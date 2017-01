22:46Studente savonese scompare a Barcellona

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Uno studente di Albisola Superiore (Savona) è scomparso a Barcellona. Andrea Freccero, 19 anni, non dà notizie di sé dalla notte del 30 dicembre. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook postando la sua foto. Una denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia spagnola. Andrea è partito il 28 dicembre per la Spagna con un gruppo di coetanei, alcune centinaia di varie città d'Italia nell'ambito di un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Il gruppo è arrivato a Lloret De Mar per poi visitare Barcellona. Il 30 era prevista una serata alla discoteca Catwalk, dove non è stato fatto entrare perché non aveva un abbigliamento consono, pare avesse anche un costume da surf. Da allora di lui non si hanno più notizie.

22:18Basket: serie A, Venezia-Sassari 71-84

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Il 2017 del basket italiano si apre con la sorpresa della seconda vittoria esterna stagionale del Banco di Sardegna, che espugna con merito il Taliercio di Mestre 71-84, interrompendo a sette successi di fila la serie dell'Umana Reyer Venezia, seconda in campionato. Il pubblico veneziano, che ha esaurito i 3.509 posti del palasport, tributa comunque nel finale una standing ovation riconoscendo quanto fatto finora dagli orogranata. La squadra di coach De Raffaele paga le precarie condizioni di molti suoi giocatori (in particolare Filloy, costretto a dare forfait per un risentimento all'adduttore), anche se ciò non sminuisce i meriti della formazione di coach Pasquini, che gioca molto bene con il collettivo (quattro giocatori in doppia cifra) e punisce con la precisione nel tiro da 3 (48%). Venezia, che ha il miglior marcatore del match (Ejim, 17 punti) ha il merito di non essersi mai arresa.

22:11Usa: beffa a Capodanno, insegna Hollywood diventa Hollyweed

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Beffa nella notte di Capodanno a Los Angeles dove un individuo vestito tutto di nero ha cambiato sulla collinetta la celebre scritta 'Hollywood', facendola diventare 'Hollyweed', un chiaro riferimento alla marijuana (weed in slang), il cui possesso, consumo e vendita è legale a partire da oggi nello Stato della California. La polizia ha ora in programma di controllare i video per identificare il responsabile. Il cartello era già stato in passato oggetto di molti atti di vandalismo. E il primo gennaio 1976 la scritta era stata modificata proprio in 'Hollyweed'. In quel caso l'azione fu opera di Danny Finegood, uno studente universitario.

21:57Istanbul: Ponte Vecchio illuminato contro terrorismo

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Il Ponte Vecchio a Firenze è stato illuminato in serata con la proiezione della scritta "No violence, no terror" in seguito all'attentato di Istanbul. L'iniziativa è stata presa dal Comune di Firenze anche dopo quanto accaduto all'alba di oggi nel capoluogo toscano dove un pacco bomba è esploso davanti a una libreria legata a Casa Pound ferendo gravemente un artificiere della polizia. (ANSA).

21:23Congo: accordo su elezioni entro il 2017

(ANSA) - KINSHASA, 1 GEN - Il governo del Congo e l'opposizione hanno firmato un accordo che dovrebbe porre fine alla crisi politica in atto da mesi a causa del continuo rinvio delle elezioni presidenziali. In base all'intesa, Joseph Kabila lascerà la carica di capo di stato dopo le elezioni che si terranno entro la fine del 2017. L'accordo è frutto di un compromesso sulla data elettorale. Le opposizioni volevano infatti andare al voto immediatamente mentre Kabila e i suoi sostenitori insistevano per il mese di giugno del 2018.

21:20Mo: incendio a Gerusalemme, quattro morti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GEN - Una madre di 36 anni e le sue quattro figlie sono morte nell'incendio di un appartamento a Gerusalemme, secondo quanto reso dai vigili del fuoco. Secondo un ufficiale della polizia israeliana le prime indagini includono la possibilità che la donna abbia stordito o soppresso le figlie, e si sia poi tolta la vita appiccando il fuoco.

21:17Mattarella: Bindi, indica via contro cancro corruzione

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - "Grazie al Presidente Mattarella che ancora una volta ha mostrato di essere un sicuro riferimento istituzionale per la politica e per tutti i cittadini a cui si è rivolto con equilibrio e spirito di verità". Così Rosy Bindi, presidente della commissione Antimafia. "Un Presidente - aggiunge - consapevole dei problemi degli italiani e interprete la vita reale del Paese, con le sue difficoltà, dalla disoccupazione alla povertà, ma anche con le sue grandi potenzialità, a cominciare dai giovani a cui ha riservato parole importanti di speranza. Con il suo appello a rafforzare la coesione sociale e l'etica dei doveri Mattarella ha indicato la strada giusta per combattere il cancro della corruzione e dell'illegalità e far crescere la coscienza civile della nostra comunità. Un discorso impegnativo che chiede a tutti, ma soprattutto a chi ha responsabilità politiche, di lavorare con serietà e credibilità per il bene comune".