17:44Calcio: Juventus riprende allenamenti, c’è Rincon

(ANSA) - TORINO, 1 GEN - È ricominciata questo pomeriggio l'attività della Juventus in vista della ripresa del campionato in programma domenica contro il Bologna. La squadra di Allegri è scesa in campo a Vinovo per il primo allenamento del 2017 senza i sudamericani Higuain e Alves, che rientreranno domani, ma con il nuovo acquisto Rincon, ancora da ufficializzare ma ormai facente parte a tutti gli effetti del gruppo. Presente a bordo campo anche il dg, Giuseppe Marotta, che ha assistito alla seduta tecnica.

16:58Calcio: Guardiola, City non può pensare a grandi obiettivi

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Il City in crisi di risultati deve pensare a reagire. Pep Guardiola è realista dopo il ko del suo Manchester con il Liverpool: il 2016 per il tecnico spagnolo si è chiuso con una sconfitta ma Guardiola vuole immediato riscatto in questo avvio di 2017. "Ci dobbiamo svegliare, abbiamo subito un'altra partita - ha detto l'allenatore -. Ora bisogna concentrarsi e lavorare, perché al momento non possiamo pensare ai grandi obiettivi. Dobbiamo ragionare partita dopo partita, non parlando di grandi cose". Il City è a -10 dal Chelsea capolista che ieri ha eguagliato l'Arsenal, centrando con 13 vittorie di fila il record in Premier.

16:55Coni: Malagò jogging con Pellegrini, “sempre allenati…”

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Primo dell'anno: jogging con Federica. Sempre allenati e di corsa...". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, saluta così il nuovo anno postando una foto sui social che lo ritrae, in vacanza alle Maldive con diversi campioni, con l'olimpionica del nuoto Federica Pellegrini. "Buon2017 a tutto lo sport italiano!" scrive Malagò.

16:27Hong Kong:in 5mila marciano a difesa deputati pro-democrazia

(ANSA-AP) - HONG KONG, 1 GEN - Almeno 5mila persone hanno marciato a Hong Kong per protestare contro il tentativo del governo della città semi-autonoma di sospendere 4 deputati pro-democratici. Lo rende noto la polizia. Il governo di Hong Kong ha avviato un procedimento legale contro i quattro deputati recentemente eletti, che hanno modificato la formula di rito del giuramento per protestare contro il governo cinese a Pechino. Uno di loro, Edward Yiu, ha aggiunto frasi sulla democrazia. Al grido di 'la sovranità appartiene al popolo', i manifestanti hanno marciato nel giorno di Capodanno protestando contro il governo. A novembre, il governo di Hong Kong ha vinto una causa simile contro due esponenti del movimento pro indipendenza Youngspiration, che avevano modificato la formula di rito del giuramento del Consiglio legislativo, il parlamentino locale, insultando la Cina.

16:25Trump scettico su hacker russi, ‘rivelerò cose ignote’

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Donald Trump ha ribadito il suo scetticismo sulle conclusioni dell'intelligence Usa in merito alle ingerenze russe nelle elezioni, ricordando l'errore sulle armi di distruzione di massa in dotazione a Saddam, e ha sostenuto di sapere "cose che altre persone non sanno", promettendo di rivelarle "martedì o mercoledì". Il presidente eletto ha inoltre ammonito che "nessun pc è sicuro", invitando a scrivere di pugno e ad affidarsi ad un corriere per comunicare le cose riservate.

16:04Istanbul: Boldrini, terroristi non l’avranno vinta

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Nel manifestare solidarietà al popolo turco, vogliamo riaffermare che i terroristi non l'avranno vinta. Sapremo essere più forti della loro violenza". Lo afferma la Presidente della Camera, Laura Boldrini. "La ferocia del terrorismo islamista non conosce sosta e continua a colpire ad ogni latitudine. Una nuova, orribile strage ad Istanbul macchia di sangue anche il passaggio al nuovo anno. Come già era stato negli attentati di Parigi, di Berlino e altrove - aggiunge - gli assassini si accaniscono contro i momenti di serenità e allegria delle persone comuni, esprimendo così il loro odio per la vita".

16:02Gentiloni a Erdogan, vile attacco, solidarietà Italia

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "A nome del Governo, del popolo italiano e mio personale le esprimo le più sentite condoglianze per il vile e brutale attacco terroristico che ha colpito Istanbul questa notte". Così il presidente del consiglio Paolo Gentiloni nel messaggio al presidente turco Erdogan dopo la strage di Capodanno a Istanbul. "Il nostro pensiero -scrive Gentiloni -va alle vittime innocenti la cui vita è stata spezzata da ferocia inumana proprio nella normalità della condivisione di un momento di festa. L'Italia si stringe tutta intorno alle famiglie e piange con loro. Signor Presidente, in questo momento doloroso le confermo la solidarietà piena del governo italiano e la determinazione assoluta a combattere insieme contro la piaga del terrorismo".