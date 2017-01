01:25Calcio: Juve, Witsel sta sfumando, accordo belga con Tianjin

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - La Juventus rischia di veder sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato, il belga Axel Witsel. Il centrocampista attualmente allo Zenit, si sarebbe infatti accordato con il Tianjin Quanjian, squadra neopromossa nella Super League cinese e che è allenata da Fabio Cannavaro. Secondo fonti vicine al club, la firma di Witsel è imminente, e comunque viene data per certa. Ora lo stesso club avrebbe pronta una super offerta di 80 milioni di sterline, circa 93 milioni di euro, per strappare Diego Costa al Chelsea.

00:49Basket: serie A, Caserta-Avellino 82-86

(ANSA) - CASERTA, 1 GEN - La Sidigas Avellino espugna il parquet di Caserta aggiudicandosi il derby campano. Sono quindi ridotte al lumicino le speranze di Final Eight per la Pasta Reggia. Ritmi alti nel primo quarto, con Caserta che prova subito la fuga grazie al duo Sosa-Watt (entrambi oltre i 20 punti a fine gara). Avellino ha però un Ragland in più; l'ex Olimpia si scatena con 11 punti riducendo alla prima sirena il gap ad un possesso. Ragland ha la mano calda anche nel secondo quarto. Ora è Avellino a correre, la Pasta Reggia viaggia invece su marce basse, complice il calo di Sosa. A scaldare il pubblico di casa pensa però l'avellinese Fesenko, che dopo il canestro del 43-39 appoggia la mano vicino all'orecchio in modo provocatorio guadagnandosi il fallo tecnico e i rimproveri di coach Sacripanti e di Ragland. Poi la Juve risale e la gara si accende e va avanti punto a punto. Nell'ultimo quarto Avellino va sul +6, ma Giuri e Watt ristabiliscono la parità (75-75). Decisiva nel finale è la tripla di Green.

23:51Calcio: Giroud, mio gol scorpione? il massimo della fortuna

(ANSA) - LONDRA, 1 GEN - Il 2017 è appena cominciato ma qualcuno ha già ribattezzato 'il gol dell'anno' quello segnato oggi da Olivier Giroud al 17' pt del derby londinese tra Arsenal e Crystal Palace. L'attaccante dei Gunners è andato a segno con uno spettacolare 'scorpione' che gli ha consentito, colpendo il pallone col tacco, di battere il portiere avversario. Ma nei commenti del post-match il francese ha fatto sfoggio di modestia. "E' stata solo fortuna, ho avuto il massimo della fortuna - ha detto Giroud -. In realtà era l'unica cosa che potevo fare in quel momento, il pallone era dietro di me e con il corpo ho fatto l'unico movimento possibile. "Giroud ha fatto qualcosa che non ci si aspetta - è stato invece il commento del tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger - e ha trasformato un gol in arte. Arte per la sorpresa, e per la bellezza e la produttività del suo movimento".

22:46Studente savonese scompare a Barcellona

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Uno studente di Albisola Superiore (Savona) è scomparso a Barcellona. Andrea Freccero, 19 anni, non dà notizie di sé dalla notte del 30 dicembre. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook postando la sua foto. Una denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia spagnola. Andrea è partito il 28 dicembre per la Spagna con un gruppo di coetanei, alcune centinaia di varie città d'Italia nell'ambito di un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Il gruppo è arrivato a Lloret De Mar per poi visitare Barcellona. Il 30 era prevista una serata alla discoteca Catwalk, dove non è stato fatto entrare perché non aveva un abbigliamento consono, pare avesse anche un costume da surf. Da allora di lui non si hanno più notizie.

22:18Basket: serie A, Venezia-Sassari 71-84

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Il 2017 del basket italiano si apre con la sorpresa della seconda vittoria esterna stagionale del Banco di Sardegna, che espugna con merito il Taliercio di Mestre 71-84, interrompendo a sette successi di fila la serie dell'Umana Reyer Venezia, seconda in campionato. Il pubblico veneziano, che ha esaurito i 3.509 posti del palasport, tributa comunque nel finale una standing ovation riconoscendo quanto fatto finora dagli orogranata. La squadra di coach De Raffaele paga le precarie condizioni di molti suoi giocatori (in particolare Filloy, costretto a dare forfait per un risentimento all'adduttore), anche se ciò non sminuisce i meriti della formazione di coach Pasquini, che gioca molto bene con il collettivo (quattro giocatori in doppia cifra) e punisce con la precisione nel tiro da 3 (48%). Venezia, che ha il miglior marcatore del match (Ejim, 17 punti) ha il merito di non essersi mai arresa.

22:11Usa: beffa a Capodanno, insegna Hollywood diventa Hollyweed

(ANSA) - WASHINGTON, 1 GEN - Beffa nella notte di Capodanno a Los Angeles dove un individuo vestito tutto di nero ha cambiato sulla collinetta la celebre scritta 'Hollywood', facendola diventare 'Hollyweed', un chiaro riferimento alla marijuana (weed in slang), il cui possesso, consumo e vendita è legale a partire da oggi nello Stato della California. La polizia ha ora in programma di controllare i video per identificare il responsabile. Il cartello era già stato in passato oggetto di molti atti di vandalismo. E il primo gennaio 1976 la scritta era stata modificata proprio in 'Hollyweed'. In quel caso l'azione fu opera di Danny Finegood, uno studente universitario.

21:57Istanbul: Ponte Vecchio illuminato contro terrorismo

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Il Ponte Vecchio a Firenze è stato illuminato in serata con la proiezione della scritta "No violence, no terror" in seguito all'attentato di Istanbul. L'iniziativa è stata presa dal Comune di Firenze anche dopo quanto accaduto all'alba di oggi nel capoluogo toscano dove un pacco bomba è esploso davanti a una libreria legata a Casa Pound ferendo gravemente un artificiere della polizia. (ANSA).