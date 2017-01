21:23Congo: accordo su elezioni entro il 2017

(ANSA) - KINSHASA, 1 GEN - Il governo del Congo e l'opposizione hanno firmato un accordo che dovrebbe porre fine alla crisi politica in atto da mesi a causa del continuo rinvio delle elezioni presidenziali. In base all'intesa, Joseph Kabila lascerà la carica di capo di stato dopo le elezioni che si terranno entro la fine del 2017. L'accordo è frutto di un compromesso sulla data elettorale. Le opposizioni volevano infatti andare al voto immediatamente mentre Kabila e i suoi sostenitori insistevano per il mese di giugno del 2018.

21:20Mo: incendio a Gerusalemme, quattro morti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GEN - Una madre di 36 anni e le sue quattro figlie sono morte nell'incendio di un appartamento a Gerusalemme, secondo quanto reso dai vigili del fuoco. Secondo un ufficiale della polizia israeliana le prime indagini includono la possibilità che la donna abbia stordito o soppresso le figlie, e si sia poi tolta la vita appiccando il fuoco.

21:17Mattarella: Bindi, indica via contro cancro corruzione

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Grazie al Presidente Mattarella che ancora una volta ha mostrato di essere un sicuro riferimento istituzionale per la politica e per tutti i cittadini a cui si è rivolto con equilibrio e spirito di verità". Così Rosy Bindi, presidente della commissione Antimafia. "Un Presidente - aggiunge - consapevole dei problemi degli italiani e interprete la vita reale del Paese, con le sue difficoltà, dalla disoccupazione alla povertà, ma anche con le sue grandi potenzialità, a cominciare dai giovani a cui ha riservato parole importanti di speranza. Con il suo appello a rafforzare la coesione sociale e l'etica dei doveri Mattarella ha indicato la strada giusta per combattere il cancro della corruzione e dell'illegalità e far crescere la coscienza civile della nostra comunità. Un discorso impegnativo che chiede a tutti, ma soprattutto a chi ha responsabilità politiche, di lavorare con serietà e credibilità per il bene comune".

21:07Hollande ai francesi, ‘il terrorismo non vi ha divisi’

(ANSA) - PARIGI, 1 GEN - "So qual è la vostra inquietudine di fronte a questa minaccia terrorista che non indebolisce. I terroristi vogliono dividervi, separarvi, intimorirvi. Avete dimostrato che eravate più forti insieme, solidali e uniti". Il discorso di fine anno alla Francia di François Hollande, l'ultimo del suo mandato, è cominciato parlando proprio di terrorismo, ricordando anche "i nostri poliziotti, gendarmi e militari che si sacrificano per la nostra sicurezza. Bisogna continuare a combattere il terrorismo. Ciò che crediamo acquisito per sempre, la democrazia, la libertà, i diritti sociali, l'Europa e anche la pace diventa vulnerabile. Ci sono periodi nella Storia dove tutto può cambiare, noi ne stiamo vivendo uno". Hollande domani andrà in Iraq dove incontrerà i soldati francesi in missione.

21:06Calcio: Inter si allena, domani partenza per l’Andalusia

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - Primo allenamento del nuovo anno per l'Inter che domani partirà alla volta del'Andalusia per preparare le prossime gare. I nerazzurri si sono ritrovati in campo e guidati da Pioli hanno svolto la seduta con cui inaugurano il 2017 e che si è conclusa con una partitella a ranghi completi. Per il ritiro andaluso (in programma da domani fino al 6 gennaio) tutti convocati eccetto Radu, che prosegue la riabilitazione, Pinamonti fermato da una tonsillite e Felipe Melo in permesso.

21:05Istanbul: premier, killer non era travestito

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - L'attentatore del nightclub Reina di Istanbul non indossava il costume di Babbo Natale, come riferito finora da alcune testimonianze, e ha lasciato la pistola prima di fuggire. Lo ha detto il premier turco, Binali YÕldÕrÕm.

21:04Istanbul: Mattarella, contro barbarie serve fermezza

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "L'Italia è vicina alla Turchia, nella radicata consapevolezza che occorra continuare a far fronte alla barbarie terrorista con la necessaria fermezza e anche attraverso la continua affermazione, in ogni ambito, della libertà e dello stato di diritto". E' quanto sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio di "cordoglio e partecipe vicinanza" inviato al presidente turco Recep Tayyip Erdogan a seguito "dell'ennesimo, vile attentato contro cittadini inermi".