una turista svedese nella sua camera. A quanto riferito dai vigili urbani, intorno alle 4.30 un gruppo di turisti svedesi ha avvicinato in strada una pattuglia chiedendo aiuto per una loro connazionale. Sul posto gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e del Gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale che hanno avviato indagini nell'hotel di via del Corso ed estrapolato le immagini delle telecamere interne. Secondo quanto si è appreso, il portiere notturno, un egiziano di 36 anni, è stato ripreso nei filmati mentre usciva seminudo dalla stanza della trentenne svedese. L'uomo è stato fermato. "È un episodio che ovviamente ci indigna. Questi fenomeni sono assolutamente intollerabili. Devo ringraziare la polizia locale che è subito intervenuta", ha detto la sindaca di Virginia Raggi che ha incontrato la turista. La 30enne è ancora sotto choc e si è salvata solo grazie alle grida che hanno allertato amici e vigili urbani.

15:20Tennis: Hopman Cup, primo punto agli Usa

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Partenza sprint degli Stati Uniti alla 29/a edizione della Hopman Cup 2017, esibizione mista per nazioni in programma fino a sabato a Perth. Il team a stelle e strisce formato da Coco Vandeweghe e Jack Sock si è imposto per 3-0 sulla Repubblica Ceca di Lucie Hradecka - chiamata in extremis a sostituire la sfortunata Petra Kvitova - e Adam Pavlasek. Domani ci sarà però l'attesissimo ritorno in campo di Roger Federer, assente dai campi di gioco dallo scorso luglio. Il fuoriclasse svizzero farà coppia con la giovane stella Belinda Bencic nella prima sfida, contro la Gran Bretagna. Federer manca dalla Hopman Cup da 16 anni: nel 2001 vinse il trofeo in coppia con Martina Hingis.

15:17Londra, Isis vuole attacchi in Gb con armi chimiche

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - L'Isis vuole compiere attacchi su larga scala per provocare stragi di massa in Gran Bretagna e non ha nessun tipo di "remora morale" ad usare armi chimiche. E' l'allarme lanciato dal ministro della Sicurezza britannico Ben Wallace in un'intervista al Sunday Times. Wallace ha citato i report sull'utilizzo di armi chimiche da parte di miliziani Isis in Siria e Iraq e ha riferito che le autorità marocchine hanno bloccato una cellula a febbraio che custodiva sostanze utili per fabbricare una bomba sporca o un veleno mortale.

15:16Istanbul: Alfano, ‘finora non ci sono italiani coinvolti’

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Finora non risultano italiani coinvolti nell'attentato di Istanbul. Lo afferma il ministro degli Esteri Angelino Alfano al Tg2. "Siamo in contatto con gli italiani" che sono a Istanbul e "fin qui, fortunatamente, non ci sono riscontri negativi". Comunque, ha aggiunto Alfano, l'Unità di Crisi della Farnesina è attiva 24 ore su 24.

14:30Capodanno: marcialonga Nicolaiana con primo tuffo a Bari

(ANSA) - BARI, 1 GEN - Si è conclusa con il coraggioso tuffo in mare dalla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, la tradizionale marcialonga Nicolaiana con la quale decine di runners hanno inaugurato a Bari il nuovo anno. L'iniziativa è giunta alla 18/a edizione. Dopo la messa e la benedizione del priore della basilica di s.Nicola, la marcialonga si snoda per le strade del centro storico di Bari e sul lungomare dove all'arrivo sulla spiaggia, i podisti più coraggiosi si tuffano in mare.