19:43Presepe vivente fra le macerie del sisma a San Pellegrino

(ANSA) - PERUGIA, 1 GEN - C'è anche la scena di un anfiteatro romano distrutto dal terremoto e con gli schiavi intenti a ricostruirlo nel presepe vivente realizzato a San Pellegrino di Norcia. Una rappresentazione della Natività che è stata realizzata a pochi metri dalle macerie del borgo distrutto dal terremoto dell'ottobre scorso. L'allestimento è stato curato dall'associazione Casaleventi di Casole D'Elsa (Siena) che è giunta nella frazione nursina con materiali e figuranti (una sessantina in tutto) per "regalare un'emozione alla gente di queste terre", racconta Luciana Calamazzi, la scenografa. Tutti i figuranti arrivano dalla Toscana, tranne la Madonna e Gesù Bambino: loro sono interpretati da una ragazza e il suo bambino piccolo e sono di Norcia. "Quando siamo arrivati qui - racconta ancora la scenografa - abbiamo avvertito un tuffo al cuore e abbiamo avuto la sensazione netta che stavamo facendo qualcosa di bello per questa gente".

19:23Marò: Latorre, verrà tempo sarà dimostrata nostra innocenza

(ANSA) - BARI, 01 GEN - "Verrà il tempo in cui la nostra innocenza sarà dimostrata". Lo ha detto il fuciliere di Marina, Massimiliano Latorre, parlando oggi con l'ANSA anche dell'attesa dell'esito dell'arbitrato internazionale, nel 2018, cui è stato affidato il caso dei due marò pugliesi. "Tengo sempre i piedi per terra in tutto - spiega Massimiliano - e cerco di capire concretamente quello che potrebbe accadere" per "essere in un certo qual modo preparato, anche se potrebbe farmi del male". "In definitiva - conclude il fuciliere - è il nostro mestiere: cercare di capire quello che ti può accadere, essere lucidi e reagire". "Le parole del Capo dello Stato", ha detto poi riferendosi al discorso del Presidente Sergio Mattarella che ieri sera ha citato anche il caso dei due marò italiani nel suo discorso di fine anno, "mi hanno riempito il cuore di gioia, perché ha avuto un pensiero nei nostri confronti: è come se lui capisse la nostra sofferenza".

19:18Tenta violentare turista a Venezia, arrestato straniero

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Un marocchino è stato arrestato da una volante della Questura di Venezia per violenza sessuale nei confronti di una turista tedesca di 42 anni. A fare intervenire gli agenti un veneziano, entrato nell'edificio dove si stava consumando la violenza. Lo straniero è fuggito, ma è stato bloccato dalla polizia all'interno dell'edificio. La turista tedesca, in vacanza a Venezia per Capodanno, ha poi raccontato che, mentre stava facendo rientro in albergo, il marocchino l'aveva avvicinata tentando di parlarle. Di fronte al rifiuto della donna, l'uomo si è fatto sempre più insistente, aggredendola poi nel pianerottolo e immobilizzandola a terra, tentando di violentarla. L'immigrato, irregolare, ha precedenti per danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, false attestazioni a pubblico ufficiale sulle proprie generalità, ricettazione e spaccio di droga.

19:12In spiaggia dietro duna 22 chili di tritolo, indagini

(ANSA) - BRINDISI, 1 GEN - Un quantitativo di 22 chilogrammi di tritolo è stato trovato su una spiaggia, in località Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo (Brindisi), dalla polizia di stato. Il sequestro è stato effettuato questa mattina, a seguito della segnalazione di un passante. Dietro una duna di sabbia, un cittadino ha notato un sacco contenente dei panetti di colore scuro che avevano destato sospetto. Sul posto gli agenti della Squadra mobile della questura di Brindisi hanno verificato che sui panetti, 114 in tutto da 200 grammi l'uno, vi era la scritta "Tnt", simbolo del tritolo. Sono quindi sopraggiunti anche i poliziotti della Scientifica e gli artificieri che hanno provveduto alla rimozione dell'esplosivo. Sono in corso indagini per risalire alla provenienza del materiale. Agli inizi di dicembre, nella stessa zona, furono trovati altri 21 chili di tritolo.

19:06Incidenti montagna: muore durante arrampicata su ghiaccio

(ANSA) - BOLZANO, 1 GEN - Un alpinista ha perso la vita durante la scalata di una cascata di ghiaccio sulla montagna Cima Gallina, nei pressi del Brennero. Lo scalatore è precipitato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elisoccorso del 118 altoatesino. (ANSA).

19:04Mattarella: famiglia Fabrizia, colpiti da sue parole

(ANSA) - Sulmona (L'Aquila), 1 GEN - "Un discorso quello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è entrato nei nostri cuori e nel cuore dei genitori di Fabrizia rimasti colpiti dalle sue parole e dal ricordo che ha fatto della nostra ragazza". Così Filippo Frattaroli, cugino della madre di Fabrizia Di Lorenzo, la giovane 31enne rimasta uccisa nel l'attentato terroristico ai mercatini di Natale a Berlino. Frattaroli che è un famoso cuoco italoamericano di Boston, dove ha una catena di ristoranti anche nella vicina Winchester, meta di personaggi illustri della politica americana tra cui il segretario di Stato John Kerry e la famiglia Bush, ha commentato il discorso di fine d'anno in cui il Presidente della Repubblica ha ribadito la ferma opposizione a qualsiasi forma di violenza e terrorismo e la sua vicinanza al dolore della famiglia Di Lorenzo. "Gaetano e Giovanna sono rimasti colpiti dalla grande umanità e sensibilità di Mattarella'', afferma il cuoco di origini sulmonesi.

18:40Calcio: Antognoni “gioia” per ritorno alla Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - "Per me da domani inizia una nuova avventura con la Fiorentina e questo mi riempie di gioia, spero che insieme riusciremo a fare delle buone cose, io me lo auguro con tutto il cuore". Così Giancarlo Antognoni, in mezzo agli auguri per il 2017, ha annunciato sul proprio profilo Facebook il ritorno nel club viola di cui è stato per tanti anni capitano e dirigente prima dell'addio consumato 15 anni fa. L'ex campione del mondo da ieri ha esaurito il mandato con la Federcalcio dove dal 2015 rivestiva il ruolo di capo delegazione dell'Under 21. Nei prossimi giorni tornerà a assumere un incarico dirigenziale in Fiorentina per la prima volta sotto la gestione-Della Valle.