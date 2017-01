11:03Prosegue incendio boschivo sopra Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 2 GEN - Sono in corso i lavori di spegnimento di un incendio boschivo, scoppiato ieri sul Colle, una montagna che sovrasta Bolzano. Il rogo, ben visibile dalla città, si è sviluppato in una zona impervia ed inaccessibile, rendendo impossibile un intervento nelle ore notturne. La zona dell'incendio è stata così tenuta sotto controllo sul posto da una squadra di vigili del fuoco e questa mattina con le prime luci dell'alba si sono alzati in volo gli elicotteri che stanno volando senza sosta. La nuvola di fumo copre l'intera conca bolzanina.

10:55Istanbul: Isis rivendica attacco

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - L'Isis ha rivendicato in un comunicato, tramite la sua agenzia di stampa Amaq, l'attentato al 'Reina' nightclub di Istanbul. Lo riferiscono i media internazionali.

10:53Corea Sud:arrestata figlia donna al centro scandalo con Park

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Arrestata in Danimarca la figlia della donna al centro dello scandalo presidenziale nella Corea del Sud. Lo rende noto la polizia sudcoreana, riferisce la Bbc online. Chung Yoo-ra, 20 anni, è accusata di permanenza illegale nel Paese. Le autorità della Corea del Sud hanno chiesto all'Interpol di rintracciarla in quanto non era tornata a casa per rispondere ad alcune domande sullo scandalo per corruzione che ha coinvolto la madre. La donna, Choi Soon-sil, e' stata incriminata in via formale il 20 novembre per aver sfruttato la sua influenza sulla potente "amica", la presidente sudcoreana, Park Geun-hye, per ottenere favori personali, compresa l'iscrizione di Chung in una importante università coreana, oltre ad aver ottenuto "donazioni" a favore di due fondazioni a lei riconducibili. Dopo settimane di proteste nel Paese, il 9 dicembre il Parlamento ha votato a favore dell'impeachment di Park. Entrambe le donne hanno negato le accuse.

10:45Istanbul: media, per Ankara Isis dietro attacco

(ANSA) - ISTANBUL, 2 GEN - Per le autorità turche ci sarebbe l'Isis dietro l'attacco al 'Reina' nightclub di Istanbul. Lo riferiscono i quotidiani Hurriyet e Karar. I due giornali citano fonti anonime le quali affermano che l'attentatore che ha sparato e ucciso 39 persone durante la notte di Capodanno, proviene da una nazione asiatica centrale, forse dall'Uzbekistan o Kyrgyzstan. Probabilmente, riferisce la polizia turca, l'autore della strage potrebbe essere legato alla stessa cellula che a giugno colpì l'aeroporto Ataturk, provocando 47 morti e gli inquirenti stanno indagando se è stato lo stesso gruppo a condurre entrambi gli attacchi. Nell'attentato al 'Reina' sono morte 39 persone, di cui 24 stranieri.

10:43Israele: investigatori polizia oggi interrogano Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 GEN - Investigatori della polizia si presenteranno oggi nella residenza ufficiale di Benyamin Netanyahu a Gerusalemme per far luce su una serie di sospetti sul suo conto, la cui natura non e' stata finora divulgata. Secondo Haaretz, il premier israeliano e' sospettato fra l'altro di aver accettato ingenti doni da facoltosi uomini d'affari. Il premier israeliano afferma di non essere preoccupato da queste indagini: ''Non troveranno nulla - ha scritto su Facebook - perche' non c'è nulla''.

10:41Afghanistan: scontri in Helmand, uccisi 14 talebani

(ANSA) - KABUL, 2 GEN - Almeno 14 talebani sono stati uccisi nelle ultime ore nei combattimenti in corso nel distretto di Sangin della provincia meridionale afghana di Helmand. Lo ha reso noto oggi il ministero della Difesa a Kabul. In un comunicato si precisa che "come risultato di un attacco da parte dell'esercito afghano, 14 talebani sono stati uccisi e 19 feriti nei distretti di Sangin e Nahr-e-Siraj della provincia di Helmand e fra le vittime vi sono anche i tre comandanti locali Mullah Abdul Ghani, Mawlawi Mohammed e Haji Karimullah". Da parte sua il portavoce del governo di Helmand ha segnalato la morte la notte scorsa di un soldato ed il ferimento di altri sette in una battaglia durata ore nel distretto di Sangin.

10:30Spinge la moglie ammalata nella scarpata, 71enne arrestato

(ANSA) - CESENA, 2 GEN - Ha spinto la moglie, 63 anni, ammalata di una grave forma di Alzheimer, giù da un dirupo e poi ha tentato di seguirla per farla finita, ma non ce l'ha fatta. Entrambi sono stati salvati dai carabinieri, intervenuti con il 118 e i vigili del fuoco, allertati da un automobilista di passaggio che aveva notato cosa stava succedendo. E' accaduto verso mezzogiorno di Capodanno - riferiscono i media locali - su un viadotto lungo la E45 nel territorio di Verghereto, nel Cesenate. L'uomo, 71 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e piantonato in stato di choc all'ospedale Bufalini, dove è stata ricoverata anche la moglie, che ha riportato varie fratture ma non è in pericolo di vita. La coppia, residente nella zona, è giunta in auto al km.168 della superstrada, per quello che per entrambi doveva essere l'ultimo viaggio. Il marito ha spinto la coniuge nella scarpata del viadotto Fornello, in un punto profondo una decina di metri: la donna, più che 'volare', è però ruzzolata e questo l'ha salvata. (ANSA).