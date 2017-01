07:55India: arrestato sacerdote in Kerala per molestie a bambino

NEW DELHI - Un sacerdote indiano di 65 anni e' stato arrestato dalla polizia nello Stato meridionale di Kerala con l'accusa di molestie sessuali nei confronti di un bambino di 11 anni, una imputazione che l'interessato ha respinto. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa Ani. Si tratta di Basil Kuriakose, appartenente ad una imprecisata confessione religiosa e direttore di un collegio vicino a Moovattupuzha, che e' stato accusato di molestie sessuali in una denuncia alla polizia della madre del bambino.

06:32Afghanistan: attentato a moschea sciita Herat, 6 feriti

KABUL - L'esplosione di una bomba in una moschea sciita di Herat City, capoluogo dell'omonima provincia occidentale afghana, ha causato ieri il ferimento di almeno sei persone, fra cui una donna. Lo riferisce oggi la tv 1TvNews. Citando fonti ufficiali l'emittente ha precisato che lo scoppio è avvenuto nella moschea che prende il nome dall'Imam Mohammad Baqir, nel quartiere di Pul Zubaida.

03:50Usa:inaugurata estensione metro Ny, progetto risaliva a 1920

WASHINGTON - E' stata inaugurata nel giorno di Capodanno la piu' ambiziosa espansione della metro di New York degli ultimi 50 anni, con l'estensione della Second Avenue per circa due miglia e l'apertura di tre stazioni sulla 72nd, 86th e 96th street, a Manhattan. Di fatto si tratta di una estensione della Q line, che ora collega il quartiere chic dell'Upper east side a Coney Island, a Brooklyn. Il progetto della ricostruzione risale a quasi un secolo fa (1920) ma e' stato ripetutamente interrotto e ritardato, tanto che la linea e' anche nota come 'the line that time forgot' (la linea che il tempo ha dimenticato).

01:25Calcio: Juve, Witsel sta sfumando, accordo belga con Tianjin

(ANSA) - ROMA, 1 GEN - La Juventus rischia di veder sfumare uno dei suoi obiettivi di mercato, il belga Axel Witsel. Il centrocampista attualmente allo Zenit, si sarebbe infatti accordato con il Tianjin Quanjian, squadra neopromossa nella Super League cinese e che è allenata da Fabio Cannavaro. Secondo fonti vicine al club, la firma di Witsel è imminente, e comunque viene data per certa. Ora lo stesso club avrebbe pronta una super offerta di 80 milioni di sterline, circa 93 milioni di euro, per strappare Diego Costa al Chelsea.

00:49Basket: serie A, Caserta-Avellino 82-86

(ANSA) - CASERTA, 1 GEN - La Sidigas Avellino espugna il parquet di Caserta aggiudicandosi il derby campano. Sono quindi ridotte al lumicino le speranze di Final Eight per la Pasta Reggia. Ritmi alti nel primo quarto, con Caserta che prova subito la fuga grazie al duo Sosa-Watt (entrambi oltre i 20 punti a fine gara). Avellino ha però un Ragland in più; l'ex Olimpia si scatena con 11 punti riducendo alla prima sirena il gap ad un possesso. Ragland ha la mano calda anche nel secondo quarto. Ora è Avellino a correre, la Pasta Reggia viaggia invece su marce basse, complice il calo di Sosa. A scaldare il pubblico di casa pensa però l'avellinese Fesenko, che dopo il canestro del 43-39 appoggia la mano vicino all'orecchio in modo provocatorio guadagnandosi il fallo tecnico e i rimproveri di coach Sacripanti e di Ragland. Poi la Juve risale e la gara si accende e va avanti punto a punto. Nell'ultimo quarto Avellino va sul +6, ma Giuri e Watt ristabiliscono la parità (75-75). Decisiva nel finale è la tripla di Green.

23:51Calcio: Giroud, mio gol scorpione? il massimo della fortuna

(ANSA) - LONDRA, 1 GEN - Il 2017 è appena cominciato ma qualcuno ha già ribattezzato 'il gol dell'anno' quello segnato oggi da Olivier Giroud al 17' pt del derby londinese tra Arsenal e Crystal Palace. L'attaccante dei Gunners è andato a segno con uno spettacolare 'scorpione' che gli ha consentito, colpendo il pallone col tacco, di battere il portiere avversario. Ma nei commenti del post-match il francese ha fatto sfoggio di modestia. "E' stata solo fortuna, ho avuto il massimo della fortuna - ha detto Giroud -. In realtà era l'unica cosa che potevo fare in quel momento, il pallone era dietro di me e con il corpo ho fatto l'unico movimento possibile. "Giroud ha fatto qualcosa che non ci si aspetta - è stato invece il commento del tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger - e ha trasformato un gol in arte. Arte per la sorpresa, e per la bellezza e la produttività del suo movimento".

22:46Studente savonese scompare a Barcellona

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Uno studente di Albisola Superiore (Savona) è scomparso a Barcellona. Andrea Freccero, 19 anni, non dà notizie di sé dalla notte del 30 dicembre. I familiari hanno lanciato un appello su Facebook postando la sua foto. Una denuncia di scomparsa è stata presentata alla polizia spagnola. Andrea è partito il 28 dicembre per la Spagna con un gruppo di coetanei, alcune centinaia di varie città d'Italia nell'ambito di un viaggio organizzato dall'Associazione ScuolaZoo. Il gruppo è arrivato a Lloret De Mar per poi visitare Barcellona. Il 30 era prevista una serata alla discoteca Catwalk, dove non è stato fatto entrare perché non aveva un abbigliamento consono, pare avesse anche un costume da surf. Da allora di lui non si hanno più notizie.